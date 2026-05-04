04.05.2026 | 17:36
Συρμός του ΗΣΑΠ βγήκε εκτός αποβάθρας – Οι επιβάτες κατέβηκαν στον επόμενο σταθμό
Ο (πολύ) σημαντικός λόγος για το 3-0
On Field 04 Μαΐου 2026, 17:20

Ο Ολυμπιακός καλείται να «σφραγίσει» αύριο την πρόκριση στο final 4 της Αθήνας, «σκουπίζοντας» την Μονακό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η ανωτερότητα του Ολυμπιακού στην σειρά με την Μονακό είναι αναμφισβήτητη και η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων, στα δύο προηγούμενα παιχνίδια ήταν χαώδης.

Οι «ερυθρόλευκοι» έπαιξαν καλό μπάσκετ και στα δύο ματς στο ΣΕΦ, ήταν απόλυτα συγκεντρωμένοι και εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρον  τα προβλήματα που είχε η ομάδα του Πριγκιπάτου.

Θα πρέπει όμως εδώ να τονίσουμε πως είναι τέτοια η εικόνα που παρουσιάζει η ελληνική ομάδα αυτή την περίοδο, που και πλήρης να ήταν η Μονακό, ο Ολυμπιακός θα είχε ξανά το «πάνω χέρι» για την πρόκριση στο final 4 της Αθήνας.

Κι αυτό όχι για το λέμε εμείς, αλλά επειδή το «λέει» η εικόνα των δύο ομάδων στα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς αλλά και σ’ όλη την διάρκεια της κανονικής περιόδου.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν πάει με τον «αέρα» του 2-0 στον αυριανό τρίτο αγώνα της σειράς με τους Μονεγάσκους και το ζητούμενο φυσικά για τους πειραιώτες είναι να κάνουν το 3-0, να «σκουπίσουν» δηλαδή την αντίπαλό τους, «σφραγίζοντας» την πρόκριση στο final 4 της Αθήνας.

Ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι σοβαρός και συγκεντρωμένος και αύριο βράδυ στο Πριγκιπάτο, όπως εμφανίστηκε στα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς. Όχι μόνο επειδή μια ήττα από την Μονακό των οκτώ παικτών θα «χτυπήσει» άσχημα, αλλά και για έναν ακόμα πολύ σημαντικό λόγο.

Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για ένα απρόοπτο, για έναν τραυματισμό όσο η σειρά συνεχίζεται και φυσικά δεν είναι ώρα για απώλειες των «ερυθρόλευκων». Ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να μπει σ’ ένα ρίσκο τέταρτου αγώνα κι αυτό το ξέρει καλά και ο προπονητής αλλά και οι παίκτες της ομάδας του λιμανιού.

Τα πράγματα λοιπόν είναι ξεκάθαρα και οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να κάνουν το βράδυ της Τρίτης το 3-0 στην σειρά και να τσεκάρουν έτσι την παρουσία τους στο final 4 της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η κατάσταση των δύο ομάδων αλλά και η εικόνα των δύο πρώτων αγώνων, είναι ο «καθρέφτης» της σειράς και δεν χωρά αμφιβολία πως οι πρωταθλητές Ελλάδος έχουν τον πρώτο λόγο και στον αυριανό αγώνα.

Επειδή όμως όλα παίζουν τον ρόλο τους, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το αυριανό παιχνίδι θα διεξαχθεί σ’ ένα γήπεδο που δεν είναι και ότι καλύτερο για την ομάδα του Πειραιά κι αυτό το επισήμανε και ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας.

Είναι ένα γήπεδο που δεν «πάει» στον Ολυμπιακό κι αυτό σημαίνει ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα πρέπει να δείξουν μεγάλη προσοχή, ειδικά τώρα που η Μονακό θα παίξει όλα της τα «ρέστα», ακόμα και με τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να «σκουπίσουν» αύριο βράδυ την Μονακό κι αυτός είναι ο στόχος με τον οποίο ταξίδεψαν στο Πριγκιπάτο οι πρωταθλητές Ελλάδος.

HSBC: Το «φάντασμα» του στασιμοπληθωρισμού επιστρέφει στην Ευρώπη

Ουγγαρία – Ελλάδα 9-14: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα τελικά του World Cup η Εθνική πόλο Γυναικών
Η Εθνική πόλο Γυναικών με επιμέρους 6-2 στο τέταρτο οκτάλεπτο, νίκησε 14-9 την Ουγγαρία για τη Β' προκριματική φάση και σε πολύ μεγάλο ποσοστό εξασφάλισε την πρόκρισή της στα τελικά του World Cup.

LIVE: Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Πώς ο Ολυμπιακός έφερε το +51 στα δύο ματς play offs με τη Μονακό… (pics, vids)
Ο Ολυμπιακός «κατατρόπωσε» τη Μονακό στα δύο πρώτα παιχνίδια και ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε διαφορετικούς πρωταγωνιστές – Η «τρομακτική» πολυτέλεια στο ερυθρόλευκο ρόστερ.

Ξέφυγε ο Κάλινιτς: Λαβή πάλης και μπουνιές σε αντίπαλο – Τι δήλωσε ο προπονητής του (vid)
Χάος επικράτησε κατά τη διάρκεια αγώνα προημιτελικής φάσης του σερβικού πρωταθλήματος ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και την Ζλάτιμπορ, όταν ο Νίκολα Κάλινιτς επιτέθηκε σε αντίπαλό του με χτυπήματα που παραπέμπουν σε... κλουβί UFC και όχι παρκέ μπάσκετ.

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ με τους «ακροδεξιούς ψάλτες» του ΛΑ.Ο.Σ. δεν είναι σε θέση να κάνει πολιτικές νουθεσίες
«Το πιο σύντομο ανέκδοτο οι συστάσεις περί τοξικότητας από μια κυβέρνηση που έχει αναγνωρίσει ότι έχει βραχίονα προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων στο διαδίκτυο», λέει το ΠΑΣΟΚ

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: «Η Ελλάδα οφείλει να παύσει κάθε υποστήριξη προς το Ισραήλ»
Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Αθήνα, η Ειδική Απεσταλμένη του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη Φραντσέσκα Αλμπανέζε μίλησε για τις ευθύνες της Ελλάδας, τη συνενοχή των κρατών και τις κυρώσεις εναντίον της.

Παγιδευμένα 150 άτομα στο κρουαζιερόπλοιο με τους τρεις νεκρούς από χανταϊό – Δεν το αφήνουν να δέσει
Οι ολλανδικές αρχές θα προσπαθήσουν να επαναπατρίσουν δύο ασθενείς που επιβαίνουν σε κρουαζιερόπλοιο το οποίο αντιμετωπίζει ύποπτο ξέσπασμα χανταϊού - Ο ΠΟΥ σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως ο κίνδυνος από τον χανταϊό για τον πληθυσμό είναι χαμηλός

ΣΥΡΙΖΑ: Άλλη μία επιχείρηση συγκάλυψης το «όχι» στην Προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
«Γιατί; Τι φοβούνται και τι θέλουν να κρύψουν; Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα επιτρέψει το κουκούλωμα. Η αλήθεια θα βγει στο φως», διαμηνύει η Κουμουνδούρου

«Μπορείς να είσαι ο Μποντ που εσύ θέλεις» – Λένι Κράβιτζ, Λάνα Ντελ Ρέι και ένας Gen Z 007 στον αγώνα
Μετά από δεκαπέντε χρόνια απουσίας, ο διασημότερος πράκτορας του κόσμου επιστρέφει στον ψηφιακό κόσμο με το 007 First Light, μια παραγωγή που υπόσχεται να ικανοποιήσει κάθε φανατικό του Τζέιμς Μποντ

Μελόνι: Δεν συμφωνώ με ενδεχόμενη αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία
Η Τζόρτζια Μελόνι είπε ότι πιθανότατα θα συναντηθεί με τον αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται στη Ρώμη για συνομιλίες στις οποίες περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον πάπα Λέοντα

Η άγρια δολοφονία μοντέλου που «πάγωσε» την Ελβετία – Τη σκότωσε και τη διαμέλισε με πρωτοφανή αγριότητα
Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 στο Μπίνινγκεν, κοντά στη Βασιλεία, μετά από σφοδρή αντιπαράθεση του ζευγαριού.

