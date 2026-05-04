Νέο πλήγμα στη Μονακό: Νοκ-άουτ και ο Τάις κόντρα στον Ολυμπιακό

«Νοσοκομείο» θυμίζει η Μονακό, αφού πέραν του γεγονότος πως δεν συμπλήρωνε 12άδα στα προηγούμενα ματς, ήρθε ο τραυματισμός του Άλφα Ντιαλό, του κορυφαίου αμυντικού της χρονιάς. Ο Αμερικανός γκαρντ θα χάσει το υπόλοιπο της σειράς των play offs της EuroLeague με τον Ολυμπιακό, όμως δεν θα είναι ο μόνος βασικός παίκτης των Μονεγάσκων που θα είναι εκτός Game 3.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Πριγκιπάτου επίσημα ενημέρωσε ότι εκτός του Ντιαλό εκτός αγώνα έχει τεθεί και ο Ντάνιελ Τάις που έχει πρόβλημα σε ένα του δάχτυλο.

Θυμίζουμε ότι ο Τάις είχε υποστεί εξάρθρωση σε ένα του δάχτυλο με τους υπεύθυνους της ομάδας να αναφέρουν ότι αναμένουν την αξιολόγηση από το ιατρικό επιτελείο. Τελικά, ενημέρωσαν ότι δεν μπορεί να αγωνιστεί, προσθέτοντας άλλο ένα πρόβλημα για τη γαλλική ομάδα.

Επίσης και ο Μίροτις δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί όπως για τις επόμενες περίπου τρεις εβδομάδες, καθώς ταλαιπωρείται από έναν τραυματισμό.

Το τρίτο παιχνίδι της σειράς του Ολυμπιακού με τη Μονακό στο Πριγκιπάτο είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη (5/5) στις 20:45.

Δείτε την ανακοίνωση της Μονακό για τον Τάις και τον Ντιαλό: