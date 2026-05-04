Κομισιόν για νέες απειλές Τραμπ για δασμούς: «Όταν υπογράφεις συμφωνία με την ΕΕ, ξέρεις ότι αυτό θα πάρεις»
«Η ΕΕ θα κρατήσει ανοιχτές τις επιλογές της εάν ο Τραμπ πραγματοποιήσει τις απειλές του για τους δασμούς», είπε εκπρόσωπος της Κομισιόν
Τη σταθερότητα της ΕΕ στις συμφωνίες που υπογράφει, αλλά και την τήρηση όλων των νομοθετικών διαδικασιών προέταξε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Τόμας Ρενιέ, απαντώντας σε ερώτηση για τις νέες απειλές του Αμερικανού προέδρου για δασμούς 25% σε ευρωπαϊκά οχήματα και φορτηγά.
«Είμαστε ο πιο αξιόπιστος εταίρος σε όλο τον κόσμο. Όταν υπογράφεις μια συμφωνία με την ΕΕ, ξέρεις ότι αυτό θα πάρεις», δήλωσε και ξεκαθάρισε ότι «από την πρώτη μέρα εφαρμόζουμε την κοινή δήλωση και είμαστε πλήρως δεσμευμένοι να τηρήσουμε τις κοινές μας δεσμεύσεις. Η δουλειά μας γίνεται σύμφωνα με τις νομοθετικές διαδικασίες».
Ο κ. Ρενιέ επισήμανε με νόημα πως «δεν είναι η πρώτη φορά που λέμε από αυτό το βήμα ότι παραμένουμε πολύ ήρεμοι, συγκεντρωμένοι στην εφαρμογή της κοινής δήλωσης προς όφελος των εταιρειών μας και των πολιτών μας».
Συνομιλίες Κομισιόν με ΗΠΑ
Ο ίδιος έκανε γνωστό ότι υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών, τονίζοντας πως «παραμένουμε σε στενή επαφή με τους ομολόγους μας, για να ζητήσουμε σαφήνεια σχετικά με τις αμερικανικές δεσμεύσεις».
Τέλος ο κ. Ρενιέ τόνισε ότι θα υπάρξει Ευρωπαϊκή απάντηση, αν οι ΗΠΑ πραγματοποιήσουν τις απειλές τους. «Αν οι ΗΠΑ λάβουν μέτρα ασυμβίβαστα με την κοινή δήλωση, θα κρατήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της ΕΕ», τόνισε.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
