Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
ΗΠΑ–Γερμανία: Βαρύτερο πλήγμα είναι η ακύρωση ανάπτυξης των Tomahawk
Deutsche Welle 03 Μαΐου 2026, 23:23

Προβληματισμό στη Γερμανία προκαλούν οι αποφάσεις Τραμπ για μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας και την ακύρωση της ανάπτυξης πυραύλων Tomahawk ως κρίσιμο παράγοντα αποτροπής.

Στο Βερολίνο επικρατεί αναβρασμός σε αυτό το κρίσιμο Σαββατοκύριακο για τα σχέδια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί εκτεταμένης αποχώρησης αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία τους επόμενους έξι με δώδεκα μήνες.

Μετά την πρώτη ανακοίνωση του αμερικανικού Πενταγώνου για σχέδιο αποχώρησης 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε με νέες δηλώσεις, λέγοντας ότι ο αριθμός τους μπορεί να είναι μεγαλύτερος. Σύμφωνα με στοιχεία του Πενταγώνου ο αριθμός των εν ενεργεία Αμερικανών στρατιωτών στη Γερμανία ανέρχεται σε περίπου 36.000, ενώ στοιχεία του γερμανικού υπουργείου Άμυνας κάνουν λόγο για σχεδόν 40.000.

Η γερμανική κυβέρνηση επιχειρεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους μετά την ένταση και τις πρωτοφανείς λεκτικές επιθέσεις μεταξύ Φρίντριχ Μερτς και Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους επιχείρησε να στείλει ένα κατευναστικό μήνυμα, υπογραμμίζοντας ότι η στενή στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ συνεχίζεται απρόσκοπτα και τονίζοντας ότι η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γερμανία εξυπηρετεί τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και τα αμερικανικά συμφέροντα.

Η ακύρωση της ανάπτυξης Tomahawk

Την ίδια ώρα μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η είδηση βάσει δημοσιεύματος των New York Times ότι οι ΗΠΑ, εκτός από στρατεύματα, ενδέχεται να ακυρώσουν την προγραμματισμένη για το 2026 στάθμευση στη Γερμανία αμερικανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς τύπου Tomahawk.

Eιδικοί εκτιμούν ότι αυτή θα ήταν μια «δραματική εξέλιξη» για την αποτρεπτική ικανότητα της Γερμανίας και του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, δεδομένου ότι οι πύραυλοι αυτοί θα άλλαζαν τις ισορροπίες απέναντι τη Μόσχα. Όπως αναφέρει ο ειδικός σε θέματα πολιτικής ασφάλειας Νίκο Λάνγκε στην ιστοσελίδα tagesschau.de, «υπάρχουν ρωσικοί πύραυλοι στο Καλίνινγκραντ που μας απειλούν» και η Γερμανία δεν διαθέτει το κατάλληλο «όπλο» για να απαντήσει.

Η Ρωσία θεωρεί από την πλευρά της ότι οι συγκεκριμένοι αμερικανικοί πύραυλοι, που είναι σταθμευμένοι στη Γερμανία, θα μπορούσαν να επιφέρουν πλήγμα ακόμα και μέχρι τη Μόσχα, ζητώντας την απομάκρυνσή τους.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, η ανάπτυξη Tomahawk βεληνεκούς άνω των 2.500 χλμ. στη Γερμανία συμφωνήθηκε το 2024 μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν από τους Δημοκρατικούς και του τότε Γερμανού καγκελαρίου Όλαφ Σολτς, με στόχο να καλυφθούν κενά της ευρωπαϊκής άμυνας.

Το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο του Πενταγώνου, αναφέρει ότι δεν θα αποσταλεί αμερικανικό τάγμα για ανάπτυξη πυραύλων Tomahawk στη Γερμανία. Αναλυτές στη Γερμανία φτάνουν μέχρι το σημείο να αφήσουν υπόνοιες ακόμα και για «υπόγεια συμφωνία» Μόσχας και Ουάσιγκτον για το συγκεκριμένο θέμα, με στόχο διαβουλεύσεις για το Ουκρανικό – χωρίς την Ευρώπη.

Πηγή: DW

Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ίντερ, μετά τη νίκη τους με 2-0 επί της Πάρμα. Στο +12 από τη δεύτερη Νάπολι, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Serie A.

Ελλάδα – Αυστραλία 10-13: Ηττήθηκε ξανά η Εθνική και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στη Β’ φάση
Άλλα Αθλήματα 03.05.26

Μετά την ήττα από την Αυστραλία η Εθνική γυναικών πόλο με 3 βαθμούς κατέλαβε την 4η θέση στον β’ όμιλο και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στο World Cup στη Β' φάση, ουσιαστικά απέναντι στην Ουγγαρία.

Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2: Σημαντική νίκη για τους Spurs
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Με δυο γκολ στο 12’ και στο 25’, αντίστοιχα, η Τότεναμ νίκησε εκτός έδρας την Άστον Βίλα 2-1 και ανέβηκε στην 17η θέση της βαθμολογίας, προσπερνώντας τη Γουέστ Χαμ. Η Βίλα μείωσε στο 96’.

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 0-0: Το Τριφύλλι τις εντυπώσεις, η Ένωση την ουσία (vid)
Super League 03.05.26

Ο Παναθηναϊκός έδειξε σφυγμό και άντεξε παρά την αποβολή του Χάβι, η πρωτοπόρος ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά της στο +6 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και το 0-0 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ικανοποίησε τους πάντες.

Πλούτος: Ο παγκόσμιος χάρτης… αλλιώς- Αναζητώντας τη θέση της Ελλάδας
HelloSafe 2026 03.05.26

Ο πλούτος μιας χώρας δεν ορίζεται πλέον μόνο από το πόσα χρήματα παράγει, αλλά από το πώς αυτά τα χρήματα μεταφράζονται σε ευημερία για τον απλό πολίτη. Η περίπτωση της Ελλάδας.

Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται τους δημιουργούς της ταινίας «Michael»
Η ρήτρα 03.05.26

Ο Σπάικ Λι δήλωσε ότι, δεδομένου ότι η ταινία «Michael» τελειώνει το 1988, πριν από την πρώτη κατηγορία το 1993, είναι άσκοπο να διαμαρτύρεται κανείς για την παράλειψη.

Περιπέτεια για δύο περιπατητές στην Κέρκυρα – Η στιγμή που τους εντοπίζει το drone της Πυροσβεστικής
Ελλάδα 03.05.26

Για τον εντοπισμό τους στήθηκε επιχείρηση από την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία με τη συμμετοχή επίγειων οχημάτων, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και drones της ομάδας «ΙΚΑΡΟΣ».

«Η Τελευταία Μπλόφα» του… Κυριάκου Μητσοτάκη
«Στο χιλιοστό» 03.05.26

Το βιβλίο «οδηγός» της σκευωρίας Μητσοτάκη εναντίον του Τσίπρα για το Μακεδονικό και τις περικοπές των συντάξεων και η απολογητική απάντηση, «στο χιλιοστό», στον Τσίπρα.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

