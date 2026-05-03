Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
«Η Τελευταία Μπλόφα» του… Κυριάκου Μητσοτάκη
Παρασκήνιο 03 Μαΐου 2026, 22:00

Το βιβλίο «οδηγός» της σκευωρίας Μητσοτάκη εναντίον του Τσίπρα για το Μακεδονικό και τις περικοπές των συντάξεων και η απολογητική απάντηση, «στο χιλιοστό», στον Τσίπρα.

Πώς άραγε να αισθάνεται κανείς όταν τον «εκθέτει» ένας εν ενεργεία πρωθυπουργός; Πώς άραγε να αισθάνεται κανείς όταν του χρεώνουν «πρωτοφανή απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα»;

Ο Κυρ. Μητσοτάκης μιλούσε για ανταλλαγή της Συμφωνίας των Πρεσπών με τις συντάξεις επικαλούμενος το βιβλίο: «Η Τελευταία Μπλόφα»

Η άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ («Στο Χιλιοστό») που βασίζεται στο βιβλίο: «Η Τελευταία Μπλόφα», έφερε ξανά στο προσκήνιο μια παλιά ιστορία με μπόλικο παρασκήνιο και… αρκετή πολιτική σπέκουλα.

«Απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα»

«Δεν επιθυμώ με τη συμμετοχή μου να νομιμοποιήσω την πρωτοφανή απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα εις βάρος μου μέσα από το βιβλίο σας στο οποίο, χωρίς καμιά απόδειξη, κανένα αληθινό στοιχείο, με κατηγορήσατε ψευδώς, ότι ως πρωθυπουργός της χώρας ‘αντάλλαξα’ σε μια άθλια συναλλαγή με τον τότε πρόεδρο της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, την επίλυση ενός κρίσιμου εθνικού θέματος, του Μακεδονικού, με τη μη περικοπή των συντάξεων. Και δεν σας κρύβω την πεποίθησή μου ότι προβήκατε σε αυτή τη πρωτοφανή διαστρέβλωση, τόσο εσείς όσο και η κυρία Δενδρινού, με πλήρη συνείδηση. Απόδειξη ότι έκτοτε, τόσο στη Βουλή, όσο και σε πολλές συνεντεύξεις του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βασίστηκε στη δική σας ψευδή και ανήθικη κατασκευή, για να πλήξει το πρόσωπο και το ήθος μου, αλλά εσείς δεν προβήκατε στην παραμικρή κίνηση αποκατάστασης της αλήθειας. Επί δέκα χρόνια επιτρέπετε να διακινείται το ψεύδος και η αθλιότητα που φέρουν την υπογραφή σας.», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Τσίπρας αρνούμενος την πρόσκληση των Βαρβιτσιώτη – Δενδρινού να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ.

Διέψευσαν τον… Μητσοτάκη

Η «πόρτα» Τσίπρα στις δύο δημοσιογράφους, συγγραφείς του βιβλίου, προκάλεσε τη «δημοσιογραφική τους θλίψη» και τις ανάγκασε να δώσουν απαντήσεις για το περιεχόμενο του βιβλίου αρνούμενες πως στις 399 σελίδες του «υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση -είτε άμεση είτε έμμεση- της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων».

Μόνο που η διάψευση αυτή μάλλον δεν αφορά τον Αλέξη Τσίπρα αλλά τον Κυριάκο Μητσοτάκη! Ο πρωθυπουργός ήταν εκείνος που τόσο σε τηλεοπτικές εμφανίσεις του όσο και στη Βουλή μιλούσε για το «εξαιρετικό βιβλίο» από δύο «εξαιρετικά σοβαρές δημοσιογράφους» που μας πληροφορούσε «ξεκάθαρα» για ανταλλαγή της συμφωνίας των Πρεσπών με τις συντάξεις που «δεν διαψεύστηκε από κανέναν…».

Πριν όμως οι κ.κ. Βαρβιτσιώτη – Δενδρινού διαψεύσουν κατηγορηματικά (τον Κυριάκο Μητσοτάκη;) πως ο Αλέξης Τσίπρας οδηγήθηκε στη Συμφωνία των Πρεσπών εν είδει ανταλλάγματος για την μη περικοπή των συντάξεων το έκανε πειστικά η Άνγκελα Μέρκελ σε επίσκεψή της στην Αθήνα και τη κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσε με τον Αλέξη Τσίπρα.

