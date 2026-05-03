newspaper
Κυριακή 03 Μαϊου 2026
weather-icon 13o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εκτός πραγματικότητας ο Μητσοτάκης, «ξεφεύγει» με… χιούμορ για τη Euroleague
Πολιτική Γραμματεία 03 Μαΐου 2026, 12:33

Εκτός πραγματικότητας ο Μητσοτάκης, «ξεφεύγει» με… χιούμορ για τη Euroleague

Ο πρωθυπουργός στο Κυριακάτικο μήνυμά του δεν αναφέρεται σε κανένα ζήτημα που ταλανίζει τους πολίτες και προτιμά να κάνει... αστεία με την έναρξη των πλέι οφ της Euroleague για να «τραβήξει την προσοχή»

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Spotlight

Κουβέντα για το σκάνδαλο των υποκλοπών, τον ρόλο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, την ακρίβεια και τον πληθωρισμό όπως και ό,τι αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά στην καθημερινότητά τους από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την καθιερωμένη Κυριακάτικη ανασκόπησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί, αντιθέτως, με… παλαιωμένα αστεία να «τραβήξει την προσοχή» για να αναφερθεί στα όσα, κατά τον ίδιο, συνέβησαν την εβδομάδα που πέρασε και δίνει ραντεβού για την… επόμενη.

Όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός:

«Euroleague.

Τώρα που έχω την προσοχή σας, και αφού σας καλημερίσω και σας ευχηθώ καλό μήνα, πάμε να δούμε τι έγινε αυτήν την εβδομάδα.

Εκτός από τα playoffs που ξεκίνησαν, δυναμική πρεμιέρα έκανε και η πλατφόρμα ntantades.gov.gr, με πάνω από 13.500 επισκέψεις από την πρώτη κιόλας μέρα λειτουργίας. Πλέον, το πρόγραμμα περνά στην καθολική εφαρμογή του και επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας μια οργανωμένη, ασφαλή και ευέλικτη λύση φροντίδας για βρέφη και νήπια από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Στην πιλοτική του φάση είδαμε πόσο πολύ βοήθησε, αφού εξυπηρετήθηκαν πάνω από 2.200 οικογένειες, καλύπτοντας ανάγκες φροντίδας για 2.370 παιδιά από 1.209 πιστοποιημένους επιμελητές και επιμελήτριες. Θέλω να σταθώ σε κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό: στο δίκτυο των επιμελητών μπορούν να ενταχθούν και άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, οι οποίοι θα λαμβάνουν την ενίσχυση χωρίς καμία απολύτως παρακράτηση από τη σύνταξή τους. Η στήριξη είναι ουσιαστική, με 500 ευρώ μηνιαίως για γονείς που εργάζονται με πλήρη απασχόληση ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, και 300 ευρώ για όσους εργάζονται με μερική απασχόληση, είναι φοιτητές ή άνεργοι. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα -24.000€ στη μητέρα για το πρώτο παιδί, 27.000€ για το δεύτερο ενώ για πρώτη φορά στα προγράμματα παιδικής φύλαξης αφαιρέθηκαν τελείως τα εισοδηματικά κριτήρια για τρίτεκνους και πάνω, ώστε να καλύπτουν την πλειονότητα των οικογενειών. Στόχος μας είναι η φροντίδα των παιδιών μας να μην είναι εμπόδιο αλλά στήριγμα για τους γονείς και ειδικότερα για τις μαμάδες που είναι και οι δικαιούχοι του προγράμματος.

Ένα άλλο πρόγραμμα με μεγάλη κοινωνική απήχηση είναι το «Σπίτι μου ΙΙ», για το οποίο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έχουν εγκριθεί 13.461 δάνεια, συνολικής αξίας 1,617 δισ. ευρώ, με μέσο ύψος δανείου 120,15 χιλιάδες ευρώ. Η απορρόφηση του συνολικού προϋπολογισμού, δηλαδή, έχει φτάσει έως σήμερα το 84,1%. Αν συνυπολογίσουμε και τα περίπου 9.000 σπίτια που αποκτήθηκαν χάρη στο «Σπίτι μου Ι», το σύνολο των νοικοκυριών (περίπου 22.500) που έχουν ωφεληθεί από τα προγράμματα αυτά προσεγγίζει τον πληθυσμό μιας πόλης όπως ο Πύργος, η Κέρκυρα ή το Κιλκίς. Το μέσο εισόδημα αυτών που απέκτησαν σπίτια από το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» είναι 20.800 ευρώ και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται στην περιφέρεια -την Ανατολική και Δυτική Μακεδονία και τη Δυτική Ελλάδα. Για λόγους που έχουν να κάνουν με την αναδιάταξη των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, προκειμένου να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ -σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- ορίστηκε η 2 Ιουνίου 2026 ως καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων του «Σπίτι μου ΙΙ». Φυσικά, όσοι δικαιούχοι θα έχουν υπογράψει τις σχετικές δανειακές συμβάσεις έως τότε δεν επηρεάζονται, ωστόσο το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε από τις τράπεζες να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις απαιτούμενες διαδικασίες για να μπουν όσο το δυνατόν περισσότεροι στο πρόγραμμα. Και βεβαίως στο stegasi.gov.gr οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες για τις παραπάνω από 40 πολιτικές μας για την προσιτή στέγη.

Μένοντας όμως στο θέμα των τραπεζών και στις συναλλαγές μας με αυτές, να πω ότι είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Όπως είχαμε δεσμευτεί μπαίνει τέλος στα «ψιλά γράμματα», αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Πλέον, ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30%-50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα, όπως ισχύει κατά μέσο όρο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα να αναιρεθεί ένα δάνειο μέσα σε 14 ημέρες από τη στιγμή που θα συναφθεί. Είναι ρυθμίσεις που θεωρώ ότι δημιουργούν ένα πιο ξεκάθαρο και δίκαιο πλαίσιο για όλους.

Έχω και μερικά ευχάριστα νέα για τους νέους μας στην ύπαιθρο: από φέτος, το πρόγραμμα χρηματικών βραβείων για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών που προέρχονται από αγροτικές οικογένειες, από πιλοτικό που ήταν πέρυσι, γίνεται πλέον μόνιμος θεσμός και επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Συνολικά 2.106 παιδιά που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια θα λάβουν μια επιβράβευση 1.000 ευρώ. Παράλληλα, κάνουμε και ένα βήμα δικαιοσύνης: πλέον και οι μονογονείς πατέρες της υπαίθρου εντάσσονται κανονικά στο πρόγραμμα χρηματικών βοηθημάτων για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Την Τρίτη έγινε και η πρώτη πληρωμή αποζημιώσεων ύψους 22.757.594,65 ευρώ σε 849 κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν λόγω ευλογιάς και αφθώδους πυρετού. Οι αποζημιώσεις καταβλήθηκαν απευθείας στους κτηνοτρόφους, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι Περιφέρειες, με τα περισσότερα χρήματα να κατευθύνονται στη Θεσσαλία. Στη Δυτική Ελλάδα οι αποζημιώσεις θα πιστωθούν εντός των προσεχών ημερών.

Μέσα στην εβδομάδα προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση 1.000 σταθερών καμερών σε επιλεγμένα σημεία του οδικού δικτύου. Το έργο αυτό εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό μας για την οδική ασφάλεια, με στόχο τη μείωση των παραβάσεων, όπως το κόκκινο φανάρι ή η υπερβολική ταχύτητα, που συχνά γίνονται αιτία ατυχημάτων. Οι κάμερες θα συνδέονται απευθείας με την Ελληνική Αστυνομία, ενώ μέσω ενός νέου ψηφιακού συστήματος διαχείρισης, οι κυρώσεις θα επιβάλλονται άμεσα και με διαφάνεια. Ήδη τα νέα μέτρα ΚΟΚ, οι αυστηροί έλεγχοι της τροχαίας και τα συνεχή αλκοτέστ μαζί με τις πρώτες κάμερες που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, έχουν φέρει καλύτερα αποτελέσματα συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές στα θανατηφόρα τροχαία και κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026. Ο στόχος μας είναι η Ελλάδα να πάψει να αποτελεί αρνητική εξαίρεση στην Ευρώπη στην οδική ασφάλεια και ήδη βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο.

Συνεχίζω με έναν άλλο διαγωνισμό που αφορά την ανάπτυξη 40 νέων Μονάδων Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας, με δωρεάν υπηρεσίες για όλους τους πολίτες. Για πρώτη φορά δημιουργείται ένα εκτεταμένο δίκτυο δομών σε όλη την επικράτεια που παρέχει ολοκληρωμένες -δωρεάν επαναλαμβάνω- υπηρεσίες σε άτομα με αυτισμό και άνοια, με ταυτόχρονη ουσιαστική στήριξη στις οικογένειές τους. Εκτός από τα Κέντρα Ημέρας, προβλέπεται και κατ’ οίκον φροντίδα μέσω Κινητών Κλιμακίων. Εν έτει 2026, τα ζητήματα ψυχικής υγείας δεν πρέπει να είναι ταμπού, ούτε η αναζήτηση βοήθειας, είτε από τον πάσχοντα είτε από την οικογένειά του. Κάτι ακόμα: μέσω του myHealth app, ενεργοποιείται η δυνατότητα προγραμματισμού νέων ραντεβού σε δεκάδες μονάδες ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα. Απλά, άμεσα, ψηφιακά.

Μαζί με τον φίλο, Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, εγκαινιάσαμε το παράρτημα του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας στην Αθήνα, στο Ελληνικό. Είναι ένα από τα πλέον 4 μη κρατικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που λειτουργούν στην πατρίδα μας -αδειοδοτημένα με αυστηρά κριτήρια από την Ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης- και προσφέρει προγράμματα σπουδών στα πεδία της Ιατρικής, της Νομικής, της Φαρμακευτικής, της Ψυχολογίας και της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Στις υψηλών προδιαγραφών εγκαταστάσεις του UNIC Athens ήδη φοιτούν 280 προπτυχιακοί φοιτητές και με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά θα προσφέρονται μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Παράλληλα με την αυξημένη χρηματοδότηση, στελέχωση και εξωστρέφεια που έχουμε εξασφαλίσει για τα δημόσια ΑΕΙ, θέλουμε και μπορούμε να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε ένα περιφερειακό και γιατί όχι, αν σκεφτούμε πιο φιλόδοξα, σε ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό κέντρο, με ξένους φοιτητές οι οποίοι θα μπορούν να έρχονται να σπουδάζουν εδώ, αλλά και στη συνέχεια να εργάζονται στην πατρίδα μας για να ενισχύσουν την εθνική οικονομία. Η επικείμενη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος και του άρθρου 16 θα αναδείξει κατά πόσο τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι ικανά να υπερβούν τις αγκυλώσεις τους και να εργαστούν για την Ελλάδα του 2030.

Σε εκπαιδευτικό περιβάλλον συνεχίζω, καθώς ιδρύουμε Επαγγελματική Σχολή Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικής Δημιουργίας. Μετά την ανάκαμψη του κλάδου και την προσέλκυση μεγάλων διεθνών παραγωγών στη χώρα μας, η ανάγκη για εξειδικευμένους τεχνικούς είναι πλέον επιτακτική. Η νέα αυτή δημόσια σχολή θα παρέχει δωρεάν αρχική κατάρτιση και θα συνδέει τις σπουδές απευθείας με την αγορά εργασίας μέσω υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης σε παραγωγές που υποστηρίζονται από το ΕΚΚΟΜΕΔ. Είναι ένα στοίχημα να δώσουμε ξανά χώρο και γνώση στους Έλληνες δημιουργούς και τεχνικούς σε έναν κλάδο που αναπτύσσεται ραγδαία.

Μια Ελλάδα με όλους, για όλους και στις μεταφορές. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκπαίδευση των πρώτων 386 στελεχών του Λιμενικού Σώματος σε όλη την Ελλάδα σε θέματα εξυπηρέτησης επιβατών με αναπηρία και κινητικές δυσκολίες. Είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα που υλοποιεί το υπουργείο Ναυτιλίας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας στις θαλάσσιες μεταφορές. Τα συγκεκριμένα στελέχη έρχονται σε άμεση επαφή με το επιβατικό κοινό στα λιμάνια και εκπαιδεύονται με τη συνδρομή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των πολιτών με αναπηρία κατά την επιβίβαση και την αποβίβασή τους, διασφαλίζοντας την αναβάθμιση των υπηρεσιών με τον δέοντα σεβασμό στα ευάλωτα άτομα.

Άφησα για το τέλος την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις σχέσεις μας με τη Λιβύη, η οποία επιβεβαιώθηκε κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην Τρίπολη. Εκεί συμφωνήθηκε να προχωρήσει η συζήτηση των Τεχνικών Επιτροπών που αφορά την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Η Ελλάδα επιδιώκει την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας με τη γειτονική χώρα, ως κράτη με αντικείμενες ακτές, σε πλήρη συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, όπως αποτυπώνεται στην UNCLOS και όπως έχει πράξει με άλλα κράτη της περιοχής. Με βάση το χρονοδιάγραμμα, ο επόμενος γύρος των συνομιλιών θα διεξαχθεί το προσεχές διάστημα στην Τρίπολη. Συμφωνήθηκε, ακόμη, να υπάρξει συνεργασία και σε άλλα ζητήματα αιχμής, όπως το μεταναστευτικό, ενώ η Ελλάδα θα συνεχίσει να παρουσιάζει τις θέσεις της Λιβύης σε διεθνείς οργανισμούς. Η Ελλάδα παραμένει από τις ελάχιστες χώρες οι οποίες έχουν εδραιώσει διπλωματικές σχέσεις στο υψηλότερο επίπεδο και με τις δύο πλευρές στη Λιβύη και θα συνεχίσει τη συστηματική προσπάθεια για μία πολιτική λύση που θα διασφαλίζει την κυριαρχία της χώρας, απαλλαγμένη από εξωτερικές παρεμβάσεις.

Αυτά για την πρώτη ανασκόπηση του Μαΐου. Ευχαριστώ για τον χρόνο που αφιερώσατε να τη διαβάσετε. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή!».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Τουρισμός πολυτελείας: Η επενδυτική έκρηξη, τα νέα 5άστερα και το Conrad 

Τουρισμός πολυτελείας: Η επενδυτική έκρηξη, τα νέα 5άστερα και το Conrad 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Κόσμος
Ιράν: Ο Τραμπ να διαλέξει μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία

Ιράν: Ο Τραμπ να διαλέξει μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης εκμεταλλεύτηκε το ψέμα περί ανταλλαγής των συντάξεων με το Μακεδονικό – Η Ιστορία είναι πεισματάρα
Αιχμηρή τοποθέτηση 03.05.26

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης εκμεταλλεύτηκε το ψέμα περί ανταλλαγής των συντάξεων με το Μακεδονικό – Η Ιστορία είναι πεισματάρα

Με μια αιχμηρή τοποθέτηση, ο Αλέξης Τσίπρας εξηγεί γιατί δεν θα συμμετάσχει σε τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ καταγγέλλοντας απόπειρα σπίλωσης του έργου και του ήθους του

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Θεσμικό έρεβος και κυνισμός από τον Μητσοτάκη – Ποιον νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδέψει;
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Θεσμικό έρεβος και κυνισμός από τον Μητσοτάκη – Ποιον νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδέψει;

Με αναφορά στην αποκάλυψη του in για τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στον Κυριάκο Μητσοτάκη - «Τι ένοχη σιωπή είναι αυτή;», διερωτάται

Σύνταξη
Αποστολάκη κατά Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση ανέχεται καταχρηστικές χρεώσεις και υπέρογκα επιτόκια
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Αποστολάκη κατά Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση ανέχεται καταχρηστικές χρεώσεις και υπέρογκα επιτόκια

Η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Μιλένα Αποστολάκη επιτίθεται στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την «υποχρεωτική ευρωπαϊκή ρύθμιση» που παρουσίασε, όπως είπε, ως «εθνική πρωτοβουλία»

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Γιατί η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της για την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές;
«Εκλογές το συντομότερο» 03.05.26

Τσουκαλάς: Γιατί η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της για την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές;

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, ζητά «εκλογές το συντομότερο» απαντώντας στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι αναφορές του για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Σύνταξη
Δουδωνής από Λεπέτυμνο Λέσβου: Οι αποζημιώσεις για τον αφθώδη δεν είναι επαρκείς, χωρίς δικαίωμα ένστασης οι κτηνοτρόφοι
Πολιτική Γραμματεία 02.05.26

Δουδωνής από Λεπέτυμνο Λέσβου: Οι αποζημιώσεις για τον αφθώδη δεν είναι επαρκείς, χωρίς δικαίωμα ένστασης οι κτηνοτρόφοι

Οι αποζημιώσεις δεν ήταν επαρκείς και δεν υπήρχε δικαίωμα ένστασης για τους κτηνοτρόφους, τονίζει μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που πρόσθεσε ότι η κατάσταση στο νησί χειροτερεύει.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για αποκάλυψη in: Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη, όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της συγκάλυψης
Υποκλοπές 02.05.26

ΠΑΣΟΚ για αποκάλυψη in: Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη, όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της συγκάλυψης

«Είναι τουλάχιστον παράδοξο ο ελεγχόμενος, να γίνεται ελεγκτής», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ σχετικά με την αποκάλυψη του in για τις διατάξεις παρακολούθησης που υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για αποκάλυψη in: Ο Τζαβέλλας αθώωσε τον εαυτό του, τεκμηριώνεται η καταπάτηση του κράτους δικαίου
Υποκλοπές 02.05.26

ΣΥΡΙΖΑ για αποκάλυψη in: Ο Τζαβέλλας αθώωσε τον εαυτό του, τεκμηριώνεται η καταπάτηση του κράτους δικαίου

«Ο κ. Τζαβέλλας, έχοντας υπογράψει ο ίδιος την επισύνδεση 11 στόχων του Predator αρνήθηκε να διερευνήσει όχι μόνο αν υπήρχε ενιαίο κέντρο ΕΥΠ - Predator», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας τις αποκαλύψεις του in

Σύνταξη
Κόντρα Μαρινάκη και Τσουκαλά για τις Ανεξάρτητες Αρχές – «Η συμμορία του Μαξίμου είναι πολλαπλώς εκτεθειμένη»
Αντιπαράθεση 02.05.26

Κόντρα Μαρινάκη και Τσουκαλά για τις Ανεξάρτητες Αρχές – «Η συμμορία του Μαξίμου είναι πολλαπλώς εκτεθειμένη»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στην ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ. «Είναι γνωστό ότι έχει μαλώσει με την αλήθεια», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Εκρηκτικό κλίμα στη ΝΔ – Οι ομάδες «γαλάζιων» βουλευτών που διαμορφώνονται – Το… φάντασμα Σαμαρά στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 02.05.26

Εκρηκτικό κλίμα στη ΝΔ – Οι ομάδες «γαλάζιων» βουλευτών που διαμορφώνονται – Το… φάντασμα Σαμαρά στο Μαξίμου

Πώς οργανώνεται και μορφοποιείται, με αφετηρία το κείμενο των 5, η κριτική των «γαλάζιων» βουλευτών προς την κυβέρνηση. Μεγάλη αναστάτωση στο Μαξίμου, αλλά και σαφής διάθεση Μητσοτάκη να στείλει στην Κ.Ο. το μήνυμα ότι «δεν συγκυβερνάμε».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΠΑΣΟΚ: Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση για το Μαξίμου – Πολλή αγωνία έχει ο Π. Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση
Δήλωση Τσουκαλά 02.05.26

ΠΑΣΟΚ: Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση για το Μαξίμου – Πολλή αγωνία έχει ο Π. Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, απάντησε σε υψηλούς τόνους στον Παύλο Μαρινάκη, τονίζοντας πως «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νομίζει ότι είναι η επίσημη φωνή της 'Ομάδας Αλήθειας' και όχι της ελληνικής κυβέρνησης»

Σύνταξη
Ο υπερασπιστής της «Ομάδας Αλήθειας» Π. Μαρινάκης επιτίθεται στην αντιπολίτευση για «τοξική ρητορική»
Κυβέρνηση 02.05.26

Ο υπερασπιστής της «Ομάδας Αλήθειας» Π. Μαρινάκης επιτίθεται στην αντιπολίτευση για «τοξική ρητορική»

Ο Παύλος Μαρινάκης δεν βλέπει ζήτημα με τον Άκη Σκέρτσο, παρά τα πυρά βουλευτών της ΝΔ. Κάνει λόγο για «πολιτικό κατήφορο» την ώρα που υπερασπίζεται την «Ομάδα Αλήθειας»

Σύνταξη
Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων
Πολιτική 02.05.26

Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων

Η Ελλάδα προσανατολίζεται στην ανανέωση του στόλου των μεταγωγικών της με τις επικρατέστερες επιλογές να εμφανίζονται να είναι αυτή των C-130 της Lockheed Martin και των C-390 της Embraer.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κόμμα μέσα στον Μάιο προαναγγέλλει η Καρυστιανού – Νέες καταγγελίες για υπονόμευση
Πολιτική Γραμματεία 02.05.26

Κόμμα μέσα στον Μάιο προαναγγέλλει η Καρυστιανού – Νέες καταγγελίες για υπονόμευση

Η Μαρία Καρυστιανού σε ανάρτησή της καταγγέλλει για μια ακόμη φορά χωρίς να δίνει στοιχεία προσπάθειες διάσπασης του υπό ίδρυση κόμματος μέσω εξαγορών, ψευδών υποσχέσεων και συκοφαντιών.

Σύνταξη
Από το Παλλάς στο Ηράκλειο: Ο Αλέξης Τσίπρας, η Ιθάκη του και η νέα περιπέτεια που τώρα αρχίζει
Πολιτική 02.05.26

Από το Παλλάς στο Ηράκλειο: Ο Αλέξης Τσίπρας, η Ιθάκη του και η νέα περιπέτεια που τώρα αρχίζει

Ο Αλέξης Τσίπρας ολοκλήρωσε τη σειρά των παρουσιάσεων της «Ιθάκης» του σε επιλεγμένα μέρη στην επικράτεια μέσα σε πέντε μήνες. Το πραγματικό ταξίδι όμως, τώρα αρχίζει....

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Το ΠΑΣΟΚ πετσοκόβει Αδωνι: Σπάει κάθε ρεκόρ γραφικότητας, πού να ξέρει για την Εργατική Πρωτομαγιά ο πωλητής των βιβλίων του Πλεύρη
Επικαιρότητα 01.05.26

Το ΠΑΣΟΚ πετσοκόβει Αδωνι: Σπάει κάθε ρεκόρ γραφικότητας, πού να ξέρει για την Εργατική Πρωτομαγιά ο πωλητής των βιβλίων του Πλεύρη

Μπούμερανγκ στο Αδωνι Γεωργιάδη η διαδικτυακή λογόρροια ακόμη και τη μέρα της εργατικής πρωτομαγιάς με εξυπνακίστικη επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη. Πληρωμένη απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, που καλεί τον πρωθυπουργό να αποδοκιμάσει δημόσια τον υπουργό του για την απρέπεια.

Σύνταξη
Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»
Επικαιρότητα 01.05.26

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

«Υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, η Ελληνική Πολιτεία ανέλαβε με υπευθυνότητα το ανθρωπιστικό έργο της υποδοχής των συμμετεχόντων στον Global Sumud Flotilla, με αποκλειστικό μέλημα την ασφάλεια και την προστασία τους», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Σύνταξη
Μανιφέστο Τσίπρα: Τρεις δυνάμεις, μία συμπαράταξη και η ελπίδα για μια κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής
Πολιτική Γραμματεία 01.05.26

Μανιφέστο Τσίπρα: Τρεις δυνάμεις, μία συμπαράταξη και η ελπίδα για μια κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής

Τα βασικά σημεία του μανιφέστου Τσίπρα που δίνουν το στίγμα για τον νέο πολιτικό φορέα. Εκεί που συμπεριλαμβάνονται δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής Αριστεράς και της Οικολογίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αχτσιόγλου: Στην Ελλάδα οι μισθοί βρίσκονται στην τελευταία θέση – Η Πρωτομαγιά είναι αγώνας για την ίδια τη ζωή
Νέα Αριστερά 01.05.26

Αχτσιόγλου: Στην Ελλάδα οι μισθοί βρίσκονται στην τελευταία θέση – Η Πρωτομαγιά είναι αγώνας για την ίδια τη ζωή

«Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι ημέρα σύμβολο αγώνα για αξιοπρέπεια», επισήμανε η βουλεύτρια Β'2 Δυτικού Τομέα Αθηνών με τη Νέα Αριστερά, Έφη Αχτσιόγλου

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ακόμα χαμηλότερα στις δημοσκοπήσεις ο Τραμπ – Χάνει έδαφος ακόμα και στα δυνατά του σημεία
Washington Post 03.05.26

Ακόμα χαμηλότερα στις δημοσκοπήσεις ο Τραμπ – Χάνει έδαφος ακόμα και στα δυνατά του σημεία

Έξι μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αντιμετωπίζει ένα επιδεινούμενο πολιτικό κλίμα χάρη στις ακραίες πολιτικές της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Τουρκία: Πυροβόλησε τη νύφη της δύο φορές στο κεφάλι έπειτα από καυγά – «Την σκότωσα, καθάρισα την τιμή μου»
Στην Τουρκία 03.05.26

Πυροβόλησε τη νύφη της δύο φορές στο κεφάλι έπειτα από καυγά - «Την σκότωσα, καθάρισα την τιμή μου»

Το άγριο έγκλημα συγκλόνισε την Τουρκία - Η 58χρονη είπε στους αστυνομικούς ότι η νύφη της απατούσε τον γιο της - «Πώς μπόρεσες να το κάνεις αυτό; τη ρώτησα, μου είπε 'θα το κάνω' και άνοιξα πυρ»

Σύνταξη
Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης εκμεταλλεύτηκε το ψέμα περί ανταλλαγής των συντάξεων με το Μακεδονικό – Η Ιστορία είναι πεισματάρα
Αιχμηρή τοποθέτηση 03.05.26

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης εκμεταλλεύτηκε το ψέμα περί ανταλλαγής των συντάξεων με το Μακεδονικό – Η Ιστορία είναι πεισματάρα

Με μια αιχμηρή τοποθέτηση, ο Αλέξης Τσίπρας εξηγεί γιατί δεν θα συμμετάσχει σε τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ καταγγέλλοντας απόπειρα σπίλωσης του έργου και του ήθους του

Σύνταξη
Ισραηλινό δικαστήριο παρατείνει την κράτηση των δύο ακτιβιστών του Global Sumud Flotila – Ξεκίνησαν απεργία πείνας
Κόσμος 03.05.26

Ισραηλινό δικαστήριο παρατείνει την κράτηση των δύο ακτιβιστών του Global Sumud Flotila – Ξεκίνησαν απεργία πείνας

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι ο Keshek και ο Avila συνδέονται με τη Λαϊκή Διάσκεψη για τους Παλαιστινίους του Εξωτερικού (PCPA), η οποία έχει κατηγορηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ότι «ενεργεί κρυφά για λογαριασμό» της Χαμάς.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Θεσμικό έρεβος και κυνισμός από τον Μητσοτάκη – Ποιον νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδέψει;
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Θεσμικό έρεβος και κυνισμός από τον Μητσοτάκη – Ποιον νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδέψει;

Με αναφορά στην αποκάλυψη του in για τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στον Κυριάκο Μητσοτάκη - «Τι ένοχη σιωπή είναι αυτή;», διερωτάται

Σύνταξη
Αποστολάκη κατά Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση ανέχεται καταχρηστικές χρεώσεις και υπέρογκα επιτόκια
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Αποστολάκη κατά Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση ανέχεται καταχρηστικές χρεώσεις και υπέρογκα επιτόκια

Η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Μιλένα Αποστολάκη επιτίθεται στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την «υποχρεωτική ευρωπαϊκή ρύθμιση» που παρουσίασε, όπως είπε, ως «εθνική πρωτοβουλία»

Σύνταξη
Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για συνέργεια σε φόνο στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου
Σήμερα το πρωί 03.05.26

Εκτελέστηκε άνδρας στο Ιράν που είχε καταδικαστεί για συνέργεια σε φόνο στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου

Σύμφωνα με τις αρχές στο Ιράν οι διαδηλώσεις στις αρχές του χειμώνα ξεκίνησαν ειρηνικά προτού μετατραπούν σε «ταραχές υποκινούμενες από το εξωτερικό»

Σύνταξη
Πώς η ΑΙ του Μασκ οδηγεί τους ανθρώπους σε παραλήρημα – «Επιτέθηκε και προσπάθησε να βιάσει τη σύζυγό του»
AI 03.05.26

Πώς η ΑΙ του Μασκ οδηγεί τους ανθρώπους σε παραλήρημα - «Επιτέθηκε και προσπάθησε να βιάσει τη σύζυγό του»

Το Grok του Μασκ το παράκανε... Οι πληροφορίες που έδινε οδήγησαν πολλούς χρήστες σε διάφορα μέρη του κόσμου σε παραλήρημα. Ο Άνταμ ετοιμάστηκε για πόλεμο, ενώ ο Τάκα πίστευε ότι μπορεί να διαβάζει τις σκέψεις των ανθρώπων

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τσουκαλάς: Γιατί η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της για την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές;
«Εκλογές το συντομότερο» 03.05.26

Τσουκαλάς: Γιατί η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της για την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές;

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, ζητά «εκλογές το συντομότερο» απαντώντας στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι αναφορές του για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Σύνταξη
Ηράκλειο: Ζήτημα χρόνου να παραδοθεί ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης έξω από μπαρ
Κρήτη 03.05.26

Ζήτημα χρόνου να παραδοθεί ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης έξω από μπαρ στο Ηράκλειο

Στην υπόθεση της άγριας επίθεσης στο Ηράκλειο εμπλέκεται και ένας ανήλικος - ο οποίος τραυμάτισε με το μαχαίρι τον 57χρονο πορτιέρη -, ενώ ο πατέρας του κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε Οδησσό και Χερσώνα από ρωσικά πλήγματα με drones
Κόσμος 03.05.26

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε Οδησσό και Χερσώνα από ρωσικά πλήγματα με drones

Σε απάντηση σε αυτούς τους καθημερινούς βομβαρδισμούς, που πλέον είναι συχνότεροι και στη διάρκεια της ημέρας, η Ουκρανία έπληξε πολλούς στόχους στη Ρωσία, τόσο στρατιωτικούς όσο και ενεργειακούς

Σύνταξη
Η AI «σβήνει» τη Gen Z από την αγορά εργασίας – Το μεγάλο λάθος των επιχειρήσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 03.05.26

Η AI «σβήνει» τη Gen Z από την αγορά εργασίας – Το μεγάλο λάθος των επιχειρήσεων

Καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες αντικαθιστούν θέσεις εισαγωγικού επιπέδου με τεχνητή νοημοσύνη, ειδικοί προειδοποιούν ότι το κόστος μπορεί να αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερο απ’ όσο φαίνεται σήμερα: από την απώλεια ταλέντου μέχρι τη διάρρηξη της «αλυσίδας» που δημιουργεί τους ηγέτες του αύριο.

Γεωργία Κανδρή
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 03 Μαϊου 2026
Cookies