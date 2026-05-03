Πώς ο Banksy «φύτεψε» μέσα σε λίγα μόλις λεπτά το νέο του άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου;
Αστραπή 03 Μαΐου 2026, 08:02

Πώς ο Banksy «φύτεψε» μέσα σε λίγα μόλις λεπτά το νέο του άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου;

Με κώνους, φορτηγό και ομάδα ειδικών, ο Banksy έστησε μέσα στη νύχτα στο Waterloo Place ένα άγαλμα που σχολιάζει την εξουσία και την «τύφλωση» του εθνικισμού

Ευγενία Κοτρώτσιου
Με κίτρινους κώνους, ένα χαμηλό φορτηγό μεταφοράς βαρέων αντικειμένων, σταθεροποιητικά στηρίγματα, γάντζο ανύψωσης και μια ομάδα που ήξερε ακριβώς τι κάνει, ο Banksy κατάφερε να στήσει μέσα στη νύχτα το νέο του έργο στο κέντρο του Λονδίνου. Όχι σε κάποιο απόμερο σημείο, αλλά στο Waterloo Place, στο St James’s, κοντά σε κυβερνητικά κτίρια, πρεσβείες, ιδιωτικές λέσχες και μνημεία.

Το έργο, που ο ίδιος επιβεβαίωσε μέσω Instagram ότι είναι δικό του, είναι ένα άγαλμα πάνω σε βάθρο: ένας άνδρας με κοστούμι βαδίζει μπροστά, ενώ μια σημαία καλύπτει το πρόσωπό του και τον τυφλώνει.

Η απορία ήταν άμεση: πώς κατάφερε να μεταφέρει και να τοποθετήσει ένα τόσο μεγάλο γλυπτό σε μια τόσο κεντρική και επιτηρούμενη περιοχή, χωρίς να υπάρξει προειδοποίηση ή άδεια;

Η επιχείρηση μέσα στη νύχτα

Ο ίδιος ο Banksy έδωσε μια πρώτη απάντηση, ανεβάζοντας στο Instagram βίντεο με στιγμιότυπα από την εγκατάσταση.

Σύμφωνα με όσα φαίνονται στο υλικό, η ομάδα του έδρασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Πρώτα οριοθέτησε την περιοχή με κίτρινους κώνους κυκλοφορίας. Στη συνέχεια, ένα μεγάλο όχημα έφτασε στο σημείο και κατέβασε σταθεροποιητικά στηρίγματα, όπως γίνεται σε τεχνικές εργασίες ή μεταφορές βαρέων αντικειμένων.

Στο βίντεο εμφανίζεται άτομο με πορτοκαλί γιλέκο υψηλής ορατότητας, ενώ λίγο αργότερα φαίνεται και κάποιος με προστατευτικά γυαλιά. Το άγαλμα ανυψώθηκε με γάντζο και τοποθετήθηκε πάνω στο βάθρο.

Αν η κατασκευή του έργου πιθανότατα χρειάστηκε μήνες, η ίδια η εγκατάσταση φαίνεται πως έγινε πολύ γρήγορα, μέσα σε λίγα λεπτά.

«Ομάδα που μπορεί να στήσει συναυλία των Metallica σε 24 ώρες»

Ο Τζέιμς Πικ, δημιουργός του podcast του BBC The Banksy Story, έθεσε το ερώτημα που είχαν πολλοί: «Πώς κατάφερε να φέρει εκεί ένα χαμηλό φορτηγό, με όλη αυτή την ασφάλεια, και να στήσει ένα τεράστιο άγαλμα από ρητίνη;».

Κατά τον ίδιο, η απάντηση βρίσκεται στην οργάνωση. Ο Banksy, είπε, διαθέτει μια μεγάλη και πολύ έμπειρη ομάδα.

«Έχει μια πολύ μεγάλη ομάδα, ένα εξαιρετικά έμπειρο συνεργείο. Είναι τύποι από εκείνους που μπορούν να στήσουν μια συναυλία των Metallica μέσα σε 24 ώρες: χαλαροί άνθρωποι, αλλά στην πράξη πάρα πολύ οργανωμένοι και επαγγελματίες όταν πρέπει να γίνει μια δουλειά», ανέφερε.

Ο Πικ εκτιμά ότι η ομάδα είχε παρακολουθήσει την περιοχή από πριν, είχε υπολογίσει τι συμβαίνει και πότε, και επέλεξε την πιο ήσυχη ώρα για να φτάσει με το φορτηγό. Έτσι, μπόρεσαν πιθανότατα να τοποθετήσουν το έργο μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Πού βρίσκεται το έργο

Το άγαλμα βρίσκεται στο Waterloo Place, στο St James’s, κοντά στο Pall Mall και στο Carlton House Terrace, στην περιοχή του Westminster.

Το σημείο δεν είναι τυχαίο. Σε κοντινή απόσταση υπάρχουν ήδη σημαντικά μνημεία και αγάλματα, όπως εκείνα του Εδουάρδου Ζ΄, της Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ και το Μνημείο του Κριμαϊκού Πολέμου.

Η περιοχή φιλοξενεί επίσης κυβερνητικά κτίρια, ξένες πρεσβείες και ιδιωτικές λέσχες μελών, κάτι που κάνει ακόμη πιο εντυπωσιακό το πώς στήθηκε το έργο χωρίς προηγούμενη άδεια.

Το άγαλμα τοποθετήθηκε μπροστά από το επιχρυσωμένο άγαλμα της Αθηνάς στην πρόσοψη του Athenaeum Club.

REUTERS/Jack Taylor

Το μήνυμα πίσω από το άγαλμα

Για τον Τζέιμς Πικ, το έργο είναι «πραγματικά έξυπνο», επειδή αποτυπώνει μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή.

Όπως είπε, δείχνει έναν «φουσκωμένο» ηγέτη με κοστούμι, ο οποίος βαδίζει μπροστά, αλλά δεν βλέπει, επειδή η σημαία έχει καλύψει το πρόσωπό του. Είναι σαν να βρίσκεται ένα βήμα πριν πέσει από το χείλος και να εκτεθεί.

«Ίσως ο Banksy να θεωρεί ότι αυτή η ιδέα της ισχυρής ηγεσίας και του πολεμικού φρονήματος δεν είναι τελικά και τόσο καλή», σχολίασε ο Πικ.

Τι λέει ο δήμος

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Westminster ξεκαθάρισε στο BBC ότι δεν είχε δώσει άδεια για την εγκατάσταση, καθώς δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τα σχέδια της ομάδας του Banksy.

Παρόλα αυτά, η αντίδραση του δήμου ήταν θετική.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που βλέπουμε το τελευταίο γλυπτό του Banksy στο Westminster, μια εντυπωσιακή προσθήκη στη ζωντανή σκηνή δημόσιας τέχνης της πόλης», ανέφερε εκπρόσωπος.

Γύρω από το άγαλμα έχουν ήδη τοποθετηθεί προστατευτικά κιγκλιδώματα, ώστε να αποφευχθούν φθορές ή ατυχήματα.

Τι θα γίνει τώρα

Το μέλλον του έργου παραμένει ανοιχτό. Στο παρελθόν, έργα του Banksy έχουν κλαπεί, μεταξύ αυτών και ένα δορυφορικό πιάτο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πάντως, το μέγεθος του αγάλματος καθιστά μια τέτοια ενέργεια πολύ πιο δύσκολη.

Δεν θα ήταν, ωστόσο, η πρώτη φορά που έργο του εξαφανίζεται από δημόσιο χώρο. Το 2004, το The Drinker, η ανατρεπτική εκδοχή του The Thinker του Ροντέν, είχε αφαιρεθεί από τη Shaftesbury Avenue και επέστρεψε περίπου δέκα χρόνια αργότερα.

Άλλα έργα του Banksy έχουν διατηρηθεί και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν εκτεθεί σε μουσεία.

Προς το παρόν, η τοπική αρχή εξετάζει τις επιλογές της. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος του δήμου, «αν και έχουμε λάβει τα πρώτα μέτρα για την προστασία του αγάλματος, προς το παρόν θα παραμείνει προσβάσιμο, ώστε το κοινό να μπορεί να το δει και να το απολαύσει».

*Με πληροφορίες από: ΒΒC

ΟΟΣΑ: Πόσο βαριά… φορολογεί η Ελλάδα τα παιδιά της

Επιτόκια: Το πρόβλημα του αυξημένου κόστους χρήματος για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Τεχνητή νοημοσύνη και αγορά εργασίας: Ποια ηλικιακή ομάδα «χτύπησε» – Τι δείχνουν μελέτες σε Ευρώπη και ΗΠΑ
Τεχνητή νοημοσύνη και αγορά εργασίας: Ποια ηλικιακή ομάδα «χτύπησε» - Τι δείχνουν μελέτες σε Ευρώπη και ΗΠΑ

ΔΥΠΑ: Λήγει σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού – Από Δευτέρα, για συνταξιούχους πρώην ΟΑΕΕ
Λήγει σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού - Από Δευτέρα ανοίγει για συνταξιούχους πρώην ΟΑΕΕ

Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν – Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο
Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν – Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο

Πώς λειτουργεί η φάμπρικα με τα πέτσινα πτυχία
Πώς λειτουργεί η φάμπρικα των πέτσινων πτυχίων

Οι νεότεροι θαυμαστές του Sex and the City θεωρούν την Κάρι Μπράτσο «ναρκισσίστρια»
Οι νεότεροι θαυμαστές του Sex and the City θεωρούν την Κάρι Μπράτσο «ναρκισσίστρια»

24 ώρες μετά και ο κ. Τζαβέλλας ακόμη δεν έχει παραιτηθεί
24 ώρες μετά και ο κ. Τζαβέλλας ακόμη δεν έχει παραιτηθεί

Ενεργειακά αποθέματα: Πλησιάζουμε στο χείλος του γκρεμού, προειδοποιούν οι πετρελαϊκοί κολοσσοί
Ενεργειακά αποθέματα: Πλησιάζουμε στο χείλος του γκρεμού, προειδοποιούν οι πετρελαϊκοί κολοσσοί

Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα
Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα

Οι εκεχειρίες παραβιάζονται συνέχεια – Ωστόσο είναι απαραίτητες και συχνά φέρνουν αποτελέσματα
Οι εκεχειρίες παραβιάζονται συνέχεια – Ωστόσο είναι απαραίτητες και συχνά φέρνουν αποτελέσματα

«Καλό Σαββατοκύριακο»… χαχαχαχα!
«Καλό Σαββατοκύριακο»… χαχαχαχα!

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές

Από τον Εμανουέλ στον… Λοράν – Ο αδερφός του προέδρου Μακρόν ξαφνικά στο επίκεντρο της δημοσιότητας
Από τον Εμανουέλ στον… Λοράν – Ο αδερφός του προέδρου Μακρόν ξαφνικά στο επίκεντρο της δημοσιότητας

Η πιο διάσημη κλειδαρότρυπα του κόσμου που επιβάλλεται να κοιτάξεις
Η πιο διάσημη κλειδαρότρυπα του κόσμου που επιβάλλεται να κοιτάξεις

Άσκηση ισορροπίας του Ιράν σε παραγωγή πετρελαίου και αποθήκευση
Άσκηση ισορροπίας του Ιράν σε παραγωγή πετρελαίου και αποθήκευση

Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ παρέδωσε 26 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν και επαναπατρίστηκαν
Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ παρέδωσε 26 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν και επαναπατρίστηκαν

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

