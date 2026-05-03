Πώς ο Banksy «φύτεψε» μέσα σε λίγα μόλις λεπτά το νέο του άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου;

Με κίτρινους κώνους, ένα χαμηλό φορτηγό μεταφοράς βαρέων αντικειμένων, σταθεροποιητικά στηρίγματα, γάντζο ανύψωσης και μια ομάδα που ήξερε ακριβώς τι κάνει, ο Banksy κατάφερε να στήσει μέσα στη νύχτα το νέο του έργο στο κέντρο του Λονδίνου. Όχι σε κάποιο απόμερο σημείο, αλλά στο Waterloo Place, στο St James’s, κοντά σε κυβερνητικά κτίρια, πρεσβείες, ιδιωτικές λέσχες και μνημεία.

Το έργο, που ο ίδιος επιβεβαίωσε μέσω Instagram ότι είναι δικό του, είναι ένα άγαλμα πάνω σε βάθρο: ένας άνδρας με κοστούμι βαδίζει μπροστά, ενώ μια σημαία καλύπτει το πρόσωπό του και τον τυφλώνει.

Η απορία ήταν άμεση: πώς κατάφερε να μεταφέρει και να τοποθετήσει ένα τόσο μεγάλο γλυπτό σε μια τόσο κεντρική και επιτηρούμενη περιοχή, χωρίς να υπάρξει προειδοποίηση ή άδεια;

Η επιχείρηση μέσα στη νύχτα

Ο ίδιος ο Banksy έδωσε μια πρώτη απάντηση, ανεβάζοντας στο Instagram βίντεο με στιγμιότυπα από την εγκατάσταση.

Σύμφωνα με όσα φαίνονται στο υλικό, η ομάδα του έδρασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Πρώτα οριοθέτησε την περιοχή με κίτρινους κώνους κυκλοφορίας. Στη συνέχεια, ένα μεγάλο όχημα έφτασε στο σημείο και κατέβασε σταθεροποιητικά στηρίγματα, όπως γίνεται σε τεχνικές εργασίες ή μεταφορές βαρέων αντικειμένων.

Στο βίντεο εμφανίζεται άτομο με πορτοκαλί γιλέκο υψηλής ορατότητας, ενώ λίγο αργότερα φαίνεται και κάποιος με προστατευτικά γυαλιά. Το άγαλμα ανυψώθηκε με γάντζο και τοποθετήθηκε πάνω στο βάθρο.

Αν η κατασκευή του έργου πιθανότατα χρειάστηκε μήνες, η ίδια η εγκατάσταση φαίνεται πως έγινε πολύ γρήγορα, μέσα σε λίγα λεπτά.

«Ομάδα που μπορεί να στήσει συναυλία των Metallica σε 24 ώρες»

Ο Τζέιμς Πικ, δημιουργός του podcast του BBC The Banksy Story, έθεσε το ερώτημα που είχαν πολλοί: «Πώς κατάφερε να φέρει εκεί ένα χαμηλό φορτηγό, με όλη αυτή την ασφάλεια, και να στήσει ένα τεράστιο άγαλμα από ρητίνη;».

Κατά τον ίδιο, η απάντηση βρίσκεται στην οργάνωση. Ο Banksy, είπε, διαθέτει μια μεγάλη και πολύ έμπειρη ομάδα.

«Έχει μια πολύ μεγάλη ομάδα, ένα εξαιρετικά έμπειρο συνεργείο. Είναι τύποι από εκείνους που μπορούν να στήσουν μια συναυλία των Metallica μέσα σε 24 ώρες: χαλαροί άνθρωποι, αλλά στην πράξη πάρα πολύ οργανωμένοι και επαγγελματίες όταν πρέπει να γίνει μια δουλειά», ανέφερε.

Ο Πικ εκτιμά ότι η ομάδα είχε παρακολουθήσει την περιοχή από πριν, είχε υπολογίσει τι συμβαίνει και πότε, και επέλεξε την πιο ήσυχη ώρα για να φτάσει με το φορτηγό. Έτσι, μπόρεσαν πιθανότατα να τοποθετήσουν το έργο μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Πού βρίσκεται το έργο

Το άγαλμα βρίσκεται στο Waterloo Place, στο St James’s, κοντά στο Pall Mall και στο Carlton House Terrace, στην περιοχή του Westminster.

Το σημείο δεν είναι τυχαίο. Σε κοντινή απόσταση υπάρχουν ήδη σημαντικά μνημεία και αγάλματα, όπως εκείνα του Εδουάρδου Ζ΄, της Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ και το Μνημείο του Κριμαϊκού Πολέμου.

Η περιοχή φιλοξενεί επίσης κυβερνητικά κτίρια, ξένες πρεσβείες και ιδιωτικές λέσχες μελών, κάτι που κάνει ακόμη πιο εντυπωσιακό το πώς στήθηκε το έργο χωρίς προηγούμενη άδεια.

Το άγαλμα τοποθετήθηκε μπροστά από το επιχρυσωμένο άγαλμα της Αθηνάς στην πρόσοψη του Athenaeum Club.

Το μήνυμα πίσω από το άγαλμα

Για τον Τζέιμς Πικ, το έργο είναι «πραγματικά έξυπνο», επειδή αποτυπώνει μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή.

Όπως είπε, δείχνει έναν «φουσκωμένο» ηγέτη με κοστούμι, ο οποίος βαδίζει μπροστά, αλλά δεν βλέπει, επειδή η σημαία έχει καλύψει το πρόσωπό του. Είναι σαν να βρίσκεται ένα βήμα πριν πέσει από το χείλος και να εκτεθεί.

«Ίσως ο Banksy να θεωρεί ότι αυτή η ιδέα της ισχυρής ηγεσίας και του πολεμικού φρονήματος δεν είναι τελικά και τόσο καλή», σχολίασε ο Πικ.

Τι λέει ο δήμος

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Westminster ξεκαθάρισε στο BBC ότι δεν είχε δώσει άδεια για την εγκατάσταση, καθώς δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τα σχέδια της ομάδας του Banksy.

Παρόλα αυτά, η αντίδραση του δήμου ήταν θετική.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που βλέπουμε το τελευταίο γλυπτό του Banksy στο Westminster, μια εντυπωσιακή προσθήκη στη ζωντανή σκηνή δημόσιας τέχνης της πόλης», ανέφερε εκπρόσωπος.

Γύρω από το άγαλμα έχουν ήδη τοποθετηθεί προστατευτικά κιγκλιδώματα, ώστε να αποφευχθούν φθορές ή ατυχήματα.

Τι θα γίνει τώρα

Το μέλλον του έργου παραμένει ανοιχτό. Στο παρελθόν, έργα του Banksy έχουν κλαπεί, μεταξύ αυτών και ένα δορυφορικό πιάτο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πάντως, το μέγεθος του αγάλματος καθιστά μια τέτοια ενέργεια πολύ πιο δύσκολη.

Δεν θα ήταν, ωστόσο, η πρώτη φορά που έργο του εξαφανίζεται από δημόσιο χώρο. Το 2004, το The Drinker, η ανατρεπτική εκδοχή του The Thinker του Ροντέν, είχε αφαιρεθεί από τη Shaftesbury Avenue και επέστρεψε περίπου δέκα χρόνια αργότερα.

Άλλα έργα του Banksy έχουν διατηρηθεί και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν εκτεθεί σε μουσεία.

Προς το παρόν, η τοπική αρχή εξετάζει τις επιλογές της. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος του δήμου, «αν και έχουμε λάβει τα πρώτα μέτρα για την προστασία του αγάλματος, προς το παρόν θα παραμείνει προσβάσιμο, ώστε το κοινό να μπορεί να το δει και να το απολαύσει».

*Με πληροφορίες από: ΒΒC