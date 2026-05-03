Στελέχη των Big Tech «φεύγουν» και ιδρύουν startups
Διεθνής Οικονομία 03 Μαΐου 2026, 06:00

Στελέχη των Big Tech «φεύγουν» και ιδρύουν startups

Στελέχη από τη Meta, τη Google, την OpenAI, αφήνουν τα μεγάλα εργαστήρια AI των Big Tech και ιδρύουν νεοφυείς επιχειρήσεις

Όλο και περισσότεροι κορυφαίοι ερευνητές και στελέχη της τεχνητής νοημοσύνης αποχωρούν από τις Big Tech, εταιρείες κολοσσούς όπως η Meta και η Google για να ιδρύσουν τις δικές τους startups, με τους επενδυτές να ποντάρουν μεγάλα ποσά σε νέες ομάδες που επιδιώκουν διαφορετικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη μοντέλων AI. Η τάση αυτή αντανακλά τόσο την έντονη μάχη για την πρωτοκαθεδρία στον κλάδο όσο και την αυξανόμενη δυσκολία των μεγάλων εργαστηρίων να αφήσουν χώρο σε πιο πειραματική έρευνα.

Η μετακίνηση ταλέντου συνοδεύεται πλέον και από εντυπωσιακά υψηλές χρηματοδοτήσεις. Νεοφυείς εταιρείες που ιδρύθηκαν μόλις πριν από λίγους μήνες καταφέρνουν να αντλούν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, καθώς τα venture capital funds αναζητούν την επόμενη μεγάλη ευκαιρία στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης.

Το νέο κύμα φυγής

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNBC, ο Ντέιβιντ Σίλβερ, πρώην ερευνητής της Google DeepMind, ανακοίνωσε γύρο χρηματοδότησης 1,1 δισ. δολαρίων για τη νεοσύστατη Ineffffable Intelligence, ενώ ο  Τιμ Ροχτάσελ, επίσης πρώην στέλεχος της DeepMind, φέρεται να αναζητά έως και 1 δισ. δολάρια για τη δική του startup, Recursive Superintelligence. Παράλληλα, η AMI Labs ανακοίνωσε άντληση 1 δισ. δολαρίων λίγους μήνες μετά την αποχώρηση του Γιαν ΛεΚαν από τη θέση του επικεφαλής AI στη Meta.

Η τάση δεν περιορίζεται σε δύο ή τρεις περιπτώσεις. Πρώην εργαζόμενοι σε OpenAI, DeepMind, Anthropic και xAI έχουν επίσης προσελκύσει μεγάλα κεφάλαια για εταιρείες που δημιουργήθηκαν πρόσφατα, όπως οι Periodic Labs, Ricursive Intelligence και Humans&.

Γιατί οι επενδυτές ποντάρουν

Η αιτία πίσω από αυτό το κύμα χρηματοδοτήσεων είναι, σύμφωνα με επενδυτές και στελέχη του κλάδου, το γεγονός ότι η κούρσα για την κυριαρχία στην AI ωθεί τα μεγάλα εργαστήρια να επικεντρώνονται όλο και περισσότερο σε άμεσα εμπορικά αποτελέσματα. Αυτό αφήνει λιγότερο χώρο σε ερευνητικές κατευθύνσεις όπως νέες αρχιτεκτονικές, agents, δυνατότητα ερμηνείας και κάθετα μοντέλα, στοιχεία που μπορεί να μην δίνουν άμεση απόδοση αλλά εξακολουθούν να θεωρούνται στρατηγικά κρίσιμα.

Η Ελίζ Στερν, managing director στη γαλλική VC Eurazeo, που υποστήριξε την AMI Labs, εκτίμησε ότι οι ιδρυτές που προέρχονται από εργαστήρια αιχμής διαθέτουν «μοναδική» εικόνα για το τι λειτουργεί σε μεγάλη κλίμακα και τι αφήνουν πίσω τους τα μεγάλα εσωτερικά εργαστήρια. Όπως είπε, εκεί βρίσκεται η ευκαιρία για τις νέες εταιρείες.

Τα κεφάλαια ρέουν μαζικά

Τα στοιχεία που επικαλείται το δημοσίευμα δείχνουν ότι το 2026 τα venture capital funds έχουν διοχετεύσει 18,8 δισ. δολάρια σε AI startups που ιδρύθηκαν από τις αρχές του 2025, σύμφωνα με τη Dealroom. Το ποσό αυτό κινείται προς υπέρβαση των 27,9 δισ. δολαρίων που συγκέντρωσαν πέρυσι εταιρείες οι οποίες είχαν ξεκινήσει από τις αρχές του 2024.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η αγορά παραμένει εξαιρετικά πρόθυμη να χρηματοδοτήσει νέες ομάδες, ειδικά όταν αυτές προέρχονται από γνωστά ερευνητικά περιβάλλοντα και διαθέτουν προσωπικό με εμπειρία σε μεγάλης κλίμακας συστήματα.

Επενδυτικά μοτίβα και στρατηγική

Ο Αλεξάντερ Τζοέλ-Καρμπονέλ, εταίρος στην HV Capital, εκτίμησε ότι η αυξανόμενη πίεση για εμπορικά αποτελέσματα στα μεγάλα εργαστήρια περιορίζει την ελευθερία των ερευνητών να ακολουθήσουν πραγματικά ερευνητικά projects, ιδιαίτερα εκτός του κυρίαρχου παραδείγματος των LLMs. Η θέση αυτή ενισχύει το επιχείρημα ότι οι μικρότερες startups μπορούν να κινηθούν πιο γρήγορα, πιο ελεύθερα και σε πιο εξειδικευμένες αγορές.

Η ίδια λογική φαίνεται και στις περιπτώσεις των εταιρειών που ιδρύονται γύρω από συγκεκριμένα «κενά» της αγοράς. Η Ricursive Intelligence, για παράδειγμα, αναπτύσσει εργαλεία AI για τον σχεδιασμό μικροτσίπ και έχει ήδη αντλήσει 335 εκατ. δολάρια μέσα σε δύο γύρους χρηματοδότησης, μόλις λίγους μήνες μετά την ίδρυσή της. Η εταιρεία αξιοποιεί μάλιστα πρώην συνεργάτες από Google, Anthropic, Nvidia, Apple και xAI.

Νέα πεδία πέρα από τα LLMs

Το δημοσίευμα δείχνει ότι αρκετοί ιδρυτές αμφισβητούν αν η περαιτέρω κλιμάκωση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων αρκεί από μόνη της για να φέρει το επόμενο άλμα στην AI. Η Periodic Labs, που ιδρύθηκε από πρώην στελέχη της OpenAI και της DeepMind, συγκέντρωσε 300 εκατ. δολάρια και στοχεύει στην ανάπτυξη αυτόνομων εργαστηρίων.

Αντίστοιχα, η AMI Labs υποστηρίζει ότι η αγορά έχει φτάσει σε σημαντική πρόοδο στη δημιουργία περιεχομένου, αλλά εξακολουθεί να έχει αδυναμίες στη θεμελίωση, την αιτιότητα και τη συμπεριφορά σε πραγματικές συνθήκες. Καθώς η AI περνά από τις οθόνες στη βιομηχανία, τη ρομποτική και την υγεία, αυτές οι αδυναμίες αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Το επόμενο βήμα του κλάδου

Στο επίκεντρο της νέας γενιάς startups βρίσκεται και η ενίσχυση μεθόδων όπως η ενισχυτική μάθηση, όπου τα μοντέλα μαθαίνουν από εμπειρία και όχι μόνο από ανθρώπινα δεδομένα. Η Ineffable Intelligence φέρεται να ακολουθεί ακριβώς αυτή την κατεύθυνση, ενώ παρόμοια προσέγγιση υιοθετεί και η Humans&, η οποία ιδρύθηκε από πρώην εργαζόμενους της Anthropic και της xAI και συγκέντρωσε 480 εκατ. δολάρια τον Ιανουάριο.

Η γενική εικόνα που προκύπτει είναι ότι η μάχη της AI δεν περιορίζεται πια μόνο στους τεχνολογικούς γίγαντες. Όλο και περισσότερη αξία και κεφάλαιο μεταφέρονται σε μικρότερες, πιο ευέλικτες ομάδες, οι οποίες αξιοποιούν την εμπειρία που απέκτησαν μέσα στους ίδιους τους πρωταγωνιστές του κλάδου.

Πηγή: ot.gr

ΟΟΣΑ: Πόσο βαριά… φορολογεί η Ελλάδα τα παιδιά της

Επιτόκια: Το πρόβλημα του αυξημένου κόστους χρήματος για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα
Διεθνής Οικονομία 03.05.26

Σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις οι θεσμικοί κανόνες που σχετίζονται με τη μητρότητα και τη φροντίδα συνεχίζουν να περιορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές των γυναικών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αλλαγή εποχής 03.05.26

Τι σημαίνει η αποχώρηση για τον ίδιο τον ΟΠΕΚ; Η απώλεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δείχνει την ύπαρξη δύο διαφορετικών μοντέλων που δεν άντεχαν τη συμβίωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Διεθνής Οικονομία 03.05.26

Συνολικά, το Ιράν έχει πρόσβαση σε 65 έως 75 εκατομμύρια βαρέλια χωρητικότητας πλωτής αποθήκευσης μεγάλο μέρος της οποίας είναι δεσμευμένο σε «σκιώδη» τάνκερ που λειτουργούν στον Κόλπο

Δημήτρης Σταμούλης
Διεθνής Οικονομία 02.05.26

Οι εφαρμογές, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και οι αβέβαιες προοπτικές εργασίας ωθούν τη Gen Z να εισέλθει νωρίτερα στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας τη σύνεση με την ανάληψη κινδύνων

Οικονομία του πολέμου 02.05.26

Το 2025, οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες ανήλθαν στα 2,88 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τι σημαίνει αυτό για τις δαπάνες στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Social Europe 02.05.26

Οι εργοδότες πιέζουν για αποδυνάμωση της Οδηγίας της ΕΕ που στόχο έχει να αντιμετωπίσει το χάσμα αμοιβών. Και κύριος στόχος τους είναι το άρθρο για την αξιολόγηση της παροχής εργασίας ίσης αξίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ρήγμα 02.05.26

Η ραγδαία μείωση του παραγωγικού πληθυσμού καθιστά τη μετανάστευση και την τεχνητή νοημοσύνη τις μόνες σανίδες σωτηρίας για μια Ευρώπη που γερνάει και αδειάζει επικίνδυνα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ευρωπαίος αξιωματούχος 02.05.26

Η απειλή Τραμπ για επιβολή δασμών 25% σε ευρωπαϊκά οχήματα είναι μια κίνηση που «καταδεικνύει πόσο αναξιόπιστη είναι η αμερικανική πλευρά», τονίζει αξιωματούχος της ΕΕ.

Αναταράξεις 01.05.26

Με τις ελλείψεις καυσίμων να μειώνουν τις πτήσεις, το φετινό καλοκαίρι προμηνύεται εξαιρετικά ακριβό και δύσκολο για εκατομμύρια ανυπόμονους ταξιδιώτες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΔΥΠΑ: Λήγει σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού – Από Δευτέρα, για συνταξιούχους πρώην ΟΑΕΕ
Τέλος χρόνου σήμερα για τους δικαιούχους εργαζομένους με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή ανέργους εγγεγραμμένους στο μητρώο της ΔΥΠΑ - Από αύριο οι αιτήσεις για συνταξιούχους ΟΑΕΕ

Κόσμος 03.05.26

Ο Τραμπ εξετάζει τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, λέγοντας πάντως , ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον νότιο Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Πιστοποιήσεις… χεράτα 03.05.26

Αγορασμένα πτυχία, τιμοκατάλογοι για διπλωματικές, πιστοποιήσεις με το αζημίωτο, πλασματικές βαθμολογίες αλλά και πλαστογραφήσεις συνθέτουν το επικερδές... μενού της παραπαιδείας

Καλό, κακό 03.05.26

H Κρίστιν Ντέιβις, η οποία υποδύεται την Σάρλοτ στη σειρά Sex and the City, έσπεσε να υπερασπιστεί την Κάρι Μπράτσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) την οποία η νέα γενιά κρίνει αυστηρά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Editorial 03.05.26

Παρά τις αποκαλύψεις του in για τον τρόπο που νομιμοποίησε τις παρακολουθήσεις προσώπων, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, δικαστικός και δημοσιογράφος, ο επί της ουσίας εμπλεκόμενος στην υπόθεση, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλας παραμένει στη θέση του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αντίστροφη μέτρηση 03.05.26

Μόλις τέσσερις εβδομάδες καιρό μας δίνουν οι πετρελαϊκές εταιρείες και οι traders, πριν τα ενεργειακά αποθέματα στερέψουν, αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Διεθνής Οικονομία 03.05.26

Σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις οι θεσμικοί κανόνες που σχετίζονται με τη μητρότητα και τη φροντίδα συνεχίζουν να περιορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές των γυναικών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
The Economist 03.05.26

Οι εκεχειρίες, όπως στη Μέση Ανατολή, έχουν ιστορικό παραβιάσεων. Ωστόσο, δεν είναι ανθρωπιστικές αποφάσεις. Είναι συχνά «μια μορφή στρατηγικής διαπραγμάτευσης» για την αναδιατύπωση όρων μιας σύγκρουσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Το 40% δουλεύει! 03.05.26

Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στην εργασία του Σαββατοκύριακου στην Ευρώπη - Σχεδόν 4 στους 10 εργαζόμενους δουλεύουν "Σ/Κ" – Τα στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν τις αδυναμίες της αγοράς εργασίας

Αλλαγή εποχής 03.05.26

Τι σημαίνει η αποχώρηση για τον ίδιο τον ΟΠΕΚ; Η απώλεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δείχνει την ύπαρξη δύο διαφορετικών μοντέλων που δεν άντεχαν τη συμβίωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Οικογένεια Μακρόν 03.05.26

Οι χρήστες του Διαδικτύου, έκπληκτοι από την απίστευτη φυσική ομοιότητα μεταξύ των αδελφών Μακρόν, κατέκλυσαν τα social media με σχόλια όπως: «κλώνος» και «αντιγραφή-επικόλληση».

Για δες 03.05.26

Όλοι οι άνθρωποι μαθαίνουν από μικροί πως είναι κακό να κατασκοπεύουν κάποιον από την κλειδαρότρυπα. Αυτή είναι μια οικουμενική αλήθεια εκτός από την περίπτωση που θα δείτε παρακάτω.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Διεθνής Οικονομία 03.05.26

Συνολικά, το Ιράν έχει πρόσβαση σε 65 έως 75 εκατομμύρια βαρέλια χωρητικότητας πλωτής αποθήκευσης μεγάλο μέρος της οποίας είναι δεσμευμένο σε «σκιώδη» τάνκερ που λειτουργούν στον Κόλπο

Δημήτρης Σταμούλης
Ελλάδα 03.05.26

Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ - DHS παρέδωσε στην ελληνική πρεσβεία 26 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν από τις αμερικανικές αρχές και τα οποία επαναπατρίστηκαν.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

