«Κοκορομαχίες» στη Γαλλία για… το ψητό κοτόπουλο

Μπορεί να συρρέει κόσμος και κοσμάκης στο Master Poulet για γεύματα που ξεκινούν από περίπου 7 ευρώ, αλλά υπάρχει τουλάχιστον ένας που είναι πολύ δυσαρεστημένος από την παρουσία του. Ο Καρίμ Μπουαμρανέ, δήμαρχος του Saint-Ouen και ανερχόμενο αστέρι στο σοσιαλιστικό κόμμα, πολεμάει την αλυσίδα, όχι για κάποια παραβίαση των κανόνων πολεοδομίας, θόρυβο ή μυρωδιές, αλλά για την προσπάθειά του να προωθήσει πιο υγιεινά και οικονομικά προσιτά τρόφιμα, σημειώνουν οι Financial Times.

«Αυτή είναι μια νομική μάχη, αλλά πάνω απ’ όλα πολιτική», δήλωσε ο Μπουαμράν στο France Télévisions, αφού η πόλη έχασε μια αρχική δικαστική ακρόαση για το κλείσιμο του καταστήματος. «Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το κοτόπουλο, το λατρεύω, είναι το αγαπημένο μου πιάτο!»

Αλλά το Saint-Ouen έχει ήδη πάρα πολλά καταστήματα με κοτόπουλο, υποστήριξε ο πρόσφατα επανεκλεγείς δήμαρχος, και σύμφωνα με τον ίδιο, η στρατηγική του είναι να «προωθήσει καταστήματα που προωθούν την υγιεινή διατροφή». Ακριβώς επειδή οι κάτοικοι του Saint-Ouen είναι άνθρωποι χαμηλότερου εισοδήματος και μετανάστες, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τους προσφέρεται μόνο φθηνό φαγητό που τους «γκετοποιεί», ισχυρίζεται.

Μέρες μετά το άνοιγμα του Master Poulet, ο Μπουαμράν έβαλε τσιμεντόλιθους για να εμποδίσει την πρόσβαση στο κατάστημα, υποστηρίζοντας ότι η βεράντα του εστιατορίου είχε στηθεί παράνομα. Η Master Poulet υπέβαλε επείγουσα αγωγή για παράνομο κλείσιμο. Το δικαστήριο διέταξε την απομάκρυνση των τσιμεντόλιθων ως περιορισμό της επιχειρηματικής ελευθερίας.

Το κατάστημα άνοιξε ξανά με προκλητικά πανό που χλεύαζαν τον δήμαρχο, ενώ η εταιρεία δημοσίευσε επίσης σατιρικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που απεικόνιζαν τις κλιμακούμενες προσπάθειες του δημάρχου να κλείσει το κατάστημα.

Πολιτιστικοί πόλεμοι στην Γαλλία

Η… κοκορομαχία θα μπορούσε να είχε σταματήσει εκεί. Αλλά, το φιάσκο του Master Poulet έγινε γρήγορα μέτωπο στους πολιτιστικούς πολέμους της Γαλλίας – την αστικοποίηση, τον μετασχηματισμό των γαλλικών διατροφικών συνηθειών και την αναζήτηση της ευκολίας.

Δεδομένου ότι η αλυσίδα προωθεί το φαγητό της ως χαλάλ, τα ακροδεξιά μέσα ενημέρωσης την κατηγόρησαν ότι εξυπηρετεί τους Μουσουλμάνους.

Τα καταστήματα χαλάλ αποτελούν κόκκινο πανί για τη γαλλική ακροδεξιά. Οι δήμαρχοι του Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν καταδικάζουν συστηματικά τα καταστήματα χαλάλ, λέγοντας ότι υπονομεύουν τον κοσμικό πολιτισμό της Γαλλίας.

Ανεξάρτητα από το πώς παρουσιάζεται, η κατανάλωση πουλερικών στη Γαλλία έχει αυξηθεί σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες, ξεπερνώντας το βοδινό και το χοιρινό κρέας το 2024.

Οι πόλεμοι για τα κοτόπουλα έχουν επίσης πυροδοτήσει το ακροαριστερό κόμμα France Insoumise (LFI – Ανυπότακτη Γαλλία) του Ζαν-Λυκ Μελανσόν, το οποίο άδραξε γρήγορα την ευκαιρία να χτυπήσει τους αιώνιους αντιπάλους του, τους Σοσιαλιστές. Ο Ερίκ Κοκερέλ , βουλευτής του LFI που εκπροσωπεί την περιοχή που περιλαμβάνει το Saint-Ouen, υπερασπίστηκε την Master Poulet με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τραβήχτηκε μπροστά από το κατάστημα. «Δεν εκτιμώ τις αυταρχικές τάσεις του δημάρχου», είπε στους FT.

Το Saint-Ouen ανήκει στο διαμέρισμα Σεν-Σαιν-Ντενί, το φτωχότερο στην ηπειρωτική Γαλλία και όπου το ένα τρίτο του 1,7 εκατομμυρίου πληθυσμού έχει γεννηθεί στο εξωτερικό.

Το LFI προσπαθεί να εκτοπίσει τους Σοσιαλιστές εκεί, απευθυνόμενο πιο ανοιχτά στους μετανάστες και στις μειονότητες και υπερασπιζόμενο τις εργατικές τάξεις, και έχει κερδίσει πρόσφατα αρκετές κρίσιμες τοπικές εκλογές. Εχει επίσης τονίσει την ανάγκη για περισσότερα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας και δημόσια στέγαση.

Αντίθετα, ο Μπουαμράν και άλλοι σοσιαλιστές ηγέτες στην περιοχή θέλουν να αναπτύξουν την οικονομία και να δημιουργήσουν καλύτερες θέσεις εργασίας, ώστε να μειωθεί η φτώχεια, ενώ παράλληλα καλωσορίζουν πλουσιότερους μετανάστες από το Παρίσι.

Ο Μπουαμράν έχει αλλάξει την κατάσταση και τους δρόμους γύρω από το δημαρχείο σε μια βιτρίνα για το νέο Saint-Ouen, με καταπράσινους κήπους, ένα νέο εστιατόριο που ανήκει στον γνωστό σεφ Τιερί Μαρξ και ένα χορτοφαγικό μπιστρό.

Fast Food στη χώρα της γαστρονομίας και του savoir vivre

«Το Master Poulet είναι ένα ψεγάδι στην εικόνα του Saint-Ouen που ο δήμαρχος θέλει να προωθήσει», δήλωσε ο Κοκερέλ του LFI.

Ο Μπουαμρανέ δεν έχει εγκαταλείψει τον αγώνα. Λίγο αφότου το δικαστήριο ανάγκασε τη δημαρχία να απομακρύνει τα τσιμεντένια εμπόδια, μια σειρά από γιγάντιες πορτοκαλί γλάστρες εμφανίστηκε έξω από το Master Poulet. Κατά ειρωνικό τρόπο, οι πορτοκαλί γλάστρες συμπληρώνουν το κατάστημα, καθώς ταιριάζουν με τα χρώματα της εταιρείας.

Ο Κοκερέλ είπε ότι αυτός και ο Μπουαμρανέ είχαν αντίθετες απόψεις για το πώς πρέπει να βελτιωθεί το Saint-Ouen. «Θέλω να βελτιώσω τα πράγματα, ώστε οι άνθρωποι που ζουν εδώ δεκαετίες -ακόμα κι αν δεν έχουν πολλά χρήματα- να μπορούν να μείνουν. Όχι να τους εκδιώξουν οι αυξανόμενες τιμές σε όλα, από το ενοίκιο μέχρι το φαγητό».

Οι πελάτες φάνηκαν να μην εντυπωσιάζονται από την πολιτική αντιπαράθεση.

«Υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως τα εγκαταλελειμμένα κτίρια και η βοήθεια προς τους φτωχούς», δήλωσε στους FT 27χρονη φοιτήτρια που σε ένα κοντινό πανεπιστήμιο. «Ο δήμαρχος επέτρεψε να ανοίξουν το Burger King και μερικά κεμπάπ κοντά, οπότε γιατί όχι και το Master Poulet;»

Για τον Ζερόμ Φουρκέ, δημοσκόπο και συγγραφέα αρκετών βιβλίων για τα γαλλικά δημογραφικά στοιχεία, το Master Poulet ήταν ένα «συναρπαστικό παράθυρο» στο πώς αλλάζει η κουλτούρα του φαγητού.

Για τις αμερικανικές αλυσίδες fast food, η Γαλλία είναι σημαντική αγορά και η παρουσία τους είναι παντού.

Ο Φουρκέ δήλωσε: «Η Master Poulet δείχνει πώς οι Γάλλοι ξοδεύουν λιγότερο χρόνο ψωνίζοντας σε αγορές φρέσκων τροφίμων, μαγειρεύοντας και τρώγοντας μαζί — σε αντίθεση με το πώς φανταζόμαστε τους εαυτούς μας ως το σπίτι της γαστρονομίας και του savoir vivre».

