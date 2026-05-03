newspaper
Κυριακή 03 Μαϊου 2026
weather-icon 11o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Κοκορομαχίες» στη Γαλλία για… το ψητό κοτόπουλο
Διεθνής Οικονομία 03 Μαΐου 2026, 10:50

«Κοκορομαχίες» στη Γαλλία για… το ψητό κοτόπουλο

Μέρες μετά το άνοιγμα του Master Poulet, ο Μπουαμράν έβαλε τσιμεντόλιθους για να εμποδίσει την πρόσβαση στο κατάστημα, υποστηρίζοντας ότι η βεράντα του εστιατορίου είχε στηθεί παράνομα

ΕπιμέλειαΕυθύμης Τσιλιόπουλος
A
A
Vita.gr
Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Spotlight

Μπορεί να συρρέει κόσμος και κοσμάκης στο Master Poulet για γεύματα που ξεκινούν από περίπου 7 ευρώ, αλλά υπάρχει τουλάχιστον ένας που είναι πολύ δυσαρεστημένος από την παρουσία του. Ο Καρίμ Μπουαμρανέ, δήμαρχος του Saint-Ouen και ανερχόμενο αστέρι στο σοσιαλιστικό κόμμα, πολεμάει την αλυσίδα, όχι για κάποια παραβίαση των κανόνων πολεοδομίας, θόρυβο ή μυρωδιές, αλλά για την προσπάθειά του να προωθήσει πιο υγιεινά και οικονομικά προσιτά τρόφιμα, σημειώνουν οι Financial Times.

«Αυτή είναι μια νομική μάχη, αλλά πάνω απ’ όλα πολιτική», δήλωσε ο Μπουαμράν στο France Télévisions, αφού η πόλη έχασε μια αρχική δικαστική ακρόαση για το κλείσιμο του καταστήματος. «Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το κοτόπουλο, το λατρεύω, είναι το αγαπημένο μου πιάτο!»

Αλλά το Saint-Ouen έχει ήδη πάρα πολλά καταστήματα με κοτόπουλο, υποστήριξε ο πρόσφατα επανεκλεγείς δήμαρχος, και σύμφωνα με τον ίδιο, η στρατηγική του είναι να «προωθήσει καταστήματα που προωθούν την υγιεινή διατροφή». Ακριβώς επειδή οι κάτοικοι του Saint-Ouen είναι άνθρωποι χαμηλότερου εισοδήματος και μετανάστες, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τους προσφέρεται μόνο φθηνό φαγητό που τους «γκετοποιεί», ισχυρίζεται.

Μέρες μετά το άνοιγμα του Master Poulet, ο Μπουαμράν έβαλε τσιμεντόλιθους για να εμποδίσει την πρόσβαση στο κατάστημα, υποστηρίζοντας ότι η βεράντα του εστιατορίου είχε στηθεί παράνομα. Η Master Poulet υπέβαλε επείγουσα αγωγή για παράνομο κλείσιμο. Το δικαστήριο διέταξε την απομάκρυνση των τσιμεντόλιθων ως περιορισμό της επιχειρηματικής ελευθερίας.

Το κατάστημα άνοιξε ξανά με προκλητικά πανό που χλεύαζαν τον δήμαρχο, ενώ η εταιρεία δημοσίευσε επίσης σατιρικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που απεικόνιζαν τις κλιμακούμενες προσπάθειες του δημάρχου να κλείσει το κατάστημα.

Καρίμ Μπουαμρανέ, δήμαρχος του Saint-Ouen και πολέμιος της Master Poulet

Πολιτιστικοί πόλεμοι στην Γαλλία

Η… κοκορομαχία θα μπορούσε να είχε σταματήσει εκεί. Αλλά, το φιάσκο του Master Poulet έγινε γρήγορα μέτωπο στους πολιτιστικούς πολέμους της Γαλλίας – την αστικοποίηση, τον μετασχηματισμό των γαλλικών διατροφικών συνηθειών και την αναζήτηση της ευκολίας.

Δεδομένου ότι η αλυσίδα προωθεί το φαγητό της ως χαλάλ, τα ακροδεξιά μέσα ενημέρωσης την κατηγόρησαν ότι εξυπηρετεί τους Μουσουλμάνους.

Τα καταστήματα χαλάλ αποτελούν κόκκινο πανί για τη γαλλική ακροδεξιά. Οι δήμαρχοι του Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν καταδικάζουν συστηματικά τα καταστήματα χαλάλ, λέγοντας ότι υπονομεύουν τον κοσμικό πολιτισμό της Γαλλίας.

Ανεξάρτητα από το πώς παρουσιάζεται, η κατανάλωση πουλερικών στη Γαλλία έχει αυξηθεί σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες, ξεπερνώντας το βοδινό και το χοιρινό κρέας το 2024.

Οι πόλεμοι για τα κοτόπουλα έχουν επίσης πυροδοτήσει το ακροαριστερό κόμμα France Insoumise (LFI – Ανυπότακτη Γαλλία) του Ζαν-Λυκ Μελανσόν, το οποίο άδραξε γρήγορα την ευκαιρία να χτυπήσει τους αιώνιους αντιπάλους του, τους Σοσιαλιστές. Ο Ερίκ Κοκερέλ , βουλευτής του LFI που εκπροσωπεί την περιοχή που περιλαμβάνει το Saint-Ouen, υπερασπίστηκε την Master Poulet με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τραβήχτηκε μπροστά από το κατάστημα. «Δεν εκτιμώ τις αυταρχικές τάσεις του δημάρχου», είπε στους FT.

Το Saint-Ouen ανήκει στο διαμέρισμα Σεν-Σαιν-Ντενί, το φτωχότερο στην ηπειρωτική Γαλλία και όπου το ένα τρίτο του 1,7 εκατομμυρίου πληθυσμού έχει γεννηθεί στο εξωτερικό.

Το LFI προσπαθεί να εκτοπίσει τους Σοσιαλιστές εκεί, απευθυνόμενο πιο ανοιχτά στους μετανάστες και στις μειονότητες και υπερασπιζόμενο τις εργατικές τάξεις, και έχει κερδίσει πρόσφατα αρκετές κρίσιμες τοπικές εκλογές. Εχει επίσης τονίσει την ανάγκη για περισσότερα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας και δημόσια στέγαση.

Αντίθετα, ο Μπουαμράν και άλλοι σοσιαλιστές ηγέτες στην περιοχή θέλουν να αναπτύξουν την οικονομία και να δημιουργήσουν καλύτερες θέσεις εργασίας, ώστε να μειωθεί η φτώχεια, ενώ παράλληλα καλωσορίζουν πλουσιότερους μετανάστες από το Παρίσι.

Ο Μπουαμράν έχει αλλάξει την κατάσταση και τους δρόμους γύρω από το δημαρχείο σε μια βιτρίνα για το νέο Saint-Ouen, με καταπράσινους κήπους, ένα νέο εστιατόριο που ανήκει στον γνωστό σεφ Τιερί Μαρξ και ένα χορτοφαγικό μπιστρό.

Fast Food στη χώρα της γαστρονομίας και του savoir vivre

«Το Master Poulet είναι ένα ψεγάδι στην εικόνα του Saint-Ouen που ο δήμαρχος θέλει να προωθήσει», δήλωσε ο Κοκερέλ του LFI.

Ο Μπουαμρανέ δεν έχει εγκαταλείψει τον αγώνα. Λίγο αφότου το δικαστήριο ανάγκασε τη δημαρχία να απομακρύνει τα τσιμεντένια εμπόδια, μια σειρά από γιγάντιες πορτοκαλί γλάστρες εμφανίστηκε έξω από το Master Poulet. Κατά ειρωνικό τρόπο, οι πορτοκαλί γλάστρες συμπληρώνουν το κατάστημα, καθώς ταιριάζουν με τα χρώματα της εταιρείας.

Ο Κοκερέλ είπε ότι αυτός και ο Μπουαμρανέ είχαν αντίθετες απόψεις για το πώς πρέπει να βελτιωθεί το Saint-Ouen. «Θέλω να βελτιώσω τα πράγματα, ώστε οι άνθρωποι που ζουν εδώ δεκαετίες -ακόμα κι αν δεν έχουν πολλά χρήματα- να μπορούν να μείνουν. Όχι να τους εκδιώξουν οι αυξανόμενες τιμές σε όλα, από το ενοίκιο μέχρι το φαγητό».

Οι πελάτες φάνηκαν να μην εντυπωσιάζονται από την πολιτική αντιπαράθεση.

«Υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως τα εγκαταλελειμμένα κτίρια και η βοήθεια προς τους φτωχούς», δήλωσε στους FT 27χρονη φοιτήτρια που σε ένα κοντινό πανεπιστήμιο. «Ο δήμαρχος επέτρεψε να ανοίξουν το Burger King και μερικά κεμπάπ κοντά, οπότε γιατί όχι και το Master Poulet;»

Για τον Ζερόμ Φουρκέ, δημοσκόπο και συγγραφέα αρκετών βιβλίων για τα γαλλικά δημογραφικά στοιχεία, το Master Poulet ήταν ένα «συναρπαστικό παράθυρο» στο πώς αλλάζει η κουλτούρα του φαγητού.

Για τις αμερικανικές αλυσίδες fast food, η Γαλλία είναι σημαντική αγορά και η παρουσία τους είναι παντού.

Ο Φουρκέ δήλωσε: «Η Master Poulet δείχνει πώς οι Γάλλοι ξοδεύουν λιγότερο χρόνο ψωνίζοντας σε αγορές φρέσκων τροφίμων, μαγειρεύοντας και τρώγοντας μαζί — σε αντίθεση με το πώς φανταζόμαστε τους εαυτούς μας ως το σπίτι της γαστρονομίας και του savoir vivre».

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
ΟΟΣΑ: Πόσο βαριά… φορολογεί η Ελλάδα τα παιδιά της

ΟΟΣΑ: Πόσο βαριά… φορολογεί η Ελλάδα τα παιδιά της

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν

Μέση Ανατολή: Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα
Διεθνής Οικονομία 03.05.26

Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα

Σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις οι θεσμικοί κανόνες που σχετίζονται με τη μητρότητα και τη φροντίδα συνεχίζουν να περιορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές των γυναικών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές
Αλλαγή εποχής 03.05.26

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές

Τι σημαίνει η αποχώρηση για τον ίδιο τον ΟΠΕΚ; Η απώλεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δείχνει την ύπαρξη δύο διαφορετικών μοντέλων που δεν άντεχαν τη συμβίωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Άσκηση ισορροπίας του Ιράν σε παραγωγή πετρελαίου και αποθήκευση
Διεθνής Οικονομία 03.05.26

Άσκηση ισορροπίας του Ιράν σε παραγωγή πετρελαίου και αποθήκευση

Συνολικά, το Ιράν έχει πρόσβαση σε 65 έως 75 εκατομμύρια βαρέλια χωρητικότητας πλωτής αποθήκευσης μεγάλο μέρος της οποίας είναι δεσμευμένο σε «σκιώδη» τάνκερ που λειτουργούν στον Κόλπο

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Από το χαρτζιλίκι, στο χρηματιστήριο: Πώς η Gen Z επαναπροσδιορίζει τις επενδύσεις σε έναν ασταθή κόσμο
Διεθνής Οικονομία 02.05.26

Από το χαρτζιλίκι, στο χρηματιστήριο: Πώς η Gen Z επαναπροσδιορίζει τις επενδύσεις σε έναν ασταθή κόσμο

Οι εφαρμογές, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και οι αβέβαιες προοπτικές εργασίας ωθούν τη Gen Z να εισέλθει νωρίτερα στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας τη σύνεση με την ανάληψη κινδύνων

Σύνταξη
Περισσότερα όπλα, λιγότερη υγεία και παιδεία: Η έκρηξη της παγκόσμιας στρατιωτικοποίησης
Οικονομία του πολέμου 02.05.26

Περισσότερα όπλα, λιγότερη υγεία και παιδεία: Η έκρηξη της παγκόσμιας στρατιωτικοποίησης

Το 2025, οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες ανήλθαν στα 2,88 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τι σημαίνει αυτό για τις δαπάνες στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕΕ: Χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών – Η απαίτηση των εργοδοτών για απορρύθμιση απειλεί ό,τι έχουμε πετύχει
Social Europe 02.05.26

ΕΕ: Χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών – Η απαίτηση των εργοδοτών για απορρύθμιση απειλεί ό,τι έχουμε πετύχει

Οι εργοδότες πιέζουν για αποδυνάμωση της Οδηγίας της ΕΕ που στόχο έχει να αντιμετωπίσει το χάσμα αμοιβών. Και κύριος στόχος τους είναι το άρθρο για την αξιολόγηση της παροχής εργασίας ίσης αξίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δημογραφικό: Ραγδαία ανατροπή της κρίσιμης αναλογίας εργαζομένων προς συνταξιούχους
Ρήγμα 02.05.26

«Δημογραφικός χειμώνας» απειλεί ανοιχτά την οικονομία και τα ασφαλιστικά συστήματα

Η ραγδαία μείωση του παραγωγικού πληθυσμού καθιστά τη μετανάστευση και την τεχνητή νοημοσύνη τις μόνες σανίδες σωτηρίας για μια Ευρώπη που γερνάει και αδειάζει επικίνδυνα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Οι νέοι δασμοί Τραμπ σε ευρωπαϊκά οχήματα δείχνουν την αναξιοπιστία των ΗΠΑ, δηλώνει αξιωματούχος της ΕΕ
Ευρωπαίος αξιωματούχος 02.05.26

Οι νέοι δασμοί Τραμπ σε βάρος της ΕΕ «δείχνουν την αναξιοπιστία των ΗΠΑ»

Η απειλή Τραμπ για επιβολή δασμών 25% σε ευρωπαϊκά οχήματα είναι μια κίνηση που «καταδεικνύει πόσο αναξιόπιστη είναι η αμερικανική πλευρά», τονίζει αξιωματούχος της ΕΕ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρήτη: Χαλάζι και θυελλώδεις βοριάδες στο Ηράκλειο – Πλοία δεν κατάφεραν να δέσουν στο λιμάνι
Στην Κρήτη 03.05.26

Χαλάζι και θυελλώδεις βοριάδες στο Ηράκλειο - Πλοία δεν κατάφεραν να δέσουν στο λιμάνι

Μέσα σε πέντε λεπτά το χαλάζι είχε «ασπρίσει» τις αυλές στο Ηράκλειο - Στο λιμάνι, οι θυελλώδεις άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα ένα κρουαζιερόπλοιο να αναγκαστεί να επιστρέψει στον Πειραιά

Σύνταξη
Τρομερή Μαρία Στρατουδάκη: Δύο χάλκινα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών εφήβων νεανίδων
Αθλητισμός & Σπορ 03.05.26

Τρομερή Μαρία Στρατουδάκη: Δύο χάλκινα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών εφήβων νεανίδων

Η 17χρονη αθλήτρια του Κρατερού Χανίων κατέκτησε δύο χάλκινα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών εφήβων νεανίδων καταρρίπτοντας και έξι πανελλήνια ρεκόρ.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Πρόωρη αυλαία για το «Σπίτι Μου 2» – Βροχή διαμαρτυριών
Λήγει 2/6 03.05.26

Πρόωρη αυλαία για το «Σπίτι Μου 2» – Βροχή διαμαρτυριών

Το πρόγραμμα φθηνών επιδοτούμενων στεγαστικών δανείων «Σπίτι Μου 2», λήγει πρόωρα στις 2 Ιουνίου, αντί για τέλη Αυγούστου όπως αναμενόταν. Αγωνία για χιλιάδες δικαιούχους που τρέχουν και δεν φτάνουν.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Άβα Γκάρντνερ – Φρανκ Σινάτρα: Πωλείται η ερωτική φωλιά τους
Πάθος 03.05.26

Άβα Γκάρντνερ - Φρανκ Σινάτρα: Πωλείται η ερωτική φωλιά τους - «Εδώ έζησαν τη θυελλώδη σχέση τους»

Η κατοικία που στέγασε έναν από τους πιο παθιασμένους και ταραχώδεις έρωτες στην ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου, αυτή της Άβα Γκάρντνερ και του Φράνκ Σινάτρα, διατίθεται πλέον προς πώληση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΔΝΤ: Επικρίνει τις κυβερνήσεις της ΕΕ ότι αγνοούν προειδοποιήσεις για επιδοτήσεις ενέργειας
Οικονομικές Ειδήσεις 03.05.26

Το ΔΝΤ επικρίνει τις κυβερνήσεις της ΕΕ ότι αγνοούν προειδοποιήσεις για επιδοτήσεις ενέργειας - Η αναφορά στην Ελλάδα

Το ΔΝΤ προτρέπει τις χώρες να στοχεύσουν την υποστήριξη στους πιο ευάλωτους αντί να χρησιμοποιούν δαπανηρά γενικά μέτρα

Σύνταξη
Το σούπερ-γιοτ που αγνόησε τον πόλεμο
Ανήκει σε ζάπλουτο Ρώσο 03.05.26

Το σούπερ-γιοτ που αγνόησε τον πόλεμο

Η διέλευση του Nord από τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω γεωπολιτικής έντασης αποκαλύπτει τα όρια της διεθνούς πίεσης και τη δύναμη των παγκόσμιων ελίτ

Γεώργιος Μαζιάς
Η Ευρώπη στο περιθώριο των «mega deals»
Πρόβλημα για την ΕΕ 03.05.26

Η Ευρώπη στο περιθώριο των «mega deals»

Πώς οι ΗΠΑ χτίζουν τους νέους οικονομικούς κολοσσούς - Οι συγχωνεύσεις-μαμούθ αναδιαμορφώνουν την παγκόσμια οικονομία, με την Ευρώπη να αναζητά νέα στρατηγική ανάμεσα σε ρύθμιση και ανταγωνιστικότητα

Γεώργιος Μαζιάς
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μονοκατοικία στο Ωραιόκαστρο – Απεγκλώβισαν μητέρα με τρία ανήλικα παιδιά
Στη Θεσσαλονίκη 03.05.26

Φωτιά σε μονοκατοικία στο Ωραιόκαστρο - Απεγκλώβισαν μητέρα με τρία ανήλικα παιδιά

Στην Πυροσβεστική στη Θεσσαλονίκη σήμανε συναγερμός και άμεσα έφτασε έξω από την οικία ισχυρή δύναμη με 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες, που έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά

Σύνταξη
Σήμερα η πρώτη απόφαση του ΟΠΕΚ+ για την παραγωγή πετρελαίου μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ
Οικονομία 03.05.26

Σήμερα η πρώτη απόφαση του ΟΠΕΚ+ για την παραγωγή πετρελαίου μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ

Συνολικά, η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Καζακστάν, η Αλγερία και το Ομάν αναμένεται να αυξήσουν τις ποσοστώσεις τους «κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα», εξηγεί ο Αρν Λόμαν Ράσμουσεν αναλυτής στην Global Risk Management.

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά από μισθούς, συντάξεις και ενισχύσεις
Οδηγός 03.05.26

Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά από μισθούς, συντάξεις και ενισχύσεις

Στη δήλωση για τα αναδρομικά, τα ποσά προσυμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα οι φορολογούμενοι να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν κάποιον άλλο κωδικό

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 03 Μαϊου 2026
Cookies