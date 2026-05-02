Ο Άντι πριν τον Γουόρχολ – Τα άγνωστα έργα, η φτώχεια, το πλιγούρι βρώμης
Art 02 Μαΐου 2026, 19:10

Ο Άντι πριν τον Γουόρχολ – Τα άγνωστα έργα, η φτώχεια, το πλιγούρι βρώμης

Πριν ο Άντι Γουόρχολ γίνει ο πιο διάσημος καλλιτέχνης στον κόσμο, σχεδίαζε πολύχρωμα υφάσματα, διακοσμημένα με έντομα, λουλούδια και παγωτά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Spotlight

Κάποτε, στην εποχή του αμερικανικού ονείρου, μπορούσες να αγοράσεις έναν γνήσιο Άντι Γουόρχολ με το μέτρο. «Δεν τσαλακώνεται, έχει προ-συρρικνωθεί, πλένεται εύκολα, δε χρειάζεται μαλακτικό» υποσχόταν μια διαφήμιση που δημοσιεύτηκε το 1956.

Το «Happy Bug Day» ήταν ένα βαμβακερό ύφασμα με τυπωμένο σχέδιο που σχεδίασε ο Γουόρχολ και διατίθετο σε πέντε χρωματικές παραλλαγές στην τιμή των 93 σεντ το μέτρο, με επιπλέον 10 σεντ για κλωστή σε αντίστοιχο χρώμα.

Αυτό το ύφασμα, συνέχιζε η διαφήμιση, είναι κατάλληλο για φορέματα, φούστες, μπλούζες, παιδικά ρούχα και διακόσμηση σπιτιού.

Η μητέρα του Άντι Γουόρχολ, Τζούλια Γουάρχολα / Wikimedia Commons

Πρώιμες υποσχέσεις

Πριν ο Γουόρχολ γίνει ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης στον κόσμο, ήταν ένας καθημερινός νεαρός από το Χίκσβιλ, που κυκλοφορούσε με λεωφορείο. Το 1949, ο 20χρονος απόφοιτος καλών τεχνών έφτασε στη Νέα Υόρκη με το νυχτερινό λεωφορείο της Greyhound από το Πίτσμπουργκ.

Εκείνη τη χρονιά, ένας εκδότης περιοδικού του ζήτησε μια συνοπτική βιογραφία. Ο Γουόρχολ τον απέφυγε: «Η ζωή μου δεν θα γέμιζε ούτε μια ταχυδρομική κάρτα. Γεννήθηκα στο Πίτσμπουργκ το 1928 (όπως όλοι οι άλλοι σε ένα χαλυβουργείο).

»Αφήστε το ιστορικό -γονείς μετανάστες από τα Καρπάθια Όρη, βρωμιά, φτώχεια, πλιγούρι βρώμης, αμήχανες σχολικές μέρες, πρώιμες υποσχέσεις».

Το «ατελιέ» του ήταν ένα τραπέζι τοποθετημένο πάνω από μια μπανιέρα με πόδια σε σχήμα πέλματος ζώου. Κάθε βράδυ, κατσαρίδες σέρνονταν στις γωνίες

Ο Άντι Γουόρχολ το 1950 / Wikimedia Commons

Κατσαρίδες στις γωνίες

Ο Γουόρχολ υπομίσθωσε ένα διαμέρισμα τριών δωματίων στον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας στο Λόουερ Ιστ Σάιντ. Το «ατελιέ» του ήταν ένα τραπέζι τοποθετημένο πάνω από μια μπανιέρα με πόδια σε σχήμα πέλματος ζώου.

Κάθε βράδυ, κατσαρίδες σέρνονταν στις γωνίες. Σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, καθώς ο Γουόρχολ προωθούσε το πορτφόλιό του από γραφείο σε γραφείο, κάποιο έντομο εμφανιζόταν μέσα από τις σελίδες.

Μια από τις πρώτες εκδότριες, η Τίνα Φρέντερικς, καλλιτεχνική διευθύντρια στο Glamour, σκέφτηκε ότι τα σχέδιά του θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. «Μπορείς να σχεδιάσεις κάτι πιο πρακτικό, πιο εμπορικό;» ρώτησε. «Μπορώ να σχεδιάσω οτιδήποτε», ήρθε η απάντηση. Και έτσι αποδείχθηκε.

Το Happy Bug Day, ένα χαρούμενο σμήνος από πεταλούδες, σκαθάρια, τριζόνια και νυχτοπεταλούδες (χωρίς κατσαρίδες), ήταν το bestseller του

Happy Bug Day, περ. 1956  PAUL MARÉCHAL © 2026 THE ANDY WARHOL FOUNDATION FOR THE VISUAL ARTS, INC.

Τα πάντα και γρήγορα

Ο Γουόρχολ μπορούσε να σχεδιάσει τα πάντα και, ακόμα καλύτερα από την άποψη των εκδοτών και των διαφημιστών, μπορούσε να το κάνει γρήγορα. Τα επόμενα χρόνια ήταν εκπληκτικά παραγωγικά.

Σχεδίαζε για τα περιοδικά Glamour, Harper’s Bazaar, Town and Country, Sports Illustrated και για την εφημερίδα The New York Times. Εικονογράφησε φυλλάδια, εξώφυλλα βιβλίων, εξώφυλλα δίσκων, ευχετήριες κάρτες, βιτρίνες και τέντες, ακόμη και τα σουπλά για το καφέ ενός πολυκαταστήματος.

Ζωγράφισε εκατοντάδες γόβες, μπότες και brogue για το κατάστημα υποδημάτων I Miller. Έγινε επίσης ένας παραγωγικός σχεδιαστής υφασμάτων. Το Happy Bug Day, ένα χαρούμενο σμήνος από πεταλούδες, σκαθάρια, τριζόνια και νυχτοπεταλούδες (χωρίς κατσαρίδες), ήταν το bestseller του.

Tumbling Clown on Horses, c 1956 Courtesy of Yale University Press © 2026 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc/Licenced by DACS, London Photography by Jonathan Richard © Target Gallery

Τα παραμελημένα υφάσματά του

Τα υφάσματα του Γουόρχολ έχουν παραμεληθεί κάπως. Αξίζουν μόλις μια παράγραφο στην τεράστια και εξαιρετικά διασκεδαστική βιογραφία του καλλιτέχνη, 1.000 σελίδων, του Blake Gopnik.

Ωστόσο ένα νέο βιβλίο, το Andy Warhol: The Complete Textiles and Fashion του επιμελητή και συλλέκτη τέχνης Paul Maréchal, έδωσε επιτέλους στα υφάσματα του Πάπα της Ποπ τα 15 λεπτά φήμης τους.

Μία από τις πρώτες παραγγελίες του Γουόρχολ, λίγους μήνες μετά την άφιξή του στη Νέα Υόρκη, ήταν μια διαφήμιση για μια εταιρεία υφασμάτων της Φιλαδέλφειας. Αυτή ήταν σχεδόν σίγουρα η αρχή της καριέρας του στον τομέα των υφασμάτων

Υφασματάς από τους λίγους

Μία από τις πρώτες παραγγελίες του Γουόρχολ, λίγους μήνες μετά την άφιξή του στη Νέα Υόρκη, ήταν μια διαφήμιση για μια εταιρεία υφασμάτων της Φιλαδέλφειας. Αυτή ήταν σχεδόν σίγουρα η αρχή της καριέρας του στον τομέα των υφασμάτων.

Ένα από τα πρώτα υφάσματα που δημιούργησε, το «Tumbling Clown on Horses», ξεκίνησε ως χριστουγεννιάτικη κάρτα. Το μοτίβο που μοιάζει με καρουσέλ οφείλει κάτι στο ζωοτρόπιο του 19ου αιώνα, μια κυλινδρική συσκευή στην οποία μπορούσαν να τοποθετηθούν μια σειρά εικονογραφημένων εικόνων που φαινόταν να κινούνται καθώς ο κύλινδρος περιστρεφόταν.

Μεταμορφωμένο σε μια φουσκωτή φούστα της δεκαετίας του 1950 και φορεμένο σε έναν χορό ροκ εν ρολ, το ύφασμα θα δημιουργούσε, καθώς κινούνταν, την ψευδαίσθηση ότι κλόουν έκαναν τούμπες πάνω σε άλογα.

Candy Apples, c 1962 Courtesy of Yale University Press © 2026 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc/Licenced by DACS, London. Photography by Jonathan Richard © Target Gallery

Αντίο σιδέρωμα

Οι γυναίκες που φορούσαν φόρμες τύπου «Rosie the Riveter» ενώ εργάζονταν σε εργοστάσια πολεμικού υλικού και ναυπηγεία κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου δεν είχαν καμία πρόθεση να επιστρέψουν στον τρόπο ντυσίματος των μητέρων τους.

Η αγορά των φθηνών υφασμάτων με τυπωμένα μοτίβα, που πλένονταν και φοριούνταν εύκολα, γνώρισε μεγάλη άνθηση.

«Δεν χρειάζεται σιδέρωμα ή σιδερώνεται ελάχιστα όταν στεγνώνει κρεμασμένο χωρίς στύψιμο», υποσχόταν η διαφήμιση που συνόδευε τη σειρά «Happy Bug Day».

«Καινοτόμα υφάσματα»

Τα πρώτα υφάσματα του Γουόρχολ εγκατέλειψαν τα chintz και τα καρό. Τα μοτίβα του, σε στυλ ποπ αρτ, μετέτρεπαν σε μαγικά αντικείμενα της καθημερινότητας: κουμπιά και σκουπόξυλα, στυλό και μπουκάλια αρώματος, εργαλεία κήπου και ρολόγια τσέπης.

Ένα βαμβακερό ύφασμα με τύπωμα που από μακριά έμοιαζε με απλές ρίγες, όταν το κοίταζε κανείς από κοντά, αποκαλυπτόταν ως μια σειρά από στοιβαγμένες μεζούρες και χάρακες.

Στα μάτια μας, ένα φόρεμα φτιαγμένο από τα μοτίβα Pretzels ή Ice Cream Cones (και τα δύο του 1964) μοιάζει λίγο καρτουνίστικο, αλλά τα «καινοτόμα υφάσματα» αποτελούσαν μια αναπτυσσόμενη αγορά.

Σχεδόν την ίδια εποχή που ο Αμερικανός καλλιτέχνης Γουέιν Τιμπό ζωγράφιζε παγωτά σάντουιτς και φέτες καρπουζιού, ο Γουόρχολ τύπωνε τα ίδια μοτίβα. Και οι δύο είχαν μια προτίμηση για γυαλιστερά και γλυκανάλατα μήλα καραμέλας.

«Αν και δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να φορέσω μια φούστα ραμμένη από το έργο του Γουόρχολ Potted Plants (περ. 1958) -θυμίζει υπερβολικά τους Bill and Ben- τα λουλουδάτα μοτίβα του Γουόρχολ θα μπορούσαν να φορεθούν ακόμα και σήμερα» σχολιάζει η Laura Freeman στους Times.

Τα έργα του «Nasturtiums», «Water Lilies», «Lilies» και «Philodendrons» (περ. 1959) συνδυάζουν μια ποπ παλέτα με ένα κομψό, ελικοειδές επαναλαμβανόμενο μοτίβο

1956 To design Nasturtiums © 2026 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc/Licenced by DACS, London

Πολύπλοκη απλότητα

Μία από τις πρώτες συνεργασίες του Γουόρχολ ήταν με τη Balmoral Looms, μια μάρκα για την οποία δημιούργησε εννέα floral σχέδια, με μοτίβα που σέρνονται και περιπλέκονται, αντλώντας έμπνευση από το στυλ αρ νουβό.

Τα έργα του «Nasturtiums», «Water Lilies», «Lilies» και «Philodendrons» (περ. 1959) συνδυάζουν μια ποπ παλέτα με ένα κομψό, ελικοειδές επαναλαμβανόμενο μοτίβο.

Τα μοτίβα του Γουόρχολ μπορεί συχνά να φαίνονταν αφελή -απλό περίγραμμα, με ελάχιστο βάρος ή σκιά- αλλά η διάταξη των κοχυλιών, των αστεριών και των αχινών του, για παράδειγμα, ήταν συχνά εξαιρετικά περίπλοκη. Πώς στο καλό κατάφερνε κανείς να ευθυγραμμίσει τις ραφές;

Ο φεμινιστής Γουόρχολ

Μπορεί τα υφάσματα να θεωρούνταν ευρέως ως μια γυναικεία και, ως εκ τούτου, δευτερεύουσα ασχολία -ας μην ξεχνάμε ότι ήταν μια εποχή που ο Τζάκσον Πόλοκ, ο Βίλεμ ντε Κούνινγκ και άλλοι άνδρες της δράσης ασχολούνταν με τεράστιους αφηρημένους καμβάδες και τίποτα τόσο «τακτοποιημένο» όσο μια επανάληψη- αλλά ο Γουόρχολ δεν το έβλεπε έτσι.

Σημείωσε ότι η «γυναικεία τέχνη» των υφασμάτων είναι «άλλη μια απόδειξη ότι οι γυναίκες είναι οι σημαντικότερες καλλιτέχνιδες του κόσμου».

Τόσο απλά, γρήγορα και τυχαία

Οι πρώιμες ασκήσεις του Γουόρχολ στην επανάληψη θα επηρεάσουν μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα του: τον Έλβις Πρίσλεϊ, τη Μέριλιν Μονρόε, τα μπουκάλια της Coca-Cola.

Άρχισε να «κάνει μεταξοτυπίες» τον Αύγουστο του 1962. «Με τη μεταξοτυπία», εξήγησε, «διαλέγεις μια φωτογραφία, την μεγεθύνεις, τη μεταφέρεις με κόλλα πάνω σε μετάξι και μετά περνάς μελάνι από πάνω της, έτσι ώστε το μελάνι να περάσει μέσα από το μετάξι αλλά όχι μέσα από την κόλλα. Με αυτόν τον τρόπο παίρνεις την ίδια εικόνα, ελαφρώς διαφορετική κάθε φορά. Ήταν όλα τόσο απλά -γρήγορα και τυχαία. Ήμουν ενθουσιασμένος με αυτό».

Ο Γουόρχολ στη Στοκχόλμη, το 1968 / Public Domain

Γραβάτες από τους καμβάδες του

Μία από τις πρώτες του σειρές αναπαρήγαγε τις συσκευασίες των κουτιών Brillo. Για μια έκθεση το 1964, ο Γουόρχολ τύπωσε τις εικόνες Brillo σε ελαφρύ καμβά και μετέτρεψε τον καμβά σε φορέματα για δύο φίλες του, ώστε να τα φορέσουν στο πάρτι που ακολούθησε.

Θα έκανε το ίδιο και την επόμενη χρονιά με τα κουτιά σούπας Campbell’s. Στους άνδρες φίλους του έδινε μερικές φορές ως δώρο μια «γραβάτα» -μια λωρίδα κομμένη από την άκρη ενός από τους καμβάδες του, με ακατέργαστη άκρη και ξεραμένη μπογιά.

Η μετάβαση στο άπειρο

Ο Γουόρχολ δεν δημιούργησε ποτέ ξανά υφάσματα τόσο προφανώς όμορφα, χαρούμενα και εμπορικά όσο τα μοτίβα που σχεδίασε τη δεκαετία του 1950, όταν πήγαινε από πόρτα σε πόρτα και ζούσε με το ζόρι ως ελεύθερος επαγγελματίας καλλιτέχνης.

Το 1972, ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας Χάλστον έστειλε μοντέλα στην πασαρέλα ντυμένα με κρεπ ντε σιν με το μοτίβο «Flower» του Γουόρχολ.

Αν είχες τα χρήματα, μπορούσες να αγοράσεις ένα φόρεμα Γουόρχολ στη μπουτίκ Χάλστον στην East 68th Street, αλλά δεν μπορούσες πλέον να παραγγείλεις πέντε μέτρα βαμβακερό ύφασμα που στεγνώνει γρήγορα -με κλωστές που ταιριάζουν- και να το ράψεις στη ραπτομηχανή Singer στο σπίτι.

*Το βιβλίο Andy Warhol: The Complete Textiles and Fashion του Paul Maréchal κυκλοφορεί στις 12 Μαΐου

*Με στοιχεία από thetimes.com | Αρχική Φωτό: Μπομπ Στάνλεϊ και Άντι Γουόρχολ / Wikimedia Commons

Γερμανία: Στροφή στον στρατιωτικό επανεξοπλισμό – Τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη;

Γερμανία: Στροφή στον στρατιωτικό επανεξοπλισμό – Τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη;

Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Ιράν: Οι ΗΠΑ πρέπει να επιλέξουν μεταξύ διπλωματίας ή πολέμου

Ο Banksy επιβεβαίωσε ότι το μυστήριο άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι δικό του
«Δεν μου αρέσει!» 01.05.26

«Ο θρύλος επέστρεψε» - Ο Banksy επιβεβαίωσε ότι το μυστήριο άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι δικό του

Μετά από περίπου 24 ώρες μυστηρίου, ο Banksy ανέβασε ένα βίντεο στα social media επιβεβαιώνοντας ότι το άγαλμα στην Waterloo Place είναι δικό του έργο

Αυτό το άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι έργο του Banksy;
Ένα άγαλμα εμφανίστηκε ξαφνικά στο κέντρο του Λονδίνου και όλοι αναρωτιούνται αν είναι το νέο έργο του Banksy

Την Τετάρτη ένα άγαλμα έκανε ξαφνικά την εμφάνισή του στην Waterloo Place του Λονδίνου, φέρει την υπογραφή του Banksy, αλλά κανείς δεν ξέρει αν είναι έργο του διάσημου street artist

Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου – Πώς ήταν η Ίμπιζα στα ’70s
Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου - Πώς ήταν η Ίμπιζα στα '70s

Η Ίμπιζα των '70s δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Τότε μιλούσαμε για μποεμ τύπους που διάβαζαν εφημερίδα σε τοπικά καφέ, ενόσω τα μπαρ του νησιού είχαν ακόμη χαρακτήρα,

Μπιενάλε: Εκτός βραβείων οι καλλιτέχνες από χώρες που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου – «Προπαγάνδα» βλέπει το Ισραήλ
Μπιενάλε: Εκτός βραβείων οι καλλιτέχνες από χώρες που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου – «Προπαγάνδα» βλέπει το Ισραήλ

Η απόφαση της επιτροπής της Μπιενάλε να αποκλείσει από βραβεία χώρες «των οποίων οι ηγέτες διώκονται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» προκαλεί έντονες αντιδράσεις από το Ισραήλ

Το Τσερνόμπιλ αρνείται να πεθάνει σαράντα χρόνια μετά – Ένα σπαρακτικό λεύκωμα αντοχής
Το Τσερνόμπιλ αρνείται να πεθάνει σαράντα χρόνια μετά – Ένα σπαρακτικό λεύκωμα αντοχής

Μέσα από τον φακό του Πιερπάολο Μιττίκα, το Τσερνόμπιλ παύει να είναι ένας νεκρός τόπος και μετατρέπεται σε ένα ζωντανό εργαστήριο ανθρώπινης ανθεκτικότητας

Για την Μπιενάλε της Βενετίας, τέχνη και εγκλήματα πολέμου δεν πάνε μαζί
Για την Μπιενάλε της Βενετίας, τέχνη και εγκλήματα πολέμου δεν πάνε μαζί

Η κριτική επιτροπή, με επικεφαλής την ιδρύτρια του Videobrasil, Σολάνζ Φάρκας, δήλωσε ότι η Μπιενάλε της Βενετίας παραμένει προσηλωμένη στην «υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της – Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων
Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της - Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων

Περιτριγυρισμένη από τα σχέδιά της και τα κεραμικά της, η Ράμα Ντουβάτζι, μιλάει στο Hyperallergic για την εξελισσόμενη καλλιτεχνική της πορεία και τη νέα της ζωή ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

«Θεϊκό» ρόστερ για το Βατικανό στη Μπιενάλε Βενετίας 2026
Πάτι Σμιθ, Μπράϊαν Ίνο και Tζιμ Τζάρμους: «Θεϊκό» ρόστερ για το Βατικανό στη Μπιενάλε Βενετίας 2026

Η Αγία Έδρα επιστρατεύει θρύλους της ροκ και της πειραματικής μουσικής για να μετατρέψει το περίπτερό του Βατικανού στην Μπιενάλε Βενετίας 2026 σε μια μοναδική «λυρική προσευχή»

Αδημοσίευτα σκίτσα του «Γουίνι το Αρκουδάκι» αποκαλύπτουν πώς γεννήθηκε ο ήρωας
Αδημοσίευτα σκίτσα του «Γουίνι το Αρκουδάκι» αποκαλύπτουν πώς γεννήθηκε ο ήρωας

Δύο σπάνια προσχέδια του Ε. Χ. Σέπαρντ, που δεν μπήκαν ποτέ στο αρχικό βιβλίο του 1926, φωτίζουν για πρώτη φορά τη δημιουργική διαδικασία πίσω από τον Γουίνι το Αρκουδάκι

Αν οι τοίχοι είχαν στόμα – Μέσα στα δωμάτια των Πάτι Σμιθ και Ρόμπερτ Μέιπλθορπ στο θρυλικό Chelsea Hotel
Αν οι τοίχοι είχαν στόμα – Μέσα στα δωμάτια των Πάτι Σμιθ και Ρόμπερτ Μέιπλθορπ στο θρυλικό Chelsea Hotel

Ένα βιβλίο φέρνει στο φως τις φωτογραφίες που τράβηξε ο Γερμανός καλλιτέχνης Άλμπερτ Σκόπιν στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στο καταφύγιο των καλλιτεχνών της Νέας Υόρκης, το Chelsea Hotel.

Η μανία της Δύσης να φτιάχνει δράκουλες – Ανατροπή με την αιματοβαμμένη κόμισα του 16ου αιώνα
Η μανία της Δύσης να φτιάχνει δράκουλες – Ανατροπή με την αιματοβαμμένη κόμισα του 16ου αιώνα

Η δυσπιστία απέναντι στη διαβόητη κόμισσα Μπάτορι είχε περισσότερο να κάνει με τα σχέδια των άλλων ευγενών για την περιουσία της παρά με πραγματικούς φόβους ότι βασάνιζε κορίτσια.

Ροντινέι: «Τιμή μου που υπερασπίζομαι τα χρώματα του Ολυμπιακού – Είμαστε φίλοι με τον Ζιοβάνι»
Ροντινέι: «Τιμή μου που υπερασπίζομαι τα χρώματα του Ολυμπιακού – Είμαστε φίλοι με τον Ζιοβάνι»

Ο Ροντινέι μίλησε για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για τη σχέση του με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά και για τη φιλία του με τον σπουδαίο Ζιοβάνι.

«Να ραφτώ ή να μη ραφτώ;»: Τι αποκάλυψε η Σίσσυ Χρηστίδου για τον γάμο της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή της;
«Να ραφτώ ή να μη ραφτώ;»: Τι αποκάλυψε η Σίσσυ Χρηστίδου για τον γάμο της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή της;

«Δεν είμαι σίγουρη ότι είμαι καλεσμένη», είπε μεταξύ άλλων η Σίσσυ Χρηστίδου για τον για τον γάμο της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή της, ενώ έκανε και μία αποκάλυψη

Νέα Αριστερά για αποκάλυψη in: «Ο κ. Τζαβέλλας σε εντεταλμένη υπηρεσία»
Νέα Αριστερά για αποκάλυψη in: «Ο κ. Τζαβέλλας σε εντεταλμένη υπηρεσία»

«Ο κ. Τζαβέλλας δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση του», επισημαίνει η Νέα Αριστερά μετά το ρεπορτάζ του in για την κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. «Απέδειξε κατ' εξακολούθηση πως λειτουργεί ως εντεταλμένος λειτουργός του Μαξίμου και όχι της Δικαιοσύνης».

Premier League: Νίκη Ευρώπης η Μπρέντφορντ με αυτογκόλ Μαυροπάνου (3-0) – Φρένο η Νιούκαστλ σε Μπράιτον (3-1)
Νίκη Ευρώπης η Μπρέντφορντ, αυτογκόλ ο Μαυροπάνος (3-0) - «Φρένο» η Νιούκαστλ σε Μπράιτον (3-1)

Επιστροφή στις νίκες για τη Μπρέντφορντ μετά από δύο μήνες, 3-0 επί της Γουέστ Χαμ, με τον Ντίνο Μαυροπάνου να στέκεται άτυχος καθώς σημείωσε αυτογκολ. «Φρένο» στην Μπράιτον από τη Νιούκαστλ (3-1).

Ο Τραμπ λέει ότι «αποδεκάτισε» το Ιράν — αλλά το «αποδεκατίζω» δεν σημαίνει αυτό που εννοεί ακριβώς
Ο Τραμπ λέει ότι «αποδεκάτισε» το Ιράν — αλλά το «αποδεκατίζω» δεν σημαίνει αυτό που εννοεί ακριβώς

«Αποδεκατίζω»: η λέξη που έγινε αγαπημένη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν κουβαλά μια πολύ πιο κυριολεκτική και αιματηρή ιστορία από τη σημερινή σημασία της

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1: «Χρυσός» βαθμός για τους Σερραίους με πέναλτι στο 90+9′! (vid)
Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1: «Χρυσός» βαθμός για τους Σερραίους με πέναλτι στο 90+9′! (vid)

Η ΑΕΛ ήταν κοντά σε σπουδαία νίκη (76' Τούπτα), αλλά ο Πανσερραϊκός με πέναλτι του Καρέλη στο 90'+9' απέσπασε «χρυσή» ισοπαλία 1-1, χάρη στην οποία οι Σερραίοι παρέμειναν στο +3 από τους βυσσινί

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος

LIVE: Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος για την 6η αγωνιστική των playout της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

LIVE: Άρσεναλ – Φούλαμ
LIVE: Άρσεναλ – Φούλαμ

LIVE: Άρσεναλ – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Φούλαμ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Ο Τραμπ στέλνει το αεροπλανοφόρο Lincoln στις κουβανικές ακτές: «Θα καταλάβουμε την Κούβα αμέσως», δήλωσε
Ο Τραμπ στέλνει το αεροπλανοφόρο Lincoln στις κουβανικές ακτές: «Θα καταλάβουμε την Κούβα αμέσως», δήλωσε

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων κατά της ηγεσίας της Κούβας, το Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «η Κούβα είναι η επόμενη». Και πως στέλνει στις ακτές το αεροπλανοφόρο Lincoln, «μόλις τελειώσει με το Ιράν».

Η απειλή του Τραμπ έγινε πραγματικότητα – Τι σημαίνει η απόσυρση στρατευμάτων για ΗΠΑ και Γερμανία
Η απειλή του Τραμπ έγινε πραγματικότητα – Τι σημαίνει η απόσυρση στρατευμάτων για ΗΠΑ και Γερμανία

Οι ΗΠΑ είχαν 68.000 στρατιωτικούς εν ενεργεία μόνιμα τοποθετημένους στις υπερπόντιες βάσεις τους στην Ευρώπη στα τέλη του περασμένου έτους, με περίπου 36.400 να βρίσκονται στη Γερμανία

Μια… άλλη Premier League: Δέκα χρόνια από το γκολ του Αζάρ που έδωσε το πρωτάθλημα στη Λέστερ
Μια… άλλη Premier League: Δέκα χρόνια από το γκολ του Αζάρ που έδωσε το πρωτάθλημα στη Λέστερ

Μια δεκαετία συμπληρώθηκε από το ιστορικό γκολ του Εντέν Αζάρ κόντρα στην Τότεναμ, το οποίο «έστειλε» το πρωτάθλημα στη Λέστερ του Κλαούντιο Ρανιέρι...

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

