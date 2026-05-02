Η Αριάν ντε Ρόθτσιλντ, ο Έπσταϊν και η έφοδος που άνοιξε ξανά το ρήγμα της δυναστείας

Η έφοδος της γαλλικής αστυνομίας στα γραφεία της Edmond de Rothschild στο Παρίσι συνέβη την ώρα που η Αριάν ντε Ρόθτσιλντ προσπαθούσε να δείξει εικόνα σταθερότητας. Μια ηλιόλουστη Παρασκευή του Μαρτίου, η διευθύνουσα σύμβουλος της ελβετικής τράπεζας είχε συγκεντρώσει δεκάδες στελέχη ιδιωτικής τραπεζικής και διαχειριστές κεφαλαίων σε ένα περίπτερο πάρκου με γυάλινη οροφή, στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας. Το μήνυμά της ήταν ότι οι δουλειές πήγαιναν καλά.

Την ίδια ώρα, σε μικρή απόσταση με τα πόδια, Γάλλοι αστυνομικοί έφταναν στο αρχοντικό όπου στεγάζονται τα γραφεία της τράπεζας. Είχαν εντολή να ερευνήσουν το ακίνητο στο πλαίσιο έρευνας για έναν πρώην διπλωμάτη, ο οποίος είχε εργαστεί στην τράπεζα και ήταν συνεργάτης του εκλιπόντος Τζέφρι Έπσταϊν. Μετά την εκδήλωση, η Αριάν ντε Ρόθτσιλντ πήγε να συναντήσει τους αστυνομικούς.

Η έρευνα ήρθε μετά τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων αρχείων για τον Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Τα έγγραφα έστρεψαν ξανά το ενδιαφέρον στο δίκτυο των ισχυρών γνωριμιών του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή και, ανάμεσα στα πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο, ήταν και η Αριάν ντε Ρόθτσιλντ: δισεκατομμυριούχος βαρόνη μέσω του γάμου της με τη δυναστεία των Ρόθτσιλντ και επικεφαλής της Edmond de Rothschild.

Σύμφωνα με τα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η Αριάν ντε Ρόθτσιλντ είχε επισκεφθεί το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν, είχε ζητήσει τις συμβουλές του για περίπλοκες οικογενειακές σχέσεις και η τράπεζά της του είχε καταβάλει 25 εκατ. δολάρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Οι αποκαλύψεις αυτές δεν έφεραν σε δύσκολη θέση μόνο την ίδια και την τράπεζα της Γενεύης. Προκάλεσαν και νέα ένταση με τον άλλο μεγάλο κλάδο της οικογένειας, τη Rothschild & Co., την τράπεζα με ρίζες στο 1809, η οποία εδώ και χρόνια προσπαθούσε να κρατήσει αποστάσεις από την Αριάν και την Edmond de Rothschild.

«Δεν είμαστε εμείς. Είναι οι άλλοι»

Λίγα τετράγωνα μακριά από τα γραφεία της Edmond de Rothschild, μέλη του άλλου κλάδου του Οίκου των Ρόθτσιλντ έβλεπαν με ενόχληση το πλήγμα στη φήμη του οικογενειακού ονόματος. Τα πρωτοσέλιδα για τον Έπσταϊν προκαλούσαν ανησυχία σε πελάτες, ενώ για την οικογένεια υπήρχε και μια προσωπική διάσταση: στα αρχεία είχε δημοσιοποιηθεί email του 2017 στο οποίο η Αριάν ντε Ρόθτσιλντ αποκαλούσε τα ξαδέλφια της στη Rothschild & Co. «μια νεκρή φυλή».

Ο Αλεξάντρ ντε Ρόθτσιλντ , ένας από εκείνους τους εξαδέλφους και νεαρός διευθύνων σύμβουλος της Rothschild & Co., φέρεται να είχε δώσει σαφή γραμμή στις ομάδες του, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν την υπόθεση. Τα στελέχη διαχείρισης πελατειακών σχέσεων έπρεπε να λένε στους ανήσυχους πελάτες: δεν είμαστε εμείς, είναι οι άλλοι.

Η δυναστεία των Ρόθτσιλντ έχει επιβιώσει, μέσα σε οκτώ γενιές, από πολέμους, οικονομικές κρίσεις και διώξεις. Όμως η υπόθεση Έπσταϊν απειλεί να βαθύνει ένα ήδη υπαρκτό ρήγμα, σε μια περίοδο που οι δύο εναπομείνασες τράπεζες που φέρουν το οικογενειακό όνομα ανταγωνίζονται όλο και περισσότερο.

Η Edmond de Rothschild επιμένει ότι δεν έχει δεχθεί σημαντικό πλήγμα. Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι «ο Όμιλος δεν έχει δει καμία σημαντική αρνητική επίπτωση μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και η εμπορική του θέση είναι εξαιρετικά ισχυρή». Η τράπεζα πρόσθεσε ότι ούτε η ίδια ούτε η Αριάν ντε Ρόθτσιλντ «γνώριζαν τα αποτρόπαια εγκλήματα του Έπσταϊν» ούτε είναι διάδικοι σε οποιαδήποτε διαδικασία που να συνδέεται με τις πράξεις του.

Οι Γάλλοι εισαγγελείς δήλωσαν ότι η έφοδος στα γραφεία της τράπεζας στο Παρίσι έγινε στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας για πιθανές κατηγορίες διαφθοράς σε βάρος του πρώην διπλωμάτη, μετά τις αποκαλύψεις στα αρχεία Έπσταϊν. Την ίδια ώρα, στελέχη ανταγωνιστικών ελβετικών τραπεζών ιδιωτικής τραπεζικής ανέφεραν ότι έχουν ακούσει από πλούσιους πελάτες της Edmond de Rothschild που ανησυχούν για τις αποκαλύψεις. Κάποιοι αναρωτιούνται ακόμη αν θα μπορούσε να υπάρξει επανένωση των τραπεζικών κλάδων των Ρόθτσιλντ.

Η Edmond de Rothschild το απορρίπτει, δηλώνοντας ότι δεν εξετάζει ούτε συγχώνευση ούτε πώληση. «Το να υποστηρίζει κανείς ότι ένας κλάδος θα επιδίωκε να αποκομίσει οικονομικό όφελος από την υπόθεση Έπσταϊν σημαίνει ότι παρανοεί αυτούς τους δεσμούς και προσβάλλει τους ανθρώπους που λαμβάνουν τις αποφάσεις», ανέφερε.

Πώς μπήκε ο Έπσταϊν στη ζωή της Αριάν ντε Ρόθτσιλντ

Η Αριάν ντε Ρόθτσιλντ γνώρισε τον Τζέφρι Έπσταϊν τον Ιούνιο του 2013, σε γεύμα με έναν Νορβηγό διπλωμάτη και ένα πολιτικά διορισμένο στέλεχος της τράπεζάς της. Σε μήνυμα που ακολούθησε, ο Έπσταϊν αναφέρθηκε στον χρόνο που είχε περάσει με τον Εντμόν ντε Ρόθτσιλντ μαθαίνοντας για τις επιχειρήσεις. Πρότεινε να ξανασυναντηθούν, ώστε να της δώσει ορισμένες αφιλτράριστες συμβουλές. «Deal!», απάντησε η Αριάν, σύμφωνα με emails που δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η επικοινωνία τους απέκτησε γρήγορα οικείο χαρακτήρα. Ο Έπσταϊν της ζητούσε να τον βοηθήσει να βρει νέα γυναίκα βοηθό, ενώ η Αριάν ντε Ρόθτσιλντ μοιραζόταν μαζί του παράπονα για τον σύζυγό της, Μπενζαμέν ντε Ρόθτσιλντ, και για την αποξενωμένη μητέρα του, Ναντίν. Η Ναντίν, σε μια κρίση θυμού, είχε αποσύρει τα χρήματά της από την τράπεζα που είχε ιδρύσει ο σύζυγός της. Η Αριάν και η Ναντίν εξακολουθούν να βρίσκονται σε διαμάχη για τη συλλογή έργων τέχνης του Εντμόν.

Τα αρχεία δείχνουν επίσης ότι η Αριάν ντε Ρόθτσιλντ ταξίδεψε με το ιδιωτικό αεροπλάνο του Έπσταϊν και τον βοήθησε να επιπλώσει τα σπίτια του. Τον Νοέμβριο του 2014, ο Έπσταϊν φιλοξένησε την Αριάν ντε Ρόθτσιλντ και τρεις από τις έφηβες κόρες της στο ιδιωτικό του νησί στην Καραϊβική.

Στις αρχές του 2015, ο Έπσταϊν βρέθηκε ξανά στα πρωτοσέλιδα, όταν η Βιρτζίνια Ρόμπερτς κατέθεσε ένορκη δήλωση σε αστική υπόθεση στη Φλόριντα, υποστηρίζοντας ότι είχε εξαναγκαστεί να κάνει σεξ με τον Έπσταϊν, τον πρίγκιπα Άντριου και άλλους από την ηλικία των 17 ετών. Ο Άντριου Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ, από τον οποίο αφαιρέθηκαν πέρυσι οι βασιλικοί τίτλοι, έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία σε σχέση με τις συναλλαγές του με τον Έπσταϊν.

Μετά από απογευματινή συνάντηση στο Παρίσι εκείνον τον Μάρτιο, ο Έπσταϊν έγραψε στην Αριάν ντε Ρόθτσιλντ: «Αναρωτήθηκα αν έπρεπε να είχα μιλήσει απευθείας στις κόρες σου για την απαίσια δημοσιότητα γύρω από το όνομά μου».

Η πληρωμή των 25 εκατ. δολαρίων

Το 2015, η σχέση της Αριάν ντε Ρόθτσιλντ με τον Έπσταϊν πήρε και καθαρά επιχειρηματική διάσταση. Εκείνη τη χρονιά, ο Έπσταϊν τη σύστησε σε έναν από τους νομικούς συνεργάτες του και βοήθησε την Edmond de Rothschild να διαπραγματευτεί διακανονισμό με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για κρυφούς αμερικανικούς λογαριασμούς. Η υπόθεση εντασσόταν σε ευρύτερη δράση κατά δεκάδων ελβετικών τραπεζών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Ο διακανονισμός έκλεισε στα 45 εκατ. δολάρια. Ο Έπσταϊν έλαβε πληρωμή 25 εκατ. δολαρίων. «Βαθιά ευχαριστώ για την καταπληκτική βοήθειά σου», του έγραψε η Αριάν ντε Ρόθτσιλντ.

Την ίδια περίοδο, η Αριάν ντε Ρόθτσιλντ συζητούσε με τον Έπσταϊν και τη σύγκρουση με τον άλλο κλάδο των Ρόθτσιλντ. Ο Νταβίντ ντε Ρόθτσιλντ, ο πατριάρχης στο Παρίσι που είχε ενοποιήσει τις βρετανικές και γαλλικές τραπεζικές δραστηριότητες, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία του θα άλλαζε όνομα: από Paris Orleans, κατάλοιπο της επανεκκίνησης μετά την εθνικοποίηση, θα γινόταν Rothschild & Co.

Η Αριάν ντε Ρόθτσιλντ απάντησε φέρνοντας το θέμα στη δημόσια σφαίρα, με αγωγή το 2015 για τον έλεγχο της χρήσης του ονόματος στον χρηματοοικονομικό τομέα. Σε email προς τον Έπσταϊν έγραψε για τον Νταβίντ: «Τρώει ξύλο δημοσίως από μια γυναίκα μη Εβραία, μη γεννημένη στην οικογένεια, μη γεννημένη τραπεζίτρια». Και πρόσθεσε: «Ανακαλύπτει επίσης ότι δεν είναι παντοδύναμος στο Παρίσι».

Οι δύο κλάδοι διευθέτησαν τελικά τη διαφορά τους το 2018, συμφωνώντας να προσθέτουν προθέματα ή επιπλέον ονόματα στο marketing τους. Σε κοινή ανακοίνωση επικαλέστηκαν το οικογενειακό μότο «Concordia, Integritas, Industria» — Αρμονία, Ακεραιότητα και Εργατικότητα. Ταυτόχρονα, όμως, ανακοίνωσαν ότι αποεπένδυαν από τις ιστορικές μειοψηφικές συμμετοχές που διατηρούσε η μία πλευρά στην άλλη.

Η διάψευση και η δύσκολη θέση της Αριάν

Στα τέλη του 2018, ο Έπσταϊν βρέθηκε ξανά στα πρωτοσέλιδα, όταν η Miami Herald δημοσίευσε σειρά ρεπορτάζ για την κακοποίηση έφηβων κοριτσιών και την επιεική συμφωνία ομολογίας ενοχής που είχε πετύχει. Τον Φεβρουάριο του 2019, ο Έπσταϊν ρώτησε την Αριάν ντε Ρόθτσιλντ αν η κακή δημοσιότητα την ανησυχούσε. «Καθόλου — δεν είδα τον Τύπο εδώ και οι δημοσιογράφοι γράφουν πολλές ανοησίες έτσι κι αλλιώς», απάντησε εκείνη.

Τον επόμενο μήνα, συναντήθηκαν στο Παρίσι. Λίγους μήνες αργότερα, ο Έπσταϊν συνελήφθη και τον Αύγουστο του 2019 πέθανε στη φυλακή.

Μετά τη σύλληψή του, η Edmond de Rothschild αρνήθηκε ότι είχε δεσμούς μαζί του. Η τράπεζα δήλωσε στο Bloomberg ότι η Αριάν ντε Ρόθτσιλντ δεν είχε συναντήσει ποτέ τον Έπσταϊν και ότι η τράπεζα δεν είχε επιχειρηματικούς δεσμούς μαζί του.

Το 2023, όταν η Wall Street Journal έγραψε για τις συναντήσεις και την επικοινωνία της Αριάν ντε Ρόθτσιλντ με τον Έπσταϊν, η τράπεζα δήλωσε ότι η Αριάν είχε συναντηθεί μαζί του στο πλαίσιο των κανονικών καθηκόντων της από το 2013 έως το 2019 και ότι δεν γνώριζε νομικές διαδικασίες σε βάρος του ή «οποιαδήποτε ερωτήματα σχετικά με την προσωπική του συμπεριφορά».

Όταν οι δεσμοί της με τον Έπσταϊν επανήλθαν φέτος στο προσκήνιο, η Αριάν ντε Ρόθτσιλντ πέρασε στην αντεπίθεση. Τον Φεβρουάριο έγραψε σε ορισμένους πελάτες, λέγοντας ότι δεν είχε γνώση των εγκλημάτων του Έπσταϊν και εκφράζοντας τη συμπόνια της για τα θύματά του. Στην ίδια επιστολή ανέφερε ότι ορισμένα στοιχεία στα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης ήταν ξεκάθαρα ψευδή ή αλλοιωμένα. Υποστήριξε επίσης ότι η σχέση αυτή δεν αντανακλούσε ούτε στην ακεραιότητα της ίδιας ούτε στην ακεραιότητα της τράπεζας.

Η θέση της παραμένει περίπλοκη. Ο θάνατος του συζύγου της το 2021 την άφησε βασική ιδιοκτήτρια της Edmond de Rothschild, διευθύνουσα σύμβουλο και πρόσωπο της τράπεζας απέναντι στους πελάτες. Σύμφωνα με τραπεζικούς αναλυτές, δεν μπορεί απλώς να κάνει στην άκρη και δεν υπάρχει ξεκάθαρος διάδοχος.

Ο Αντρέας Βεντίτι, τραπεζικός αναλυτής στη Vontobel στη Ζυρίχη, συνόψισε το διακύβευμα λέγοντας ότι για τους πελάτες στη διαχείριση πλούτου μετρούν δύο πράγματα: «Είναι θέμα εμπιστοσύνης και θέμα φήμης».

*Με πληροφορίες από: Wall Street Journal