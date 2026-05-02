newspaper
Σάββατο 02 Μαϊου 2026
weather-icon 13o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.05.2026 | 11:50
Νέα σεισμική δόνηση 3,9 Ρίχτερ στο Λασίθι
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σταθερές οι χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος του Μαΐου – Η ανησυχία
Οικονομικές Ειδήσεις 02 Μαΐου 2026, 11:44

Σταθερές οι χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος του Μαΐου – Η ανησυχία

Οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας κινήθηκαν συντηρητικά για τον τρέχοντα μήνα στα τιμολόγια ρεύματος - Η χονδρεμπορική τιμή στο χρηματιστήριο ενέργειας έκλεισε τον Απρίλιο οριακά χαμηλότερα

Χρήστος Κολώνας
ΡεπορτάζΧρήστος Κολώνας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Spotlight

Στην πρίζα… κρατά τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας η διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή με αποτέλεσμα να ανακοινώσουν σταθερές χρεώσεις στα ειδικά ή πράσινα τιμολόγια ρεύματος για τον μήνα Μάιο.

Ο ένας μετά τον άλλον προμηθευτές αναρτούν στις ιστοσελίδες τους τα τιμολόγια ρεύματος του μήνα, τα οποία είναι αμετάβλητα σε σχέση με τον Απρίλιο. Οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας κινήθηκαν συντηρητικά για τον τρέχοντα μήνα. Η χονδρεμπορική τιμή στο χρηματιστήριο ενέργειας έκλεισε τον Απρίλιο οριακά χαμηλότερα στα 88,72 ευρώ ανά Μεγαβατώρα έναντι 95 ευρώ ανά Μεγαβατώρα τον Μάρτιο. Πρόκειται για μείωση της τάξης του 6,6%.

Έρχονται υψηλότερα τιμολόγια ρεύματος

Ωστόσο, όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς οι προμηθευτές δεν προχώρησαν αφενός στη μετακύλιση αυτού του κόστους και αφετέρου επέλεξαν – οι μεγάλοι παίκτες να κρατήσουν αμετάβλητες τις χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος. Κι αυτό καθώς οι εκτιμήσεις για τη συνέχεια των τιμών είναι δυσοίωνες.

Βλέπουν υψηλότερες τιμές στο άμεσο μέλλον για τρεις λόγους:

Η κρίση στη Μέση Ανατολή διαρκεί περισσότερο,

Οι επιπτώσεις στην ενέργεια εντείνονται τόσο σε επίπεδο κόστους όσο και σε θέμα επάρκειας και
Οι θερινοί μήνες με την αυξημένη ζήτηση πλησιάζουν και τα κόστη ενέργειας ανεβαίνουν

Άμυνα στο υψηλό ενεργειακό κόστος για τους επόμενους μήνες αποτελούν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες της αγοράς. Οι θερινοί μήνες ευνοούν τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών και των αιολικών πάρκων με αποτέλεσμα να περιορίζεται η χρήση των τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής με ορυκτά καύσιμα. Τεχνολογίες οι οποίες είναι ακριβότερες καθώς χρησιμοποιούν ως καύσιμο το φυσικό αέριο και τον λιγνίτη.

Τα τιμολόγια ρεύματος των παρόχων

Οι πάροχοι, όπως προαναφέρθηκε, αναρτούν σταδιακά από χθες 1 Μαΐου τις χρεώσεις στα ειδικά ή πράσινα τιμολόγια ρεύματος.

Όπως προκύπτει, η πλειονότητα κρατά σταθερά τα κόστη σε σχέση με τον Απρίλιο, ενσωματώνοντας ουσιαστικά ρήτρες ανασφάλειας για την εξέλιξη των τιμών αλλά και απορροφώντας μέρος των μειώσεων που έκαναν τον περασμένο Απρίλιο όταν και οι τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ανέβηκαν κατά 21% με τη μέση τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας να κλείνει τον Μάρτιο στα 95 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Η ΔΕΗ

Η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου για τον Μάιο παραμένει στα ίδια επίπεδα με τον Απρίλιο με χρέωση 0,138 ευρώ/kWh. Αντίστοιχα, η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου myHome4All διατηρείται στα 0,1378 ευρώ/kWh, «προσφέροντας μια εναλλακτική επιλογή για πελάτες που προτιμούν ευελιξία», αναφέρει χαρακτηριστικά η εταιρεία.

Η Protergia

Η Protergia είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η χρέωση του Μαΐου που ανάρτησε για το ειδικό ή πράσινο τιμολόγιο ρεύματος είναι στα 0,159 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Παραμένει στα ίδια επίπεδα με εκείνα του Απριλίου

Ο ΗΡΩΝ

Ο ΗΡΩΝ ο τρίτος μεγαλύτερος πάροχος στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ανακοίνωσε τη χρέωση του πράσινου τιμολογίου ρεύματος (BASIC HOME) στα 0,14760 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η χρέωση δεν έχει μεταβληθεί σε σχέση με τον Απρίλιο. Ωστόσο, ο ΗΡΩΝ προχώρησε σε μειώσεις της τάξης του 7% στα πράσινα τιμολόγια για τις επιχειρήσεις. Το ΗΡΩΝ BASIC BUSINESS S διαμορφώθηκε στα 0,16490 ευρώ ανά κιλοβατώρα και το BASIC BUSINESS L ανακοινώθηκε με χρέωση στα 0,16690 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Η NRG

Η NRG που είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας ανακοίνωσε επίσης τις χρεώσεις για τον Μάιο. Το ειδικό ή πράσινο τιμολόγιο ρεύματος παρέμεινε με σταθερή χρέωση στα 0,199 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Τα τιμολόγια ρεύματος των μικρότερων παρόχων

Σύμφωνα με όσους παρόχους έχουν αναρτήσει τα τιμολόγια ρεύματος του μήνα μικρότεροι παίκτες της αγοράς προχώρησαν σε μειώσεις.

Η VOLTON έχει το ειδικό ή πράσινο τιμολόγιο ρεύματος στα 0,18635 ευρώ ανά κιλοβατώρα από 0,1878 ευρώ ανά κιλοβατώρα, τον Απρίλιο.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ προχώρησε σε μεγαλύτερη μείωση στο πράσινο ή ειδικό τιμολόγιο ρεύματος ρίχνοντας το στα 0,1346 ευρώ ανά κιλοβατώρα από 0,17016 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Real Estate: Το τουρκικό κεφάλαιο «ψηφίζει» Ελλάδα – Τριπλασίασαν τις επενδύσεις σε τρία χρόνια

Real Estate: Το τουρκικό κεφάλαιο «ψηφίζει» Ελλάδα – Τριπλασίασαν τις επενδύσεις σε τρία χρόνια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Κόσμος
Ιράν: Είναι πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τον πόλεμο

Ιράν: Είναι πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τον πόλεμο

inWellness
inTown
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πολυτελείς κατοικίες: Πώς κινείται η αγορά του real estate – Στον παγκόσμιο χάρτη και η Κέρκυρα
Wealth Report 2026 02.05.26

Πώς κινείται η αγορά στις πολυτελείς κατοικίες στην Ευρώπη - Στον παγκόσμιο χάρτη και η Κέρκυρα

Το 2025, η Πράγα ηγήθηκε της αγοράς στις πολυτελείς κατοικίες στην Ευρώπη, ενώ το Λονδίνο κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση, σύμφωνα με τον Prime International Residential της Knight Frank

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΕΕ: Χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών – Η απαίτηση των εργοδοτών για απορρύθμιση απειλεί ό,τι έχουμε πετύχει
Social Europe 02.05.26

ΕΕ: Χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών – Η απαίτηση των εργοδοτών για απορρύθμιση απειλεί ό,τι έχουμε πετύχει

Οι εργοδότες πιέζουν για αποδυνάμωση της Οδηγίας της ΕΕ που στόχο έχει να αντιμετωπίσει το χάσμα αμοιβών. Και κύριος στόχος τους είναι το άρθρο για την αξιολόγηση της παροχής εργασίας ίσης αξίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πολυτελή ακίνητα: Πωλείται το ιδιωτικό νησί του εκλιπόντος δισεκατομμυριούχου της Swarovski κοντά στη Βενετία
Οικονομικές Ειδήσεις 02.05.26

Πωλητήριο στο ιδιωτικό νησί του κληρονόμου της Swarovski - Πόσο κοστίζει

Ένα οικογενειακό καταπίστευμα για τον Gernot Langes-Swarovski, δισέγγονο του ιδρυτή της εταιρείας κρυστάλλων, πουλάει το νησί Isola Santa Cristina, έκτασης 72 στρεμμάτων για 24 εκ. ευρώ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Δημογραφικό: Ραγδαία ανατροπή της κρίσιμης αναλογίας εργαζομένων προς συνταξιούχους
Ρήγμα 02.05.26

«Δημογραφικός χειμώνας» απειλεί ανοιχτά την οικονομία και τα ασφαλιστικά συστήματα

Η ραγδαία μείωση του παραγωγικού πληθυσμού καθιστά τη μετανάστευση και την τεχνητή νοημοσύνη τις μόνες σανίδες σωτηρίας για μια Ευρώπη που γερνάει και αδειάζει επικίνδυνα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Εφορία: Δύο δισ. ευρώ φόροι έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο του έτους
Οφειλές 02.05.26

Δύο δισ. ευρώ φόροι έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο του έτους

Συνολικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία έχουν εκτοξευτεί στα 114,537 δισ. ευρώ - Από τους 3.681.752 οφειλέτες, οι 2.332.133 είναι ανοιχτοί σε κατασχέσεις καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Οι επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας – Πώς σκοράρει η Ελλάδα
Έρευνα Εurofound 01.05.26

Οι επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας – Πώς σκοράρει η Ελλάδα

H Eλλάδα «σκοράρει» χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους έξι από τους επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας. Μόνη εξαίρεση το κοινωνικό περιβάλλον. Ουραγοί στις αποδοχές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Καλοκαίρι στον αέρα: Ακυρώσεις, ελλείψεις καυσίμων και ο εφιάλτης των πανάκριβων διακοπών
Αναταράξεις 01.05.26

Καλοκαίρι στον αέρα: Ακυρώσεις, ελλείψεις καυσίμων και ο εφιάλτης των πανάκριβων διακοπών

Με τις ελλείψεις καυσίμων να μειώνουν τις πτήσεις, το φετινό καλοκαίρι προμηνύεται εξαιρετικά ακριβό και δύσκολο για εκατομμύρια ανυπόμονους ταξιδιώτες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΟΠΕΚ: Η διάβρωση και ο κατακερματισμός του άλλοτε ισχυρού πετρελαϊκού καρτέλ
Ποιος κερδίζει; 01.05.26

ΟΠΕΚ: Η διάβρωση και ο κατακερματισμός του άλλοτε ισχυρού πετρελαϊκού καρτέλ

Υπό μία γενικότερη άποψη, η ισχύς του ΟΠΕΚ έχει περάσει φάσεις διάβρωσης τα τελευταία χρόνια, αφότου το αμερικανικό σχιστολιθικό πετρέλαιο κατέκλυσε την αγορά

Κωνσταντίνος Δημητρίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο υπερασπιστής της «Ομάδας Αλήθειας» Π. Μαρινάκης επιτίθεται στην αντιπολίτευση για «τοξική ρητορική»
Κυβέρνηση 02.05.26

Ο υπερασπιστής της «Ομάδας Αλήθειας» Π. Μαρινάκης επιτίθεται στην αντιπολίτευση για «τοξική ρητορική»

Ο Παύλος Μαρινάκης δεν βλέπει ζήτημα με τον Άκη Σκέρτσο, παρά τα πυρά βουλευτών της ΝΔ. Κάνει λόγο για «πολιτικό κατήφορο» την ώρα που υπερασπίζεται την «Ομάδα Αλήθειας»

Σύνταξη
«Αναμενόμενο» – Η Γερμανία απαντά στην απόσυρση των 5.000 αμερικανών στρατιωτών
Κόσμος 02.05.26

«Αναμενόμενο» – Η Γερμανία απαντά στην απόσυρση των 5.000 αμερικανών στρατιωτών

Για τις μελλοντικές μας αποστολές, θα συντονιστούμε στενά με την Ομάδα των Πέντε (Βρετανία, Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία), «πρέπει να γίνουμε περισσότερο Ευρωπαίοι», υπογράμμισε ο υπουργός Αμυνας της Γερμανίας

Σύνταξη
Πολυτελείς κατοικίες: Πώς κινείται η αγορά του real estate – Στον παγκόσμιο χάρτη και η Κέρκυρα
Wealth Report 2026 02.05.26

Πώς κινείται η αγορά στις πολυτελείς κατοικίες στην Ευρώπη - Στον παγκόσμιο χάρτη και η Κέρκυρα

Το 2025, η Πράγα ηγήθηκε της αγοράς στις πολυτελείς κατοικίες στην Ευρώπη, ενώ το Λονδίνο κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση, σύμφωνα με τον Prime International Residential της Knight Frank

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ξέφυγε ο Κάλινιτς: Λαβή πάλης και μπουνιές σε αντίπαλο – Τι δήλωσε ο προπονητής του (vid)
Euroleague 02.05.26

Ξέφυγε ο Κάλινιτς: Λαβή πάλης και μπουνιές σε αντίπαλο – Τι δήλωσε ο προπονητής του (vid)

Χάος επικράτησε κατά τη διάρκεια αγώνα προημιτελικής φάσης του σερβικού πρωταθλήματος ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και την Ζλάτιμπορ, όταν ο Νίκολα Κάλινιτς επιτέθηκε σε αντίπαλό του με χτυπήματα που παραπέμπουν σε... κλουβί UFC και όχι παρκέ μπάσκετ.

Σύνταξη
O ΜακΚίσικ είναι εδώ: Οι εμφανίσεις με τη Μονακό, ο Μπαρτζώκας και τα δεδομένα για το συμβόλαιο του (vids)
Euroleague 02.05.26

O ΜακΚίσικ είναι εδώ: Οι εμφανίσεις με τη Μονακό, ο Μπαρτζώκας και τα δεδομένα για το συμβόλαιο του (vids)

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ επιλέχθηκε στην 12άδα και στα δύο ματς με τη Μονακό, ήταν για ακόμη μια φορά εξαιρετικός και έδειξε γιατί τον εμπιστεύεται ο Γιώργος Μπαρτζώκας - Τα δεδομένα με το συμβόλαιο του και τα «θέλω» του Αμερικανού.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Δύο νεκροί στη Χερσώνα από ρωσικές επιθέσεις – «Συστηματική τρομοκρατία αμάχων» καταγγέλλει η Ουκρανία
Και 7 τραυματίες 02.05.26

Δύο νεκροί στη Χερσώνα από ρωσικές επιθέσεις – «Συστηματική τρομοκρατία αμάχων» καταγγέλλει η Ουκρανία

«Τέτοιου είδους επιθέσεις αποτελούν μέρος μιας συστηματικής πολιτικής τρομοκρατίας κατά του άμαχου πληθυσμού», κατήγγειλε ο συνήγορος ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ουκρανίας, Ντμίτρο Λούμπινετς

Σύνταξη
Να αποφύγει την… σκούπα θέλει ο Ιτούδης
Euroleague 02.05.26

Να αποφύγει την… σκούπα θέλει ο Ιτούδης

Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για την ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του δεν θέλει να… σκουπιστεί από του Ισπανούς.

Σύνταξη
Ο Βαλαντσιούνας, η πρόταση της Ζαλγκίρις και οι πιθανότητες για επιστροφή στη Euroleague
Euroleague 02.05.26

Ο Βαλαντσιούνας, η πρόταση της Ζαλγκίρις και οι πιθανότητες για επιστροφή στη Euroleague

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας είναι ο μεγάλος στόχος της Ζαλγκίρις, έχει καταθέσει επίσημη πρόταση, αλλά ο Παναθηναϊκός «παραμονεύει» σε περίπτωση που επιστρέψει στην Ευρώπη.

Σύνταξη
Μωβ μέδουσες: Γιατί έχει αυξηθεί η παρουσία τους στις ελληνικές θάλασσες – Σχέδιο με πλωτά πλέγματα σε παραλίες της Εύβοιας
Τι λένε ειδικοί 02.05.26

Γιατί έχει αυξηθεί η παρουσία μωβ μεδουσών στις ελληνικές θάλασσες - Σχέδιο με πλωτά πλέγματα σε παραλίες της Εύβοιας

Επέστρεψαν οι μωβ μέδουσες στις ελληνικές θάλασσες - «Δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Οι μέδουσες υπάρχουν εδώ και εκατομμύρια χρόνια».

Σύνταξη
«Δεν είναι ύποπτος φυγής ο 89χρονος» – Αιχμές από τον δικηγόρο του για την ποινική μεταχείρισή του
Ένοπλες επιθέσεις 02.05.26

Αιχμές για την ποινική μεταχείριση του 89χρονου άφησε ο δικηγόρος του - «Δεν είναι ύποπτος φυγής»

Ο 89χρονος πιστολέρο που άνοιξε πυρ στο ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο στη Λουκάρεως, με αποτέλεσμα πέντε τραυματίες, έχει προφυλακιστεί με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα

Σύνταξη
NBA: Μυθικός Λεμπρόν Τζέιμς έστειλε τους Λέικερς στους ημιτελικούς της Δύσης – Δύο Game 7 στην Ανατολή (vids)
Μπάσκετ 02.05.26

NBA: Μυθικός Λεμπρόν Τζέιμς έστειλε τους Λέικερς στους ημιτελικούς της Δύσης – Δύο Game 7 στην Ανατολή (vids)

Ο Λεμπρόν Τζέιμς -με μια ιστορική εμφάνιση- οδήγησε τους Λέικερς στο 4-2 επί των Ρόκετς και στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA, την ώρα που Ράπτορς και Πίστονς έστειλαν τις σειρές τους σε Game 7.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Διάκριση των εξουσιών;
Opinion 02.05.26

Διάκριση των εξουσιών;

Αν όμως υπάρχουν κάποιοι που αντιλαμβάνονται και υπερασπίζονται α λα καρτ τη δικαιοσύνη, είναι οι κυβερνώντες που προ εβδομάδος, έκαναν επίθεση στον θεσμό και στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επειδή ακριβώς έκανε τη δουλειά της.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
ΕΕ: Χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών – Η απαίτηση των εργοδοτών για απορρύθμιση απειλεί ό,τι έχουμε πετύχει
Social Europe 02.05.26

ΕΕ: Χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών – Η απαίτηση των εργοδοτών για απορρύθμιση απειλεί ό,τι έχουμε πετύχει

Οι εργοδότες πιέζουν για αποδυνάμωση της Οδηγίας της ΕΕ που στόχο έχει να αντιμετωπίσει το χάσμα αμοιβών. Και κύριος στόχος τους είναι το άρθρο για την αξιολόγηση της παροχής εργασίας ίσης αξίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αλιβέρι: Θρίλερ με την εξαφάνιση του επιχειρηματία και πολύτεκνου πατέρα – Η μαρτυρία για το δεύτερο ταξί
Φως στο Τούνελ 02.05.26

Θρίλερ με την εξαφάνιση του επιχειρηματία και πολύτεκνου πατέρα στο Αλιβέρι - Η μαρτυρία για το δεύτερο ταξί

«Όταν έφτασα στην παραλία, διαπίστωσα ότι ήταν ταξί», θυμάται ο μάρτυρας που είχε προσπεράσει το αυτοκίνητο στο Αλιβέρι, το οποίο δεν φαινόταν να είναι «της περιοχής»

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 02 Μαϊου 2026
Cookies