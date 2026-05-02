«Φαρμακείο» το kit πρώτων βοηθειών στα αυτοκίνητα – Το κόστος, δείτε το ΦΕΚ
Οικονομικές Ειδήσεις 02 Μαΐου 2026, 18:01

Το μέτρο για το kit πρώτων βοηθειών αφορά όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, με μοναδική εξαίρεση τα δίκυκλα

Για την 1η Ιανουαρίου του 2027 μετατίθεται η εφαρμογή της υποχρέωσης εφοδιασμού όλων των οδικών μηχανοκίνητων οχημάτων, πλην δικύκλων, με νέο φαρμακείο πρώτων βοηθειών (σ.σ. προέβλεπε έναρξη ισχύος μετά την πάροδο τριμήνου από τη δημοσίευσή της, δηλαδή την 1η Ιουλίου).

Η παράταση δίνει τον απαραίτητο χρόνο στην αγορά και στους οδηγούς να προσαρμοστούν στις αυστηρές προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου DIN 13164/2022. Το μέτρο αφορά όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, με μοναδική εξαίρεση τα δίκυκλα.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ.

Το γνωστό kit πρώτων βοηθειών που πρέπει να έχουμε όλοι στο αυτοκίνητό μας γίνεται πολύ πιο πλούσιο καθώς από πέντε πράγματα που είχε μέσα, από την το 2027 θα πρέπει να έχει 16 πράγματα πλέον και όποιος δεν συμμορφωθεί κινδυνεύει με πρόστιμο 30 ευρώ.

Η ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και της ετοιμότητας των οδηγών να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε έκτακτες καταστάσεις, με στόχο τη μείωση των συνεπειών από τροχαία ατυχήματα.

Η απόφαση προβλέπει ότι κάθε φαρμακείο οχήματος πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα είδη, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση παροχή βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλης έκτακτης ανάγκης. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης, λευκοπλάστης, επιθέματα, αποστειρωμένοι επίδεσμοι, ψαλίδι πρώτων βοηθειών, γάντια μιας χρήσης, υγρά καθαρισμού, ιατρική μάσκα και οδηγίες πρώτων βοηθειών.

Το φθηνότερο kit πρώτων βοηθειών σύμφωνα με τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία με 16 πράγματα κοστίζει από 31 ευρώ, ενώ το φαρμακείο που πρέπει να έχουμε σήμερα στο αυτοκίνητό μας κοστίζει κάτω από 3 ευρώ! Δηλαδή το κόστος του νέου φαρμακείου είναι υψηλότερο κατά 933% ή 28 ευρώ ακριβότερο σε σχέση με το αυτό που έχουμε σήμερα στο ΙΧ.

Αν τώρα συνυπολογιστεί ότι στην Ελλάδα ο στόλος των αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων ξεπερνά τα 7,5 εκατ. οχήματα τότε το κόστος απόκτησης των νέων φαρμακείων για τους ιδιοκτήτες τους ξεπερνά τα 232 εκατ. ευρώ!

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο πρώτων βοηθειών

• Κουβέρτα διάσωσης (ισοθερμική), διαστάσεων τουλάχιστον 210 x 160 cm, επιμεταλλωμένη.

• Ρολό ταινίας στερέωσης (λευκοπλάστης), DIN 13019-A, 5m x 2,5cm.

• Σετ αυτοκόλλητων επιθεμάτων (τσιρότα), DIN 13019-E, 14 τεμάχια διαφόρων μεγεθών.

• Ατομικός επίδεσμος αποστειρωμένος (μικρός), DIN 13151-K, περ. 6 x 8 cm.

• Ατομικός επίδεσμος αποστειρωμένος (μεσαίος), DIN 13151-M, περ. 8 x 10 cm.

• Ατομικός επίδεσμος αποστειρωμένος (μεγάλος), DIN 13151-G, περ. 10 x 12 cm.

• Επίθεμα εγκαυμάτων/γάζα αποστειρωμένη, DIN 13152-BR, 60 x 80 cm.

• Επιθέματα πληγών (κομπρέσες), 10 x 10 cm, ζεύγη.

• Ελαστικός επίδεσμος στερέωσης (στενός), DIN 61634-FB, 6 cm x 4 m.

• Ελαστικός επίδεσμος στερέωσης (φαρδύς), DIN 61634-FB, 8 cm x 4 m.

• Τριγωνικός επίδεσμος ανάρτησης, DIN 13168-D, 96 x 96 x 136 cm.

• Ψαλίδι πρώτων βοηθειών, DIN 58279-A 145, ατραυματικό.

• Γάντια μιας χρήσης (ιατρικά), DIN EN 455, βινυλίου ή νιτριλίου, μεγάλου μεγέθους.

• Υγρά μαντηλάκια καθαρισμού δέρματος.

• Ιατρική μάσκα προσώπου τύπου IIR ή FFP2.

• Οδηγίες πρώτων βοηθειών.

Τοποθέτηση και συντήρηση

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη σωστή τοποθέτηση του κιβωτίου μέσα στο όχημα. Οφείλει να βρίσκεται σε σημείο άμεσα προσβάσιμο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση ανάγκης.

Απαγορεύεται να είναι κλειδωμένο ή να χρησιμοποιείται για αποθήκευση άλλων αντικειμένων. Οι οδηγοί φέρουν την ευθύνη για την τακτική ανανέωση του περιεχομένου, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Η ανανέωση του φαρμακείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο έτη. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι εντός ημερομηνίας λήξης, σε καλή κατάσταση και να φέρουν τη σήμανση συμμόρφωσης CE.

Πηγή: ot.gr

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

