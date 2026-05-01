Η «Evita» του Τζέιμι Λόιντ με τη Ρέιτσελ Ζέγκλερ ταξιδεύει στο Μπρόντγουεϊ

Η αναβίωση του μιούζικαλ «Evita» από τον πολυβραβευμένο με Olivier σκηνοθέτη και παραγωγό Τζέιμι Λόιντ με την Ρέιτσελ Ζέγκλερ στον ρόλο της Εβίτα Περόν θα μεταφερθεί στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ την άνοιξη του 2027, όπως ανακοίνωσαν οι παραγωγοί.

Ο όμιλος Shubert θα φιλοξενήσει σε θέατρο που θα ανακοινωθεί σύντομα τη βραβευμένη παραγωγή του θρυλικού μιούζικαλ των Τιμ Ράις και Άντριου Λόιντ Γουέμπερ

Η παράσταση αποτελεί σύμπραξη της The Jamie Lloyd Company και του Μάικλ Χάρισον, μέσω της Lloyd Webber Harrison Musicals σε συνεργασία με την LW Entertainment.

«Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω την εξαιρετική παραγωγή της «Evita» του Τζέιμι Λόιντ να μεταφέρεται στο Μπρόντγουεϊ.

Είναι συναρπαστικό να βλέπω το έργο του Tιμ και το δικό μου να επαναπροσδιορίζεται με νέους τρόπους ενώ η παράσταση διαθέτει ένα ταλέντο που εμφανίζεται μια φορά σε κάθε γενιά, τη Ρέιτσελ Ζέγκλερ» δήλωσε ο Λόιντ Γουέμπερ.

«Ανυπομονώ να ζήσει το αμερικανικό κοινό μια παραγωγή που κατέκτησε το Γουέστ Εντ» συμπλήρωσε.

«Evita»: Οι εξαιρετικές κριτικές και τα συνεχή sold-out

Η «Evita» παρουσιάστηκε το περασμένο καλοκαίρι στο London Palladium με εξαιρετικές κριτικές και συνεχή sold-out.

Η παραγωγή περιλάμβανε μια σκηνή που σχολιάστηκε ευρέως, στην οποία η Ζέγκλερ ερμήνευε το εμβληματικό τραγούδι «Don’t Cry For Me Argentina» σε ένα εξωτερικό μπαλκόνι.

Τζέιμι Λόιντ: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος»

Ο Τζέιμι Λόιντ ανέφερε σε δήλωσή του: «Όταν αρχίσαμε να συζητάμε για μία παραγωγή στη Νέα Υόρκη, έγινε φανερό ότι το στήσιμο του «Don’t Cry For Me Argentina» που είχαμε κάνει στο Palladium δεν θα ήταν εφικτό.

Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα επεξεργαστώ μια νέα ιδέα, διαμορφωμένη ειδικά για το Μπρόντγουεϊ».

Νωρίτερα αυτό το μήνα, το έργο απέσπασε δύο Βραβεία Olivier, μεταξύ των οποίων, αυτό της Καλύτερης Ηθοποιού σε Μιούζικαλ για τη Ζέγκλερ.

Ρέιτσελ Ζέγκλερ: Στο ρόλο της «Evita»

«Το να ερμηνεύω το λαμπρό έργο των Τιμ Ράις και Άντριου Λόιντ Βέμπερ στο Λονδίνο ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, αλλά το να συνεργάζομαι ξανά με τον Τζέιμι για να φέρουμε την “Evita” στο Μπρόντγουεϊ είναι μια ευκαιρία ζωής.

Ανυπομονώ να ερμηνεύσω αυτόν τον ρόλο στην πόλη μου, τη Νέα Υόρκη» σημείωσε η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα σταρ.

«Evita»: Στη σκηνή μετά από 14 χρόνια

Η «Evita» επιστρέφει στην αμερικανική θεατρική σκηνή για πρώτη φορά μετά το 2012, όταν είχε ανέβει με πρωταγωνιστές την Έλενα Ρότζερ και τον Ρίκι Μάρτιν.

Σύμφωνα με το Deadline, η εταιρεία 101 Productions, Ltd. θα αναλάβει τη γενική διεύθυνση της παραγωγής.