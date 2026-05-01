Η «Evita» του Τζέιμι Λόιντ με τη Ρέιτσελ Ζέγκλερ ταξιδεύει στο Μπρόντγουεϊ
Culture Live 01 Μαΐου 2026, 10:38

Η «Evita» του Τζέιμι Λόιντ με τη Ρέιτσελ Ζέγκλερ ταξιδεύει στο Μπρόντγουεϊ

Η «Evita» παρουσιάστηκε το περασμένο καλοκαίρι στο London Palladium με εξαιρετικές κριτικές και συνεχή sold-out.

Spotlight

Η αναβίωση του μιούζικαλ «Evita» από τον πολυβραβευμένο με Olivier σκηνοθέτη και παραγωγό Τζέιμι Λόιντ με την Ρέιτσελ Ζέγκλερ στον ρόλο της Εβίτα Περόν θα μεταφερθεί στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ την άνοιξη του 2027, όπως ανακοίνωσαν οι παραγωγοί.

Ο όμιλος Shubert θα φιλοξενήσει σε θέατρο που θα ανακοινωθεί σύντομα τη βραβευμένη παραγωγή του θρυλικού μιούζικαλ των Τιμ Ράις και Άντριου Λόιντ Γουέμπερ

Η παράσταση αποτελεί σύμπραξη της The Jamie Lloyd Company και του Μάικλ Χάρισον, μέσω της Lloyd Webber Harrison Musicals σε συνεργασία με την LW Entertainment.

«Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω την εξαιρετική παραγωγή της «Evita» του Τζέιμι Λόιντ να μεταφέρεται στο Μπρόντγουεϊ.

Είναι συναρπαστικό να βλέπω το έργο του Tιμ και το δικό μου να επαναπροσδιορίζεται με νέους τρόπους ενώ η παράσταση διαθέτει ένα ταλέντο που εμφανίζεται μια φορά σε κάθε γενιά, τη Ρέιτσελ Ζέγκλερ» δήλωσε ο Λόιντ Γουέμπερ.

«Ανυπομονώ να ζήσει το αμερικανικό κοινό μια παραγωγή που κατέκτησε το Γουέστ Εντ» συμπλήρωσε.

«Evita»: Οι εξαιρετικές κριτικές και τα συνεχή sold-out

Η «Evita» παρουσιάστηκε το περασμένο καλοκαίρι στο London Palladium με εξαιρετικές κριτικές και συνεχή sold-out.

Η παραγωγή περιλάμβανε μια σκηνή που σχολιάστηκε ευρέως, στην οποία η Ζέγκλερ ερμήνευε το εμβληματικό τραγούδι «Don’t Cry For Me Argentina» σε ένα εξωτερικό μπαλκόνι.

Τζέιμι Λόιντ: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος»

Ο Τζέιμι Λόιντ ανέφερε σε δήλωσή του: «Όταν αρχίσαμε να συζητάμε για μία παραγωγή στη Νέα Υόρκη, έγινε φανερό ότι το στήσιμο του «Don’t Cry For Me Argentina» που είχαμε κάνει στο Palladium δεν θα ήταν εφικτό.

Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα επεξεργαστώ μια νέα ιδέα, διαμορφωμένη ειδικά για το Μπρόντγουεϊ».

Νωρίτερα αυτό το μήνα, το έργο απέσπασε δύο Βραβεία Olivier, μεταξύ των οποίων, αυτό της Καλύτερης Ηθοποιού σε Μιούζικαλ για τη Ζέγκλερ.

Ρέιτσελ Ζέγκλερ: Στο ρόλο της «Evita»

«Το να ερμηνεύω το λαμπρό έργο των Τιμ Ράις και Άντριου Λόιντ Βέμπερ στο Λονδίνο ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, αλλά το να συνεργάζομαι ξανά με τον Τζέιμι για να φέρουμε την “Evita” στο Μπρόντγουεϊ είναι μια ευκαιρία ζωής.

Ανυπομονώ να ερμηνεύσω αυτόν τον ρόλο στην πόλη μου, τη Νέα Υόρκη» σημείωσε η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα σταρ.

«Evita»: Στη σκηνή μετά από 14 χρόνια

Η «Evita» επιστρέφει στην αμερικανική θεατρική σκηνή για πρώτη φορά μετά το 2012, όταν είχε ανέβει με πρωταγωνιστές την Έλενα Ρότζερ και τον Ρίκι Μάρτιν.

Σύμφωνα με το Deadline, η εταιρεία 101 Productions, Ltd. θα αναλάβει τη γενική διεύθυνση της παραγωγής.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν και το «τζαμί» του στο ιδιωτικό νησί της «κολάσεως» στην Καραϊβική
Little Saint James 01.05.26

Ο Τζέφρι Έπσταϊν και το «τζαμί» του στο ιδιωτικό νησί της «κολάσεως» στην Καραϊβική

Στο ιδιωτικό του νησί, ο Τζέφρι Έπσταϊν δημιούργησε «τζαμί» με υφάσματα από την Καάμπα, Kiswa, πλακάκια και χρυσό θόλο, ενώ οικοδομούσε σχέσεις με πρίγκιπες και κορυφαίους επιχειρηματίες

Ο Νταν Ριντ έχει μερικά πράγματα να πει για το Michael και τον Μάικλ Τζάκσον
Μαύρο, άσπρο 30.04.26

«Με έκανε να νιώσω άσχημα» - Ο σκηνοθέτης Νταν Ριντ έχει μερικά πράγματα να πει για το Michael και τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον

Ο Νταν Ριντ, ο σκηνοθέτης πίσω από το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland», τόνισε ότι η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον παραβλέπει τις κατηγορίες για παιδική κακοποίηση

Οι Άφλεκ και Ντέιμον «υποκλίθηκαν» στον Ρόμπιν Γουίλιαμς
Culture Live 30.04.26

Χωρίς αυτόν τα όνειρά μας δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί - Οι Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον «υποκλίθηκαν» στον Ρόμπιν Γουίλιαμς

Περίπου 30 χρόνια μετά τη συνεργασία τους στο Good Will Hunting, που χάρισε σε όλους από ένα Όσκαρ, οι Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον είπαν ξανά «ευχαριστώ» Ρόμπιν Γουίλιαμς

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς ενώνει (κινηματογραφικές) δυνάμεις με τον Χόπκινς
Όνειρα 29.04.26

«A Visit to Grandpa’s» - Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς σερβίρει, φορώντας ένα φλοράλ φόρεμα

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Άντονι Χόπκινς στην ταινία «A Visit to Grandpa’s», η οποία ακολουθεί ένα μικρό αγόρι που εξερευνά την ατίθαση πλευρά της ζωής,

«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» – Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του
«Bernstein’s Wall» 28.04.26

«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» - Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του

Το νέο ντοκιμαντέρ «Bernstein's Wall» εξερευνά τη ζωή και την καριέρα του θρυλικού μαέστρου και αναλύει τη στενή φιλία 53 ετών που τον συνέδεε με τον Άαρον Κόπλαντ.

Χόλιγουντ: Διάσημοι ηθοποιοί αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount – Warner Bros
Αντίσταση 28.04.26

Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι του Χόλιγουντ αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount - Warner Bros

Η συμφωνία ανέμσα σε Paramount και Warner Bros χρειάζεται πλέον μόνο την έγκριση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού για να προχωρήσει

O Πέτερ Μαγιάρ θα παρευρεθεί σε πρεμιέρα ντοκιμαντέρ για την άνοδο του
Σκάνδαλο στο σκάνδαλο 27.04.26

O Πέτερ Μαγιάρ θα παρευρεθεί σε πρεμιέρα ντοκιμαντέρ για την άνοδο του στην εξουσία σε φεστιβάλ της Ιταλίας

O Πέτερ Μαγιάρ, νυν πρωθυπουργός της Ουγγαρίας και άλλοτε πιστός αξιωματούχος της κυβέρνησης του ακροδεξιού Βίκτορ Όρμπαν, θα παρευρεθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ριβιέρας.

Η ΝΔ που επιτίθεται ανοίκεια στην ευρωπαϊκή εισαγγελία κατηγορεί την αντιπολίτευση για «άρρωστο κλίμα»
Πολιτική 01.05.26

Η ΝΔ που επιτίθεται ανοίκεια στην ευρωπαϊκή εισαγγελία κατηγορεί την αντιπολίτευση για «άρρωστο κλίμα»

«Ναι μεν, αλλά» για την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές από την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου. «Πρέπει να το μελετήσει η κοινοβουλευτική ομάδα», λέει

Πρωτομαγιά 1994-2026: Η μέρα που ο Θεός της Ταχύτητας, Άιρτον Σένα, έφυγε για την αιωνιότητα (vids, pics)
On Field 01.05.26

Πρωτομαγιά 1994-2026: Η μέρα που ο Θεός της Ταχύτητας, Άιρτον Σένα, έφυγε για την αιωνιότητα (vids, pics)

Η 1η Μαΐου θυμίζει εργατιά, αγώνες, λουλούδια, Άνοιξη. Για τους φαν του μηχανοκίνητου -και όχι μόνο- αθλητισμού, όμως, φέρνει στο νου τη μέρα που ο κορυφαίος οδηγός όλων των εποχών, Άιρτον Σένα, πάτησε γκάζι προς την αιωνιότητα.

«Τη φλόγα του αγώνα κρατάμε ζωντανή» – Σε εξέλιξη οι συγκεντρώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά
Απεργία 01.05.26

«Τη φλόγα του αγώνα κρατάμε ζωντανή» – Σε εξέλιξη οι συγκεντρώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά

Σειρά συγκεντρώσεων και δράσεων έχουν προγραμματιστεί σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας και του Πειραιά, με τη συμμετοχή των βασικών συνδικαλιστικών φορέων της χώρας

Πρωτομαγιά: Η πρώτη κατάθεση στεφάνων στο Σκοπευτήριο Καισαριανής από συνδικάτα και φορείς
Τίμησαν τη μνήμη 01.05.26

Πρωτομαγιά: Η πρώτη κατάθεση στεφάνων στο Σκοπευτήριο Καισαριανής από συνδικάτα και φορείς

Η εκδήλωση έκλεισε με όλους τους παρευρισκόμενους να τηρούν ενός λεπτού σιγή, τιμώντας τους 200 που βάδισαν προς το εκτελεστικό απόσπασμα με το κεφάλι ψηλά

Τσουκαλάς για Πρωτομαγιά: Η μείωση των ωρών εργασίας μπορεί να γίνει εργαλείο αναδιανομής
ΠΑΣΟΚ 01.05.26

Τσουκαλάς για Πρωτομαγιά: Η μείωση των ωρών εργασίας μπορεί να γίνει εργαλείο αναδιανομής

«Το μέλλον του κόσμου της εργασίας δεν μπορεί να είναι τα εξοντωτικά ωράρια, η εξαήμερη εργασία, το 13ωρο και η καθηλωμένη αγοραστική δύναμη των μισθωτών», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Εκλογές στο Περού: Υποψήφιος της ριζοσπαστικής Αριστεράς ο πιθανότερος αντίπαλος της Δεξιάς στον δεύτερο γύρο
Τα αποτελέσματα 01.05.26

Εκλογές στο Περού: Υποψήφιος της ριζοσπαστικής Αριστεράς ο πιθανότερος αντίπαλος της Δεξιάς στον δεύτερο γύρο

Οι εκλογικές αρχές του Περού εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου, ο οποίος διεξήχθη στις 12 Απριλίου, δεν θα γίνουν γνωστά πριν από τη 15η Μαΐου

Φαραντούρης: Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος σοβαρός πόλος για τη συσπείρωση των δημοκρατικών δυνάμεων
Πολιτική 01.05.26

Φαραντούρης: Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος σοβαρός πόλος για τη συσπείρωση των δημοκρατικών δυνάμεων

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης μίλησε για την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζοντας ότι βλέπει στο κόμμα έναν συγκροτημένο πόλο με πρόγραμμα που μπορεί να «χτυπήσει» τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Πρωτομαγιά: Ο διπλός συμβολισμός της – Από τη γιορτή της φύσης στους εργατικούς αγώνες
Τα λαϊκά έθιμα 01.05.26

Ο διπλός συμβολισμός της Πρωτομαγιάς - Από τη γιορτή της φύσης στους εργατικούς αγώνες

Όλα άλλαξαν στους εορτασμούς για την Πρωτομαγιά τον Μάιο του 1886, όταν βάφτηκαν στο αίμα οι εργατικές διαδηλώσεις του Σικάγου, βασική διεκδίκηση των οποίων ήταν η θέσπιση του οκταώρου

Η Μέριλ Στριπ, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο κι ένα «μυστικό»
«Γεια σε όλους!» 01.05.26

Είναι ο χειρότερος - Η Μέριλ Στριπ αποκαλύπτει ένα αστείο «μυστικό» για τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Η Μέριλ Στριπ και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχουν συνεργαστεί πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια σε ταινίες όπως «Ο Ελαφοκυνηγός» (1978), «Μια αγάπη γεννιέται» (1984) και «Σταγόνες Αγάπης» (1996).

Ινφαντίνο: «Το Ιράν θα παίξει στο Μουντιάλ»
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Ινφαντίνο: «Το Ιράν θα παίξει στο Μουντιάλ»

Για ακόμη μια φορά, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε ξεκάθαρα πως δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με τη συμμετοχή του Ιράν στο καλοκαιρινό Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής.

Η Βόρεια Εύβοια απλώνει θαλάσσιο τείχος μήκους 10 χιλιομέτρων για τις μωβ μέδουσες – Αναμένεται έξαρση
Αναμένεται έξαρση 01.05.26

Η Βόρεια Εύβοια απλώνει θαλάσσιο τείχος μήκους 10 χιλιομέτρων για τις μωβ μέδουσες – Αναμένεται έξαρση

Πέρυσι το καλοκαίρι προκάλεσαν πλήγμα στον τουρισμό της πολύπαθης Βόρειας Εύβοιας ενώ στις 27 Απριλίου εκατοντάδες μωβ μέδουσες εντοπίστηκαν στον Βόρειο Ευβοϊκό - Η Στερεά Ελλάδα είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας που οργανώνεται απέναντι στο φαινόμενο- Τι είναι τα πλωτά φράγματα για τις μωβ μέδουσες και γιατί αναμένεται έξαρση φέτος

