Συνάντηση Ανδρουλάκη – Φαραντούρη για τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ

Συνάντηση μεταξύ του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη και του ευρωβουλευτή Νίκου Φαραντούρη θα σημειωθεί το απόγευμα της Πέμπτης, 30 Απριλίου.

Ειδικότερα, οι κ.κ. Ανδρουλάκης και Φαραντούρης θα συναντηθούν στο γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή, στις 17:30, για να επικυρώσουν τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με τη Χαριλάου Τρικούπη. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, θα συναντηθεί με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ενώ ακολούθως θα απευθύνει ομιλία στο κοινοβούλιο.

Νωρίτερα, ο κ. Φαραντούρης σε δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1», επισήμανε πως «το ΠΑΣΟΚ είναι ο μοναδικός συγκροτημένος πόλος, που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική δυναμική, με κυβερνητικό πρόγραμμα, συγκρότηση, όργανα, δομή και στρατηγικό στόχο στο δρόμο προς την κάλπη».

Όπως είπε, απάντησε θετικά στο «προσκλητήριο» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για πολιτική αλλαγή, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι ενώνει τη φωνή του για διαφάνεια και πολιτική αλλαγή. «Σε αυτή την αναγκαιότητα και το προσκλητήριο δεν πρέπει να λείψει κάποιος», σημείωσε.

Ο κ. Φαραντούρης έκανε λόγο για αποκαρδιωτική κατάσταση, η οποία επικρατεί στη χώρα. Γίνονται, όπως ανέφερε, προσπάθειες για εξτρά βοήθεια, τονίζοντας ότι οι υποκλοπές κλπ. επηρεάζουν το κλίμα, καθώς υπάρχει η «σκιά της αδιαφάνειας» και η προσπάθεια απαξίωσης των ευρωπαϊκών θεσμών. «Κάποιοι έχουμε προτεραιότητα να βοηθήσουμε την πατρίδα, ωστόσο όλα φτάνουν και εδώ. Οι “ύβρεις” για ζητήματα που αφορούν θεσμούς, έχουν φτάσει εδώ. Η μάχη συνεχίζεται».

Στη συνέχεια επιβεβαίωσε ότι δε παραμείνει για πολύ είναι ανεξάρτητος, καθώς όπως είπε: «Ενώνω τη φωνή μου για διαφάνεια και πολιτική αλλαγή». Σε επισήμανση των δημοσιογράφων, επιβεβαίωσε ότι υιοθετεί το σύνθημα του Νίκου Ανδρουλάκη, αφού όπως ανέφερε: «Σε αυτή την αναγκαιότητα και το προσκλητήριο δεν πρέπει να λείψει κάποιος».