Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82: Οι Μαδριλένοι έκαναν το πρώτο βήμα, πλήγμα με Ταβάρες

Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχτηκε την Χάποελ Τελ Αβίβ για το πρώτο παιχνίδι των Play Off της Euroleague και με τον Φακούντο Καμπάτσο σε τρομερό βράδυ επικράτησε με 86-82 και έκανε το 1-0 στη σειρά. Αν και πήρε τη νίκη, έχασε τον Έντι Ταβάρες η ομάδα του Σκαριόλο, με τον σέντερ από το Πράσινο Ακρωτήρι να αποχωρεί από το παρκέ κρατώντας το αριστερό του γόνατο και δεν επέστρεψε για το υπόλοιπο παιχνίδι.

Αν και 37 λεπτά χωρίς τον Ταβάρες, οι Μαδριλένοι ήταν ανώτεροι καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, με τους Γκαρούμπα και Λεν να καλύπτουν την θέση πέντε. Η Χάποελ βέβαια πήγαινε να κάνει την απόλυτη ανατροπή στο τέταρτο δεκάλεπτο, χωρίς τον Δημήτρη Ιτούδη στον πάγκο της, έπειτα από αποβολή του. Οι Ισραηλινοί λοιπόν βρέθηκαν πίσω με 18 πόντους πέντε λεπτά πριν το τέλος του αγώνα και κατάφερε να ρίξει την διαφορά μέχρι και τους 4.

Πολύ κακή εμφάνιση από τον σταρ της ομάδας του Ιτούδη, με τον Ελάιτζα Μπράιαντ να μένει άποντος, ενώ μετά από μόλις 11 λεπτά συμμετοχής αποχώρησε και αυτός με τραυματισμό. Ο πρώην γκαρντ της Βαλένθια, Κρις Τζόουνς ανέλαβε τον ρόλο του δημιουργού με 8 ασίστ, ενώ στις 6 προσπάθειες που πήρε, ευστόχησε στις 5 και σταμάτησε στους 14 πόντους. Πρωταγωνιστές των Ισραηλινών ήταν οι Αντόνιο Μπλέικνι και Ντάνιελ Οτούρου, με τον γκαρντ της Χάποελ να σημειώνει 25 πόντους και τον πρώην σέντερ της Εφές να πετυχαίνει double-double με 20 πόντους και 17 ριμπάουντ. Θετική η παρουσία του Βασίλιε Μίσιτς με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Ο MVP της αναμέτρησης ήταν ο Φακούντο Καμπάτσο, ο οποίος ηγήθηκε επιθετικά με 21 πόντους και 6/9 τρίποντα, ενώ σημαντική ήταν και η παρουσία του Λάιλς, που πρόσθεσε 13 πόντους και 6 ριμπάουντ. Σταθερή αξία αποτέλεσε και ο Χεζόνια, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 11 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς στην Μαδρίτη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Μαΐου στις 21.45 και το Game 3 στις πέντε του μήνα. Ο νικητής της σειράς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Βαλένθια – Παναθηναϊκός στον ημιτελικό του Final 4 της Αθήνας.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-18, 48-33, 70-55, 86-82.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ(Σκαριόλο): Λάιλς 13 (2/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3/4 βολές), Αμπάλντε 2 (1/1 δίποντα), Καμπάσο 21 (6/9 τρίποντα, 3/3 βολές), Οκέκε 6 (3/4 δίποντα), Χεζόνια 11 (3/6 δίποντα, 5/5 βολές), Μαλεντόν 5 (1/2 δίποντα, 3/3 βολές), Ντεκ 10 (5/7 δίποντα), Γκαρούμπα 6 (3/5 δίποντα), Ταβάρες 2 (1/1 δίποντα), Γιούλ, Φελίθ 6 (3/6 δίποντα), Λεν 4 (4/4 βολές).

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ(Ιτούδης): Μότλεϊ, Τζόουνς 14 (4/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/3 βολές), Μπλέικνι 25 (2/5 δίποντα, 6/11 τρίποντα, 3/4 βολές), Μπράιαντ, Έντουαρντς, Μάλκομ, Ράντολφ, Οντιάσε 2 (1/2 δίποντα), Μίτσιτς 15 (4/8 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 1/1 βολές), Γουέινραϊτ 6 (2/4 τρίποντα), Οτούρου 20 (8/9 δίποντα, 4/6 βολές, 17 ριμπάουντ), Μαντάρ.