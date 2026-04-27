Ο αστρολάβος του Αφζάλ – «Υπερυπολογιστής» του 17ου αιώνα βγαίνει σε δημοπρασία από τον Sotheby’s
Ο αστρολάβος που κατασκευάστηκε για λογαριασμό ενός ευγενή στην δυτική Ινδία είναι ο μεγαλύτερος και από τους πιο περίτεχνους του κόσμου.
- Δουδωνής: Εξόχως προβληματικό ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών
- Μαξίμου: Επενδύει στη συγκάλυψη των υποκλοπών και θέλει να επιβάλει σιωπητήριο στην κριτική
- Εξαπλώνεται το φαινόμενο του shrinkflation στα σούπερ μάρκετ – Τι να προσέχουμε
- Η μαντίλα πέφτει σιγά-σιγά στο Ιράν, αλλά οι περιορισμοί παραμένουν
Ένας εντυπωσιακός αστρολάβος που κατασκευάστηκε τον 17ο αιώνα για λογαριασμό ενός ευγενή στη δυτική Ινδία πρόκειται να βγει στο σφυρί από τον οίκο Sotheby’s στο Λονδίνο στις 29 Απριλίου.
Οι αστρολάβοι είναι μεταλλικοί δίσκοι με πολυεπίπεδα εξαρτήματα που δείχνουν την ώρα, υπολογίζουν τη θέση και την κίνηση ουράνιων σωμάτων ή, στην περίπτωση των μουσουλμάνων αστρονόμων δείχνουν την κατεύθυνση της Μέκκας.
Εμφανίστηκαν στην ελληνιστική περίοδο, γύρω στον 4ο αιώνα π.Χ., και πιθανότατα χρησιμοποιήθηκαν από τον Ίππαρχο για τη δημιουργία του διάσημου αστρικού καταλόγου του. Μέχρι τον 8ο αιώνα είχαν εξαπλωθεί στον ισλαμικό κόσμο και παράγονταν σε εργαστήρια του Ιράκ, του Ιράν, της Βόρειας Αφρικής και της Ανδαλουσίας.
Οι αστρολάβοι «είναι ουσιαστικά μια δισδιάστατη προβολή του τρισδιάστατου Σύμπαντος. Θα τους συνέκρινα με τα σημερινά smartphone επειδή κάνουν τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα» δήλωσε στο BBC η δρ Φεντερίκα Γκιγάντε του Κέντρου Επιστήμης, Ιατρικής και Τεχνολογίας της Οξφόρδης.
«Μπορείς να υπολογίσεις την ώρα της δύσης και της ανατολής, το ύψος ενός κτηρίου, το βάθος ενός πηγαδιού και την απόσταση. Μπορείς επίσης να τους χρησιμοποιήσεις για να προβλέψεις το μέλλον. Σε συνδυασμό με ένα αλμανάκ, χρησιμοποιούνταν κάποτε για τον υπολογισμό ωροσκοπίων» εξήγησε.
Ο συγκεκριμένος, μπρούτζινος αστρολάβος, οι οποίος έχει διάμετρο σχεδόν 30 εκατοστά και βάρος 8,2 κιλά, «είναι πιθανώς ο μεγαλύτερος που υπάρχει» δήλωσε ο Μπένεντικτ Κάρτερ, επικεφαλής του τμήματος ισλαμικής και ινδικής τέχνης στον Sotheby’s.
Ο αστρολάβος κατασκευάστηκε τον 17ο αιώνα στη Λαχόρη, που σήμερα βρίσκεται στο Πακιστάν. Σχεδιάστηκε για έναν ευγενή από δύο αδέλφια, τον Καΐμ Μοχάμεντ και τον Μοχάμεντ Μουκίμ, μέλη της λεγόμενης «Σχολής της Λαχόρης» που είχε γίνει ξακουστή στην κατασκευή αστρολάβων.
Μόνο δύο όργανα που φτιάχτηκε από τα δύο αδέλφια επιζεί μέχρι σήμερα. Το δεύτερο είναι πολύ μικρότερο και εκτίθεται σε μουσείο του Ιράκ.
Τον συγκεκριμένο αστρολάβο είχε παραγγείλει ο Αγά Αφζάλ, μουγκάλ κυβερνήτης της Λαχόρης εκείνη την περίοδο, ο οποίος καταγόταν από το Ισφαχάν της Περσίας αλλά απέκτησε μεγάλα αξιώματα την περίοδο των μουγκάλ αυτοκρατόρων Τζαχανγκίρ και Σάχη Τζαχάν.
Πολύ αργότερα, ο αστρολάβος πέρασε στη βασιλική συλλογή του μαχαραγιά της Τζαϊπούρ, Σαβάι Μαν Σινγκ Β’, ο οποίος τον κληροδότησε στην σύζυγό του Μαχαράνι Γκαγιάτρι Ντέβι, μία από τις πιο λαμπερές γυναίκες της εποχής. Στη διάρκεια της ζωής της, πέρασε σε ιδιωτική συλλογή.
Όπως ανέφερε ο οίκος Sotheby’s, το όργανο φέρει χαραγμένες τις ονομασίες 94 πόλεων με το γεωγραφικό μήκος και πλάτος τους, καθώς και 38 αστρικούς δείκτες που συνδέονται με περίτεχνα φλοράρ μοτίβα. Οι υποδιαιρέσεις του φτάνουν το ένα τρίτο της μοίρας, ένα εντυπωσιακό επίπεδο ακρίβειας.
Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, ένας αστρολάβος που είχε δημιουργηθεί για τον Αμπάς Β΄ της Περσίας είναι ο μόνος που μπορεί να συγκριθεί με το όργανο του Αγά Αφζάλ.
Η τιμή που αναμένεται να πιάσει στη δημοπρασία εκτιμάται στα 1,5 με 2,5 εκατ. λίρες, ή 1,73 με 2,9 εκατ. ευρώ.
Το ρεκόρ ανήκει μέχρι σήμερα ένας πολύ μικρότερος οθωμανικός αστρολάβος του σουλτάνου Βαγιατζήτ Β’, ο οποίος πουλήθηκε το 2014 για σχεδόν ένα εκατ. λίρες.
- «Όσοι αποκαλούν τον Τραμπ ψευδώς φασίστα τροφοδοτούν αυτού του είδους τη βία» λέει η Λίβιτ
- Ο ΣΥΡΙΖΑ για την καταδίκη του Μούγιου – Το πουλόβερ «ξηλώνεται» σε όλα τα επίπεδα
- Ποια παράβαση «μετράει» ανά τρίωρο; Ποιοι οδηγοί κινδυνεύουν
- Βουλή: Εξεταστική για υποκλοπές – Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η απαιτούμενη πλειοψηφία και η δημοσιότητα των συνεδριάσεων
- Ινφαντίνο (πρόεδρος FIFA): «Έκανα αιτήσεις για εργασία σε Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ομοσπονδία και απορρίφθηκαν»
- Ο Θεοδόσης Μούγιος πίσω από τον… Zhukov – Καταδίκη ενός χρόνου για το γαλάζιο τρολ του Διαδικτύου
- Φθιώτιδα: Αυτοκίνητο πήρε φωτιά στην εθνική οδό στο ύψος της Σκάρφειας
- Η Ρίτα Γουίλσον εκ βαθέων: Η Ελληνίδα μαμά, ο καρκίνος, τα 38 χρόνια γάμου κι ένα κεσεδάκι γιαούρτι
