Το μήνυμα του Ολυμπιακού για το βραβείο MVP του Βεζένκοφ
Ο Ολυμπιακός υποκλίθηκε στον νέο MVP της Euroleague, Σάσα Βεζένκοφ.
«Υπόκλιση, είναι μόνο η αρχή», ανέφερε ο Ολυμπιακός στο μήνυμά του για τον MVP της φετινής σεζόν, Σάσα Βεζένκοφ!
Ο σούπερ σταρ των Πειραιωτών ήταν σαρωτικός στη regular season και στέφθηκε επάξια MVP, κάτι το οποίο είχε πετύχει ξανά και το 2022/23.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέφερε στο μήνυμά της για τον Βεζένκοφ: «Για δεύτερη φορά στην καριέρα του, ο Σάσα Βεζένκοβ κυριαρχεί στην Ευρώπη, ως ο MVP της κανονικής περιόδου. Ασταμάτητος. Ασυναγώνιστος. Αναπόφευκτος. Υπόκλιση, Σάσα. Αυτή είναι μόνο η αρχή».
Αναλυτικά η ανάρτηση της ΚΑΕ
For the second time in his career, Sasha Vezenkov DOMINATES Europe as the EuroLeague Regular Season MVP! 🏆🔥
Unstoppable. Unmatched. Inevitable.
⁰Take a bow, Sasha – this is just the beginning! 🔴⚪🚀#OlympiacosBC #TogetherWeFight #WeAreOlympiacos pic.twitter.com/yYGEevsDP3
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 26, 2026
