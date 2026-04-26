Super League 2: Στην πρώτη θέση στα πλέι άουτ του Α’ ομίλου ο ΠΑΟΚ Β – Η τελική βαθμολογία

Με τη διεξαγωγή της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής, έπεσε η αυλαία στα πλέι άουτ του Α’ ομίλου της Super League 2. Το μόνο που είχε απομείνει να μάθουμε ήταν το ποια ομάδα θα τερμάτιζε πρώτη. Αυτή ήταν ο ΠΑΟΚ Β επικρατώντας του Μακεδονικού με 3-1.

Οι «ασπρόμαυροι» ολοκλήρωσαν την σεζόν με 34 βαθμούς, αφήνοντας πίσω τους τον Νέστο Χρυσούπολης, ο οποίος μετά την ισοπαλία απέναντι στην Καβάλα (2-2), έφτασε τους 31 βαθμούς.Αυτές οι δύο ομάδες εξασφάλισαν και την παραμονή τους στην κατηγορία, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις Καβάλα, ΠΑΣ Γιάννενα, Καμπανιακός και Μακεδονικός υποβιβάστηκαν στην Γ Εθνική.

Στο τρίτο ματς της αγωνιστικής ο ΠΑΣ Γιάννινα επικράτησε με 4-2 του Καμπανιακού, σε μία νίκη γοήτρου.

Καβάλα – Νέστος Χρυσούπολης 2-2

ΣΚΟΡΕΡ: 64′ Σιφναίος κεφ, 73′ πεν. Ρόβας – 17′ Αντεσίνα σουτ, 80′ Βοντχάνελ σουτ

Στο 54′ το σουτ του Κομάτσι από πλάγια θέση, στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Μούτσα!

Καβάλα (Τάτσης): Ιωαννίδης, Στίκας (87′ Ρωίμπας), Μιλούνοβιτς (46′ Ρόβας), Βοριαζίδης, Χρούστινετς, Ξυγκόρος (34′ λ.τ Σιμητός), Σιφναίος, Κουντουριώτης (68′ Παπαδόπουλος), Δημοσθένους, Κομάτσι, Καρτάλης (68′ Κολλαράς).

Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Μούτσα, Δερμιτζάκης, Λέλεκας, Δημητριάδης, Γκιώνης, Γιαξής, Μπάλλας (59′ Τσίκος), Γλυνός, Δούμτσης (79′ Ντοναλντόνι), Κωστίκα (79′ Βρύζας), Αντεσίνα (68′ Βοντχάνελ).

Διαιτητής: Χατζηπαναγιώτου (Ηπείρου):

Βοηθοί: Τοροσιάδης, Φακάνας (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Σταυρόπουλος, Αντεσίνα, Δημητριάδης

ΠΑΣ Γιάννινα – Καμπανιακός 4-3

ΣΚΟΡΕΡ: 1′ Μπουλάρι σουτ, 11′ Αθανασίου σουτ, 54′ Δούμας σουτ, 90+1′ Κρυπαράκος σουτ – 31′ αυτ. Ντεκουμές, 88′ Παπακωνσταντίνου σουτ, 90+3′ πεν. Σαρβανίδης

ΠΑΣ Γιάννινα (Γκούμας): Βρακάς, Πρεκατές (41′ λ.τ Τσίρης), Δούμας, Γκρέστας, Καφενζής, Ντεκουμές, Αθανασίου (64′ Κοντονίκος), Τουτόντα, Φιόγκμπε (64′ Κρυπαράκος), Μπουλάρι (69′ Παπαδόπουλος), Παναγιωτακόπουλος (46′ Πατρινός).

Καμπανιακός (Αυγέρος): Γιακουμής (7′ Κρυκίδης), Καράδαλης (59′ Παπακωνσταντίνου), Χατζηκυριάκος, Δερμιτζάκης, Μωυσίδης, Αλμπάνης (59′ Γαρύφαλλος), Τσαπακίδης, Ντουμάνης, Λύγκας (64′ Τενεκές), Μπάρδας (59′ Σαρβανίδης), Αμπουντού.

Διαιτητής: Τσιοφλίκη (Λάρισας)

Βοηθοί: Καραλής (Ηλείας), Μιχάλας (Κέρκυρας)

Κίτρινες: Μπουλάρι, Τουτόντα – Χατζηκυριάκος

ΠΑΟΚ Β – Μακεδονικός 3-1

ΣΚΟΡΕΡ: 3′ Μπάλντε σουτ, 22′ Γκιτέρσος σουτ, 25′ Αβράμπος κεφ. – 67′ Καντάβε σουτ

ΠΑΟΚ Β (Πονζ): Νικολακούλης, Πασαχίδης, Λούκας, Αβράμπος, Τσιότας (79′ Κούπενος), Σάρρης, Ίκομπονγκ (68′ Ραϊχανί), Μπάλντε (60′ Γκιόκα), Μπέρδος (60′ Τσιφούτης), Καλαϊτσίδης (68′ Κουλούρης), Γκιτέρσος.

Μακεδονικός (Θ. Κούρτογλου): Γουναρίδης, Καραστέργιος, Θωμάι, Σουλαϊμόν (87′ λ.τ Κώτσογλου), Βερχόβεν, Κωτέλης, Μορέρ, Αντελέκε (70′ λ.τ Τσουκάνης), Παρασκευάς, Καντάβε, Νίκος.

Διαιτητής: Δρακίδης (Ξάνθης)

Βοηθοί: Χρυσαΐδης (Χαλκιδικής), Παστιάδης (Δράμας)

Κίτρινες: Μπάλντε – Αντελέκε, Κώτσογλου

Η τελική βαθμολογία στα πλέι άουτ του Α’ ομίλου της Super League 2