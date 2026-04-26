Κατώτερο των προσδοκιών το ντέρμπι του «Σαν Σίρο» με Μίλαν και Γιουβέντους να μένουν στο 0-0 για την 34η αγωνιστική της Serie A. Το ίδιο είχε συμβεί και στο ματς του πρώτου γύρου, μόνο που τώρα οι γηπεδούχοι βολεύτηκαν περισσότερο καθώς έχουν απόσταση ασφαλείας από την πέμπτη θέση σε αντίθεση με την «Κυρία».

Κακό ματς με ελάχιστες φάσεις και τη Γιουβέντους να βρίσκει δίχτυα με προβολή του Τουράμ στο 36′, αλλά το γκολ δεν μέτρησε καθώς υπήρχε οφσάιντ. Στο δεύτερο μέρος και συγκεκριμένα στο 50′ η Μίλαν είχε δοκάρι με τον Σαλεμάκερς και από εκεί και πέρα ελάχιστα πράγματα, με το 0-0 να είναι δίκαιο.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, ευνοημένη βγαίνει φυσικά η πρωτοπόρος Ίντερ έφερε επίσης ισοπαλία 2-2 στο Τορίνο, η οποία όμως δεν την «πλήγωσε» ιδιαίτερα. Αντιθέτως η Γιουβέντους νιώθει πλέον την απειλή της Κόμο για τη θέση του Champions League να μεγαλώνει, καθώς μετά τη νίκη της τελευταίας μέσα στη Τζένοα με 2-0 (γκολ ο Δουβίκας στο 10′) η διαφορά που τις χωρίζει είναι μόλις 3 βαθμοί.

Μίλαν: Μενιάν, Φοφανά (67’ Ρίτσι), Γκάμπια, Τομόρι, Μπαρτεζάγκι (46’ Εστουπινιάν), Πάβλοβιτς, Σαλεμάκερς, Ραμπιό, Μόντριτς (80’ Γιασάρι), Λεάο (80’ Ενκουνκού), Πούλισικ (62’ Φίλκρουγκ).

Γιουβέντους: Ντι Γκρεγκόριο, Καλουλού, Κέλι, Μπρέμερ, Καμπιάζο (71’ Χολμ), ΜακΚένι, Λοκατέλι, Τουράμ (71’ Κοουπμάινερς), Κονσεϊσάο (80’ Ζεγκρόβα), Μπογκά (80’ Γιλντίζ), Ντέιβιντ (87′ Βλάχοβιτς).

Tα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (24/4)

Nάπολι-Κρεμονέζε 4-0

Σάββατο (25/4)

Πάρμα-Πίζα 1-0

Μπολόνια-Ρόμα 0-2

Βερόνα-Λέτσε 0-0

Κυριακή (26/4)

Φιορεντίνα-Σασουόλο 0-0

Τζένοα-Κόμο 0-2

Τορίνο-Ίντερ 2-2

Mίλαν-Γιουβέντους 0-0

Δευτέρα (27/4)

Kάλιαρι-Αταλάντα (19:30)

Λάτσιο-Ουντινέζε (21:45)

Η βαθμολογία στη Serie A

Η επόμενη (35η) αγωνιστική:

Παρασκευή (1/5)

Πίζα-Λέτσε (21:45)

Σάββατο (2/5)

Oυντινέζε-Τορίνο (16:00)

Κόμο-Νάπολι (19:00)

Aταλάντα-Τζένοα (21:45)

Κυριακή (3/5)

Mπολόνια-Κάλιαρι (13:30)

Σασουόλο-Μίλαν(16:00)

Γιουβέβτους-Βερόνα (19:00)

Ίντερ-Πάρμα (21:45)

Δευτέρα (4/5)

Κρεμονέζε-Λάτσιο (19:30)

Ρόμα-Φιορεντίνα (21:45)