Η αγορά της πολυτελούς φιλοξενίας στο Λονδίνο βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των τελευταίων ετών. Η σύγκρουση στο Ιράν έχει προκαλέσει σημαντική μείωση στις αφίξεις εύπορων ταξιδιωτών από τη Μέση Ανατολή, οδηγώντας πολλά από τα κορυφαία ξενοδοχεία της βρετανικής πρωτεύουσας σε απώλειες.

Στο εμβληματικό The Langham, στην καρδιά του West End, όπου μια πολυτελής σουίτα μπορεί να κοστίσει έως και 6.000 λίρες τη βραδιά, η πτώση των κρατήσεων είναι ιδιαίτερα αισθητή. Ο γενικός διευθυντής, Stefan Soennichsen, παραδέχεται στους Financial Times ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει υποχωρήσει δραματικά από την έναρξη της σύρραξης.

Λονδίνο: Οι επιπτώσεις σε Claridge’s και The Connaught

Η κατάσταση απασχολεί έντονα ολόκληρο τον κλάδο. Σε πρόσφατη συνάντηση στελεχών κορυφαίων ξενοδοχείων, μεταξύ των οποίων τα Claridge’s και The Connaught, κυριάρχησε η ανησυχία για την πτώση της ζήτησης.

Ο Stuart Procter, διευθύνων σύμβουλος του The Beaumont Mayfair, περιγράφει το κλίμα ως ιδιαίτερα δύσκολο. Σύμφωνα με στοιχεία της Lighthouse Intelligence, οι τιμές των πεντάστερων ξενοδοχείων στο Λονδίνο για την περίοδο Μαρτίου-Ιουλίου καταγράφουν πτώση 13% σε σχέση με πέρυσι.

Η εξάρτηση από τους επισκέπτες του Κόλπου

Για πολλά πολυτελή ξενοδοχεία, οι πελάτες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και γενικότερα τον Κόλπο αποτελούν βασική πηγή εσόδων.

Το The Biltmore Mayfair είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς ιστορικά περίπου το 80% των εσόδων του προέρχεται από επισκέπτες της περιοχής. Η διοίκηση, υπό τον Vella Ramaswamy, έχει ήδη στραφεί σε νέες αγορές, όπως οι ΗΠΑ και η Ευρώπη, προκειμένου να αντισταθμίσει τις απώλειες.

Η στροφή σε νέες αγορές

Παρόμοια στρατηγική ακολουθεί και το South Place Hotel, μέλος της Evolv Collection. Μετά την απώλεια κρατήσεων ύψους περίπου 50.000 λιρών λόγω των προβλημάτων στις αεροπορικές συνδέσεις με τα ΗΑΕ, το ξενοδοχείο ενισχύει την παρουσία του στην εγχώρια αγορά.

Η περίοδος του Eid, παραδοσιακά ιδιαίτερα κερδοφόρα για τα ξενοδοχεία του Λονδίνου, αποδείχθηκε φέτος απογοητευτική. Το The Langham δεν κατέγραψε σχεδόν καμία κράτηση από τη Μέση Ανατολή.

Πλήγμα και στη βιομηχανία πολυτελείας

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται μόνο στη φιλοξενία. Οι κολοσσοί πολυτέλειας LVMH, Kering και Hermès έχουν ήδη ανακοινώσει ότι η σύγκρουση επηρεάζει αρνητικά τις πωλήσεις τους στη Μέση Ανατολή.

Ο Bernard Arnault, επικεφαλής της LVMH, προειδοποίησε ότι η ανάκαμψη του κλάδου εξαρτάται άμεσα από την ταχεία αποκλιμάκωση της κρίσης.

Η ανθεκτικότητα του Λονδίνου

Παρά τις δυσκολίες, οι ξενοδόχοι εμφανίζονται αποφασισμένοι. Ο Procter τονίζει ότι ο κλάδος έχει αποδείξει πολλές φορές την ανθεκτικότητά του, από την πανδημία έως προηγούμενες διεθνείς κρίσεις.

Ο Soennichsen συμφωνεί, επισημαίνοντας ότι η αβεβαιότητα για τη διάρκεια της κρίσης αποτελεί τη μεγαλύτερη δοκιμασία.

Η ευκαιρία πίσω από την κρίση

Μακροπρόθεσμα, αρκετοί βλέπουν και μια πιθανή ευκαιρία.

Αν προορισμοί όπως το Ντουμπάι ή το Άμπου Ντάμπι δεχθούν ισχυρότερο πλήγμα, το Λονδίνο θα μπορούσε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση του ως ασφαλές καταφύγιο για τους διεθνείς ταξιδιώτες υψηλού εισοδήματος.

Όπως σημειώνει ο Martin Williams της Evolv Collection, η βρετανική πρωτεύουσα εξακολουθεί να θεωρείται ένας ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για την παγκόσμια ελίτ.

Πηγή: ΟΤ