Λονδίνο: Πώς ο πόλεμος στο Ιράν «παγώνει» τα πολυτελή ξενοδοχεία και τη ζήτηση από τη Μέση Ανατολή
Διεθνής Οικονομία 26 Απριλίου 2026, 22:10

Η κρίση στη Μέση Ανατολή χτυπά την καρδιά της πολυτελούς φιλοξενίας του Λονδίνου, αφήνοντας κενές σουίτες χιλιάδων λιρών

Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Η αγορά της πολυτελούς φιλοξενίας στο Λονδίνο βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των τελευταίων ετών. Η σύγκρουση στο Ιράν έχει προκαλέσει σημαντική μείωση στις αφίξεις εύπορων ταξιδιωτών από τη Μέση Ανατολή, οδηγώντας πολλά από τα κορυφαία ξενοδοχεία της βρετανικής πρωτεύουσας σε απώλειες.

Στο εμβληματικό The Langham, στην καρδιά του West End, όπου μια πολυτελής σουίτα μπορεί να κοστίσει έως και 6.000 λίρες τη βραδιά, η πτώση των κρατήσεων είναι ιδιαίτερα αισθητή. Ο γενικός διευθυντής, Stefan Soennichsen, παραδέχεται στους Financial Times ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει υποχωρήσει δραματικά από την έναρξη της σύρραξης.

Λονδίνο: Οι επιπτώσεις σε Claridge’s και The Connaught

Η κατάσταση απασχολεί έντονα ολόκληρο τον κλάδο. Σε πρόσφατη συνάντηση στελεχών κορυφαίων ξενοδοχείων, μεταξύ των οποίων τα Claridge’s και The Connaught, κυριάρχησε η ανησυχία για την πτώση της ζήτησης.

Ο Stuart Procter, διευθύνων σύμβουλος του The Beaumont Mayfair, περιγράφει το κλίμα ως ιδιαίτερα δύσκολο. Σύμφωνα με στοιχεία της Lighthouse Intelligence, οι τιμές των πεντάστερων ξενοδοχείων στο Λονδίνο για την περίοδο Μαρτίου-Ιουλίου καταγράφουν πτώση 13% σε σχέση με πέρυσι.

Η εξάρτηση από τους επισκέπτες του Κόλπου

Για πολλά πολυτελή ξενοδοχεία, οι πελάτες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και γενικότερα τον Κόλπο αποτελούν βασική πηγή εσόδων.

Το The Biltmore Mayfair είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς ιστορικά περίπου το 80% των εσόδων του προέρχεται από επισκέπτες της περιοχής. Η διοίκηση, υπό τον Vella Ramaswamy, έχει ήδη στραφεί σε νέες αγορές, όπως οι ΗΠΑ και η Ευρώπη, προκειμένου να αντισταθμίσει τις απώλειες.

Η στροφή σε νέες αγορές

Παρόμοια στρατηγική ακολουθεί και το South Place Hotel, μέλος της Evolv Collection. Μετά την απώλεια κρατήσεων ύψους περίπου 50.000 λιρών λόγω των προβλημάτων στις αεροπορικές συνδέσεις με τα ΗΑΕ, το ξενοδοχείο ενισχύει την παρουσία του στην εγχώρια αγορά.

Η περίοδος του Eid, παραδοσιακά ιδιαίτερα κερδοφόρα για τα ξενοδοχεία του Λονδίνου, αποδείχθηκε φέτος απογοητευτική. Το The Langham δεν κατέγραψε σχεδόν καμία κράτηση από τη Μέση Ανατολή.

Πλήγμα και στη βιομηχανία πολυτελείας

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται μόνο στη φιλοξενία. Οι κολοσσοί πολυτέλειας LVMH, Kering και Hermès έχουν ήδη ανακοινώσει ότι η σύγκρουση επηρεάζει αρνητικά τις πωλήσεις τους στη Μέση Ανατολή.

Ο Bernard Arnault, επικεφαλής της LVMH, προειδοποίησε ότι η ανάκαμψη του κλάδου εξαρτάται άμεσα από την ταχεία αποκλιμάκωση της κρίσης.

Η ανθεκτικότητα του Λονδίνου

Παρά τις δυσκολίες, οι ξενοδόχοι εμφανίζονται αποφασισμένοι. Ο Procter τονίζει ότι ο κλάδος έχει αποδείξει πολλές φορές την ανθεκτικότητά του, από την πανδημία έως προηγούμενες διεθνείς κρίσεις.

Ο Soennichsen συμφωνεί, επισημαίνοντας ότι η αβεβαιότητα για τη διάρκεια της κρίσης αποτελεί τη μεγαλύτερη δοκιμασία.

Η ευκαιρία πίσω από την κρίση

Μακροπρόθεσμα, αρκετοί βλέπουν και μια πιθανή ευκαιρία.

Αν προορισμοί όπως το Ντουμπάι ή το Άμπου Ντάμπι δεχθούν ισχυρότερο πλήγμα, το Λονδίνο θα μπορούσε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση του ως ασφαλές καταφύγιο για τους διεθνείς ταξιδιώτες υψηλού εισοδήματος.

Όπως σημειώνει ο Martin Williams της Evolv Collection, η βρετανική πρωτεύουσα εξακολουθεί να θεωρείται ένας ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για την παγκόσμια ελίτ.

Πηγή: ΟΤ

ΗΠΑ: Κατηγορούν την Κίνα για συστηματική κλοπή τεχνολογιών ΑΙ

Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Ο Αραγτσί θέτει τα όρια του Ιράν προς τις ΗΠΑ

Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
Αγορά εργασίας 26.04.26

Geely vs Tesla: Η Κίνα «πατάει γκάζι» στα robotaxi
Διεθνής Οικονομία 26.04.26

Αντιδράσεις για τα data centers στις ΗΠΑ
Τεχνολογία 26.04.26

Στενά του Ορμούζ: Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές – Έρχεται θερμό καλοκαίρι
Στενά του Ορμούζ 26.04.26

AI: Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.04.26

Η ασφυκτική λαβή Τραμπ στη Wall Street
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Πώς οι Big Four «κόβουν» τους partners από τα κέρδη
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Γαλλία-Ελλάδα υπέρ της καθυστέρησης αποπληρωμής δανείων της πανδημίας – Ζητούν επέκταση χρέους ή νέα ομόλογα
Ευρωομόλογα και προϋπολογισμός 25.04.26

Γιατί οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές των ονείρων σας ίσως να μείνουν απλώς ένα όνειρο
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Οι αυξήσεις μισθών στην ΕΕ από το 2020 – Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν ζουν καλύτερα;
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγκτσί θα συναντήσει τον Πούτιν στη Μόσχα τη Δευτέρα – Η Ρωσία επιβεβαιώνει την επίσκεψη
Κόσμος 26.04.26

Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς
On Field 26.04.26

Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
Αγορά εργασίας 26.04.26

Ελλάδα – Ουγγαρία 13-12: Πετυχημένη πρόβα για την Εθνική πριν τα προκριματικά του World Cup (vids)
Άλλα Αθλήματα 26.04.26

Αντιπολεμική συναυλία για τη Γάζα: Κατάμεστα τα Προπύλαια – Ετοιμάζεται νέα ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla
Live 26.04.26

Αντιφασιστική πορεία ενάντια στο άνοιγμα γραφείων του Εθνικού Μετώπου στους Αμπελόκηπους
Ελλάδα 26.04.26

AI και πυρηνικός όλεθρος: Η αυτοματοποίηση της διοίκησης και ο κίνδυνος του αστραπιαίου πολέμου
Τεχνητή Νοημοσύνη 26.04.26

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 0-1: Μία ευκαιρία οι Σερραίοι, ένα «χρυσό» γκολ παραμονής! (vid)
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Τουρκία: Οπαδοί ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο μετά τη νίκη του σε αγώνα μποξ
Κόσμος 26.04.26

LIVE: Μίλαν – Γιουβέντους
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Μεγάλο ρεκόρ από τον Ντιμάρκο
On Field 26.04.26

Epic Fury: Πύραυλοι 36 δισ. δολ. που προορίζονταν για Κίνα «χωνεύτηκαν» από τα βουνά του Ιράν
Εκτιμήσεις 26.04.26

Άγιος Δημήτριος: Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει στο πάρκο Ασυρμάτου πριν τη δολοφονία του 27χρονου
Ελλάδα 26.04.26

Το μανιφέστο του δράστη της επίθεσης στο δείπνο των Ανταποκριτών – Τι έγραψε για τον Τραμπ
Αποφασισμένος 26.04.26

Super League 2: Στην πρώτη θέση στα πλέι άουτ του Α’ ομίλου ο ΠΑΟΚ Β – Η τελική βαθμολογία
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Η Ίσα Ρέι αποκαλύπτει την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μάγια Άγγέλου
Ένστικτο 26.04.26

Μαγνητικό τσιμέντο: Η ιδέα που υπόσχεται να βάλει τέλος στο καρφιά και τις βίδες στους τοίχους
Μαγνητικό τσιμέντο 26.04.26

Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ 4-0: Οι γηπεδούχοι εξασφάλισαν το εισιτήριο για το Champions League
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Δημογραφικό: «Πολλαπλασιαστής κινδύνων» για την οικονομία – Το στοίχημα της επόμενης ημέρας
Οι κρίσιμες επιπτώσεις 26.04.26

Geely vs Tesla: Η Κίνα «πατάει γκάζι» στα robotaxi
Διεθνής Οικονομία 26.04.26

Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν την Πρωτομαγιά
Οικονομικές Ειδήσεις 26.04.26

«Αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης» χαρακτηρίζει την επίθεση στο Εφετείο η Γενική Επιτροπεία των Διοικητικών Δικαστηρίων
Ελλάδα 26.04.26

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

