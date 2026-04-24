Ντόρσεϊ και Ναν στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της φετινής Euroleague

Η κανονική περίοδος της Euroleague ολοκληρώθηκε και ακολούθως ήρθε η ώρα για τα βραβεία των κορυφαίων της σεζόν. Με την κορυφαία πεντάδα να έχει ήδη ανακοινωθεί, σειρά πήρε και η δεύτερη.

Συγκεκριμένα, η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε το κορυφαίο… second unit της χρονιάς, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού και τον Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού να συμπεριλαμβάνονται σε αυτή.

Τη λίστα συμπληρώνουν οι Γουέιντ Μπάλντουιν και Τάλεν Χόρτον-Τάκερ της Φενέρμπαχτσε και ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλυτικά η δεύτερη καλύτερη πεντάδα της φετινής Euroleague:

Γουέιντ Μπάλντουιν (Φενέρμπαχτσε ), Τάιλερ Ντόρσεϊ (Oλυμπιακός), Τάλεν Χόρτον-Τάκερ (Φενέρμπαχτσε ), Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός), Έντι Ταβάρες (Ρεάλ Μαδρίτης).