Ντόρσεϊ και Ναν στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της φετινής Euroleague
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού και ο Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού συμπεριλήφθηκαν στην δεύτερη καλύτερη πεντάδα της χρονιάς, όπως ανακοίνωσε η Euroleague.
- «Τσακώθηκα με τη γυναίκα μου που άφησε τη Μυρτώ να βγει με τον 23χρονο» - Τι λέει ο πατέρας της 19χρονης
- Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Σπάει την σιωπή της η κοπέλα του δράστη - «Του είπα μην πας για κανένα λόγο»
- ΕΟΦ: Οριστική διακοπή κυκλοφορίας πέντε σκευασμάτων ινσουλίνης
- Τρεις συλλήψεις για αιματηρό επεισόδιο μεταξύ κτηνοτρόφων - Μετά τις... μαγκούρες βγήκαν μαχαίρια
Η κανονική περίοδος της Euroleague ολοκληρώθηκε και ακολούθως ήρθε η ώρα για τα βραβεία των κορυφαίων της σεζόν. Με την κορυφαία πεντάδα να έχει ήδη ανακοινωθεί, σειρά πήρε και η δεύτερη.
Συγκεκριμένα, η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε το κορυφαίο… second unit της χρονιάς, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού και τον Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού να συμπεριλαμβάνονται σε αυτή.
Τη λίστα συμπληρώνουν οι Γουέιντ Μπάλντουιν και Τάλεν Χόρτον-Τάκερ της Φενέρμπαχτσε και ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης.
Αναλυτικά η δεύτερη καλύτερη πεντάδα της φετινής Euroleague:
Γουέιντ Μπάλντουιν (Φενέρμπαχτσε ), Τάιλερ Ντόρσεϊ (Oλυμπιακός), Τάλεν Χόρτον-Τάκερ (Φενέρμπαχτσε ), Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός), Έντι Ταβάρες (Ρεάλ Μαδρίτης).
The 2025-26 All-EuroLeague Second Team
🔷 Wade Baldwin IV from @FBBasketbol
🔷 Tyler Dorsey from @Olympiacos_BC
🔷 Talen Horton-Tucker from @FBBasketbol
🔷 Kendrick Nunn from @Paobcgr
🔷 Walter Tavares from @RMBaloncesto #EveryGameMatters
ℹ️ Chosen through a combined… pic.twitter.com/OpzzaAljVP
— EuroLeague (@EuroLeague) April 24, 2026
- O Ολυμπιακός περιμένει στα play off τη Μονακό ή την Μπαρτσελόνα: Τι έκαναν στη regular season οι Ερυθρόλευκοι… (vids)
- Gazzetta dello Sport: «Ανοιχτός στο να αναλάβει την Εθνική Ιταλίας ο Γκουαρντιόλα»
- Παναθηναϊκός: Το κακό για τον Μπενίτεθ ετοιμάζεται να τριτώσει
- Πλίσκοβα – Σάκκαρη 2-0: Ήττα και αποκλεισμός από τον πρώτο αγώνα για τη Μαρία
- «Μια ανάσα από νέο συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Βινίσιους»
- Ολυμπιακός: Θετικά νέα με Τζόουνς – Επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων
- Αυτή είναι η καλύτερη πεντάδα της Euroleague – Μέσα Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ (pic)
