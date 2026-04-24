Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
weather-icon 10o
Stream
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γιατί τα social media επηρεάζουν τόσο πολύ τη ζωή μας;
24 Απριλίου 2026, 06:01

Γιατί τα social media επηρεάζουν τόσο πολύ τη ζωή μας;

Εδώ και καιρό τα social media έχουν πάψει να είναι μόνο διασκέδαση

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το skincare συστατικό που «χτυπά» τα superbugs

Το skincare συστατικό που «χτυπά» τα superbugs

Spotlight

Τα social media έχουν επηρεάσει σχεδόν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής. Από την επικοινωνία και την ψυχαγωγία μέχρι την εργασία και την προσωπική ανάπτυξη, οι διάφορες πλατφόρμες έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Ωστόσο, οι τελευταίες έρευνες φέρνουν στο προσκήνιο μια έντονη συζήτηση γύρω από τις επιπτώσεις που έχει η χρήση τους, ειδικά στις νέες γενιές.

Στη σκιά της εξάρτησης

Παρά το γεγονός ότι δισεκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν τα social media, δεν εγκρίνουν όλοι την ύπαρξή τους. Έχουν, ειδικά τα τελευταία χρόνια, κατηγορηθεί για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την «εθιστική» συμπεριφορά μέσω χαρακτηριστικών όπως το ατελείωτο «scrolling» (infinite scroll), τα οποία έχουν καταστεί ιδιαίτερα επικίνδυνα για την ψυχική υγεία των χρηστών, ιδιαίτερα των νέων.

Επιπλέον, η ίδια η σχεδίασή τους έχει χαρακτηριστεί ως «μεθοδευμένη».

Πολλοί απλά δεν μπορούν να φανταστούν τη ζωή τους χωρίς τα social media καθώς η ίδια η αίσθηση του εαυτού τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την παρουσία τους στις κοινωνικές πλατφόρμες. Η διαδικασία της διαμόρφωσης και της εξέλιξης της προσωπικής ταυτότητας, είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν σε αυτή την εξάρτηση από τα κοινωνικά δίκτυα. Ειδικά για τις νεότερες γενιές, η ανάγκη για κοινωνική αποδοχή και το αίσθημα της αυτοεκτίμησης συνδέεται άμεσα με την ύπαρξή τους στο διαδίκτυο.

Social media: Έχουν και τα καλά τους όμως και πάλι, χρειάζεται προσοχή

Τα κοινωνικά δίκτυα παρέχουν έναν εξαιρετικά σημαντικό χώρο για τη διαμόρφωση της ταυτότητας. Δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να εξερευνήσουν διαφορετικές οπτικές, να δοκιμάσουν νέους ρόλους και να συνδεθούν με ανθρώπους που μοιράζονται κοινές αξίες ή ενδιαφέροντα. Αυτές οι ψηφιακές κοινότητες δεν είναι απλώς τόποι κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και πλατφόρμες αυτοεξέλιξης. Μέσω της συμμετοχής σε αυτές τις κοινότητες, οι χρήστες αποκτούν το δικαίωμα να εκφράζουν τη μοναδικότητά τους και να διαμορφώνουν μια «δημόσια» εικόνα του εαυτού τους.

Επομένως, έχουμε να κάνουμε με:

  • Την εξερεύνηση της ταυτότητας
  • Σύνδεση με κοινότητες που έχουν παρόμοιες αξίες και ενδιαφέροντα
  • Δημόσια επικύρωση και αναγνώριση

Από την άλλη πλευρά, καθώς η ανάγκη για κοινωνική αποδοχή και αναγνώριση μέσω των social αυξάνεται, πολλοί χρήστες μπορεί να καταλήξουν να συνδέουν την αυτοεκτίμησή τους αποκλειστικά με την αντίδραση των άλλων στις αναρτήσεις τους. Η συνεχής αναμονή για «likes», σχόλια ή κοινοποιήσεις μπορεί να δημιουργήσει έναν φαύλο κύκλο επιβεβαίωσης, ο οποίος οδηγεί σε συναισθηματική εξάρτηση.

Επιπλέον, η συνεχής έκθεση σε εξιδανικευμένες εικόνες ζωής από άλλους χρήστες μπορεί να προκαλέσει συγκρίσεις και ένα αίσθημα ανεπάρκειας. Όλοι μας, και κυρίως οι νέοι, μπορεί να νιώθουμε την πίεση να παρουσιάσουμε μια ιδανική εκδοχή του εαυτού μας, κάτι που συχνά απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Αυτός ο «ψηφιακός καλλωπισμός» μπορεί να επηρεάσει την ψυχική υγεία, προκαλώντας άγχος, μοναξιά, ακόμα και κατάθλιψη.

Αν και τα social media μπορεί να είναι λοιπόν χρήσιμα εργαλεία αυτο-ανακάλυψης, είναι απαραίτητο να βρούμε μια ισορροπία, αναγνωρίζοντας τη σημασία της προσωπικής αυτονομίας και της οριοθέτησης στην ψηφιακή εποχή. Μόνο έτσι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες των κοινωνικών δικτύων χωρίς να γίνουμε… θύματά τους.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
inStream - Ροή Ειδήσεων
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
Cookies