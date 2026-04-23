Τα ονόματα που ακούγονται για την τεχνική ηγεσία της Τσέλσι

Η κατάσταση ήταν αφόρητη και με τέσσερις αγώνες της Premier League να απομένουν και την παραμονή του ημιτελικού του Κυπέλλου Αγγλίας εναντίον της Λιντς, η Τσέλσι αποφάσισε να απολύσει τον Λίαμ Ροσενιόρ.

Ο Άγγλος ανέλαβε την ομάδα στις 8 Ιανουαρίου, αντικαθιστώντας τον Έντσο Μαρέσκα, αλλά η θητεία του στο Λονδίνο ήταν κάτι παραπάνω από απογοητευτική.

Στους 3,5 μήνες που παρέμεινε στον πάγκο ο Ροσενιόρ, οι Λονδρέζοι είχαν 10 ήττες σε 23 παιχνίδια, ενώ αποκλείστηκαν από το Champions League με δύο βαριές ήττες και συνολικό σκορ 8-2 από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η ομάδα από το Λονδίνο αναζητά νέο προπονητή, με τον Άντονι Ιραόλα να είναι ένας από τους βασικούς υποψήφιους για τη θέση. Η Μπόρνμουθ ανακοίνωσε πρόσφατα ότι ο Βάσκος τεχνικός θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν, αν και η κενή θέση στον πάγκο της Τσέλσι θα μπορούσε να επισπεύσει την αποχώρησή του.

Η ομάδα του Λονδίνου, έχει στα πλάνα της και άλλον ένα Ισπανό, ο οποίος έχει περάσει και σαν παίκτης από αυτήν την περίοδο 2014-2019. Ο λόγος για τον Σεσκ Φάμπρεκας που πραγματοποιεί μια εξαιρετική σεζόν στον πάγκο της Κόμο.

Chelsea have not yet formally spoken to any candidates to replace Liam Rosenior. However, Andoni Iraola is expected to be one of the leading names approached. Julian Nagelsmann formed part of the process that saw Mauricio Pochettino appointed. At the time, Chelsea sources said… pic.twitter.com/CEJG4szEPK — Ben Jacobs (@JacobsBen) April 22, 2026

Προς το παρόν, την ομάδα θα αναλάβει προσωρινά ο Κάλουμ ΜακΦάρλιν, όπως είχε συμβεί και μετά την αποχώρηση του Έντσο Μαρέσκα. Μάλιστα, τότε είχε αποσπάσει μια απρόσμενη ισοπαλία απέναντι στην Σίτι. Το πρώτο του καθήκον θα είναι να οδηγήσει την Τσέλσι στον τελικό του FA Cup.