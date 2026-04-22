Super League 2: Νίκες για ΠΑΟΚ Β’ (2-1), Νέστο (1-0) και Καβάλα (5-1) – Η βαθμολογία
Σε παιχνίδια χωρίς βαθμολογικό κίνητρο, ΠΑΟΚ Β’, Νέστος και Καβάλα πανηγύρισαν νίκες για τα πλέι άουτ του βορείου ομίλου της Super League 2.
Ο ΠΑΟΚ Β’ επικράτησε 2-1 στη Χαλάστρα του Καμπανιακού και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας των Play Out του βορείου ομίλου της Super League 2, μετά τα -επί της ουσίας αδιάφορα- παιχνίδια της 9ης αγωνιστικής. Από τον Δικέφαλο του Βορρά σκόραρε ο Γκιτέρσος στο 5′ και ο Ραϊχανί στο 51ο λεπτό, ενώ από τους φιλοξενούμενους είχε ισοφαρίσει πρόσκαιρα ο Σαρβανίδης στο 16′ με κεφαλιά.
Καμπανιακός (Αυγέρος): Γιακουμής, Καράδαλης, Χατζηκυριάκος, Παπακωνσταντίνου (81′ Αμπούντου), Γαρύφαλλος, Σαρβανίδης, Ν. Καθάριος (86′ Μπάρδας), Ντουμάνης, Λύγκας (71′ Δερμιτζάκης), Παπαστεριανός (86′ Κέλβιν), Καστίδης (71′ Κεσίδης).
ΠΑΟΚ Β’ (Πονζ): Στεργιάκης, Αβράμπος, Απιατσιόνακ, Πασαχίδης, Χιμένεθ, Σαρρής, Τσοπούρογλου (64′ Ελευθεριάδης), Ίκομπονγκ (72′ λ.τ Μούστμα), Τσιφούτης (64′ Παπανικόπουλος), Ραϊχανί (72′ Κουλούρης), Γκιτέρσος (82′ Κανίς).
Έναν βαθμό πίσω από την ομάδα της Θεσσαλονίκης ακολουθεί ο Νέστος Χρυσούπολης, που νίκησε 1-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Βρύζας στο 66ο λεπτό, ενώ οι γηπεδούχοι είχαν και δοκάρι στο 30ο λεπτό με τον Δούμτση.
Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Μούτσα, Μανωλάκης, Λέλεκας, Δερμιτζάκης, Γκιώνης, Ψάλτης (64′ Μπάλας), Γιαξής, Δούμτσης, Γκάτα (46′ Κωστίκα), Σταυρόπουλος (64′ Βρύζας), Σέα (64′ Βοντχάνελ).
ΠΑΣ Γιάννινα (Γκούμας): Λαδιάς, Βιραμάκι, Τουρκοχωρίτης (70′ Ντεκουμές), Πρεκατές, Τσίρης, Κριμιτζάς (62′ Παπαδόπουλος), Σελιμάι (70′ Γκρέστας), Παναγιωτακόπουλος, Φιόγκμπε, Κασέμι (62′ Καφενζής), Πατρινός.
Τέλος, η Καβάλα ξέσπασε με 5-1 πάνω στον ουραγό Μακεδονικό, λίγες ημέρες μετά την οριστικοποίηση του υποβιβασμού της στη Γ΄ Εθνική. Γαβριηλίδης, Δημοσθένους, Σιφναίου, Κομάτσι και Μιλούνοβιτς τα γκολ για τους γηπεδούχους.
Καβάλα (Τάτσης): Ιωαννίδης, Δημοσθένους, Κολλαράς, Χρούστινετς, Στίκας, Καρτάλης (83′ Σιμιτός), Βοριαζίδης, Ρόβας (65′ Μιλούνοβιτς), Σιφναίος, Γαβριηλίδης, Κουντουριώτης (71′ Κομάτσι).
Μακεδονικός (Θ. Κούρτογλου): Καζέλης, Μορέρ, Θωμάι, Σταμπουλίδης, Τσουκάνης, Κωτέλης, Βερχόβεν, Παρασκευάς, Κωνσταντινίδης (83′ Αντελέκε), Καντάβ, Νίκος (83′ Κώτσογλου).
Τα αποτελέσματα:
Νέστος Χρυσούπολης-ΠΑΣ Γιάννινα 1-0
Καμπανιακός-ΠΑΟΚ Β΄ 1-2
Καβάλα-Μακεδονικός 5-1
Η βαθμολογία των Playouts στον A’ όμιλο
ΠΑΟΚ Β’ 31
Νέστος Χρυσούπολης 30
Καβάλα 23
Καμπανιακός 16
ΠΑΣ Γιάννινα 13
Μακεδονικός 11
*Οι τελευταίες τέσσερις ομάδες υποβιβάζονται στη Γ’ Εθνική.
Η επόμενη αγωνιστική
26/04 15:00 Καβάλα – Νέστος Χρυσούπολης
26/04 15:00 ΠΑΣ Γιάννινα – Καμπανιακός
26/04 15:00 ΠΑΟΚ Β’ – Μακεδονικός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις