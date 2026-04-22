Στη μέγγενη ο Αλ Θάνι: Διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον πρώην ισχυρό άνδρα της Μάλαγα

Η υπόθεση του πρώην ιδιοκτήτη της Μάλαγα, Αμπντουλάχ Αλ Θάνι, εισέρχεται σε μια νέα και πολύ πιο σοβαρή φάση. Το Επαρχιακό Δικαστήριο της Μάλαγα αποφάσισε την έκδοση διεθνούς εντάλματος αναζήτησης και σύλληψης για τον ίδιο και μέλη της οικογένειάς του, μεταξύ των οποίων οι γιοι του Νάσερ, Ναγιέφ και Ράκαν Αλ Θάνι.

Η απόφαση αφορά όλο τον χώρο Σένγκεν, δηλαδή 29 ευρωπαϊκές χώρες χωρίς εσωτερικούς συνοριακούς ελέγχους, αλλά και κράτη που έχουν συμφωνίες έκδοσης με την Ισπανία. Ουσιαστικά, αυτό σημαίνει ότι ο Αλ Θάνι και το περιβάλλον του μπορούν πλέον να συλληφθούν εάν εγκαταλείψουν το Κατάρ και ταξιδέψουν σε οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες.

Η εξέλιξη αποτελεί μεγάλη ανατροπή στη δικαστική διαδικασία. Μέχρι πρόσφατα, η ανακρίτρια María de los Ángeles Ruiz προτιμούσε να σταλεί επίσημη δικαστική ενημέρωση στο Κατάρ. Ωστόσο, η εισαγγελία διαφώνησε, άσκησε έφεση και τελικά το δικαστήριο υιοθέτησε τη σκληρότερη γραμμή, κρίνοντας ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα η διαδικασία αναζήτησης και σύλληψης.

Η υπόθεση αφορά τη διοίκηση της Μάλαγα την περίοδο πριν από το 2020. Η εισαγγελία ζητεί ποινές φυλάκισης 14 ετών και έξι μηνών για τον Αλ Θάνι και τους τρεις γιους του, κατηγορώντας τους για υπεξαίρεση, κακοδιαχείριση και επιβολή καταχρηστικών αποφάσεων εις βάρος του συλλόγου. Παράλληλα, άλλοι πέντε πρώην διοικητικοί παράγοντες της ομάδας αντιμετωπίζουν ποινές έως 10 ετών.

Οι Αλ Θάνι είχαν απομακρυνθεί από τη διοίκηση της Μάλαγα ήδη από τον Φεβρουάριο του 2020, όταν η ισπανική δικαιοσύνη τοποθέτησε ως δικαστικό διαχειριστή τον Χοσέ Μαρία Μουνιόθ. Έκτοτε, ο σύλλογος παραμένει υπό δικαστική επιτήρηση, σε μια κατάσταση που διαρκεί πλέον περισσότερο από έξι χρόνια.

Παράλληλα, υπάρχουν και εξελίξεις στο εταιρικό σχήμα που ελέγχει τη Μάλαγα. Η εταιρεία «Nasir Bin Abdullah & Sons», μέσω της οποίας ο Αλ Θάνι ελέγχει το 51% της εταιρείας που κατέχει τη Μάλαγα, επανέφερε το παλιό διοικητικό της συμβούλιο. Σε αυτό επέστρεψαν πρόσωπα που συνδέονται άμεσα με το παλαιό καθεστώς της ομάδας, ενώ ο ίδιος ο Αλ Θάνι εμφανίζεται ξανά ως πρόεδρος της εταιρείας.

Ωστόσο, αυτό δεν αλλάζει άμεσα τον έλεγχο της ομάδας. Η καθημερινή διοίκηση της Μάλαγα παραμένει στα χέρια του δικαστικού διαχειριστή και δεν αναμένεται να υπάρξει άμεση επιστροφή της οικογένειας Αλ Θάνι.

Την ίδια στιγμή, η ομάδα πέτυχε μια ακόμη δικαστική νίκη απέναντι στην ξενοδοχειακή εταιρεία BlueBay, στο λεγόμενο «Caso Camisetas». Το εμπορικό δικαστήριο της Μάλαγα αποφάσισε οριστικά ότι η BlueBay πρέπει να καταβάλει περίπου 589.000 ευρώ στη Μάλαγα, ποσό που περιλαμβάνει αποζημίωση, ΦΠΑ, τόκους και δικαστικά έξοδα.

Η υπόθεση Αλ Θάνι αποκτά πλέον διεθνή διάσταση και απειλεί να κλείσει οριστικά το κεφάλαιο της οικογένειας στη Μάλαγα. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, ο πρώην ισχυρός άνδρας του συλλόγου κινδυνεύει όχι μόνο να χάσει οριστικά τον έλεγχο της ομάδας, αλλά και να βρεθεί αντιμέτωπος με σύλληψη και πολυετή φυλάκιση.