Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ 16-15: Μεγάλη νίκη και πλέον όλα είναι στο χέρι του (vid)

Μεγάλος νικητής ο Ολυμπιακός στο σπουδαίο ντέρμπι πρόκρισης με τη Νόβι Μπέογκραντ!

Οι Πειραιώτες επικράτησαν με σκορ 16-15 της πανίσχυρης σερβικής ομάδας, σε μία αναμέτρηση η οποία διεξήχθη στο «καυτό» Παπαστράτειο στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του πρώτου προημιτελικού ομίλου του LEN Champions League.

Μεγάλη εμφάνιση από τους «ερυθρόλευκους», που αν ήταν πιο προσεκτικοί στο φινάλε θα μπορούσαν να διεκδικήσουν και τη διαφορά. Στη Σερβία έχουν χάσει με 12-10 και δεν θέλουν με τίποτα ισοβαθμία με τη Νόβι στο φινάλε, διότι θα είναι από κάτω.

Προς το παρόν, πάντως, ο Ολυμπιακός είναι καθαρά σε θέση πρόκρισης, καθώς είναι δεύτερος με έξι βαθμούς, ενώ η Νόβι έχει τρεις και η Μπρέσια είναι χωρίς πόντο (με ματς λιγότερο οι Ιταλοί που παίζουν στις 21:30 με την Μπαρτσελονέτα στη Βαρκελώνη). Εννιά βαθμούς έχει η πρωτοπόρος Μπαρτσελονέτα.

Εξαιρετικά κρίσιμο το επόμενο παιχνίδι των Πειραιωτών στην Ιταλία με την Μπρέσια, που θα κρίνει εν πολλοίς την πρόκριση, η οποία βρίσκεται ξεκάθαρα πλέον στα χέρια του Ολυμπιακού. Μεγάλη εμφάνιση, σπουδαίος και ο κόσμος που γέμισε το Παπαστράτειο και δεν σταμάτησε δευτερόλεπτο να φωνάζει για την αγαπημένη του ομάδα.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το παιχνίδι πολύ συγκεντρωμένος, απέναντι στη σκληρή άμυνα της σερβικής ομάδας και με 5/5 στον παίκτη παραπάνω και ένα εύστοχο πέναλτι από τον Φουντούλη, προηγήθηκε 6-3 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο η Νόβι Μπέογκραντ μείωσε σε 6-5, παρά τις δύο πολύ καλές επεμβάσεις του Τζωρτζάτου, αλλά ο Νικολαϊδης με γκολ από τα 2μ. «ξεκόλλησε» τους πρωταθλητές Ελλάδας, που έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 9-7.

Το τρίτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Πιέσιβατς να σκοράρει στον παραπάνω και να φέρνει τη σερβική ομάδα σε απόσταση… αναπνοής (13-12).

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, δύο φορές ο Ολυμπιακός ανέβασε τη διαφορά στο +2 με Φουντούλη και Ζάλανκι και δύο φορές οι φιλοξενούμενοι απάντησαν άμεσα με Πέρκοβιτς και Γκλάντοβιτς.

Πάλι ο Ζάλανκι στα δύο λεπτά πριν τη λήξη έκανε το 16-14, ο Μαρτίνοβιτς μείωσε εκ νέου σε παίκτη παραπάνω (από την τρίτη αποβολή του Ανγκιαλ) και ακολούθησε χαμένος παραπάνω για τους Πειραιώτες.

Η Νόβι Μπέογκραντ κέρδισε με τη σειρά της αποβολή, αλλά το σουτ του Τσουκ σταμάτησε στο δοκάρι και ο Ολυμπιακός κράτησε την πολύτιμη νίκη, έστω κι αν δεν μπόρεσε να καλύψει εξ ολοκλήρου το εις βάρος του 12-10 πρώτου γύρου.

Τα οκτάλεπτα: 6-3, 3-4, 4-5, 3-3

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 3, Λυκούδης, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης 3, Γούβης, Ζάλανκι 2, Δήμου 1, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 2, Νικολαϊδης 1, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος

ΝΟΒΙ ΜΠΕΟΓΚΡΑΝΤ (Ζόραν Μιγιαλκόφσκι): Γκλούσατς, Πλιέβανσιτς, Ουρόσεβιτς 1, Γκλάντοβιτς 1, Τσουκ, Ουκρόπινα 1, Τρτόβιτς, Ντιμιτρίεβιτς, Πέρκοβιτς 2, Μαρτίνοβιτς 4, Λούκιτς 4, Πιέσιβατς 2, Γκαβρίλοβιτς, Μιλόγεβιτς

Η βαθμολογία του Α’ Ομίλου:

Μπαρτσελονέτα 9 (+12)

Ολυμπιακός 6 (-1)

Νόβι Μπέογκραντ 3 (-3)

Μπρέσια 0 (-5)