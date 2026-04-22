LIVE: Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο μοναδικός βουλευτής που ψήφισε κατά σε όλες τις άρσεις ασυλίας - Πιο «γαλάζιος» και από τους «γαλάζιους»

Ο πρώην «Σπαρτιάτης» και νυν ανεξάρτητος βουλευτής, Κωνσταντίνος Φλώρος, καταψήφισε στη Βουλή όλες τις προτάσεις για άρση ασυλίας βουλευτών της ΝΔ και άφησε αιχμές κατά των συναδέλφων του που πειθάρχησαν στην κομματική γραμμή.