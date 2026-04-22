Αστέρας-Παναιτωλικός 2-1: Βαθιά ανάσα με ανατροπή και με ήρωα τον Παπαδόπουλο στο 89’

Άλμα σωτηρίας για τον Αστέρα Τρίπολης που με ανατροπή νίκησε 2-1 τον Παναιτωλικό για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super Legaue, σε έναν ματς ακατάλληλο για καρδιακούς. Οι Πελοποννήσιοι ξύπνησαν μετά το 0-1 και είχαν μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπαρτόλο (ασίστ και γκολ). Όμως, στο 89’ ο Παπαδόπουλος τού έκλεψε τη δόξα καθώς απέκρουσε πέναλτι του Ρόσα!

Το τελικό 2-1 αδικεί το Αστέρα καθώς είχε δοκάρι, ενώ έχασε και ευκαιρίες. Για τον Αστέρα «μετρά» και η καλή εμφάνιση, πέρα από την άνοδο του ηθικού του. Το ματς, με την ανατροπή, το δοκάρι και την απόκρουση πέναλτι έσπασε καρδιές.

Ο Αστέρας ανέβηκε πάνω από την επικίνδυνη ζώνη με 25 βαθμούς, έναν περισσότερο από τις ΑΕΛ και Πανσερραϊκό. Ο Παναιτωλικός, ο οποίος έπαθε καθίζηση μετά το 0-1, έχει 30 πόντους και ισοβαθμεί με την Κηφισιά. Θα μπλέξει αν δεν προσέξει.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (26/4): Κηφισιά-Παναιτωλικός, Ατρόμητος-Asteras Aktor, ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός.

Οδοστρωτήρας μετά το 0-1

Φουριόζος ξεκίνησε ο Παναιτωλικός. Στο 9’ προειδοποίησε καθώς υποχρέωσε τον Παπαδόπουλο να αποκρούσει δύσκολα σουτ του Αλεξιτς και στο 13’ έκανε το 1-0 υπέρ του, με εκπληκτικό πλασέ του Ρόσα, μετά από πάσα του Αγκίρε. Ο Αστέρας απάντησε γρήγορα καθώς στο 17’ ο Μπαρτόλο έκανε το 1-1, μετά από απόκρουση του Κουτσερένκο σε γύρισμα του Κετού.

Οι γηπεδούχοι ανέβηκαν μετά το 1-1 και πίεσαν τον Παναιτωλικό. Στο 28’ ο Μακέντα αστόχησε με κεφαλιά, μετά από σέντρα του Δεληγιαννίδη. Ο τελευταίος έκανε γύρισμα στο 32’ που δεν εκμεταλλεύθηκαν οι Μακέντα, Μπαρτόλο. Επίσης, ο Αστέρας είχε δοκάρι στο 43’ σε τρομερό σουτ του ‘Εντερ, έξω από την περιοχή.

Ο τρομερός Παπαδόπουλος

Ο Αστέρας μπήκε δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο, είχε καλές στιγμές με τους Μπαρτόλο (50’) και Αλμύρα (55’). Ο τελευταίος αστόχησε 60’. Οι γηπεδούχοι έκαναν την ανατροπή στο 62’ με σουτ του Μακέντα (2-1), μετά κάθετη πάσα του Μπαρτόλο. Νέα ευκαιρία για τον Αστέρα και στο 68’, όταν έφυγε άουτ κεφαλιά του Κετού.

Το πέναλτι στο 87’ προκάλεσε τις διαμαρτυρίες των γηπεδούχων και δόθηκε μετά από κλήση του διιατητή Παπαδόπουλου (Μακεδονίας) στο VAR, όπου ήταν ο Πολυχρόνης (Πιερίας). Έτσι έδωσε πέναλτι σε μια φάση που δεν φάνηκε παράβαση, καθώς είδε κράτημα και γκρέμισμα του Οκο από τον Μπάτζι. Όμως, στο 89’, ο 36χρονος γκολκίπερ του Αστέρα Νίκος Παπαδόπουλος έπεσε στη δεξιά γωνία του και απέκρουσε το πέναλτι του Ρόσι και έκανε μια επέμβαση που ίσως αποδειχθεί και «κλειδί» για την παραμονή.

Στο 20’ οι γηπεδούχοι φώναξαν για πέναλτι στον ‘Εντερ, σε μαρκάρισμα του Ματσάν.

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR: Παπαδόπουλος, Άλχο, Τριανταφυλλόπουλος, Σίπτσιτς, Δεληγιαννίδης, Αλμύρας, Αλάγκμπε, Έντερ (90+5’ Τζανδάρης), Κετού (90+5’ Μίτροβιτς), Μπαρτόλο (81’ Καλτσάς), Μακέντα (81’ ‘Οκο).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Σιέλης, Αποστολόπουλος (64’ Μανρίκε), Μπουχαλάκης (80’ Σμυρλής), Σατσιάς (64’ Εστεμπάν), Ματσάν, Ρόσα, Άλεξιτς (80’ Λομπάτο), Αγκίρε (80’ Μπάτζι)