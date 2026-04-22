Μητσοτάκης: Ανεπαρκή μέτρα για την ακρίβεια και τους δανειολήπτες – Αποκλειστικά «εισαγόμενη» πάλι η κρίση για τον πρωθυπουργό

Νέα δέσμη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στην ουσία παραδέχθηκε ότι είναι ανεπαρκή, αποδίδοντας εξ ολοκλήρου στην «παγκόσμια οικονομική κρίση» τα αίτια αυτής της ανεπάρκειας.

Ο κ. Μητσοτάκης, στριμωγμένος από τις επιπτώσεις των «γαλάζιων» σκανδάλων για την κυβέρνησή του και προκειμένου να ξεφύγει από τον ασφυκτικό κλοιό της αντιπολίτευσης, ανακοίνωσε μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και για τους δανειολήπτες, που για μία ακόμη φορά δεν επαρκούν για τις ανάγκες των πολιτών οι οποίοι δυσκολεύονται να «βγάλουν» το μήνα.

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι την ώρα που ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τα νέα μέτρα, στην Βουλή ήταν σε εξέλιξη η συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας 12 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – ένα σκάνδαλο οικονομικό και βαθύτατα πολιτικό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού απέδωσε στις «δύσκολες διεθνείς συνθήκες» την επιβάρυνση του ήδη αυξημένου κόστους ζωής για τα νοικοκυριά, επέμεινε στο αφήγημα της εθνικής οικονομία που τα πάει καλά – κι ας μην φαίνεται αυτό στο εισόδημα και την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων – και ανέφερε ότι τα μέτρα που ανακοινώσει αποτελούν «μέρισμα της προόδου που η πολιτεία επιστρέφει στην κοινωνία».

Παρ΄όλα αυτά, η προμετωπίδα των μέτρων Μητσοτάκη είναι και πάλι τα επιδόματα…

Κατά τα λοιπά και σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα μέτρα κατανέμονται σε δύο βασικούς άξονες που αφορούν στην άμεση οικονομική ενίσχυση και στις ρυθμίσεις για οφειλές, ενώ το συνολικό τους κόστος υπολογίζεται σε περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Η δήλωση Μητσοτάκη:

Η Εθνική Στατιστική Αρχή μόλις ανακοίνωσε τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025 και αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά. Την ίδια ώρα, ωστόσο, ξέρω καλά ότι οι δύσκολες διεθνείς συνθήκες μεγαλώνουν το καθημερινό βάρος του ήδη αυξημένου κόστους ζωής για τα νοικοκυριά μας. Για τον λόγο αυτό και επιμένω πως κάθε συλλογική επιτυχία θα πρέπει σταδιακά να μεταφράζεται και σε ατομική ευημερία. Πράγματι, η εθνική οικονομία αντέχει και τα πηγαίνει καλύτερα από όσο αναμενόταν.

Όμως, το άγχος του σούπερ μάρκετ, τα έξοδα των παιδιών, τα ακριβότερα καύσιμα και η φροντίδα των ηλικιωμένων παραμένουν, παντού στην Ευρώπη αλλά και στην πατρίδα μας.

Γι’ αυτό και σήμερα ανακοινώνω μία δέσμη ρυθμίσεων ανακούφισης που απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού, ως μέρισμα της προόδου που η πολιτεία επιστρέφει στην κοινωνία. Πρόκειται για πλεόνασμα το οποίο προέκυψε από μία συνετή οικονομική πολιτική, που περιορίζει τις περιττές κρατικές δαπάνες και καταπολεμά τη φοροδιαφυγή, που ενισχύει την ανάπτυξη, στηρίζοντας το εισόδημα, ενώ μειώνει τους φόρους αλλά και το δημόσιο χρέος. Πλεόνασμα, μάλιστα, μεγαλύτερο από εκείνο που υπολογίζαμε, κάτι εξαιρετικά σπάνιο ακόμη και μεταξύ των πιο ισχυρών οικονομιών.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι στοχευμένες παρεμβάσεις μας απευθύνονται στους πολλούς, χωρίς ποτέ να αμφισβητούν τη δημοσιονομική ισορροπία. Υψώνουν έτσι ένα ακόμη «ανάχωμα» στην κρίση της συγκυρίας, κυρίως για τις οικογένειες με παιδιά, τους συνταξιούχους, τους ενοικιαστές, τους αγρότες, τις επιχειρήσεις, αλλά και εκατομμύρια πολίτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Συγκεκριμένα, λοιπόν, και για το επόμενο διάστημα θα ισχύσουν τα εξής:

– Επεκτείνεται η επιδότηση του diesel στο δίκτυο με 20 λεπτά και για τον μήνα Μάιο. Μία ρύθμιση που, προφανώς, ανακουφίζει επιχειρήσεις και καταναλωτές.

– Συνεχίζεται επίσης, μέχρι και τον Αύγουστο, η επιδότηση των λιπασμάτων με το 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς τους. Ένα μέτρο που δυνητικά αφορά 250.000 αγρότες, όπως και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα.

– Παρέχεται έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτή θα δοθεί χωρίς καμία αίτηση στα τέλη Ιουνίου και θα απευθύνεται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με παραπάνω από 3 εκατομμύρια μέλη, σχεδόν το 80%, δηλαδή, των οικογενειών με τέκνα.

– Αυξάνεται, παράλληλα, σε 300 ευρώ καθαρά η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερηλίκων και ατόμων με αναπηρία που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε βάση μόνιμη και ετήσια. Ενώ διευρύνεται η περίμετρός της, καλύπτοντας πλέον 1,9 εκατομμύρια δικαιούχους, δηλαδή το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.

– Αυξάνονται, ακόμα, τα εισοδηματικά όρια προκειμένου το ένα ενοίκιο ετησίως να επιστρέφεται σε περισσότερους. Έτσι, ανακουφίζονται επιπλέον 70.000 νοικοκυριά και στηρίζονται συνολικά πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, το 86% του συνόλου.

Μέτρα για το ιδιωτικό χρέος:

Επιτρέψτε μου, όμως, να σταθώ ξεχωριστά και στις τολμηρές πρωτοβουλίες μας για το ιδιωτικό χρέος. Πρόκειται για αποφάσεις που βοηθούν εκατομμύρια οφειλέτες και ταυτόχρονα απελευθερώνουν την οικονομική δραστηριότητα.

Και αυτές είναι: Πρώτον, η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη θα μπορεί πλέον να αίρεται εάν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής του και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση.

Δεύτερον, στο εξής δίνεται επίσης η δυνατότητα να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και χρέη από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ, κάτι το οποίο εξυπηρετεί περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους.

Και τρίτον και σημαντικότερο, οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 θα μπορούν τώρα να ενταχθούν σε καθεστώς 72 δόσεων, με μόνη προϋπόθεση την αποπληρωμή ή τον διακανονισμό τυχόν νέων ληξιπρόθεσμων μετά το 2023.

Τα παραπάνω θα αναλυθούν σε λίγο από το οικονομικό επιτελείο. Το κόστος τους είναι περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Προστίθενται στα μέτρα του τρέχοντος Προϋπολογισμού και στη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που ήδη υλοποιείται, επίσης στην αύξηση του κατώτατου μισθού και την αναβάθμιση των ετήσιων αποδοχών για το 2026, και βέβαια στα 300 εκατομμύρια που ήδη διατέθηκαν ως άμυνα στις συνέπειες από τη σύρραξη στο Ιράν.

Γνωρίζω ότι πολλοί θα ισχυριστείτε ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή. Πράγματι, κανένα κράτος, όσο ισχυρό και να είναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τις συνέπειες μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Είναι, όμως, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε χωρίς να διαταράξουμε την οικονομική ισορροπία που με τόσο κόπο κατακτήσαμε. Είναι το μερίδιο σιγουριάς και προκοπής που η Ελλάδα κατακτά μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον ανασφάλειας και το μοιράζεται με την κοινωνία της. Αλλά είναι και ένα μήνυμα ελπίδας ότι οι κόποι των Ελληνίδων και των Ελλήνων φέρνουν αποτελέσματα και ότι, παρά τις δυσκολίες, μπορούμε να αισιοδοξούμε.

Σε ποιους απευθύνονται τα μέτρα – Δείτε πίνακες

Το μέρισμα του υπερπλεονάσματος που ανακοίνωσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατευθύνεται σε 5 βασικές ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την ακρίβεια:

Οικογένειες με παιδιά.

Ενοικιαστές.

Συνταξιούχοι.

Αγρότες.

Υπερχρεωμένοι οφειλέτες με παλιά χρέη.

Αύξηση ορίων εισοδήματος επιστροφής ενοικίου

Από 20.000 στα 25.000 ευρώ – Από 28.000 στα 35.000 ευρώ

Για μονογονεϊκές από 31.000 στα 39.000 ευρώ

Συν 5.000 ευρώ ανά τέκνο

Κόστος: 25 εκατ. ευρώ – Δικαιούχοι: επιπλέον 70.000 ενοικιαστές – σύνολο 1 εκατ.

Διεύρυνση ενίσχυσης συνταξιούχων

Από 250 σε 300 ευρώ καθαρά κάθε Νοέμβριο

Διεύρυνση ορίων εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας

Αφορά συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες, ΑμεΑ

Κόστος: 198 εκατ. ευρώ – Δικαιούχοι: επιπλέον 420.000, σύνολο 1,87 εκατ.

Οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά

Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά τέκνο στα τέλη Ιουνίου

Κόστος: 240 εκατ. ευρώ – Δικαιούχοι: 975.000 νοικοκυριά