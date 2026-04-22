Για όλα φταίει το «επώνυμο», λέει ο Καραμανλής – Δηλώνει αθώος και επαναλαμβάνει ότι δεν θα πολιτευτεί

Την άρση της ασυλίας του ζήτησε ο βουλευτής Σερρών της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Αχ. Καραμανλής, κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής, προκειμένου να διερευνηθεί από τη Δικαιοσύνη για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό κακουργήματος, σύμφωνα με τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Καραμανλής δήλωσε πως, τα τελευταία χρόνια – άρα και για την υπόθεση του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, που συνέβη όσο ο ίδιος ήταν υπουργός Μεταφορών και Υποδομών και δήλωνε λίγες μέρες νωρίτερα μέσα στη Βουλή ότι οι σιδηρόδρομοι της χώρας είναι «ασφαλείς» – κρίνεται γιατί φέρει «ένα συγκεκριμένο επώνυμο και ενδεχόμενα αυτό ενοχλεί κάποιους».

Όπως ισχυρίσθηκε, μάλιστα, προέρχεται «από μια πολιτική σχολή σκέψης που προτάσσει το καθήκον για την πατρίδα, από τον επαγγελματισμό της πολιτικής». Παρ’ όλα αυτά, δεν δίστασε να είναι εκ νέου υποψήφιος με τη ΝΔ, λίγους μήνες μετά την εθνική τραγωδία των Τεμπών…

«Για εμένα η πολιτική δεν είναι αυτοσκοπός. Έλαβα την απόφαση να μην πολιτευτώ στις επερχόμενες εκλογές. Είμαι αποφασισμένος να καθαρίσω το όνομά μου μια και καλή. Ζητώ την άρση της ασυλίας μου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευθύνη που έχω απέναντι στο εαυτό μου, στην οικογένειά μου, στους συμπολίτες μου και στην παράταξή μου», δήλωσε ο κ. Καραμανλής και προσέθεσε πως είναι πιστός στον όρκο τού βουλευτή. «Προσωπικά, αυτό το όρκο είμαι αποφασισμένος να τον τηρώ και να τον τιμώ, έως την τελευταία ημέρα που θα είμαι μέλος αυτού του Κοινοβουλίου», όπως είπε.

«Τα όσα μου καταλογίζονται», υποστήριξε ο κ. Καραμανλής, «είναι αβάσιμα, επειδή δεν τέλεσα καμία αξιόποινη πράξη, επειδή είμαι αθώος λαι θα αποδείξω την αθωότητά μου όταν κληθώ στις αρμόδιες Αρχές, γι’ αυτό σας παρακαλώ να υπερψηφίσετε την άρση της ασυλίας μου».

Για τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία που τον αφορούν είπε ότι, όπως σημείωσε και στο υπόμνημα που κατέθεσε στην Επιτροπή Δεοντολογίας, «υπάρχουν αναφορές και συμπεράσματα», αλλά «πουθενά, πουθενά, δεν καταγράφεται οποιαδήποτε συνομιλία είτε δική μου είτε συνεργατών μου», σημείωσε, σχολιάζοντας: «Τόσο ισχυρά είναι τα στοιχεία!».

«Κρίνομαι για το επώνυμό μου»

Ειδικότερα, υποστήριξε ότι η υπόθεση αφορούσε στην απόρριψη για τυπικούς λόγους των αιτήσεων 37 βιοκαλλιεργητών, «στο πρόσωπο των οποίων συνέτρεχαν όλες οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την καταβολή της ενίσχυσής τους» και αυτή «πραγματοποιήθηκε αφού ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία της ιεραρχικής προσφυγής».

«Δεν εισήλθα στην πολιτική για να βιοποριστώ, αλλά για να εφαρμόσω αυτά που πιστεύω, πως έναντι όλων προηγείται η πατρίδα και το κοινό καλό», ανέφερε, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, δεν κρίνομαι γι’ αυτό, αλλά γιατί φέρω ένα συγκεκριμένο επώνυμο και ενδεχόμενα αυτό ενοχλεί κάποιους», ενώ σημείωσε πως δεν επιθυμεί να γίνει «μέρος αυτής της άθλιας προβοκάτσιας και άθλιας υποκρισίας».

Ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ δήλωσε ότι «πολλές φορές στοχοποιήθηκαν» όσοι τον ψήφισαν, «στοχοποιήθηκαν οι συνάδελφοί μου επειδή με χειροκρότησαν. Κάποιοι έπεσαν τόσο χαμηλά που έφτασαν να αμφισβητούν όχι μόνο την δική μου ηθική αλλά και ολόκληρης της ιστορικής παράταξης, της παράταξης του Κωνσταντίνου Καραμανλή και αυτό σας ενοχλεί», είπε απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση.