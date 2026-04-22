Σε συνέντευξή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει μετατρέψει την ακρίβεια σε δημοσιονομικό εργαλείο για να βγάζει έσοδα και να τα κατευθύνει εκεί που θέλει με σκοπό εκλογικά οφέλη, με αφορμή τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πολλά από αυτά τα μέτρα τα είχαμε ήδη προτείνει εμείς και τα είχαν αρνηθεί. Προτείναμε 120 δόσεις για το ιδιωτικό χρέος, ο πρωθυπουργός λέει 72 δόσεις και με όρους.

Θα σας δώσω άλλο ένα παράδειγμα: ενοίκια. Ήδη δίνει αυτό το ενοίκιο σε κάποιους δικαιούχους, σε ετήσια βάση. Όποιος στηρίζεται, καλό είναι. Όμως, το συγκεκριμένο μέτρο έφερε αποτέλεσμα μειώνοντας τα ενοίκια; Τα ενοίκια αντί να μειώνονται, αυξάνονται».

Το λάδι στο καντήλι της κυβέρνησης τελειώνει

Για το δημογραφικό είχαμε προτείνει αντίστοιχα μέτρα, μας έλεγαν λαϊκιστές. Ο πρωθυπουργός έχει καταλάβει ότι πια το λάδι στο καντήλι τελειώνει. Είναι προεκλογικά μέτρα. Είναι με την πλάτη στον τοίχο. Βλέπει τους πολίτες ως πελάτες.

Έχουν κάνει την ακρίβεια δημοσιονομικό εργαλείο. Παίρνουν από τη μία τσέπη λόγω πληθωρισμού δισεκατομμύρια με το ΦΠΑ και τον ΕΦΚ και επιστρέφουν ένα μικρό κομμάτι με την μορφή προεκλογικών δεσμεύσεων».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για τα κέρδη των τραπεζών.

«Οι τράπεζες έχουν βγάλει φέτος 4,8 δισ. κέρδη. Θα δώσουν μερίσματα 2,8 δισ. Εμείς τι προτείνουμε; Μια έκτακτη εισφορά 8%, που είναι 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, και 8% σε αυτά που θα διανείμουν στους μετόχους τους».

«Από πού προέρχεται το πλεόνασμα; Από το ταμείο ανάκαμψης. Με την σημερινή πολιτική η χώρα θα μπει ξανά σε ύφεση», είπε ο κ. Ανδρουλάκης και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αντί να κάνει δημοσιονομική πολιτική κατευθύνει χρήματα εκεί που επιλέγει με σκοπό να αποκομίσει πολιτικά οφέλη.

Η προσπάθεια είναι να μην οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη αυτοί που έστησαν το παρακράτος

Μιλώντας στο OPEN ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο σκάνδαλο των υποκλοπών αλλά και στα υπόλοιπα σκάνδαλα από τα οποία συγκλονίζεται η κυβέρνηση.

Σε ερώτηση για τους λόγους που οδήγησαν στην παρακολούθησή του, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «δεν ήθελαν να βγει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ». «Η ΝΔ ήθελε το ΠΑΣΟΚ να είναι εταίρος και όχι αντίπαλος».

Ο κ. Ανδρουλάκης σχολιάζοντας την πρόσκληση που απηύθυνε σε αυτούς που παρακολουθούνταν να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη ανέφερε:

Το Predator φτιάχτηκε στο Ισραήλ για να καταπολεμήσει φαινόμενα τρομοκρατίας, τύπου ισλαμικό κράτος. Το έφεραν στη χώρα μας και το χρησιμοποίησαν σε εμάς, στους υπουργούς τους, στους δημοσιογράφους. Σε εμένα έγινε απόπειρα. Εγώ πήγα στη Δικαιοσύνη χωρίς να μου έχουν πάρει τίποτα. Από αυτούς που πήραν αρχεία γιατί δεν πήγαν; Οι μεν υπουργοί δεν θέλουν να τα βάλουν με το σύστημα Μητσοτάκη και ανιψιού. Θυσιάζουν τον όρκο τους μπροστά στην εξουσία.

Υπάρχουν και κάποιες άλλες περιπτώσεις που για προσωπικούς λόγους δεν θέλουν να κάνουν την κίνηση αυτή. Όταν όμως είσαι στην εθνική ασφάλεια, δεν διακυβεύεται η προσωπική σου πορεία διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια».

Κατηγόρησε μάλιστα την κυβέρνηση ότι αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ που λέει ότι πρέπει να ενημερωθεί για τους λόγους παρακολούθησής του, καθώς αυτό θα τους οδηγούσε υπόλογους στη Δικαιοσύνη. «Η προσπάθειά τους είναι να μην οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη αυτοί που έστησαν το παρακράτος».

Διερωτήθηκε για τους δημόσιους εκβιασμούς του απόστρατου Ισραηλινού προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Θα με εκβίαζε ένας απόστρατος αξιωματικός του Ισραήλ λέγοντάς με “Νίξον” και δεν θα του έκανα μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση; Γιατί δεν έκανε ο κ. Μητσοτάκης; Μήπως τον εκβιάζει; Μήπως τον κρατάει ο κ. Ντίλιαν;»

Είμαστε Ουγγαρία;

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στις επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι το κόμμα του ασκεί οποιαδήποτε πίεση.

«Έχουν έρθει στη Βουλή δικογραφίες τόσο από την ελληνική όσο και από την ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Εμείς δεν ασκούμε κάποια πίεση, κάνουμε το κοινοβουλευτικό μας καθήκον. Όταν λέει ο Γεωργιάδης ότι θα καταργήσουμε την ευρωπαϊκή εισαγγελία, τι θα γίνουμε Ουγγαρία;

«Αυτοί προσπαθούν να εκβιάσουν», σημείωσε. Σχετικά δε με τους ισχυρισμούς Γεωργιάδη ότι οι κατηγορίες στις δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας είναι γελοίες και κρύβουν σκοπιμότητα, ο κ. Ανδρουλάκης διερωτήθηκε για ποιον λόγο δεν επέτρεψε η ΝΔ τους υπόλογους βουλευτές και υπουργούς τους να βρεθούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη και να καθαρίσουν το όνομά τους.

«Η 717 και οι ευθύνες του Καραμανλή, ήταν σκοπιμότητες. Γιατί δεν άφησαν να γίνει προανακριτική και να πάει στη δικαιοσύνη. Αφού είναι γελοίο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί έστειλαν τους βουλευτές τους για ύπνο;».

Σε ερώτηση για τα σχόλια του κ. Γεωργιάδη εις βάρος του όπου τον αποκάλεσε «Φαρισαίο και υποκριτή» ο κ. Ανδρουλάκης ήταν ιδιαίτερα επικριτικός λέγοντας ότι κάθε φορά μετράει και η αξιοπιστία του προσώπου που μιλάει.

«Ο κ. Γεωργιάδης λέει πολλά. Είναι απολύτως αναξιόπιστος. Πριν από μερικά χρόνια έλεγε ότι το κόμμα της ΝΔ είναι κόμμα κλεφτών και απατεώνων και τώρα είναι αντιπρόεδρος του κόμματος.

Ήταν αρνητής του Ολοκαυτώματος και τώρα έχει γίνει ο πρέσβης του Νετανιάχου στην Ελλάδα. Τα ορφανά του ΛΑΟΣ είναι σήμερα οι πραίτορες του Μητσοτάκη».

Χαμένη ψήφος η ψήφος σε προσωποπαγή κόμματα, κόμματα διαμαρτυρίας ή κόμματα χωρίς πρόγραμμα

Μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης άνοιξε το ζήτημα της κριτικής που του ασκήθηκε για το ταξίδι του στην Ισπανία και τις φωτογραφίες με τον Πέδρο Σάντσεθ κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι προσπάθησε να εξαπατήσει τον ελληνικό λαό καθώς υποστήριξε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε λίγο πολύ έναν τουρκόφιλο πρωθυπουργό.

«Πού βασίζεται αυτό; Στην συμφωνία πώλησης όπλων από μια ισπανική εταιρεία στην Τουρκία. Πότε όμως υπογράφηκε αυτή η συμφωνία; Όταν πρωθυπουργός της Ισπανίας ήταν ο δεξιός Ραχόι. Τέτοιοι απατεώνες είναι».

Σε ερώτημα για το με ποιους θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε τη θέση του κόμματος ότι εάν περάσει έστω με μία ψήφο τη ΝΔ θα υπάρξει κυβέρνηση που θα υλοποιήσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.

«Θα επιλέξει ο ελληνικός λαός ποιοι θα υπάρχουν και ποιοι δεν θα υπάρχουν στη Βουλή. Εάν ο λαός στηρίξει κόμματα προσωποπαγή κόμματα, κόμματα διαμαρτυρίας ή κόμματα χωρίς πρόγραμμα είναι χαμένη ψήφος».

