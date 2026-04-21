Ο Αλκαράθ κινδυνεύει να χάσει το Ρολάν Γκαρός – «Χρειάζεται υπομονή…» (vid)

Πιο σοβαρός από ότι φαινόταν είναι τελικά ο τραυματισμός που υπέστη ο Κάρλος Αλκαράθ κατά τη διάρκεια του τουρνουά της Βαρκελώνης στον καρπό, με τη συμμετοχή του Ισπανού στο Ρολάν Γκαρός να είναι πλέον εξαιρετικά αμφίβολη.

Ο Κάρλος Αλκαράθ κατά τη διάρκεια της τελετής των Βραβείων Laurus 2026, ρωτήθηκε για τον τραυματισμό του και τι μέλλει γενέσθαι, όσον αφορά τη συμμετοχή του στο δεύτερο Grand Slam της φετινής σεζόν.

«Θα δούμε. Η επόμενη εξέταση θα είναι καθοριστική, οπότε προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να πάνε όλα καλά. Χρειάζεται υπομονή. Προσπαθώ να έχω πολλή υπομονή αυτές τις ημέρες. Περιμένουμε λίγο ακόμα.

Έχουμε κάποιες εξετάσεις σε λίγες ημέρες και από εκεί και πέρα θα δούμε ποια είναι η κατάσταση του τραυματισμού και ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουμε. Προς το παρόν προσπαθώ να παραμένω θετικός και αισιόδοξος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλκαράθ.

🎾 Carlos Alcaraz no asegura su presencia en Roland Garros. El tenis murciano ha confirmado a @La1_tve que está esperando pruebas médicas para tomar una decisión. 📺 La gala de los premios Laureus, esta noche, a las 20:00 en @la2_tve pic.twitter.com/Dx3zT3bB9a — Teledeporte (@teledeporte) April 20, 2026

Εάν ο Κάρλος Αλκαράθ δεν αγωνιστεί ούτε στο Masters της Ρώμης, αλλά ούτε στο Παρίσι, θα χάσει 3.000 βαθμούς, τους οποίους είχε πάρει πέρσι στα αντίστοιχα τουρνουά, γεγονός που σημαίνει ότι ο Ισπανός θα απομακρυνθεί αρκετά από το Νο.1 και τον Γιάνικ Σίνερ.

Αθλητής της χρονιάς

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Κάρλος Αλκαράθ αναδείχθηκε «Αθλητής της Χρονιάς» στα βραβεία Laurus 2026, με τον Ισπανό να επιβραβεύεται για την εξαιρετική σεζόν, που πραγματοποίησε το 2025, όπου μεταξύ άλλων κατέκτησε τους τίτλους σε Ρολάν Γκαρός και US Open, ενώ επέστρεψε στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP.

Ο Ισπανός έγινε μόλις ο τέταρτος τενίστας που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο, μετά τους Ρότζερ Φέντερερ, Ράφα Ναδάλ και Νόβακ Τζόκοβιτς.