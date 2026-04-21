newspaper
Τρίτη 21 Απριλίου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κρήτη: Εικονική πραγματικότητα με ορίζοντα το 2030 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 21 Απριλίου 2026, 00:29

Από το 4ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε πανιά για το 2030 όμως μέχρι τότε οι θάλασσες μπροστά του είναι… φουρτουνιασμένες.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γάμος: Από τη ρουτίνα στη μακροχρόνια ευτυχία

Γάμος: Από τη ρουτίνα στη μακροχρόνια ευτυχία

Spotlight

Μακριά πάει το καράβι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σχεδιάζοντας την πορεία για το 2030 όταν εν έτη 2026 έχει βγάλει σωσίβιο για να φτάσει μέχρι τις εκλογές του 2027.

Ένα μήνυμα με σαφείς πολιτικές αναφορές στην Ελλάδα του μέλλοντος χωρίς να είναι λυμένα πολλά σημαντικά του σήμερα

Μιλώντας στο 4ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας έμφαση στον σχεδιασμό για το μέλλον της χώρας, από την Κρήτη των μεγάλων έργων που έχουν καθυστερήσει σημαντικά (βλέπε ΒΟΑΚ) μίλησε για τη σημαντική διαχωριστική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας όπου «από τη μια πλευρά υπάρχει ένα κόμμα που μιλά με σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και από την άλλη μεριά κάποιοι που θέλουν να μας γυρίσουν στο 1980».

Έχοντας μπροστά του να ξεπεράσει πολλές ξέρες καθώς τα σκάνδαλα συνταράσσουν την κυβέρνησή του παραδέχεται πως η κυβέρνηση έχει τα προβλήματά της, έχει κάνει τα λάθη της αλλά τελικά «έχει το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και την προσοχή της στραμμένη στο αποτέλεσμα», πανηγυρίζοντας για όσα θα γίνουν και λησμονώντας όσα δεν έγιναν.

Ο Κυρ. Μητσοτάκης για τα έργα υποδομής στην Κρήτη

Κατά την συζήτηση στο προσυνέδριο που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο , ο κ. Μητσοτάκης, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη σημασία των μεγάλων έργων υποδομής για την Κρήτη και τα  καθοριστικά -όπως σημείωσε- οφέλη για την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ηλεκτρική διασύνδεση του νησιού, την οποία χαρακτήρισε «απολύτως κρίσιμο έργο», τονίζοντας ότι η ολοκλήρωσή της θα οδηγήσει σε χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος. Αναφερόμενος στον Βόρειο Οδικό ‘Αξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα έργο με μεγάλες δυσκολίες, σημειώνοντας πως «όταν ήρθαμε στα πράγματα παραλάβαμε το απόλυτο μηδέν», ενώ σήμερα «ο ΒΟΑΚ είναι μία πραγματικότητα και υλοποιείται». Τόνισε δε ότι ο σχεδιασμός αφορά το σύνολο του άξονα «από το Καστέλι μέχρι τη Σητεία», εκφράζοντας τη δέσμευσή του για την ολοκλήρωσή του και επαναλαμβάνοντας την κρίσιμη σημασία και των έργων οδικής ασφάλειας που εκτελούνται.

Για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, ανέφερε ότι θα είναι «το πιο σύγχρονο στη Μεσόγειο» και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028, σημειώνοντας ότι το κόστος του αυξήθηκε, λόγω της επέκτασης και της επίλυσης κρίσιμων ζητημάτων προσβασιμότητας. Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για ένα έργο με μεγάλη πολυπλοκότητα, καθώς «εκατοντάδες προβλήματα πρέπει να επιλυθούν» μέχρι την ολοκλήρωσή του.

YouTube thumbnail

Πρώτο μέρος του συνεδρίου

Στο πρώτο μέρος των εργασιών του προσυνεδρίου -και αμέσως μετά το καλωσόρισμα του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρου Ρουσόπουλου, του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου – συμμετείχαν οι υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ενώ διαδικτυακή παρέμβαση έκανε και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Στις εργασίες του προσυνεδρίου, συμμετέχουν μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, ο Γενικός Διευθυντής της Ν.Δ Γιάννης Σμυρλής , βουλευτές της ΝΔ, στελέχη των τοπικών οργανώσεων της ΝΔ, εκπρόσωποι της κεντρικής διοίκησης του κόμματος, αλλά και της ΟΝΝΕΔ, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και τοπικοί φορείς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γάμος: Από τη ρουτίνα στη μακροχρόνια ευτυχία

Γάμος: Από τη ρουτίνα στη μακροχρόνια ευτυχία

Κόσμος
inWellness
inTown
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βαρύ κλίμα 20.04.26

Πολιτική αναταραχή στη Νέα Δημοκρατία, με επίκεντρο την παραίτηση Λαζαρίδη και τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλληλοκαρφώματα, μηνύσεις, δηλώσεις αποδοκιμασίας δοκιμάζουν τη συνοχή της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Επικαιρότητα 20.04.26

Δεν έπεισαν οι εξηγήσεις που δόθηκαν από κυβερνητικές πηγές για τον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Νέα Αριστερά για τον «υπερήφανο» Αθανάσιο Καββαδά.

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Κυβερνητικές πηγές απάντησαν στο ΠΑΣΟΚ για το βιογραφικό του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης λαμβάνοντας άμεσα απάντηση σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Έντονη κριτική προς τον πρωθυπουργό για τη διαχείριση της υπόθεσης Λαζαρίδη, άσκησε ο βουλευτής της ΝΔ, Γ. Βλάχος, καταλογίζοντας στο Μαξίμου απουσία συντονισμού. «Καρφιά» για απαξίωση του ρόλου των βουλευτών, πυρά σε Άδωνη για ευρωπαϊκή εισαγγελία, αιχμές για κυβερνητικούς χειρισμούς απέναντι σε Καραμανλή - Σαμαρά. Τι είπε για τις άρσεις ασυλίας.

Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Σοβαρές καταγγελίες και σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη από τον πρώην βουλευτή της ΝΔ, και νυν ανεξάρτητο, Μάριο Σαλμά. Μιλώντας για την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση που έχει περάσει, είπε, μεταξύ άλλων, ότι επίκειται δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και για τον χώρο της Υγείας, με βαρείς χαρακτηρισμούς για τον Αδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος απειλεί με μήνυση.

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Φαιδροί οι υπαινιγμοί στο πρόσωπο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, λέει η Χαριλάου Τρικούπη για τα σχόλια του Παύλου Μαρινάκη που επέκρινε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι δεν ανέδειξε τα εθνικά θέματα στην επίσκεψή του στην Ισπανία

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Οι κ.κ. Αθανασίου και Χατζηβασιλείου που εγκαλούνται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία για τις πράξεις τους στην υπόθεση των παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησαν και αυτοί την άρση της ασυλίας τους παρότι δήλωσαν πως δεν έπραξαν τίποτα παράνομο. Ένταση Κωνσταντοπούλου με Γεωργαντά

Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ζητά από την κυβέρνηση αλλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συνταχθούν με το αίτημα για αναστολή της εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ με το Ισραήλ

Σύνταξη
Πολιτική 20.04.26

Το θέμα αφορά στην εμφάνιση του τεχνικού κωδικού 54350 στο σύστημα πληρωμών, ο οποίος - όπως αναφέρει ο βουλευτής της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης- μπλοκάρει τις ενισχύσεις για εκτάσεις που εμφανίζονται στο Κτηματολόγιο με κύριο φορέα το Ελληνικό Δημόσιο

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Σε συνέντευξή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, δήλωσε ότι το αίτημα για εκλογές παραμένει στο τραπέζι ενώ έκανε λόγο για την «εικόνα μίας κυβέρνησης σε αποδρομή»

Σύνταξη
Πολιτική 20.04.26

Τρεις στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν μεταξύ άλλων  την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα τραπεζικά κέρδη για τα έτη 2025 και 2026,  την επιτάχυνση της απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου και την κατάργηση των χρεώσεων για τη διατήρηση καταθετικών λογαριασμών φέρνει το ΠΑΣΟΚ όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Η αντιπολίτευση συνεχίζει να εξαπολύει πυρά στην κυβέρνηση αφού ο Μακάριος Λαζαρίδης παραιτήθηκε από υφυπουργός - Η κυβέρνηση τον κάλυπτε

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Η συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας των στελεχών της ΝΔ - Τι λένε οι διαφωνούντες και η ανησυχία για την επόμενη μέρα

Πολιτική 20.04.26

Με selfies, συναντήσεις και αρκετές χειραψίες, αλλά πρωτίστως με έναν ισπανικό προοδευτικό αέρα, επιστρέφει από τη Βαρκελώνη ο Νίκος Ανδρουλάκης, με το ΠΑΣΟΚ να δίνει έμφαση στα κοινωνικά θέματα και να καταθέτει εντός της εβδομάδας τροπολογία για τις τράπεζες.

in Confidential 20.04.26

Όταν παίρνει φόρα στη θεσμική κατηφόρα, ούτε μπροστά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σταμάτα και ο Αδωνις φέρνει τις πρακτικές του Ορμπαν μπροστά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αλλαγή πορείας 21.04.26

Ο Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε επίσης ότι έχει ενημερώσει τον Νετανιάχου για την επιθυμία του να επανεντάξει την Ουγγαρία στο σύστημα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή Ένωση 20.04.26

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθορίσει σαφείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο κατασκευής των κινητών τηλεφώνων κυρίως σε ότι έχει να κάνει με τη διάρκεια ζωής τους. Οι Βρυξέλλες προχωρούν τώρα στο επόμενο βήμα εισάγοντας μια νέα σειρά κανονισμών που θέτουν αυτή τη φορά την ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα επισκευής στο επίκεντρο.

Σύνταξη
Βαρύ κλίμα 20.04.26

Πολιτική αναταραχή στη Νέα Δημοκρατία, με επίκεντρο την παραίτηση Λαζαρίδη και τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλληλοκαρφώματα, μηνύσεις, δηλώσεις αποδοκιμασίας δοκιμάζουν τη συνοχή της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Ελλάδα 20.04.26

Με εισαγγελική εντολή το παιδί μεταφέρθηκε στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, στο Ρίο, για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, όπου και φιλοξενείται προσωρινά.

Σύνταξη
The Wall Street Journal 20.04.26

O Τραμπ αντλεί ενέργεια από το δράμα. Έτσι, έχει μεταφέρει αυτή την ανορθόδοξη, μαξιμαλιστική συμπεριφορά και στον πόλεμο. Αλλά σε αντίθεση με τη Βενεζουέλα, το Ιράν αποδείχθηκε δύσκολος αντίπαλος

Μπάσκετ 20.04.26

Η Μαριέλλα Φασούλα ζει το όνειρο κάθε καλαθοσφαιρίστριας, να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, το οποίο στην περίπτωσή της είναι στο WNBA. Ενθουσιασμένη στην media day τηςσ ομάδας.

Σύνταξη
Νέα βιβλίο 20.04.26

Ήταν ο εμβληματικός μετρ του σασπένς Άλφρεντ Χίτσκοκ πραγματικά κακοποιητικός ή η «τυραννική» φήμη του ήταν αποτέλεσμα μνησικακίας από συνεργάτες και βιογράφους του;

Ποδόσφαιρο 20.04.26

Ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου Ριβάλντο που πέρασε κι από τη χώρα μας. έκλεισε 54 χρόνια ζωής και μοιράστηκε φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων του με τους δικούς του ανθρώπους.

Ελλάδα 20.04.26

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά - Η έρευνα μέχρι τώρα φαίνεται να αποκαλύπτει προσπάθεια συγκάλυψης και απόκρυψης στοιχείων που ίσως να εμπλέκουν και άλλα άτομα στην υπόθεση

Σύνταξη
Στη Θεσσαλονίκη 20.04.26

Ο 22χρονος με το πρόσχημα του λογιστή φέρεται να την ρώτησε εάν έχει κρυμμένα χρήματα ή κοσμήματα στο σπίτι ενόψει υποτιθέμενου ελέγχου από την Εφορία.

Σύνταξη
Φρενίτιδα 20.04.26

Όταν η ζωή της Τζάκι Κένεντι Ωνάση βγήκε στο σφυρί, ο κόσμος διεκδίκησε τα ίχνη της. Μια δημοπρασία-σταθμός που μετέτρεψε προσωπικά αντικείμενα σε σύμβολα μύθου

EPPO 20.04.26

Ο αντιπρόεδρος της Αριστεράς (The Left) και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης κατέθεσε ερώτηση στη Κομισιόν μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων από στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος εναντίον του θεσμού της EPPO.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 20.04.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Γουέστ Χαμ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Ο Χουάν Ντίαθ, προπονητής και πρώην βοηθός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ανέλυσε τον προπονητή του Ολυμπιακού και ουσιαστικά εξήγησε πολλά από όσα έχουμε δει και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε, από τον προπονητή και τον άνθρωπο Μέντι.

Κόσμος 20.04.26

Πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ, αλλά και δημοσιογράφοι στο στόχαστρο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι νέες του αναρτήσεις στο Truth Social για το ενδεχόμενο υπογραφής συμφωνίας με το Ιράν

Σύνταξη
Επικαιρότητα 20.04.26

Δεν έπεισαν οι εξηγήσεις που δόθηκαν από κυβερνητικές πηγές για τον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Νέα Αριστερά για τον «υπερήφανο» Αθανάσιο Καββαδά.

Σύνταξη
Οικονομία 20.04.26

Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν τόσο οι αγρότες όσο και οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων σε 10 ερωτήσεις - απαντήσεις, με όλες τις πληροφορίες για το ισχύον πολεοδομικό πλαίσιο στην εκτός σχεδίου δόμηση αποθηκών

Προκόπης Γιόγιακας
Στη στατιστική 20.04.26

Οι παίκτες που φιγουράρουν στην 10άδα των σημαντικότερων στατιστικών κατηγοριών μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της Euroleague. Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Κεντρικ Ναν, αλλά και Μάικ Τζέιμς φιγουράρουν στις περισσότερες.

Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Απριλίου 2026
Cookies