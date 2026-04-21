Μακριά πάει το καράβι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σχεδιάζοντας την πορεία για το 2030 όταν εν έτη 2026 έχει βγάλει σωσίβιο για να φτάσει μέχρι τις εκλογές του 2027.

Ένα μήνυμα με σαφείς πολιτικές αναφορές στην Ελλάδα του μέλλοντος χωρίς να είναι λυμένα πολλά σημαντικά του σήμερα

Μιλώντας στο 4ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας έμφαση στον σχεδιασμό για το μέλλον της χώρας, από την Κρήτη των μεγάλων έργων που έχουν καθυστερήσει σημαντικά (βλέπε ΒΟΑΚ) μίλησε για τη σημαντική διαχωριστική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας όπου «από τη μια πλευρά υπάρχει ένα κόμμα που μιλά με σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και από την άλλη μεριά κάποιοι που θέλουν να μας γυρίσουν στο 1980».

Έχοντας μπροστά του να ξεπεράσει πολλές ξέρες καθώς τα σκάνδαλα συνταράσσουν την κυβέρνησή του παραδέχεται πως η κυβέρνηση έχει τα προβλήματά της, έχει κάνει τα λάθη της αλλά τελικά «έχει το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και την προσοχή της στραμμένη στο αποτέλεσμα», πανηγυρίζοντας για όσα θα γίνουν και λησμονώντας όσα δεν έγιναν.

Ο Κυρ. Μητσοτάκης για τα έργα υποδομής στην Κρήτη

Κατά την συζήτηση στο προσυνέδριο που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο , ο κ. Μητσοτάκης, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη σημασία των μεγάλων έργων υποδομής για την Κρήτη και τα καθοριστικά -όπως σημείωσε- οφέλη για την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ηλεκτρική διασύνδεση του νησιού, την οποία χαρακτήρισε «απολύτως κρίσιμο έργο», τονίζοντας ότι η ολοκλήρωσή της θα οδηγήσει σε χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος. Αναφερόμενος στον Βόρειο Οδικό ‘Αξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα έργο με μεγάλες δυσκολίες, σημειώνοντας πως «όταν ήρθαμε στα πράγματα παραλάβαμε το απόλυτο μηδέν», ενώ σήμερα «ο ΒΟΑΚ είναι μία πραγματικότητα και υλοποιείται». Τόνισε δε ότι ο σχεδιασμός αφορά το σύνολο του άξονα «από το Καστέλι μέχρι τη Σητεία», εκφράζοντας τη δέσμευσή του για την ολοκλήρωσή του και επαναλαμβάνοντας την κρίσιμη σημασία και των έργων οδικής ασφάλειας που εκτελούνται.

Για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, ανέφερε ότι θα είναι «το πιο σύγχρονο στη Μεσόγειο» και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028, σημειώνοντας ότι το κόστος του αυξήθηκε, λόγω της επέκτασης και της επίλυσης κρίσιμων ζητημάτων προσβασιμότητας. Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για ένα έργο με μεγάλη πολυπλοκότητα, καθώς «εκατοντάδες προβλήματα πρέπει να επιλυθούν» μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Πρώτο μέρος του συνεδρίου

Στο πρώτο μέρος των εργασιών του προσυνεδρίου -και αμέσως μετά το καλωσόρισμα του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρου Ρουσόπουλου, του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου – συμμετείχαν οι υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ενώ διαδικτυακή παρέμβαση έκανε και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Στις εργασίες του προσυνεδρίου, συμμετέχουν μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, ο Γενικός Διευθυντής της Ν.Δ Γιάννης Σμυρλής , βουλευτές της ΝΔ, στελέχη των τοπικών οργανώσεων της ΝΔ, εκπρόσωποι της κεντρικής διοίκησης του κόμματος, αλλά και της ΟΝΝΕΔ, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και τοπικοί φορείς.