sports betsson
Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
20.04.2026 | 09:42
Γυναίκα έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού και σκοτώθηκε
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το Μαρούσι εξέδωσε νέα ανακοίνωση για τον Βαγγέλη Λιόλιο
Μπάσκετ 20 Απριλίου 2026, 13:50

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς η ρομαντικοποίηση της καθημερινότητας μπορεί να βελτιώσει την υγεία μας

Spotlight

Το Μαρούσι εξέδωσε νέα ανακοίνωση κατά του Βαγγέλη Λιόλιου και κατήγγειλε τον πρόεδρο της ΕΟΚ για παραβίαση του αθλητικού νόμου.

Παράλληλα, οι κιτρινόμαυροι υπογράμμισαν στην ανακοίνωση τους πως θα καταφύγουν στην δικαιοσύνη, ενώ προαναγγέλλει προσφυγές σε θεσμικά και δικαστικά όργανα

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Μαρούσι για τον Βαγγέλη Λιόλιο:

«Με συναίσθηση ευθύνης και απόλυτη τεκμηρίωση καταγγείλαμε τον Ευάγγελο Λιόλιο, πρόεδρο της ΕΟΚ στα αρμόδια θεσμικά όργανα για παραβίαση του αθλητικού Νόμου 2725/1999, του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΟΚ, για συμπεριφορές που επάγονται πειθαρχικές ποινές μέχρι ΙΣΟΒΙΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ από κάθε δραστηριότητα στον αθλητικό χώρο.

Αυτή ήταν η αρχή, θα απευθυνθούμε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για να ελέγξουν το «αφεντικό» του Προμηθέα Πατρών, Ευάγγελο Λιόλιο και τα συγγενικά του πρόσωπα, αν καταστρατήγησαν τις σχετικές διατάξεις, που αφορούν τις μετοχικές συνθέσεις των ΚΑΕ.

Τέλος ο αρμόδιος Εισαγγελέας θα ελέγξει τις σχέσεις του Ευάγγελου Λιόλιου με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας και 3 συγκεκριμένους διαιτητές, τους οποίους εμπιστεύεται ο πρόεδρος της ΕΟΚ και οι οποίοι έχουν δυναμιτίσει αγώνες, χαίροντας πειθαρχικής ασυλίας. Επίσης θα δώσουμε στοιχεία για τον Γ.Μ. για να διερευνηθεί η σχέση του με παλαίμαχους και εν ενεργεία διαιτητές.

Εμείς ως τεκμήρια για την καταγγελία μας έχουμε τα γραπτά μηνύματα του προέδρου, τα οποία θα αξιοποιηθούν αποδεικτικά γιατί τεκμηριώνουν παραβατικές πράξεις.

Ακούσαμε τις νομικές συμβουλές του δικηγόρου μας Μιχάλη Δημητρακόπουλου, σύμφωνα με την νομική άποψη του οποίου ο Άρειος Πάγος τα θεωρεί νόμιμα αποδεικτικά μέσα.

Αλίμονο τα «προσωπικά» δεδομένα να συγκαλύπτουν μη σύννομες πρακτικές.

Ο Ευάγγελος Λιόλιος αντί να γνωστοποιήσει μόνος του τα επίμαχα μηνύματα, προσπαθεί να τα αποκρύψει, ως δήθεν προσωπικά δεδομένα!

Τι ΦΟΒΑΤΑΙ ο Ευάγγελος Λιόλιος και απειλεί ότι θα μηνύσει για παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων την διοίκηση της ομάδας μας;!

Έχει την ψευδαίσθηση ότι θα φοβηθούμε!!!

Τα μηνύματά του και όχι μόνο, θα αξιολογηθούν από τα αρμόδια πειθαρχικά και εισαγγελικά όργανα.

Να γνωρίζει όμως ο Ευάγγελος Λιόλιος ότι το αδίκημα της ψευδούς καταμηνύσεως τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και από το Μάιο του 2024, όποιος καταδικάζεται σε δύο έτη και μια μέρα φυλάκιση, εκτίει την ποινή στη φυλακή.»

Headlines:
Πετρέλαιο
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς η ρομαντικοποίηση της καθημερινότητας μπορεί να βελτιώσει την υγεία μας

Κόσμος
inWellness
inTown
inTickets 19.04.26

Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Φοβερά επεισόδια σε ντέρμπι της Παραγουάης: Οπαδοί έκλεψαν ασπίδα αστυνομικού και έπεσαν σφαίρες καουτσούκ (vids)
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Φοβερά επεισόδια σε ντέρμπι της Παραγουάης: Οπαδοί έκλεψαν ασπίδα αστυνομικού και έπεσαν σφαίρες καουτσούκ (vids)

Αγριο ξύλο στο μεγάλο ντέρμπι της Παραγουάης με οπαδούς να συγκρούονται με την Αστυνομία, η οποία χρησιμοποίησε και πλαστικές σφαίρες.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ευγνωμοσύνη 20.04.26

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πόρτα 20.04.26

Έφη Αλεβίζου
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Σύνταξη
Πολιτική 20.04.26

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies