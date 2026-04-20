Ο Ευαγγέλου σφυρίζει στον τελικό ΠΑΟΚ-ΟΦΗ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Η ΚΕΔ ανακοίνωσε ότι ο Άγγελος Ευαγγέλου θα είναι ο διαιτητής για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ.
Ο Άγγελος Ευαγγέλου θα σφυρίξει στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson για τη «μονομαχία» ΠΑΟΚ – ΟΦΗ, ενώ τον Έλληνα ρέφερι θα πλαισιώσουν ως βοηθοί οι Ανδρέας Φωτόπουλος και Ιωάννης Καραγκιζόπουλος.
Όπως ανακοίνωσε η ΚΕΔ, τέταρτος θα είναι ο Χρήστος Βεργέτης και στο VAR οι Παπαπέτρου και Φωτιάς. Παρατηρητής θα είναι ο αρχιδιαιτητής, Στεφάν Λανουά.
Υπενθυμίζεται ότι ο μεγάλος τελικός έχει προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σάββατο (25/4, 20:30) και θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
Αναλυτικά οι διαιτητές που ορίστηκαν στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (25/4, 20:30)
Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)
Βοηθός: Ανδρέας Φωτόπουλος (Αθηνών)
Βοηθός: Ιωάννης Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας)
4ος διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)
VAR: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Μεσσηνίας)
AVAR: Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας)
Παρατηρητής: Στέφαν Λανουά
