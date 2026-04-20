Ο Ευαγγέλου σφυρίζει στον τελικό ΠΑΟΚ-ΟΦΗ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο Άγγελος Ευαγγέλου θα σφυρίξει στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson για τη «μονομαχία» ΠΑΟΚ – ΟΦΗ, ενώ τον Έλληνα ρέφερι θα πλαισιώσουν ως βοηθοί οι Ανδρέας Φωτόπουλος και Ιωάννης Καραγκιζόπουλος.

Όπως ανακοίνωσε η ΚΕΔ, τέταρτος θα είναι ο Χρήστος Βεργέτης και στο VAR οι Παπαπέτρου και Φωτιάς. Παρατηρητής θα είναι ο αρχιδιαιτητής, Στεφάν Λανουά.

Υπενθυμίζεται ότι ο μεγάλος τελικός έχει προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σάββατο (25/4, 20:30) και θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο.

Αναλυτικά οι διαιτητές που ορίστηκαν στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (25/4, 20:30)

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Βοηθός: Ανδρέας Φωτόπουλος (Αθηνών)

Βοηθός: Ιωάννης Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας)

4ος διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

VAR: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Μεσσηνίας)

AVAR: Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας)

Παρατηρητής: Στέφαν Λανουά