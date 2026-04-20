Φοβερά επεισόδια σε ντέρμπι της Παραγουάης: Οπαδοί έκλεψαν ασπίδα αστυνομικού και έπεσαν σφαίρες καουτσούκ (vids)
Αγριο ξύλο στο μεγάλο ντέρμπι της Παραγουάης με οπαδούς να συγκρούονται με την Αστυνομία, η οποία χρησιμοποίησε και πλαστικές σφαίρες.
- Τάσος Λειβαδίτης: Πασχίζοντας για το ασύλληπτο και το ανέκφραστο
- Σεισμός 7,5 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Τσουνάμι χτύπησε λιμάνι της επαρχίας Ιγουάτε
- Έκτακτη εισφορά στα κέρδη και κατάργηση χρεώσεων – Παρεμβάσεις για τις τράπεζες προαναγγέλλει ο Ανδρουλάκης
- Β. Κικίλιας: «Θα υπερασπιστούμε την Κρήτη από τους σύγχρονους λαθρέμπορους»
Σκληρές εικόνες στο μεγάλο ντέρμπι της Παραγουάης ανάμεσα στην Ολίμπια και την Σέρο Πορτένιο.
Με τη συμπλήρωση μισή ώρας αγώνα, ο διαιτητής διέκοψε το ματς λόγω έντασης στις κερκίδες, μεταξύ των οπαδών της Σέρο με την Αστυνομία.
Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα για να διαλύσουν τα πλήθη, η βία όμως κλιμακώθηκε. Αποτέλεσμα; Η χρήση δακρυγόνων που προκάλεσαν ασφυξία και πανικό στους θεατές, με τους παίκτες των ομάδων να δίνουν νερά στους οπαδούς.
«Υπάρχουν τραυματίες, τόσο αστυνομικοί όσο και οπαδοί της Σέρο», δήλωσε μετά τα όσα έγιναν, ο Επιθεωρητής της Εθνικής Αστυνομίας της Παραγουάης.
Δείτε εικόνες από όσα έγιναν στο ντέρμπι στην Παραγουάη
🤍 Imágenes que duelen… pero también enseñan..
En medio de la tensión del clásico entre Club Olimpia y Cerro Porteño, estas imágenes reflejan una mezcla de emociones…
Tristeza por lo que ocurrió.
Preocupación por las familias presentes.
Pero también un gesto que no pasa… pic.twitter.com/LQP0AGt5cR
— Larissa Riquelme (@lari_riquelme) April 19, 2026
El clásico paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño fue suspendido tras graves incidentes entre hinchas de Cerro Porteño y la Policía Nacional de #Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco.
La suspensión se produjo cuando oficiales antimotines ingresaron y utilizaron balines de… pic.twitter.com/yKnKZIejYr
— David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) April 20, 2026
- Ο Ευαγγέλου σφυρίζει στον τελικό ΠΑΟΚ-ΟΦΗ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
- Φοβερά επεισόδια σε ντέρμπι της Παραγουάης: Οπαδοί έκλεψαν ασπίδα αστυνομικού και έπεσαν σφαίρες καουτσούκ (vids)
- Οι οπαδοί της Σάντος «έκραξαν» τον Νεϊμάρ
- O Ναν έχρισε MVP της φετινής Euroleague τον Βεζένκοφ!
- Οι διαιτητές που θα σφυρίξουν το Παναθηναϊκός – Μονακό στα Play in της Euroleague
- Τσιτσιπάς: Η «κατηφόρα» συνεχίζεται στην παγκόσμια κατάταξη
- «Τι συμβόλαιο θα έχει ο Δώνης με τη Σαουδική Αραβία»
- Είναι πολύ μπροστά στην Ιαπωνία: Η ξιφασκία γίνεται ένα απίθανο οπτικό υπερθέαμα (vid)
