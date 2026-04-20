Φοβερά επεισόδια σε ντέρμπι της Παραγουάης: Οπαδοί έκλεψαν ασπίδα αστυνομικού και έπεσαν σφαίρες καουτσούκ (vids)

Σκληρές εικόνες στο μεγάλο ντέρμπι της Παραγουάης ανάμεσα στην Ολίμπια και την Σέρο Πορτένιο.

Με τη συμπλήρωση μισή ώρας αγώνα, ο διαιτητής διέκοψε το ματς λόγω έντασης στις κερκίδες, μεταξύ των οπαδών της Σέρο με την Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα για να διαλύσουν τα πλήθη, η βία όμως κλιμακώθηκε. Αποτέλεσμα; Η χρήση δακρυγόνων που προκάλεσαν ασφυξία και πανικό στους θεατές, με τους παίκτες των ομάδων να δίνουν νερά στους οπαδούς.

«Υπάρχουν τραυματίες, τόσο αστυνομικοί όσο και οπαδοί της Σέρο», δήλωσε μετά τα όσα έγιναν, ο Επιθεωρητής της Εθνικής Αστυνομίας της Παραγουάης.

Δείτε εικόνες από όσα έγιναν στο ντέρμπι στην Παραγουάη

🤍 Imágenes que duelen… pero también enseñan.. En medio de la tensión del clásico entre Club Olimpia y Cerro Porteño, estas imágenes reflejan una mezcla de emociones… Tristeza por lo que ocurrió.

Preocupación por las familias presentes.

Pero también un gesto que no pasa… pic.twitter.com/LQP0AGt5cR — Larissa Riquelme (@lari_riquelme) April 19, 2026