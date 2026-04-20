Αυτοί είναι οι υποψήφιοι για τα βραβεία της σεζόν στο NBA (pics)
Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι για τα βραβεία της σεζόν στο NBA σε κάθε κατηγορία.
- «Κανονικότητα» τα 2 ευρώ στα καύσιμα - Όνειρο απατηλό η επιστροφή στα προ πολέμου επίπεδα
- Τάσος Λειβαδίτης: Πασχίζοντας για το ασύλληπτο και το ανέκφραστο
- Σεισμός 7,5 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Τσουνάμι χτύπησε λιμάνι της επαρχίας Ιγουάτε
- Έκτακτη εισφορά στα κέρδη και κατάργηση χρεώσεων – Παρεμβάσεις για τις τράπεζες προαναγγέλλει ο Ανδρουλάκης
Το NBA ανακοίνωσε τους υποψήφιους για τα βραβεία σε κάθε κατηγορία, με την «τιτανομαχία» για την ανάδειξη του MVP να συγκεντρώνει τα βλέμματα των απανταχού φίλων του μπάσκετ.
Συγκεκριμένα, υποψήφιοι για MVP έχουν αναδειχθεί οι Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ, Νίκολα Γιόκιτς και Βίκτορ Γουεμπανιάμα, σε μία χρονιά που κανένας Αμερικανός δεν διεκδικεί τον τίτλο της ανάδειξης του πολυτιμότερου παίκτη της σεζόν.
Ποιοι είναι οι υποψήφιοι για το βραβείο του MVP στο NBA
The 2025-26 Finalists for Kia NBA Most Valuable Player.
Shai Gilgeous-Alexander
Nikola Jokić
Victor Wembanyama pic.twitter.com/Gy5UcInp6h
— NBA (@NBA) April 19, 2026
Από εκεί και πέρα, υποψήφιοι για την ανάδειξη του αμυντικού της σεζόν είναι οι: Τσετ Χόλμγκρεν, Οσάρ Τόμπσον και Βίκτορ Γουεμπανιάμα και τον τίτλο του καλύτερου rookie της χρονιάς διεκδικούν οι Έτζκομπ των Σίξερς, Φλαγκ των Μάβερικς και Κνίπολ των Χόρνετς.
Για το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη θα «μονομαχήσουν» οι: Αλεξάντερ-Γουόκερ, Άβντια και Ντούρεν. Για τον έκτο παίκτη οι Χάρνταγουεϊ, Χάκιεζ και Κέλντον Τζόνσον.
Παράλληλα, υποψήφιοι για να αναδειχθούν προπονητές της χρονιάς είναι οι: Μπίκερσταφ των Πίστονς, Τζόνσον των Σπερς και Ματζούλα των Σέλτικς.
The 2025-26 Finalists for NBA Coach of the Year.
J.B. Bickerstaff
Mitch Johnson
Joe Mazzulla pic.twitter.com/mskGQQhp1l
— NBA (@NBA) April 19, 2026
- Super League: Προπονητές μικροί, προπονητές μεγάλοι
- Επίσημο: Έκλεισε φιλικό με τη Σουηδία η Ελλάδα
- Αν αυτό είναι achievement, ας το αφήσουμε καλύτερα…
- Επίσημο: Εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια του Final Four της Euroleague στο ΟΑΚΑ
- Αυτοί είναι οι υποψήφιοι για τα βραβεία της σεζόν στο NBA (pics)
- Το Μαρούσι εξέδωσε νέα ανακοίνωση για τον Βαγγέλη Λιόλιο
- Ο Ευαγγέλου σφυρίζει στον τελικό ΠΑΟΚ-ΟΦΗ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
- Φοβερά επεισόδια σε ντέρμπι της Παραγουάης: Οπαδοί έκλεψαν ασπίδα αστυνομικού και έπεσαν σφαίρες καουτσούκ (vids)
