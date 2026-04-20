Το κλίμα εσωστρέφειας στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι πλέον απλώς ψίθυροι στους διαδρόμους, αλλά μια δημόσια αντιπαράθεση που δοκιμάζει τη συνοχή της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Έντονες πολιτικές αναταράξεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας

Ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος ασκεί δριμεία κριτική στο Μέγαρο Μαξίμου, καταλογίζοντας στον πρωθυπουργό καθυστερημένη αντίδραση και έλλειψη συντονισμού στη διαχείριση των κυβερνητικών κρίσεων. Ο Χαράλαμπος Αθανασίου αμφισβητεί ανοιχτά τις κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και κρατά αποστάσεις από την κεντρική γραμμή του κόμματος, ενώ το Μαξίμου αποδοκιμάζει τις προσβολές του Μακάριου Λαζαρίδη προς τη Ντόρα Μπακογιάννη.

Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε περιδίνηση και η κυβέρνηση αντιμέτωπη με δικαστικές έρευνες και διαφωνίες από κορυφαία στελέχη της.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι

Η υπόθεση Λαζαρίδη εξελίσσεται σε ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου. Το θέμα με το «τσαλακωμένο» πτυχίο του τέως υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά την καταλυτική παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη, πήρε άλλη τροπή. Μετά την αρχική κυβερνητική κάλυψη που του προσφέρθηκε το κλίμα άρχισε να βαραίνει και να γυρίζει μπούμερανγκ για το κυβερνών κόμμα.

Ένα retweet του Μακάριου Λαζαρίδη όπου καλούσε την Μπακογιάννη… «να φάει κανένα σοκολατάκι και να παίξει με τα εγγονάκια της» ξεχείλισε το ποτήρι. Υπό το βάρος των αντιδράσεων ο βουλευτής Καβάλας «κατέβασε» την ανάρτηση, όπως έκανε γνωστό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

«Ήταν ατυχέστατη η συγκεκριμένη κοινοποίηση αυτής της ανάρτησης, λάθος κίνηση, ξεκάθαρα και αυτονοήτως κατέβηκε από το προφίλ του κ. Λαζαρίδη, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα υπήρχε περαιτέρω ζήτημα», έσπευσε να δηλώσει στους εκπροσώπους του Τύπου ο κυβερνητικός αξιωματούχος αποκαλύπτωντας πως ουσιαστικά πως δεν αποκλείονται ακόμα και πειθαρχικά μέτρα.

«Δεν νομίζω ότι χρειάζεται καν να σχολιάσουμε αν είναι ούτε λογικό, ούτε επιτρέπεται, σε επίπεδο εννοώ εσωκομματικής τάξης και σεβασμού, να στοχοποιούνται πρόσωπα όπως η κ. Μπακογιάννη ή οποιοσδήποτε άλλος έχει μία τέτοια διαδρομή και μάλιστα με αυτούς τους χαρακτηρισμούς», συνέχισε ο Παύλος Μαρινάκης σπεύδοντας να θεωρήσει «λήξαν το θέμα» εφόσον ο «ο κ. Λαζαρίδης πήρε πίσω αυτή την ανάρτηση».

Ο Μακάριος Λαζαρίδης παραιτήθηκε (18/04) από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ενώ τη θέση του ανέλαβε ο βουλευτής Λευκάδας, Αθανάσιος Καββαδάς με το ΠΑΣΟΚ να θέτει ερωτήματα για το βιογραφικό του σχετικά με την παράλληλη επιχειρηματική δραστηριότητα του κατά τη θητεία του στην Πολεμική Αεροπορία για να λάβει ως απάντηση από κυβερνητικές πηγές πως «το 1987, ενόσω ο κ. Καββαδάς είναι στην Αεροπορία, η τότε γυναίκα του συστήνει αυτή την εταιρεία ως ατομική επιχείρηση. Ο ίδιος συμμετέχει απλώς ως μέτοχος μετά την αποστρατεία του».

Το σύννεφο έφερε βροχή

Με το κλίμα να είναι βαρύ για το κυβερνών κόμμα ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Βλάχος, το έκανε ακόμα βαρύτερο. Άσκησε δριμεία κριτική στον πρωθυπουργό για τη διαχείριση της υπόθεσης Λαζαρίδη, καταλογίζοντας στο Μαξίμου έλλειψη συντονισμού και απαξίωση των βουλευτών.

Ο «γαλάζιος» βουλευτής Ανατολικής Αττικής, τόνισε (Παραπολιτικά 90.1) ότι ο κ. Λαζαρίδης έπρεπε να είχε παραιτηθεί «από την πρώτη στιγμή» και άσκησε σαφή κριτική και προς τον ίδιο τον πρωθυπουργό: «Έπρεπε να του έχει ζητηθεί από την πρώτη στιγμή να υποβάλλει την παραίτησή του. Εν πάση περιπτώσει ο πρωθυπουργός δεν ζητάει παραιτήσεις, του επιβάλλει την παραίτηση αφού αυτός διορίζει. Αυτά έπρεπε να έχουν γίνει από την πρώτη στιγμή».

Και ερωτηθείς αν υπάρχει πρόβλημα μέσα στο Μαξίμου, απάντησε με ευθείες αιχμές: «Δεν είμαι σε θέση να ξέρω πως λειτουργεί το Μαξίμου, εκ του αποτελέσματος ναι, κάτι δεν πάει καλά. Δεν υπάρχει συντονισμός δηλαδή (…)».

Και η βροχή… έγινε καταιγίδα στη Νέα Δημοκρατία

Στο Μαξίμου κρατούν ομπρέλες. Ο πρώην βουλευτή της ΝΔ, και νυν ανεξάρτητος, Μάριος Σαλμάς πήρε το «όπλο» του και άρχισε να «πυροβολεί». «Δεν έχει υπάρξει άλλη κυβέρνηση με τόσα πολλά σκάνδαλα», τόνισε (Κρήτη TV) και εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στον ίδιο προσωπικά Ούτε επί Σημίτη, που θεωρούσαμε εμείς ως Νέα Δημοκρατία ότι ήταν μια κυβέρνηση διαφθοράς, όταν ο πρωθυπουργός τότε Καραμανλής τον είπε αρχιερέα της διαφθοράς και της διαπλοκής, δεν τα ζούσαμε αυτά» είπε χαρακτηριστικά .

Έκανε μάλιστα ειδική αναφορά στο χώρο της Υγείας, που ως γιατρός τον γνωρίζει σε βάθος, μιλώντας για παρανομίες και υπονοώντας ότι επίκειται σχετική δικογραφία από την Ευρωπαϊκη Εισαγγελία. Η τελευταία αναφορά του προκάλεσε την αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη, που προανήγγειλε μήνυση και αγωγή εναντίον του.

«Επειδή ο κ. Σαλμάς υπήρξε πρώην υπουργός Υγείας της Νέας Δημοκρατίας επί κυβερνήσεως Σαμαρά – Βενιζέλου και επειδή υπήρξε συνάδελφός μου βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για πολλά χρόνια, θεωρώ εξαιρετικά άκομψο να έχω μία δημόσια αντιδικία μαζί του. Λυπούμαι για αυτά που είπε για αυτό και έδωσα εντολή στους δικηγόρους μου να καταθέσουν μέσα στην εβδομάδα μήνυση και αγωγή εναντίον του, ώστε να μπορέσει να πάει να αποδείξει τα λεγόμενά του στο δικαστήριο», ανέφερε (ΕΡΤNews) χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Από τα πτυχία στις… επιδοτήσεις των αγροτών

Στο μεταξύ η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής εισηγήθηκε ομόφωνα την άρση ασυλίας των βουλευτών Χ. Αθανασίου και Τ. Χατζηβασιλείου για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο βουλευτής Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αρεοπαγίτης εισαγγελέας, ο οποίος εγκαλείται για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, φρόντισε να στείλει ένα σαφές μήνυμα αμφισβήτησης του πλαισίου της έρευνας: «Δεν θα μας ορίσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το πώς θα λειτουργεί ο βουλευτής με τους ψηφοφόρους του».

Σε ερώτηση (iEidiseis) αν η τοποθέτησή του διαφοροποιείται από τη «γραμμή» του πρωθυπουργού, ο ίδιος κράτησε αποστάσεις, παραπέμποντας ευθέως στο Μέγαρο Μαξίμου: «Για όσα λέει ο πρωθυπουργός, να ρωτήσετε τον ίδιο, όχι εμένα».Παράλληλα, αμφισβήτησε συνολικά το περιεχόμενο της δικογραφίας, χαρακτηρίζοντας το κατηγορητήριο «αστήρικτο», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Έχω πάρει τηλέφωνα και θα το ξαναέκανα για τους πολίτες της Λέσβου».

Μέσα σε ένα βαρύ και ασήκωτο πολιτικά κλίμα, ειδικά για την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, η σκυτάλη περνά την Τετάρτη (22/04) στην Ολομέλεια της Βουλής και τη διαφαινόμενη απόφαση της πλειοψηφίας να ψηφίσει θετικά στις άρσεις ασυλίας των «11» που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Με το βλέμμα στη Βουλή και το πώς θα ψηφίσουν οι βουλευτές της ΝΔ στις άρσεις ασυλίας, ο Μάριος Σαλμάς, αναφερόμενος στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε πως έχει «όλα τα χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας Μητσοτάκη».

Και εξήγησε: «Πρώτον, βάζουμε φίλους μας και συμφοιτητές μας από το κολέγιο σε θέσεις υπουργών τους οποίους αλλάζουμε τόσο γρήγορα ώστε να μην προλάβουν να κάνουν καμία αλλαγή. Δεύτερον, βάζουμε στις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ φίλους μας και τους αλλάζουμε τόσο γρήγορα για να μην προλάβουν να εισηγηθούν καμία αλλαγή. Τρίτον, τους παρακολουθούμε όλους για να τους κρατάμε. Τέταρτον, όταν έρθει η ώρα τους θυσιάζουμε όλους για να σωθεί ο Μητσοτάκης».