Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης αφού παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Μιλώντας στο Mega ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, έκανε αναφορά στο δικό του πτυχίο που όπως είπε είναι από το ΕΑΠ Πάτρας και την πιστοποίηση δημοσιογράφου που διαθέτει, ενώ καταδίκασε αυτό που λέει είναι «δολοφονία χαρακτήρων» και υποστήριξε ότι η Βουλή πρέπει να επικεντρωθεί στα προβλήματα των πολιτών.

«Και πτυχίο έχω και είμαι ξεκάθαρος. Έχω και έχω τοποθετηθεί με ανακοίνωση και το αφήνω και το τελειώνω και εδώ, ότι έχω σπουδάσει στο ΕΑΠ στην Πάτρα. Βεβαίως έχω πτυχίο και ταυτόχρονα και σαν δημοσιογράφος έχω και πιστοποίηση από το υπουργείο Παιδείας, από τον αρμόδιο οργανισμό. Επομένως, όποιος θέλει να πάει στο υπουργείο Παιδείας, να πάει στην Πρυτανεία του ΕΑΠ στην Πάτρα, να ζητήσει ότι θέλει και να τα βρει», είπε ο κ. Μαρκόπουλος και συμπλήρωσε:

«Δυστυχώς, έχει επικρατήσει μια προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρων. Παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα στο διαδίκτυο μια σειρά από συναδέλφους να τους κρεμάνε, να φωνάζουν, να γίνεται μια σπέκουλα. Ας μιλήσουμε πολιτικά. Ο κόσμος έχει προβλήματα. Αυτό είναι το ζήτημα;».

«Έχουν γίνει λάθη από τον Μακάριο Λαζαρίδη και τα έχει αποδεχτεί. Χάρηκα που ο Μακάριος τα αποδέχτηκε με ανακοίνωσή του. Ήταν μια υπόθεση η οποία πήγε όπως πήγε. Θεωρώ λοιπόν ότι από εδώ και πέρα οκ, υπήρξε η παραίτησή του, ανέλαβε το κόστος αυτής της ενέργειας, μετά και τις εξελίξεις αυτές. Νομίζω όμως ότι από εδώ και πέρα αυτό το οποίο και εμένα θα με απασχολήσει, γιατί θεσμικά εγώ θα λειτουργήσω ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, είναι να δούμε πως θα αναδείξουμε στη Βουλή το δίκιο μας αλλά και ταυτόχρονα και τα προβλήματα των πολιτών».

Η Ντόρα Μπακογιάννη έχει κατακτήσει το δικαίωμα να έχει την άποψή της

Όσο για τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη στο MEGA, ο κ. Μαρκόπουλος είπε:

«Η Ντόρα Μπακογιάννη είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την παράταξή μας. Είναι μια πολιτικός με το δικό της διακριτό, ξεχωριστό και κατά τη γνώμη μου χρήσιμο στίγμα. Μένω σε αυτό. Δεν θέλω να σχολιάσω ενέργειες άλλων συνάδελφων. Εγώ πιστεύω ότι η Ντόρα Μπακογιάννη έχει κατακτήσει με τα χρόνια το δικαίωμα να έχει την άποψή της».

Εκ μέρος του ΠΑΣΟΚ ο γραμματέας του κόμματος Ανδρέας Σπυρόπουλος εξαπέλυσε πυρά στην κυβέρνηση:

«Επειδή εβδομάδες όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας λέγανε ότι ο κύριος Λαζαρίδης έχει δίκιο και ότι κακώς του κάνουμε επίθεση, ότι έχουμε στοχοποιήσει έναν άνθρωπο που ήταν επιλογή του πρωθυπουργού. Ήταν η εντολή και η γραμμή που είχε δώσει το Μέγαρο Μαξίμου και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, όπου ήταν και προσωπικό του ρουσφέτι. Και ξαφνικά τον ακούμε σήμερα, αφού κατάλαβε ότι δεν μπορούσε πλέον να συνεχίσει αυτό το παραμύθι και παραιτήθηκε, τον ακούμε σήμερα να λέει έκανε λάθη. Τελικά έκανε λάθη όταν τον υπεράσπιζε επί δύο βδομάδες ή είχε δίκιο και κακώς του φώναζε η αντιπολίτευση», διερωτήθηκε ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Έχει ευθύνες ο πρωθυπουργός

«Είναι προφανές ότι υπάρχουν ευθύνες και οι ευθύνες θα αναδεικνύονται μέχρι να φύγει η κυβέρνηση. Αυτή είναι η σωστή αντιπολίτευση. Αυτή πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε μέχρι το τέλος. Είναι προφανές ότι έχει ευθύνες ο ίδιος ο πρωθυπουργός που τον έβαλε, που ενώ ήξερε τα στοιχεία, τον στήριζε και έδινε εντολή στους βουλευτές του να τον στηρίζουνε δύο εβδομάδες και θα αναλάβει και την πολιτική ευθύνη», συμπλήρωσε.

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έπρεπε να ζητήσει την παραίτηση Λαζαρίδη από τις πρώτες μέρες.

«Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει πέσει στην παγίδα που η ίδια έστησε στον ελληνικό λαό για να υφαρπάξει την ψήφο. Ποια παγίδα; Της αριστείας. Θέλω να θυμίσω την παραίτηση του διοικητή της ΕΥΠ, ο οποίος δεν είχε το πτυχίο. Θέλω να θυμίσω την παραίτηση του υφυπουργού Εξωτερικών, ο οποίος δεν είχε πτυχίο. Έρχεται τώρα και η περίπτωση Λαζαρίδη», είπε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης.

«Η δε περίπτωση Λαζαρίδη δεν ήταν μια απλή κομματική αντιπαράθεση και θέμα αντιπολίτευσης κυβέρνησης. Ήταν θέμα αναξιοκρατίας και αδιαφάνειας. Ήταν θέμα προς τους νέους της χώρας μας, οι οποίοι σπουδάζουν, παίρνουν το πτυχίο τους, παίρνουν μεταπτυχιακό, προσπαθούν να κάνουν μεταπτυχιακό, διδακτορικό και διαπιστώνουν ότι αυτή η κυβέρνηση κάνει εντελώς διαφορετικά από αυτά που υποσχέθηκε. Τι κάνει; Θέλει να εδραιώσει μια κανονικότητα στην αναξιοκρατία και στην αδιαφάνεια. Είναι τοξικότητα; Ότι για τα κόμματα που ανέδειξαν ή για τους δημοσιογράφους που ανέδειξαν την περίπτωση Λαζαρίδη; Γι’ αυτό και λέμε ότι είχε ευθύνη ο πρωθυπουργός, από τις πρώτες μέρες έπρεπε να τον οδηγήσει σε παραίτηση».