newspaper
Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
20.04.2026 | 09:42
Γυναίκα έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού και σκοτώθηκε
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Λαζαρίδης: Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης – «Ο πρωθυπουργός είχε ευθύνη»
Πολιτική Γραμματεία 20 Απριλίου 2026, 10:17

Λαζαρίδης: Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης – «Ο πρωθυπουργός είχε ευθύνη»

Η αντιπολίτευση συνεχίζει να εξαπολύει πυρά στην κυβέρνηση αφού ο Μακάριος Λαζαρίδης παραιτήθηκε από υφυπουργός - Η κυβέρνηση τον κάλυπτε

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευημερία: Ποια είναι η… αόρατη θηλιά που μας πνίγει σήμερα;

Spotlight

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης αφού παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Μιλώντας στο Mega ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, έκανε αναφορά στο δικό του πτυχίο που όπως είπε είναι από το ΕΑΠ Πάτρας και την πιστοποίηση δημοσιογράφου που διαθέτει, ενώ καταδίκασε αυτό που λέει είναι «δολοφονία χαρακτήρων» και υποστήριξε ότι η Βουλή πρέπει να επικεντρωθεί στα προβλήματα των πολιτών.

«Και πτυχίο έχω και είμαι ξεκάθαρος. Έχω και έχω τοποθετηθεί με ανακοίνωση και το αφήνω και το τελειώνω και εδώ, ότι έχω σπουδάσει στο ΕΑΠ στην Πάτρα. Βεβαίως έχω πτυχίο και ταυτόχρονα και σαν δημοσιογράφος έχω και πιστοποίηση από το υπουργείο Παιδείας, από τον αρμόδιο οργανισμό. Επομένως, όποιος θέλει να πάει στο υπουργείο Παιδείας, να πάει στην Πρυτανεία του ΕΑΠ στην Πάτρα, να ζητήσει ότι θέλει και να τα βρει», είπε ο κ. Μαρκόπουλος και συμπλήρωσε:

«Δυστυχώς, έχει επικρατήσει μια προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρων. Παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα στο διαδίκτυο μια σειρά από συναδέλφους να τους κρεμάνε, να φωνάζουν, να γίνεται μια σπέκουλα. Ας μιλήσουμε πολιτικά. Ο κόσμος έχει προβλήματα. Αυτό είναι το ζήτημα;».

«Έχουν γίνει λάθη από τον Μακάριο Λαζαρίδη και τα έχει αποδεχτεί. Χάρηκα που ο Μακάριος τα αποδέχτηκε με ανακοίνωσή του. Ήταν μια υπόθεση η οποία πήγε όπως πήγε. Θεωρώ λοιπόν ότι από εδώ και πέρα οκ, υπήρξε η παραίτησή του, ανέλαβε το κόστος αυτής της ενέργειας, μετά και τις εξελίξεις αυτές. Νομίζω όμως ότι από εδώ και πέρα αυτό το οποίο και εμένα θα με απασχολήσει, γιατί θεσμικά εγώ θα λειτουργήσω ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, είναι να δούμε πως θα αναδείξουμε στη Βουλή το δίκιο μας αλλά και ταυτόχρονα και τα προβλήματα των πολιτών».

Η Ντόρα Μπακογιάννη έχει κατακτήσει το δικαίωμα να έχει την άποψή της

Όσο για τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη στο MEGA, ο κ. Μαρκόπουλος είπε:

«Η Ντόρα Μπακογιάννη είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την παράταξή μας. Είναι μια πολιτικός με το δικό της διακριτό, ξεχωριστό και κατά τη γνώμη μου χρήσιμο στίγμα. Μένω σε αυτό. Δεν θέλω να σχολιάσω ενέργειες άλλων συνάδελφων. Εγώ πιστεύω ότι η Ντόρα Μπακογιάννη έχει κατακτήσει με τα χρόνια το δικαίωμα να έχει την άποψή της».

Εκ μέρος του ΠΑΣΟΚ ο γραμματέας του κόμματος Ανδρέας Σπυρόπουλος εξαπέλυσε πυρά στην κυβέρνηση:

«Επειδή εβδομάδες όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας λέγανε ότι ο κύριος Λαζαρίδης έχει δίκιο και ότι κακώς του κάνουμε επίθεση, ότι έχουμε στοχοποιήσει έναν άνθρωπο που ήταν επιλογή του πρωθυπουργού. Ήταν η εντολή και η γραμμή που είχε δώσει το Μέγαρο Μαξίμου και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, όπου ήταν και προσωπικό του ρουσφέτι. Και ξαφνικά τον ακούμε σήμερα, αφού κατάλαβε ότι δεν μπορούσε πλέον να συνεχίσει αυτό το παραμύθι και παραιτήθηκε, τον ακούμε σήμερα να λέει έκανε λάθη. Τελικά έκανε λάθη όταν τον υπεράσπιζε επί δύο βδομάδες ή είχε δίκιο και κακώς του φώναζε η αντιπολίτευση», διερωτήθηκε ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Έχει ευθύνες ο πρωθυπουργός

«Είναι προφανές ότι υπάρχουν ευθύνες και οι ευθύνες θα αναδεικνύονται μέχρι να φύγει η κυβέρνηση. Αυτή είναι η σωστή αντιπολίτευση. Αυτή πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε μέχρι το τέλος. Είναι προφανές ότι έχει ευθύνες ο ίδιος ο πρωθυπουργός που τον έβαλε, που ενώ ήξερε τα στοιχεία, τον στήριζε και έδινε εντολή στους βουλευτές του να τον στηρίζουνε δύο εβδομάδες και θα αναλάβει και την πολιτική ευθύνη», συμπλήρωσε.

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έπρεπε να ζητήσει την παραίτηση Λαζαρίδη από τις πρώτες μέρες.

«Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει πέσει στην παγίδα που η ίδια έστησε στον ελληνικό λαό για να υφαρπάξει την ψήφο. Ποια παγίδα; Της αριστείας. Θέλω να θυμίσω την παραίτηση του διοικητή της ΕΥΠ, ο οποίος δεν είχε το πτυχίο. Θέλω να θυμίσω την παραίτηση του υφυπουργού Εξωτερικών, ο οποίος δεν είχε πτυχίο. Έρχεται τώρα και η περίπτωση Λαζαρίδη», είπε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης.

«Η δε περίπτωση Λαζαρίδη δεν ήταν μια απλή κομματική αντιπαράθεση και θέμα αντιπολίτευσης κυβέρνησης. Ήταν θέμα αναξιοκρατίας και αδιαφάνειας. Ήταν θέμα προς τους νέους της χώρας μας, οι οποίοι σπουδάζουν, παίρνουν το πτυχίο τους, παίρνουν μεταπτυχιακό, προσπαθούν να κάνουν μεταπτυχιακό, διδακτορικό και διαπιστώνουν ότι αυτή η κυβέρνηση κάνει εντελώς διαφορετικά από αυτά που υποσχέθηκε. Τι κάνει; Θέλει να εδραιώσει μια κανονικότητα στην αναξιοκρατία και στην αδιαφάνεια. Είναι τοξικότητα; Ότι για τα κόμματα που ανέδειξαν ή για τους δημοσιογράφους που ανέδειξαν την περίπτωση Λαζαρίδη; Γι’ αυτό και λέμε ότι είχε ευθύνη ο πρωθυπουργός, από τις πρώτες μέρες έπρεπε να τον οδηγήσει σε παραίτηση».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μέτρα στήριξης: Προς παράταση η επιδότηση σε Diesel και λιπάσματα – Στο… βάθος το Fuel Pass

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευημερία: Ποια είναι η… αόρατη θηλιά που μας πνίγει σήμερα;

Κόσμος
Καθοδόν για το Ισλαμαμπάντ ο Βανς – Θολό το τοπίο με τις συνομιλίες

inWellness
inTown
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βουλή: Ξεκινά η κοινοβουλευτική διαβολοβδομάδα της Νέας Δημοκρατίας
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ: Καν’ το όπως ο Σάντσεθ;
Πολιτική 20.04.26

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Παραίτηση δεν σημαίνει παραγραφή ευθυνών… Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι που ποντάρουν στη λήθη των πολιτών
in Confidential 20.04.26

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυβέρνηση vs Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Όταν οι θεσμοί γίνονται «επικίνδυνοι» για την εξουσία
Πολιτική 20.04.26

Δημήτρης Τερζής
Φάμελλος: Αρχιερέας της τοξικότητας ο Μητσοτάκης – Ο πρωθυπουργός καλύπτει τον Γεωργιάδη
ΣΥΡΙΖΑ 19.04.26

Σύνταξη
Νέα σύγκρουση ΠΑΣΟΚ με Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία – «Προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα»
Κόντρα 19.04.26

Σύνταξη
Βουλή: Σε νέο κύκλο εσωστρέφειας η κυβέρνηση – Οι μεγάλες υποθέσεις που πολιορκούν το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 19.04.26

Στράτος Ιωακείμ
Κικίλιας από Χανιά: Ενίσχυση του Λιμενικού στην Κρήτη με επιπλέον εναέρια μέσα, Heron drones και νέα στελέχη
Κρήτη 19.04.26

Σύνταξη
Υπόθεση Λαζαρίδη: Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου, παρά την (όψιμη) παραίτηση – Γιατί η αποχώρηση από την κυβέρνηση έγινε μονόδρομος
Πολιτική Γραμματεία 19.04.26

Γιάννης Μπασκάκης
Η selfie του Ανδρουλάκη με Σάντσεθ και Λούλα
Πολιτική 19.04.26

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Σεξιστική επίθεση με στοιχεία ηλικιακού ρατσισμού η επίθεση Λαζαρίδη στη Ντόρα Μπακογιάννη
ΠΑΣΟΚ 19.04.26

Σύνταξη
«Πρόεδρε are you in pain?» Το Tik Tok βίντεο του Ανδρουλάκη από την Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση
Στη Βαρκελώνη 19.04.26

Σύνταξη
Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: «Υπονομεύει ο ίδιος με “λαγό” τον κ. Γεωργιάδη, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης»
Επικαιρότητα 19.04.26

Σύνταξη
Επίθεση Μητσοτάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Αναμασά το αφήγημα της «τοξικότητας» για τα σκάνδαλα
Πολιτική Γραμματεία 19.04.26

Σύνταξη
Στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου ο Μακρόν – Νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας
Διπλωματία 19.04.26

Σύνταξη
Δεν κλείνει η πληγή στην κυβέρνηση Μητσοτάκη με την παραίτηση Λαζαρίδη, στο στόχαστρο ο «αντιθεσμικός» Γεωργιάδης
Πολιτική Γραμματεία 19.04.26

Σύνταξη
Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν
Πολιτική 19.04.26

Κυριάκος Δημάγγελος
inStream - Ροή Ειδήσεων
CIA, Γάζα και Ιράν – Το εντυπωσιακό κλείσιμο των Strokes στο Coachella
Oblivius 20.04.26

Φροίξος Φυντανίδης
Βουλή: Ξεκινά η κοινοβουλευτική διαβολοβδομάδα της Νέας Δημοκρατίας
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Kλειστό λιμάνι, μπλόκα, άδεια ράφια στα super market και ο ιός να ταξιδεύει σε όλο το νησί
Εκρυθμη κατάσταση 20.04.26

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στις τιμές μετά το νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την κλιμάκωση της έντασης
Διεθνής Οικονομία 20.04.26

Σύνταξη
Καύσιμα: «Κανονικότητα» τα 2 ευρώ – Όνειρο απατηλό η επιστροφή στα προ πολέμου επίπεδα
Ανησυχία 20.04.26

Στράτος Ιωακείμ
Η «μάχη» στην Premier League: Το πρόγραμμα Σίτι και Άρσεναλ μέχρι το τέλος του… δρόμου (pic)
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Σύνταξη
Β. Κικίλιας: «Θα υπερασπιστούμε την Κρήτη από τους σύγχρονους λαθρέμπορους»
Ελλάδα 20.04.26

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Καν’ το όπως ο Σάντσεθ;
Πολιτική 20.04.26

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Stoiximan GBL: Τα σενάρια για την αποφυγή του υποβιβασμού – Τι χρειάζονται Πανιώνιος και Μαρούσι
Μπάσκετ 20.04.26

Σύνταξη
Λιοσίων: Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η 16χρονη που παρασύρθηκε – Ξεσπά η μητέρα της
Ελλάδα 20.04.26

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies