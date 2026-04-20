«Καρφιά» Βλάχου για υπόθεση Λαζαρίδη: «Κάτι δεν πάει καλά στο Μαξίμου»

Νέα «καρφιά» κατά του μεγάρου Μαξίμου εκτόξευσε ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος με αφορμή την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη.

Ο «γαλάζιος» βουλευτής Ανατολικής Αττικής, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1, τόνισε ότι ο κ. Λαζαρίδης έπρεπε να είχε παραιτηθεί «από την πρώτη στιγμή», σημειώνοντας ότι «έπρεπε αυτά τα διορθωτικά που είπε προχθές να τα πει την πρώτη ημέρα και να συνοδευτούν αυτά με μια μεγάλη συγγνώμη που δεν την είπε ποτέ, και με την παραίτηση του στη διάθεση του πρωθυπουργού».

Για να ασκήσει σαφή κριτική και προς τον ίδιο τον πρωθυπουργό: «Έπρεπε να του έχει ζητηθεί από την πρώτη στιγμή να υποβάλλει την παραίτησή του. Εν πάση περιπτώσει ο πρωθυπουργός δεν ζητάει παραιτήσεις, του επιβάλλει την παραίτηση αφού αυτός διορίζει. Αυτά έπρεπε να έχουν γίνει από την πρώτη στιγμή».

«Δεν υπάρχει συντονισμός»

Και ερωτηθείς αν υπάρχει πρόβλημα μέσα στο Μαξίμου, απάντησε με ευθείες αιχμές: «Δεν είμαι σε θέση να ξέρω πως λειτουργεί το Μαξίμου, εκ του αποτελέσματος ναι, κάτι δεν πάει καλά. Δεν υπάρχει συντονισμός δηλαδή. Δεν γίνεται να βγαίνει η κα Μπακογιάννη και να ζητάει δημόσια την παραίτηση ενός υπουργού κι αμέσως να γίνεται δεκτή ούτε είναι φυσιολογική η αντίδραση του κ. Λαζαρίδη να στρέφεται εναντίον της κας Μπακογιάννη. Για να αναγκαστεί η κα Μπακογιάννη να βγει να το πει, η κα Μπακογιάννη δεν είναι απλά ένας βουλευτής είναι μια ιστορία και είναι κι αδερφή του πρωθυπουργού άρα γνωρίζει πράγματα εκ των έσω που δεν τα γνωρίζω εγώ για παράδειγμα».

Και πρόσθεσε: «Το ότι υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα ναι υπάρχουν ελπίζω κάποια στιγμή να απαντηθούν».

«Καρφιά» για απαξίωση βουλευτών

Ο Γ. Βλάχος εκτόξευσε επίσης «καρφιά» προς το Μαξίμου για απαξίωση του ρόλου των βουλευτών, τονίζοντας ότι «για μένα η απαξίωση είναι δεδομένη, υπάρχει. Δεν μπορεί να υπάρχουν βουλευτές δύο κατηγοριών, οι προνομιούχοι τα λεγόμενα «αρχοντόπουλα» που διορίζονται, ή διορίζονται πρώτα υπουργοί και μετά γίνονται βουλευτές ή πάνε κατευθείαν στο Επικρατείας ή εν πάση περιπτώσει δεν περνάνε από την κρίση της λαϊκής έκφρασης. Αρχοντόπουλα δεν είναι μονάχα σήμερα, υπάρχουν διαχρονικά…».

Πυρά κατά Γεωργιάδη

Αλλά τα πυρά του έστρεψε και κατά του Άδωνη Γεωργιάδη, εκφράζοντας ρητά τη διαφωνία του με τις ακραίες επιθέσεις του υπουργού Υγείας σε βάρος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας: «Απορώ γιατί επιμένει ο κ. Γεωργιάδης. Είπε μια φορά την άποψή του, το να το συνεχίζεις όμως και να επιμένεις κόντρα σε αυτά που επαναλαμβάνει ο πρωθυπουργός κάτι δεν πάει καλά. Κάποιος πρέπει να μιλάει λιγότερο».

Για άρσεις ασυλίας

Ερωτηθείς αν θα ψηφίσει τις άρσεις ασυλίας των εμπλεκόμενων βουλευτών στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Βλάχος απάντησε ότι «είμαι από αυτούς που περιμένουν να ακούσουμε τους συναδέλφους πώς θα τοποθετηθούν, τι θα ζητήσουν οι ίδιοι, πώς θα επιχειρηματολογήσουν για τη δικογραφία που τους αφορά και να πάρουμε την τελική απόφαση ούτως ώστε να είναι όσο πιο σωστή», προσθέτοντας ότι «αν για παράδειγμα ο κ. Αθανασίου με την εμπειρία του αξιολογήσει αυτό που τον αφορά κάπως ε! δεν μπορεί αυτό να το προσπεράσεις».

Για να καταλήξει, λέγοντας ότι «περιμένω να ακούσω …ο καθένας θα πρέπει να πάρει το λόγο και να πει πως αξιολογεί το κομμάτι της δικογραφίας που τον αφορά κι εκεί να είναι η ουσία».

Για Καραμανλή – Σαμαρά

Τέλος, αιχμές, ο βουλευτής της ΝΔ άφησε και για τους χειρισμούς του Μαξίμου απέναντι στους στον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά. Ειδικότερα, ερωτηθείς αν αν υπάρχουν περιθώρια επαναπροσέγγισης με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, ο κ. Βλάχος απάντησε: «Νομίζω ότι είναι δύσκολο πια, αυτά έπρεπε να έχουν γίνει προ πολλού και έπρεπε να έχει γίνει. Εγώ με τον τρόπο μου έδινα μάχη να υπάρξουν αυτές οι επικοινωνίες».