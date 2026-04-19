Ζίβκοβιτς στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ: «Από το ντέρμπι με την ΑΕΚ μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα»
Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς πήρε τον λόγο στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ και έδωσε το σύνθημα αντεπίθεσης ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ.
Tα play offs της Super League επιστρέφουν με δύο σπουδαία ντέρμπι για την 2η αγωνιστική, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο και την ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ, σε δύο ματς που θα κρίνουν πολλά στη μάχη του τίτλου. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς επιστρέφει στη δράση στο ντέρμπι με την Ένωση και προχώρησε σε μία ακόμα αρχηγική κίνηση, αφού μίλησε προς την ομάδα για να δώσει το σύνθημα για το διπλό επί της ΑΕΚ, που θα αλλάξει τα δεδομένα στη μάχη για την κούπα της Super League.
Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ που επιστρέφει μετά από απουσία άνω του ενός μήνα, ως αρχηγός στάθηκε μπροστά στην ομάδα και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας και πίστης για τη συνέχεια.
Τα λόγια του Ζίβκοβιτς πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ
«Πάμε στην τελική ευθεία όλοι μαζί. Ξεχνάμε ό,τι έγινε και συνεχίζουμε ενωμένοι. Από το ντέρμπι με την ΑΕΚ μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα. Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
