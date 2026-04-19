Μία αγωνιστική πριν το φινάλε των πλέι άουτ στον Β’ όμιλο της Super League 2 η υπόθεση παραμονή κρίθηκε οριστικά. Η ήττα του Αιγάλεω με 3-2 στο Άργος από τον Παναργειακό, σε συνδυασμό με την «λευκή» ισοπαλία (0-0) στο Ελλάς Σύρου – Athens Kallithea, οδήγησε στην παραμονή τις δύο τελευταίες και στη Γ’ Εθνική το «Σίτι». Στην παρακάτω κατηγορία οδηγείται φυσικά και η ομάδα του Άργους, καθώς επίσης και η Ηλιούπολη με τα Χανιά.

Μετά την αυτοκτονία του στο Άργος (οι ουραγοί δεν είχαν νίκη σε όλη τη σεζόν!), το Αιγάλεω παρέμεινε στους 26 βαθμούς, τη στιγμή που η ομάδα της Σύρου έφτασε τους 30 και είναι πρώτη, ενώ η Καλλιθέα έχει έναν λιγότερο, δηλαδή 29.

Η διαφορά του Αιγάλεω με την Athens Kallithea είναι τρεις βαθμοί, αλλά ακόμη κι αν οι δύο ομάδες ισοβαθμήσουν, η Athens Kallithea έχει το πλεονέκτημα, επειδή τερμάτισε υψηλότερα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Στο τρίτο παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής τα Χανιά του Νίκου Αναστόπουλου επικράτησαν με 1-0 της Ηλιούπολης κι έκλεισαν νικηφόρα την τελευταία αγωνιστική υποχρέωση της σεζόν στην έδρα τους.

Ελλάς Σύρου – Athens Kallithea 0-0

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Ζαφείρης, Προβυδάκης, Βλάχος, Σταματούλας, Γαρουφαλιάς (82′ Χνάρης), Τσιαντούλας (57′ Μπάμπης), Νάτσος (82′ Νάρσινγκ), Βερνάρδος (82′ Κολιμάτσης), Κόλα (65′ Τριμμάτης), Γκορντεζιάνι.

Athens Kallithea (Καλαϊτζίδης): Κρέσπι, Μεταξάς, Σαταριάνο (15′ λ.τ Βάρκας), Βασιλογιάννης, Μαυριάς (77′ Φροσύνης), Ματίγιεβιτς, Προδρομίτης (46′ Σωτηράκος), Πανάγου, Μανιάς, Ντεντάκης, Ματίγια.

Διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)

Βοηθοί: Μπουξμπαούμ (Αν. Αττικής), Κολλιάκος (Αθηνών)

Κίτρινες: Προδρομίτης

Κόκκινες:

Παναργειακός – Αιγάλεω 3-2

ΣΚΟΡΕΡ: 15′ Κονέ σουτ, 45′ Κότζα σουτ, 76′ Ναλιτζής σουτ – 40′ Αθανασακόπουλος σουτ, 83′ Ενομό κεφ.

Παναργειακός (Παπαβασιλείου): Καραθανάσης, Καρυπίδης, Αρμένης, Κατσούλης, Λαζαρίδης, Μυρτολλάρι (85′ Καμενί), Ντάμακ, Κότζα (85′ Καπετάνος), Ντιαλό (65′ Σκόνδρας), Κονέ (57′ Χαλβατζίου), Γιάννη (57′ Ναλιτζής).

Αιγάλεω (Τερζής): Καραργύρης, Ζιούλης, Ευαγγέλου, Αναστασόπουλος (77′ Σλιμόν), Καρρίκι, Κωστόπουλος (46′ Τάμπας), Αθανασακόπουλος, Φαϊτάκης (61′ Τακεσιάν), Σαποβάλοφ (61′ Ενομό), Φαϊζάλ (46′ Νταλούζ), Κωστέας.

Διαιτητής: Τσάκαλης (Ηλείας)

Βοηθοί: Κωνσταντόπουλος (Αρκαδίας), Ανδριανός (Αχαϊας)

Κίτρινες: Κονέ, Μυρτολλάρι, Σκόνδρας, Καραθανάσης – Καρρίκι

Κόκκινες:

Χανιά – Ηλιούπολη 1-0

ΣΚΟΡΕΡ: 43′ Καπνίδης σουτ

Χανιά (Αναστόπουλος): Στογιάνοβιτς, Τοπαλίδης (80′ Τζανακάκης), Αβεντισιάν, Κουτρουμπής (80′ Κοπάς), Διαμαντής, Βάρντιτς (88′ Χασάνογλου), Ντιαμπί, Παναγιωτούδης, Τούργκοτ (70′ Οτσοβέτσι), Λόπεζ, Καπνίδης (70′ Ιωαννίδης).

Ηλιούπολη (Σορώκος): Πολίτης, Κολιτσίδας, Γκαρσία, Μαϊδανός (85′ Κατσιούλας), Τσιλιγγίρης, Θωμαΐδης, Κεραμίδας (73′ Τσάικα), Κρέτση, Κωστούλας (76′ Τσίκα), Μπουγαΐδης, Κουϊρουκίδης.

Διαιτητής: Γεωργόπουλος (Αρκαδίας)

Βοηθοί: Βισκαδούρος, Μπλαβάκης (Ηρακλείου)

Κίτρινες: Ντιαμπί

Κόκκινες:

Τα αποτελέσματα στην 9η αγωνιστική των πλέι άουτ του Β’ ομίλου της Super League 2

Κυριακή 19/4

Ελλάς Σύρου – Athens Kallithea 0-0

Χανιά – Ηλιούπολη 1-0

Παναργειακός – Αιγάλεω 3-2

Η βαθμολογία σε 9 αγωνιστικές

Η επόμενη (10η) αγωνιστική

26/4

Παναργειακός – Ελλάς Σύρου

Athens Kallithea – Χανιά

Ηλιούπολη – Αιγάλεω