Ο Μπαρτζώκας απάντησε για ενδεχόμενη συνάντηση με τον Παναθηναϊκό στα play offs της Euroleague

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 92-81 του Άρη, για την 25η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στο flash interview, αμέσως μετά το ματς.

Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων και σε ενδεχόμενη συνάντηση με τον Παναθηναϊκό στα playoffs της Euroleague, τονίζοντας πως «θα είμαστε όσο πιο δυνατοί γίνεται, όσο πιο επαγγελματίες να παλέψουμε για την ομάδα μας».

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας

«Εδώ στην Ελλάδα νομίζουμε ότι τα πάντα περιστρέφονται γύρω μας, στον μικρόκοσμό μας. Τα πάντα είναι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Εδώ μιλάμε για 20 ομάδες που έπαιξαν στην Ευρωλίγκα, πάλεψαν μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές κι όλες οι ομάδες, και ο Παναθηναϊκός φυσικά, αλλά και όλες οι ομάδες αξίζουν να είναι εδώ.

Όποιος και να είναι ο αντίπαλος για εμάς θα προσπαθήσουμε, θα είμαστε όσο πιο δυνατοί γίνεται, όσο πιο επαγγελματίες να παλέψουμε για την ομάδα μας. Δεν έχει σημασία ποιον θέλουμε, ποιον προτιμάμε ή πιο δεν προτιμάμε. Αν ήταν να προτιμήσουμε κάποιον θα κοιτάγαμε να χάσουμε κάνα ματς, ξέρετε. Επειδή λοιπόν δεν το έχουμε κάνει ποτέ και δεν θα το κάνουμε, όποιος και να έρθει θα τον σεβαστούμε και θα παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε».