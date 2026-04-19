Κυριακή 19 Απριλίου 2026
19.04.2026 | 10:28
Κρήτη: Ισχυρός σεισμός στο Λασίθι
Μπάσκετ 19 Απριλίου 2026, 15:24

Ο Μπαρτζώκας απάντησε για ενδεχόμενη συνάντηση με τον Παναθηναϊκό στα play offs της Euroleague

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε, μεταξύ άλλων και για ενδεχόμενη συνάντηση με τον Παναθηναϊκό στα playoffs της Euroleague

Φυτική διατροφή & βιολογικό ρολόι: Μπορούμε πραγματικά να επιβραδύνουμε τη γήρανση;

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 92-81 του Άρη, για την 25η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στο flash interview, αμέσως μετά το ματς.

Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων και σε ενδεχόμενη συνάντηση με τον Παναθηναϊκό στα playoffs της Euroleague, τονίζοντας πως «θα είμαστε όσο πιο δυνατοί γίνεται, όσο πιο επαγγελματίες να παλέψουμε για την ομάδα μας».

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας

«Εδώ στην Ελλάδα νομίζουμε ότι τα πάντα περιστρέφονται γύρω μας, στον μικρόκοσμό μας. Τα πάντα είναι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Εδώ μιλάμε για 20 ομάδες που έπαιξαν στην Ευρωλίγκα, πάλεψαν μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές κι όλες οι ομάδες, και ο Παναθηναϊκός φυσικά, αλλά και όλες οι ομάδες αξίζουν να είναι εδώ.

Όποιος και να είναι ο αντίπαλος για εμάς θα προσπαθήσουμε, θα είμαστε όσο πιο δυνατοί γίνεται, όσο πιο επαγγελματίες να παλέψουμε για την ομάδα μας. Δεν έχει σημασία ποιον θέλουμε, ποιον προτιμάμε ή πιο δεν προτιμάμε. Αν ήταν να προτιμήσουμε κάποιον θα κοιτάγαμε να χάσουμε κάνα ματς, ξέρετε. Επειδή λοιπόν δεν το έχουμε κάνει ποτέ και δεν θα το κάνουμε, όποιος και να έρθει θα τον σεβαστούμε και θα παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στα 7,2 δισ. ευρώ τα εταιρικά ομόλογα – 23 εκδόσεις σε διαπραγμάτευση στο ταμπλό

Κόσμος
Τραμπ: Στο Πακιστάν τη Δευτέρα οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ

Τραμπ: Στο Πακιστάν τη Δευτέρα οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ

inWellness
inTown
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Αθλητική Ροή
Premier League 19.04.26

LIVE: Άστον Βίλα – Σάντερλαντ

LIVE: Άστον Βίλα – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Σάντερλαντ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Βερόνα – Μίλαν
Serie A 19.04.26

LIVE: Βερόνα – Μίλαν

LIVE: Βερόνα – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βερόνα – Μίλαν για την 33η αγωνιστική της Serie A.

LIVE: Έβερτον – Λίβερπουλ
Premier League 19.04.26

LIVE: Έβερτον – Λίβερπουλ

LIVE: Έβερτον – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Λίβερπουλ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι
Premier League 19.04.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Πανσερραϊκός: Τα θαύματα της Άνοιξης
On Field 19.04.26

Τα θαύματα της Άνοιξης

Ο Πανσερραϊκός είχε 9 βαθμούς σε είκοσι-μια αγωνιστικές και πλέον μετρά 15 στις επόμενες οκτώ. Κάπως έτσι…

Διονύσης Δελλής
LIVE: Ολυμπιακός – Άρης
Stoiximan GBL 19.04.26

LIVE: Ολυμπιακός – Άρης

Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Άρης, για την 25η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

Λευτέρης Πετρούνιας – Βασιλική Μιλλούση: Η κόρη τους πήρε 4 μετάλλια στον πρώτο αγώνα της
Αθλητισμός & Σπορ 19.04.26

Λευτέρης Πετρούνιας – Βασιλική Μιλλούση: Η κόρη τους πήρε 4 μετάλλια στον πρώτο αγώνα της

Συγκίνηση στον Ολυμπιονίκη της γυμναστικής Λευτέρη Πετρούνια και τη σύζυγο του Βασιλική Μιλλούση καθώς είδαν την Σοφία τους να κατακτά 4 μετάλλια στον πρώτο της αγώνα.

Δήμος Μπουλούκος
Πεκίνο: Ανθρωποειδές ρομπότ κατέρριψε το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ σε ημιμαραθώνιο
Υψηλή τεχνολογία 19.04.26

Πεκίνο: Ανθρωποειδές ρομπότ κατέρριψε το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ σε ημιμαραθώνιο

Ανθρωποειδές ρομπότ που κέρδισε αγώνα ημιμαραθωνίου για ρομπότ κατόρθωσε να καταρρίψει το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ. Ο αγώνας μεταξύ ρομπότ πραγματοποιήθηκε σε μια επίδειξη τεχνολογίας στο Πεκίνο.

Παραμένει ψηλά η ανεπίσημη εργασία στην Ελλάδα – Οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο (πίνακες)
Μελέτη ΙΟΒΕ 19.04.26

Παραμένει ψηλά η ανεπίσημη εργασία στην Ελλάδα - Οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο

Η μεγάλη αύξηση των παραβάσεων και των προστίμων για την αδήλωτη εργασία οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς εξακολουθεί να κινείται στη ζώνη της παραβατικότητας

Πόσο ακριβής θα είναι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;
Culture Live 19.04.26

Τα σκάνδαλα, ο μύθος, η πικρή αλήθεια: Πόσο ακριβής θα είναι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;

Ο Μάικλ Τζάκσον επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ένα πολυαναμενόμενο biopic που αναμένεται να σπάσει ταμεία. Πόσο όμως θα αγγίξει τις σκοτεινές σελίδες της ζωής του και πόσα θα μείνουν εκτός;

Ουκρανία: Οκτώ άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο, μετά τους πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο
Ουκρανία 19.04.26

Οκτώ άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο, μετά τους πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο

Ένας άνδρας, γεννημένος στη Ρωσία, άνοιξε πυρ με ένα αυτόματο όπλο εναντίον περαστικών, προτού ταμπουρωθεί μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ κρατώντας ομήρους, όπου τον πυροβόλησε και σκότωσε η αστυνομία

Εργοδοτική παραβατικότητα: Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις πιάστηκε να παρανομεί σε εργασιακά θέματα
Επιθεώρηση Εργασίας 19.04.26

Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις πιάστηκε να παρανομεί σε εργασιακά θέματα

Η ψηφιακή κάρτα και η μη καταβολή δεδουλευμένων είναι οι πιο συχνές παραβάσεις στους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων. Στο 27% η εργοδοτική παραβατικότητα.

«Έπινα κρυφά» – Ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ αποκαλύπτει ότι είναι πρώην αλκοολικός
«Γελοία άκρα» 19.04.26

«Έπινα κρυφά» - Ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ αποκαλύπτει ότι είναι πρώην αλκοολικός

Ο Άγγλος συνθέτης του μουσικού θεάτρου, Άντριου Λόιντ Βέμπερ, είπε στους Times ότι συνέχιζε να πίνει κρυφά για χρόνια, ενώ είχε δηλώσει δημόσια ότι είχε κόψει το ποτό.

Μαλαισία: Παρανάλωμα έγιναν 1.000 σπίτια από μεγάλη φωτιά σε παραθαλάσσιο οικισμό – Χιλιάδες εκτοπισμένοι
Μεγάλη καταστροφή 19.04.26

Παρανάλωμα έγιναν 1.000 σπίτια στη Μαλαισία από μεγάλη φωτιά σε παραθαλάσσιο οικισμό - Χιλιάδες εκτοπισμένοι

Η φωτιά εξαπλώθηκε στις πλωτές ξύλινες κατοικίες που στοιβάζονται η μία δίπλα στην άλλη, καλύπτοντας επιφάνεια 40 στρεμμάτων, αναφέρει η Πυροσβεστική στη Μαλαισία

Υπόθεση Λαζαρίδη: Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου, παρά την (όψιμη) παραίτηση – Γιατί η αποχώρηση από την κυβέρνηση έγινε μονόδρομος
Πολιτική Γραμματεία 19.04.26

Υπόθεση Λαζαρίδη: Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου, παρά την (όψιμη) παραίτηση – Γιατί η αποχώρηση από την κυβέρνηση έγινε μονόδρομος

Η καθυστερημένη παραίτηση Λαζαρίδη, μετά από μέρες πολιτικής κάλυψης από το Μαξίμου -και μετά την καταλυτική παρέμβαση της Ντ. Μπακογιάννη- δεν φαίνεται αρκετή για να σβήσει τις φωτιές που άναψε η υπόθεση στην κυβέρνηση. Οι λόγοι της αρχικής στήριξης Μητσοτάκη σε Λαζαρίδη και οι αιτίες που κατέστησαν την παραίτηση υποχρεωτική.

Η selfie του Ανδρουλάκη με Σάντσεθ και Λούλα
Πολιτική 19.04.26

Η selfie του Ανδρουλάκη με Σάντσεθ και Λούλα

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συμμετέχει στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης, που διεξάγεται με πρωτοβουλία του Πέδρο Σάντσεθ και του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

Ποιες χώρες θα είναι οι πλουσιότερες στην Ευρώπη μέχρι το 2030 – Ουραγός η Ελλάδα
Στοιχεία ΔΝΤ 19.04.26

Ποιες χώρες θα είναι οι πλουσιότερες στην Ευρώπη μέχρι το 2030 - Ουραγός η Ελλάδα

Σημαντική αύξηση του ονομαστικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ευρώ σε ολόκληρη την Ευρώπη εκτιμά το ΔΝΤ τα επόμενα χρόνια, ωστόσο η αγοραστική δύναμη και η κατάταξη των χωρών παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες

Ο Γιώργος Παπασταμούλος συνδέει την Αθήνα με τους Κενυάτες δρομείς σε ένα ντοκιμαντέρ στα 2.500 μ. υψόμετρο
Συνέντευξη 19.04.26

O Γιώργος Παπασταμούλος συνδέει την Αθήνα με τους Κενυάτες δρομείς σε ένα ντοκιμαντέρ στα 2.500 μ. υψόμετρο

«Αυτό που δεν γνωρίζαμε ήταν ότι πριν από τα 80s η Κένυα δεν είχε αναδειχθεί σε παγκόσμια υπερδύναμη του στίβου και όλα ξεκίνησαν από τις επιτυχίες στην Αθήνα το 1986» λέει ο Γιώργος Παπασταμούλος.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

