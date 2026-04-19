Κυπελλούχος Ισπανίας η Ρεάλ Σοσιεδάδ, νίκησε την Ατλέτικο σε έναν δραματικό τελικό (vids)

Μετά από έναν απίθανο τελικό στο «Λα Καρτούχα» της Σεβίλλης, η Ρεάλ Σοσιεδάδ αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ισπανίας. Οι καταπληκτικοί φέτος «Τσουρί-Ουρντίν» που ούτως ή άλλως πάλευαν και για την ευρωπαϊκή έξοδο μέσω του πρωταθλήματος, νίκησαν την Ατλέτικο Μαδρίτης στη διαδικασία των πέναλτι (4-3) μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας και της παράτασης και πήραν το τρίτο Copa Del Rey της ιστορίας τους πίσω στο Σαν Σεμπαστιάν, έξι χρόνια μετά το προηγούμενο (2020) τρόπαιό τους.

Χάρη στη νίκη αυτή, φυσικά εξασφάλισαν την παρουσία τους στο επόμενο Europa League, ενώ ο προπονητής τους, Πελεγκρίνο Ματαράτσο, έγινε ο πρώτος Αμερικανός προπονητής που κατακτά τρόπαιο στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Συνολικά για τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, αυτό ήταν το πέμπτο τρόπαιο της ιστορίας της, αφού πέρα από τα τρία Copa del Rey (1987, 2020, 2026) έχει στεφθεί και δύο φορές πρωταθλήτρια Ισπανίας (1981, 1982). Η ομάδα του Σιμεόνε αντίθετα, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ δύο φορές, έχασε απίθανες ευκαιρίες για να τελειώσει τον τελικό μετά το 2-2, στην παράταση δεν πίεσε και μοιραία το πλήρωσε, χάνοντας τον δέκατο τελικό της ιστορίας της στον θεσμό, όσα δηλαδή είναι και τα τρόπαια που έχει!

Δείτε τα highlights του αγώνα

Ιστορικό γκολ η Σοσιεδάδ, άμεση απάντηση της Ατλέτικο

Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για τη Σοσιεδάδ και τους απανταχού φίλους του καλού ποδοσφαίρου. Μόλις στο 14ο δευτερόλεπτο, ο Άντερ Μπαρενετσέα άνοιξε το σκορ με δύσκολη κεφαλιά μετά από σέντρα του Γκέδες, βάζοντας έτσι το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία των τελικών της διοργάνωσης. Τελευταία δε φορά που μπήκε γκολ στο 1ο λεπτό τελικού Copa Del Rey, ήταν πίσω στο 1952.

1 – @RealSociedadEN 🔵⚪️ player Ander Barrenetxea has scored the fastest goal in the history of the Copa del Rey finals after just 14 seconds, beating the previous record set by Manuel Badenes for Valencia in 1952 (17 seconds). Spear.#LaCopaRTVE pic.twitter.com/dXsYg8w3Kg — OptaJose (@OptaJose) April 18, 2026

Μετά το γκολ των Βάσκων, η Ατλέτικο ήταν αυτή που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και γρήγορα βρήκε γκολ ισοφάρισης. Ήταν το 18ο λεπτό, όταν ο Αντεμόλα Λούκμαν υποδέχθηκε πάσα του Γκριεζμάν και εκτέλεσε άψογα με το αριστερό στη γωνία για το 1-1. Έγινε έτσι μόλις ο δεύτερος Νιγηριανός που σκοράρει σε τελικό Κυπέλλου Ισπανίας μετά το 1997 και τον θρυλικό Τζορτζ Φίνιντι ο οποίος το είχε κάνει με τη φανέλα της Μπέτις κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

2nd – Ademola Lookman 🇳🇬 is the second Nigerian player to score in a Copa del Rey final after Finidi George with Real Betis against Barcelona in 1997. Memories. pic.twitter.com/1jesQy1NXO — OptaJose (@OptaJose) April 18, 2026

Ξανά μπροστά οι Βάσκοι, ισοφάριση και απίθανες ευκαιρίες

Μετά από δύο σημαντικές ευκαιρίες για τη Σοσιεδάδ στο 23′ και το 25′ με ισάριθμα σουτ του Γκέδες, ο ρυθμός έπεσε για λίγη ώρα. Ωστόσο, στο 43′ οι «κυανόλευκοι» κέρδισαν πέναλτι, ο Γκέδες και πάλι, μετά από τραγική έξοδο και χτύπημα του Μούσο. Στο 45+1 ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ εκτέλεσε εύστοχα και έκανε το 2-1 για την ομάδα του. Γκολ με πέναλτι είχε βάλει και στον νικηφόρο για τη Σοσιεδάδ τελικό του 2020 και έγινε ο πρώτος παίκτης που καταφέρνει κάτι τέτοιο σε δύο τελικούς.

1st – Mikel Oyarzabal is the first player to score in two different Copa del Rey finals with Real Sociedad after do it also in 2020 final against Athletic Club (both goals from penalty spot). Icon. pic.twitter.com/kCdYQCSg7C — OptaJose (@OptaJose) April 18, 2026

Στο δεύτερο ημίχρονο πλέον και πάλι για ένα τέταρτο ο ρυθμός ήταν σχετικά χαμηλός, πριν ανάψει εκ νέου το ματς. Στο 60′ ο Λούκμαν πλάσααρε άουτ και στο 63′ ένα μακρινό στου του Άλβαρες κόντραρε και κατέληξε στην αγκαλιά του Μαρέρο, ενώ άουτ σούταρε ο Αργεντινός ένα λεπτό αργότερα. Εν τέλει, η Ατλέτικο που είχε την απόλυτη υπεροχή στο σημείο αυτό και πίεζε, βρήκε την ισοφάριση στο 83ο λεπτό. Σκόρερ -ποιος άλλος- ο Χούλιαν Άλβαρες ο οποίος με ένα τρομερό αριστερό σουτ εντός περιοχής, άφησε… όρθιο τον Μαρέρο για το 2-2.

Στο φινάλε, η Ατλέτικο έχασε μοναδικές ευκαιρίες για να καθαρίσει τον τελικό πριν την παράταση. Στο 87′ ο Μπαένα αστόχησε εξ επαφής, ο Σόρλοθ από πολύ κοντά με κεφαλιά στο 90′, εξ επαφής χαμένο τετ-α-τετ είχε ο Καρντόσο στο 91′, ενώ στο 95′ το μακρινό, συρτό σουτ του Γιορέντε, έστειλε τη μπάλα να… ξύσει το δοκάρι της Σοσιεδάδ.

Ο τελικός σε παράταση και πέναλτι

Τίποτα δεν άλλαξε μετά από όλα τα παραπάνω και ο τελικός οδηγήθηκε στην παράταση. Στο πρώτο ημίχρονο του έξτρα χρόνου, οι δύο ομάδες είχαν από μία μεγάλη ευκαιρία. Στο 98′ η Σοσιεδάδ είχε διπλή φάση, με τον Μούσο να σταματά συνεχόμενα σουτ από Σούτσιτς και Όσκαρσον. Δύο λεπτά αργότερα, ο Άλβαρες έφτασε κοντά στο δεύτερο προσωπικό γκολ, όμως το νέο τρομερό σουτ που έπιασε αυτή τη φορά σταμάτησε στο δοκάρι και… 0-0 στο πρώτο ημίχρονο.

Όσο τα λεπτά κυλούσαν στο δεύτερο ημίχρονο, οι δύο ομάδες είχαν αρχίσει να σκέφτονται τα πέναλτι, αφού αμφότερες δεν ήθελαν να ρισκάρουν το παραμικρό. Ο ρυθμός έπεσε κατακόρυφα και δεν υπήρξαν αξιόλογες φάσεις μπροστά στις δύο εστίες, με αποτέλεσμα ο τελικός να οδηγηθεί στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί, όπως συμβαίνει συνήθως, πρωταγωνιστής ήταν ένας τερματοφύλακας, αυτός της Σοσιεδάδ, ο Ουνάι Μαρέρο. Ο Βάσκος γκολκίπερ έπιασε τα σουτ των Σόρλοθ και Άλβαρες, οι συμπαίκτες του ευστόχησαν και έτσι το τρόπαιο πήγε στο Σαν Σεμπαστιάν!

Η διαδικασία των πέναλτι

Ατλέτικο: Ο Μαρέρο αποκρούει το σουτ του Σόρλοθ / 0-0

Σοσιεδάδ: Γκολ ο Σολέρ / 0-1

Ατλέτικο: Ο Μαρέρο αποκρούει το σουτ του Άλβαρες / 0-1

Σοσιεδάδ: Ο Μούσο αποκρούει το σουτ του Όσκαρσον / 0-1

Ατλέτικο: Γκολ ο Νίκο Γκονζάλες / 1-1

Σοσιεδάδ: Γκολ ο Σούτσιτς / 1-2

Ατλέτικο: Γκολ ο Αλμάντα / 2-2

Σοσιεδάδ: Γκολ ο Αϊχέν / 2-3

Ατλέτικο: Γκολ ο Μπαένα / 3-3

Σοσιεδάδ: Γκολ ο Μαρίν / 3-4

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ατλέτικο Μαδρίτης: Μούσο, Μολίνα (78’ Καρντόσο), Πουμπίλ, Λε Νορμάν, Ρουτζέρι (62’ Σόρλοθ), Σιμεόνε (70’ Μπαένα), Γιορέντε (99’ Λανγκλέ), Κόκε, Λούκμαν (62’ Γκονσάλες), Γκριεζμάν (70’ Αλμάδα), Άλβαρες.

Ρεάλ Σοσιεδάδ: Μαρέρο, Αραμπούρου (113’ Ελουστόντο), Μαρτίν, Τσαλέτα-Τσαρ, Γκόμεθ (88’ Κούμπο), Τουριέντες (68’ Γκοροτσατέγκι), Σολέρ, Μπαρενετσέα (68’ Μαρίν), Σούτσιτς, Γκουέδες (78’ Μουνιόθ), Ογιαρθάμπαλ (78’ Όσκαρσον)