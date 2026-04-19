Αντετοκούνμπο: «Ακόμα αισθάνομαι χαρούμενος από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο καλεσμένος του Γκόραν Ντράγκιτς στο podcast του «Gogis Garage» και απάντησε μεταξύ άλλων, σε ερωτήσεις σχετικά με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket.

Ο σούπερ σταρ των Μπακς δεν έκρυψε ότι ακόμα αισθάνεται χαρά από αυτή την τεράστια επιτυχία, ενώ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το μπάσκετ υπάρχει στο DNA των Ελλήνων και είναι μοναδικό συναίσθημα να κερδίζεις φορώντας το εθνόσημο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αντετοκούνμπο

«Η ευφορία που αισθάνεται όταν κερδίζεις ένα μετάλλιο. Το… κουβαλάς για μήνες. Εγώ ακόμα την αισθάνομαι. Έπαιξα σε 9 τουρνουά με την Εθνική και μαζί με το U20 φτάνουμε στα 10. Δεν είχαν την ευκαιρία να κερδίσω, έφτανα κοντά. Χάναμε στην 8άδα. Και αυτή τη φορά ήμουν με τον αδερφό μου και σκέφτηκα πως θα είναι η χρονιά μας. Κερδίσεις το μετάλλιο με την Εθνική και μερικοί δεν το καταλαβαίνουν. Σαν να κερδίζεις πρωτάθλημα με την Οκλαχόμα που δεν ξέρω τον πληθυσμό που έχει. Σαν να κερδίζεις με το Μιλγουόκι των 700.000 κατοίκων», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αλλά να το κερδίζεις με την Ελλάδα των 11.000.000. Όλοι ήταν χαρούμενοι. Μπορείς να δεις στην τηλεόραση ή στο Youtube πως αντιδρούν οι φίλαθλοι στην Ελλάδα, πόσο αγαπούν το μπάσκετ. Έχουν το μπάσκετ στο DNA. Aν χάσεις στην Ελλάδα βάζεις την κουκούλα έτσι (το δείχνει στο video) και τρέχεις στα αποδυτήρια. Μένεις στο σπίτι σου για δύο εβδομάδες. Δεν βγαίνεις έξω, δεν θέλουν να σε δουν να χαμογελάς. Όταν κερδίζεις όμως, σου δείχνουν απίστευτη αγάπη».