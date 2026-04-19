Τσουκαλάς: Σεξιστική επίθεση με στοιχεία ηλικιακού ρατσισμού η επίθεση Λαζαρίδη στη Ντόρα Μπακογιάννη

Την επίθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, όπου αναδημοσίευσε ανάρτηση που καταφερόταν κατά της Ντόρας Μπακογιάννη, καταδίκασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Όπως τόνισε ο κ. Τσουκαλάς, μιλώντας στο MEGA, «δεν μπορούμε να μην καταδικάσουμε τη σεξιστική επίθεση με επιπλέον στοιχεία ηλικιακού ρατσισμού στην κ. Μπακογιάννη που υπήρχε στην αναδημοσίευση, που έκανε ο παραιτηθείς υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπάρχει έντονος πολιτικός ρύπος».

Στάθηκε, μάλιστα, περαιτέρω στη γενικότερη στάση του κ. Λαζαρίδη αλλά και την «κάλυψη» που του παρέχει η κυβέρνηση αλλά και στο ερώτημα των δημοσιογράφων αν πρέπει να διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ.

«Δεν θα πω εγώ στον πρωθυπουργό αν θα τον διαγράψει ή όχι αλλά δεν πιστεύω ότι είναι ένα θέμα προσωπικό του κ. Λαζαρίδη. Ο κ. Λαζαρίδης είναι το πραγματικό πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη, είναι ο κολλητός του και η διαχρονική επιλογή του. Άλλωστε, δεν απέπεμψε ο πρωθυπουργός τον κ. Λαζαρίδη. Τον κ. Λαζαρίδη τον παραίτησε η πίεση της αντιπολίτευσης, οι δικές του αστοχίες και οι προκλήσεις και το ότι χθες φάνηκε να υπάρχει ένα ρήγμα εσωτερικά στη Νέα Δημοκρατία όπως εκφράστηκε από τη δήλωση της κ. Μπακογιάννη. Δεν είναι όμως διοικητικό το ζήτημα. Το αν κάποιος, ενώ πολιτεύεται, δεν λέει την αλήθεια για το βιογραφικό του, προσποιείται τον προσβεβλημένο, επιτίθεται κατά πάντων και τελικά μας είπε ότι έκανε λάθος και δεν είχε τα τυπικά προσόντα και θα επιστρέψει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα χρήματα – και μάλιστα εντόκως, είναι πολιτικό ζήτημα», ανέφερε.

«Επιτίθενται στο κράτος δικαίου και εκφοβίζουν τη δικαιοσύνη»

Παράλληλα, ο κ. Τσουκαλάς εξέφρασε την πεποίθηση ότι αποτελεί «μείζον ζήτημα για την κυβέρνηση η εμμονή στη γραμμή Γεωργιάδη αναφορικά με τη “συμμορία της Κοβέσι”. Επιτίθενται στο κράτος δικαίου και εκφοβίζουν τη δικαιοσύνη. Αναφορικά, δε, με τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη για την Πόπη Παπανδρέου εγώ του έχω ζητήσει να προσκομίσει την πράξη ακυρότητας της ανανέωσης της θητείας του που τόσο καιρό επικαλείται. Είναι σαφές ότι έχουμε όλοι , και ο κύριος Γεωργιαδης και εγώ και οποιαδήποτε κάθε δικαίωμα να ασκούμε κριτική στις αποφάσεις τις δικαιοσύνης αλλά δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να απειλούμε τη δικαιοσύνη».

Τέλος, πρόσθεσε πως «εμείς αναγνωρίζουμε και στον κ. Γεωργιάδη και στον οποιονδήποτε ότι μπορεί να λέει ότι η δικαιοσύνη μπορεί να βελτιωθεί. Η Νέα Δημοκρατία κάποτε ήταν εκείνη που το θεωρούσε αδιανόητο. Επίσης αναγνωρίζω το δικαίωμα κάποιου να διαφωνεί με το περιεχόμενο των συμπερασμάτων των δικογραφιών και γι’ αυτό ζητάμε την άρση ασυλίας ώστε να ελεγχθούν όλοι και η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Η ρητορική, όμως, που αναφέρει ότι οι εισαγγελείς στέλνουν τις δικογραφίες για να επηρεάσουν την πολιτική ζωή του τόπου, είναι ακραία και στόχος της είναι η πόλωση».