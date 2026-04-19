Σημαντική είδηση:
19.04.2026 | 10:28
Κρήτη: Ισχυρός σεισμός στο Λασίθι
Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
AI 19 Απριλίου 2026, 08:00

Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Πέτρος Κωνσταντινίδης
«Συναγερμός» έχει σημάνει στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα λόγω της δημιουργίας του Claude Mythos, ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) της Anthropic ΑΙ που μοιάζει έτοιμο να φέρει τα πάνω – κάτω στον χώρο της κυβερνοασφάλειας. Το Mythos έχει τη δυνατότητα να «τρέξει» πάνω σε κώδικες που βρίσκονται πίσω από κάθε υπολογιστικό σύστημα και να εντοπίσει ευαλωτότητες που μπορούν να επιτρέψουν το «χακάρισμα» του κώδικα για εξαγωγή πληροφοριών ή για να δώσουν εντολές.

Στις δοκιμές της Anthropic, το μοντέλο βρήκε ευαλωτότητες σε βασικούς κώδικες που χρησιμοποιούνται σε λειτουργικά συστήματα

Αυτό σημαίνει ότι το Mythos μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο. Στις δοκιμές που έκανε η Anthropic, το μοντέλο βρήκε ευαλωτότητες σε βασικούς κώδικες που χρησιμοποιούνται σε λειτουργικά συστήματα και μηχανές αναζήτησης. Μάλιστα, βρήκε ακόμα και κενά που υπάρχουν εδώ και 27 χρόνια και τα οποία κανένας άνθρωπος δεν είχε εντοπίσει νωρίτερα.

Σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία που το ανέπτυξε, το Mythos μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες στην οικονομία, τη δημόσια και την εθνική ασφάλεια. Λόγω των κινδύνων που ενέχει, η Anthropic αποφάσισε να μην το δώσει ακόμα προς χρήση στο γενικό κοινό, αλλά να το δοκιμάσει με επιλεγμένες μεγάλες εταιρείες των ΗΠΑ, ώστε να εξακριβωθούν οι πραγματικές του δυνατότητες.

Η Anthropic ονόμασε την εν λόγω ομάδα «Project Glasswing», εμπνευσμένη από τη «γυάλινη πεταλούδα» (επιστημονική ονομασία: Greta Oto) που έχει διάφανα φτερά – δείχνοντας έτσι ότι η διαφάνεια αποτελεί προτεραιότητα για την εταιρεία. Στο Project Glasswing συμμετέχουν οι: Amazon Web Services, Anthropic, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Google, JPMorganChase, Linux Foundation, Microsoft, NVIDIA και Palo Alto Networks. Πρόκειται κατά βάση για τεχνολογικές εταιρείες που ασχολούνται ειδικά με τις υποδομές του Διαδικτύου. Εξαίρεση αποτελεί η επενδυτική τράπεζα JPMorgan.

Οι τράπεζες, πάνω στις οποίες βασίζεται εν πολλοίς το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, έχουν θορυβηθεί ιδιαιτέρως από την ανακάλυψη της Anthropic, καθώς τα συστήματα κυβερνοασφάλειας που χρησιμοποιούν δεν είναι απαραίτητα τα πιο σύγχρονα. Αλλωστε, οι τράπεζες αποτελούν κορυφαίο στόχο για χάκερ που συνήθως κινούνται με γνώμονα το οικονομικό όφελος. Σε αυτό το πλαίσιο, ζητήθηκε από την Anthropic να μοιραστεί το μοντέλο της και με άλλες τράπεζες εντός και εκτός ΗΠΑ, όπως επίσης και με το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Τις τελευταίες ημέρες, τα επιτελεία των μεγάλων κεντρικών τραπεζών (Fed, ΕΚΤ, Τράπεζα της Αγγλίας κ.ά.) συγκεντρώνουν πληροφορίες για το Mythos, τις δυνατότητές του και τον κίνδυνο που αποτελεί για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τους κινδύνους εξετάζουν εξάλλου οι τράπεζες και οι οικονομικές αρχές της Γερμανίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Ρόιτερς.

Τι ισχύει στην πραγματικότητα

Ειδικοί κυβερνοασφάλειας που έχουν εξετάσει το μοντέλο του Mythos επιβεβαίωσαν ότι είναι το πρώτο μοντέλο ΤΝ που καταφέρνει να ολοκληρώσει από την αρχή έως το τέλος μια πολύπλοκη κυβερνοεπίθεση που οδηγεί σε πλήρη έλεγχο επί του συστήματος-στόχου.

Ωστόσο, το μοντέλο μοιάζει να είναι αποτελεσματικό μόνο σε σενάρια που το επίπεδο ενεργούς κυβερνοασφάλειας είναι μηδενικό. Δηλαδή, μπορεί να λειτουργήσει σε «παθητικά» συστήματα βρίσκοντας ευαλωτότητες, όμως πιθανότατα δεν αποτελεί πραγματικό κίνδυνο για ένα πληροφοριακό σύστημα που αμύνεται ενεργά, δηλαδή παρακολουθείται από αμυντική ομάδα κυβερνοασφάλειας σε πραγματικό χρόνο.

Σύμφωνα με ειδικό από τον χώρο της κυβερνοασφάλειας που μίλησε στα «ΝΕΑ», ο φόβος που επικρατεί γύρω από το Mythos δεν είναι αδικαιολόγητος, αλλά είναι σε έναν βαθμό υπερβολικός. «Το μοντέλο εξετάζει κάποιες πιθανότητες που δεν είναι τόσο ρεαλιστικές, π.χ. να μην έχεις κανέναν μηχανισμό άμυνας. Σε έναν ώριμο οργανισμό όπως είναι μία τράπεζα, δεν θα έχει τύχη» αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Μπορεί να είναι ανώτερο από άλλα παρόμοια μοντέλα, όμως δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να κάνει ένας ερευνητής που έχει ασχοληθεί πολύ καιρό με την τεχνολογία» σημειώνει.

Επιπλέον, προσθέτει ότι το να «τρέξει» το Mythos είναι κυριολεκτικά πανάκριβο και χρειάζεται τεράστια υπολογιστική δύναμη. Αυτά τα χαρακτηριστικά προφανώς περιορίζουν τη δυνατότητα χρήσης του μοντέλου από μικρές ομάδες χάκερ.

Ο παράγοντας του «hype»

Η «προειδοποίηση» της Anthropic για τους κινδύνους του Mythos δεν είναι πρωτοφανής. Οι επικεφαλής εταιρειών ΤΝ έχουν κάνει παρόμοιες δηλώσεις στο παρελθόν για μοντέλα που έχουν αναπτύξει.

Τον περσινό Ιούλιο, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Αλτμαν είχε δηλώσει ότι τον τρομάζουν οι δυνατότητες του μοντέλου GTP 5 της εταιρείας του. Το μοντέλο τελικά κυκλοφόρησε, όμως δεν αποτέλεσε πραγματική ρήξη σε σχέση με τα προηγούμενα αντίστοιχα εργαλεία της OpenAI και άλλων εταιρειών.

Οπως επισημαίνουν ορισμένοι αναλυτές, τέτοιες δηλώσεις δημιουργούν τον παράγοντα του «hype», δηλαδή ενός υπέρμετρου ενθουσιασμού για τις δυνατότητες των εργαλείων. Αυτός ο ενθουσιασμός μεταφράζεται σε χρήματα για τις εταιρείες που αναπτύσσουν τα μοντέλα ΤΝ, καθώς αυξάνουν διαρκώς τις αποτιμήσεις τους. Αλλωστε, πρόκειται κυρίως για ιδιωτικές εταιρείες, που δεν είναι εισηγμένες σε κάποια κεφαλαιαγορά και επομένως δεν έχουν υποχρέωση να δημοσιεύουν αναλυτικά τα οικονομικά τους δεδομένα.

Οι αποτιμήσεις τους δεν βασίζονται επομένως σε θεμελιώδη μεγέθη, αλλά στην προσδοκία δημιουργίας μελλοντικής αξίας. Η «απειλή» ενός παντοδύναμου μοντέλου ΤΝ θρέφει τις προσδοκίες των επενδυτών και φέρνει αύξηση της εκτιμώμενης αξίας των εταιρειών.

Σήμερα, η αποτίμηση της Anthropic υπολογίζεται στα 380 δισ. δολάρια, όμως το Mythos έχει αυξήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον για την εταιρεία στα 800 δισ. δολάρια. Την ίδια στιγμή, η – επίσης μη εισηγμένη – OpenAI αποτιμάται στα 852 δισ. δολάρια.

Εξαγωγές: Πόσο «πλήγωσε» ο πόλεμος τις ελληνικές επιχειρήσεις – Η ζημιά στη ζήτηση

Εξαγωγές: Πόσο «πλήγωσε» ο πόλεμος τις ελληνικές επιχειρήσεις – Η ζημιά στη ζήτηση

Άσκηση: Ποια ώρα μεγιστοποιούνται τα οφέλη της για την καρδιά;

Άσκηση: Ποια ώρα μεγιστοποιούνται τα οφέλη της για την καρδιά;

Η επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ είναι ακόμη μακριά, λέει το Ιράν – Ένταση με πυρά σε πλοία στα κλειστά στενά του Ορμούζ

Η επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ είναι ακόμη μακριά, λέει το Ιράν – Ένταση με πυρά σε πλοία στα κλειστά στενά του Ορμούζ

Η εισβολή των bot: Οι άνθρωποι είμαστε πλέον μειοψηφία στο ίντερνετ
Η εισβολή των bot: Οι άνθρωποι είμαστε πλέον μειοψηφία στο ίντερνετ

Η ψευδαίσθηση της ανθρώπινης κυριαρχίας στον ψηφιακό κόσμο καταρρέει. Η ετήσια έκθεση της Imperva αποκαλύπτει ότι η μη-ανθρώπινη κίνηση (bots) έχει ξεπεράσει το 50% του συνολικού διαδικτύου, μετατρέποντας το timeline μας σε ένα πεδίο μάχης μεταξύ αλγορίθμων, όπου ο άνθρωπος είναι πλέον απλός θεατής.

Το τέλος του τυχαίου: Γιατί οι ψηφιακές σου επιλογές είναι απλώς μια ψευδαίσθηση ελεύθερης βούλησης
Το τέλος του τυχαίου: Γιατί οι ψηφιακές σου επιλογές είναι απλώς μια ψευδαίσθηση ελεύθερης βούλησης

Νομίζεις ότι οι ψηφιακές σου επιλογές είναι δικές σου; Η έρευνα πίσω από το φαινόμενο της «Αλγοριθμικής Ισοπέδωσης» αποκαλύπτει πώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί αντικατέστησαν την ελεύθερη βούληση με προδιαγεγραμμένα μαθηματικά μοντέλα.

Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα
Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα

H Scale AI και άλλες εταιρείες ζητούν «ειδικούς» για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, μετά όμως τους ζητούν να χτενίζουν προφίλ στο Instagram.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης
Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης

Η MizarVision παρακολούθησε τις κινήσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών πάνω από το Ιράν και προσπάθησε να προσδιορίσει τις θέσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο
Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνει την εξουσία σε μια χούφτα τεχνολογικών κολοσσών, τα δομικά συμφέροντα αυτών των εταιρειών και της λαϊκιστικής πολιτικής συγκλίνουν αθόρυβα γύρω από μια κοινή εχθρότητα προς τους θεσμικούς περιορισμούς

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τεχνητή νοημοσύνη και ψυχική υγεία: Μια νέα πραγματικότητα ανάμεσα σε αλγόριθμους και ανθρώπινες ανάγκες
Τεχνητή νοημοσύνη και ψυχική υγεία: Μια νέα πραγματικότητα ανάμεσα σε αλγόριθμους και ανθρώπινες ανάγκες

Η Google.org ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση γραμμών βοήθειας διεθνώς, ενώ επενδύει και στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI
Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI

Οι απολύσεις λόγω AI κοστίζουν περισσότερο από έναν μισθό. Νέα έρευνα αποκαλύπτει τις μακροχρόνιες συνέπειες: από μόνιμα μειωμένα εισοδήματα μέχρι καθυστερήσεις στην απόκτηση σπιτιού και οικογένειας.

Λευτέρης Πετρούνιας – Βασιλική Μιλλούση: Η κόρη τους πήρε 4 μετάλλια στον πρώτο αγώνα της
Λευτέρης Πετρούνιας – Βασιλική Μιλλούση: Η κόρη τους πήρε 4 μετάλλια στον πρώτο αγώνα της

Συγκίνηση στον Ολυμπιονίκη της γυμναστικής Λευτέρη Πετρούνια και τη σύζυγο του Βασιλική Μιλλούση καθώς είδαν την Σοφία τους να κατακτά 4 μετάλλια στον πρώτο της αγώνα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
«Title decider»: Η Άρσεναλ κοντράρεται με τη Μάντσεστερ Σίτι στο ματς της 20ετίας στην Premier League (pic, vids)
«Title decider»: Η Άρσεναλ κοντράρεται με τη Μάντσεστερ Σίτι στο ματς της 20ετίας στην Premier League (pic, vids)

Η Άρσεναλ δίνει το ματς της… ζωής της στο Μάντσεστερ κόντρα στη Σίτι (19/4, 18:30) κι αν χάσει… χάνεται – Ένας πραγματικός «τελικός» πρωταθλήματος για τον Μικέλ Αρτέτα!

Ποντάροντας στον πόλεμο στο Ιράν: Πάνω από 1 δισ. δολάρια σε στοιχήματα που έγιναν με… ύποπτα καλό timing
Ποντάροντας στον πόλεμο στο Ιράν: Πάνω από 1 δισ. δολάρια σε στοιχήματα που έγιναν με… ύποπτα καλό timing

Οι ύποπτες στοιχηματικές κινήσεις σχετικά με την αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο στο Ιράν αποφέρουν τεράστια κέρδη και προκαλούν ανησυχίες στους νομοθέτες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακροβατώντας μεταξύ Τραμπ και πολιτικής φθοράς – Η Τζόρτζια Μελόνι με την πλάτη στον τοίχο
Ακροβατώντας μεταξύ Τραμπ και πολιτικής φθοράς – Η Τζόρτζια Μελόνι με την πλάτη στον τοίχο

Με τα εσωτερικά προβλήματα να στοιβάζονται και την πίεση της κοινής γνώμης να αυξάνεται στην Ιταλία, η ακροδεξιά πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιχειρεί επαναπροσδιορισμό στρατηγικής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κεφαλονιά: Έρευνα και για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα – Τα κρίσιμα 24ωρα πριν τον θάνατο της 19χρονης
Ανοίγει η βεντάλια των ερευνών και για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα - Τα κρίσιμα 24ωρα πριν τον θάνατο της 19χρονης

Νέα πρόσωπα μπαίνουν στο κάδρο των ερευνών για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά - «Ήταν όλοι οι γιατροί στη θέση τους», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας

Βουλγαρία: Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές
Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία - Φαβορί ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ

Οι εκλογές έρχονται εν μέσω πολιτικής κρίσης με αδύναμους κυβερνητικούς συνασπισμούς να μην καταφέρνουν να επιβιώσουν και την πίστη των πολιτών στις δημοκρατικές εκλογές να φθίνει.

Πώς οι Simpsons εξελίχθηκαν σε τηλεοπτικό φαινόμενο που διαμόρφωσε την παγκόσμια κουλτούρα και οικονομία
Πώς οι Simpsons εξελίχθηκαν σε τηλεοπτικό φαινόμενο που διαμόρφωσε την παγκόσμια κουλτούρα και οικονομία

Η οικογένεια Simpsons, από τα πιο αναγνωρίσιμα και εμπορικά επιτυχημένα franchises όλων των εποχών, αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα μακροχρόνιας επιρροής που παραμένει επίκαιρη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Athens Throws Open Its Doors on World Heritage Day
Athens Throws Open Its Doors on World Heritage Day

Thousands of tourists and locals flocked to the Acropolis on Saturday as Greece offered free admission to all state-run archaeological sites and museums in honor of World Heritage Day.

Η επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ είναι ακόμη μακριά, λέει το Ιράν – Κλειστά ξανά τα στενά του Ορμούζ
Η επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ είναι ακόμη μακριά, λέει το Ιράν – Κλειστά ξανά τα στενά του Ορμούζ

Το Ιράν διαμηνύει πως είμαστε ακόμη «μακριά από τελική συμφωνία - Ξαναέκλεισε τα Στενά του Ορμούζ σε αντίποινα για τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ενώ πλοία δέχθηκαν πυρά - Δεν μπορούν να εκβιάζουν τις ΗΠΑ, λέει ο Τραμπ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Της βυθισμένης στα σκάνδαλα κυβέρνησης, της φταίνε οι θεσμοί
Της βυθισμένης στα σκάνδαλα κυβέρνησης, της φταίνε οι θεσμοί

Φαίνεται ότι στην Ελλάδα δεν έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση του πολιτικού συστήματος ότι στην ώριμη δημοκρατία αντίβαρα της εξουσίας δεν είναι μόνο τα δικαστήρια, αλλά και οι ανεξάρτητες Αρχές,

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν
Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν

Μια ομάδα 10-15 βουλευτών ετοιμάζεται να βγει στο αντάρτικο και να μην ψηφίσει την άρση ασυλίας για τουλάχιστον 8 από τους 11 εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βουλευτές

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

