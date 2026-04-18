Η Stoiximan Super League επιστρέφει μετά τη διακοπή του Πάσχα και το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (18/04) περιλαμβάνει τρεις αγώνες για τα play outs και δύο ματς για τα playoffs 5-8.

Ο ΟΦΗ υποδέχεται στις 18:00 τον Λεβαδειακό, για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ 5-8, σε μια μάχη για την 5η θέση. Οι Κρητικοί με νίκη αποκτούν ελπίδες την ώρα που οι Βοιωτοί θέλουν να διατηρήσουν τα κεκτημένα.

Από εκεί και πέρα, στις 19:00 ο Άρης κοντράρεται με τον Βόλο, ψάχνοντας τη νίκη μετά από πολύ καιρό, που ίσως του δώσει ελπίδες για την 5η θέση. Οι «κυανέρυθροι» θέλουν να δείξουν μια αγωνιστική βελτίωση, προετοιμάζοντας τα πλάνα τους και για τη νέα σεζόν.

Όσον αφορά τη «μάχη» της παραμονής, οι τρεις ομάδες που βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις αγωνίζονται εκτός έδρας και θέλουν νίκες για να πλησιάσουν πιο κοντά στη σωτηρία.

Συγκεκριμένα, ο Αστέρας αγωνίζεται στη Νίκαια με την Κηφισιά, έχοντας ως στόχο το «διπλό», αλλά η ομάδα του Λέτο δεν έχει ξεμπλέξει από τα σενάρια και θέλει βαθμούς. Η ΑΕΛ Novibet αντιμετωπίζει στο Περιστέρι τον Ατρόμητο και καλείται να βγάλει αντίδραση και βελτίωση, για να μη βρεθεί σε θέση υποβιβασμού.

Στο Αγρίνιο ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό, σε μια μάχη κομβική για τη μάχη της σωτηρίας στα play out της Super League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις στη Super League:

Play offs 5-8 – 2η Αγωνιστική

18:00 ΟΦΗ-Λεβαδειακός CosmoteSport 2

19:00 Άρης-Βόλος Novasports 2

Play outs – 3η Αγωνιστική

16:00 Κηφισιά-Αστέρας Aktor CosmoteSport 1

17:00 Ατρόμητος-ΑΕΛ Novibet Novasports 4

20:00 Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός CosmoteSport 1

Κυριακή 19 Απριλίου

Play offs 1-4 – 2η Αγωνιστική

18:00 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ CosmoteSport 2

21:00 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός CosmoteSport 1