Από τον Φεβρουάριο του 2001: 60-0 σερί ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό! (vid)

Μια ακόμα νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό για το πόλο ανδρών και το εντυπωσιακό σερί των Πειραιωτών απέναντι στους Πράσινους συνεχίζεται.

Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν στο Σεράφειο του Τριφυλλιού με 14-10, για την τελευταία αγωνιστική της Β’ φάσης της Water Polo League και διεύρυναν στο 60-0 το ανεπανάληπτο σερί που τρέχουν απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ένα σερί που ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο του 2001 και συνεχίζεται για 25 ολόκληρα χρόνια για την ομάδα του μεγάλου λιμανιού.

Ένα σερί που διαρκεί δυόμιση δεκαετίες, με τον Ολυμπιακό να έχει κυριαρχήσει απόλυτα του αιώνιου αντιπάλου του στο πόλο, γράφοντας ιστορία με το 60-0 που έχει κόντρα στους Πράσινους. Σερί που δείχνει τη μεγάλη διαφορά δυναμικότητας που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια, με τον Ολυμπιακό να κατακτά δεκάδες εγχώρια τρόπαια, αλλά και ευρωπαϊκά, ενώ ο Παναθηναϊκός πέρασε πολλά χρόνια έχοντας ομάδες που πάλευαν για τη σωτηρία.

Διαφορά επιπέδου, με τους Ερυθρόλευκους να παραμένουν η κορυφαία ομάδα της χώρας και να βρίσκονται μόνιμα στην ευρωπαϊκή ελίτ, ενώ οι Πράσινοι από την άλλη, προσπαθούν να φανούν ανταγωνιστικοί κόντρα στους Πειραιώτες, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το σερί του Ολυμπιακού συνεχίζεται και είναι πολύ πιθανό να μεγαλώσει ακόμα περισσότερα σε πλέι οφ, με την ομάδα του μεγάλου λιμανιού να είναι και φέτος το φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ έχει ήδη κατακτήσει και το Κύπελλο, κερδίζοντας μάλιστα στον τελικό τον Παναθηναϊκό.